Калязин: это просто космос

Исследовать гигантскую антенну и редкую коллекцию техники (на вашем транспорте)
Небольшой Калязин можно назвать космическим городом. Не ожидали? А ведь именно отсюда налажена связь с Марсом и другими планетами.

На экскурсии вы узнаете о гигантской антенне дальней космической связи, а также судьбах людей, стоявших у истоков проекта.

А ещё побываете в музее мобильных устройств с сотнями экспонатов, каждый из которых хранит кусочек истории.
Описание экскурсии

Антенна дальней космической связи

Вы увидите грандиозный объект советской эпохи, по высоте сопоставимый с Эйфелевой башней. Это настоящий центр космической связи, созданный при участии А. Ф. Богомолова — близкого соратника Сергея Королёва. Поговорим о том, зачем нужна эта антенна, какие задачи она решала и как связала Калязин с далёким космосом.

Музей мобильных устройств «Связь времён»

Из будущего мы вернёмся в прошлое и заглянем в единственный в России музей, посвящённый мобильной технике. Здесь вы посидите в салоне правительственной «Волги», где установлен первый мобильный телефон «Алтай» — легенда Олимпиады-80. И узнаете:

  • как появился телефон и сколько изобретателей боролись за его первенство
  • почему на телефонах одни наживались, а другие теряли состояния
  • какой патент оказался самым дорогим в истории
  • какие права давало обладание мобильным аппаратом

Организационные детали

  • В стоимость входят экскурсии по объектам и путевое сопровождение гида, входные билеты в музей
  • До всех локаций добираемся на вашем транспорте. В нём должно быть место для гида
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Московской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Калязине
Провела экскурсии для 2946 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!

