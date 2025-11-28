Небольшой Калязин можно назвать космическим городом. Не ожидали? А ведь именно отсюда налажена связь с Марсом и другими планетами. На экскурсии вы узнаете о гигантской антенне дальней космической связи, а также судьбах людей, стоявших у истоков проекта. А ещё побываете в музее мобильных устройств с сотнями экспонатов, каждый из которых хранит кусочек истории.

Описание экскурсии

Антенна дальней космической связи

Вы увидите грандиозный объект советской эпохи, по высоте сопоставимый с Эйфелевой башней. Это настоящий центр космической связи, созданный при участии А. Ф. Богомолова — близкого соратника Сергея Королёва. Поговорим о том, зачем нужна эта антенна, какие задачи она решала и как связала Калязин с далёким космосом.

Музей мобильных устройств «Связь времён»

Из будущего мы вернёмся в прошлое и заглянем в единственный в России музей, посвящённый мобильной технике. Здесь вы посидите в салоне правительственной «Волги», где установлен первый мобильный телефон «Алтай» — легенда Олимпиады-80. И узнаете:

как появился телефон и сколько изобретателей боролись за его первенство

почему на телефонах одни наживались, а другие теряли состояния

какой патент оказался самым дорогим в истории

какие права давало обладание мобильным аппаратом

