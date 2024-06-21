1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
18 июля в 08:30
25 июля в 08:30
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина21 июня 2024Огромное спасибо Марии! Все очень четко организовано, много интересного материала. К сожалению подвела погода, но это повод приехать еще раз.
- ИИгорь17 июня 2024Очень интересно и познавательно Спасибо!
- ЕЕлена16 июня 2024Очень приятный город. Благодаря экскурсии познакомились с Калязином ближе.
- ННаталья13 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию. Нам очень понравилось. Прогулялись с удовольствием, поугадыаали ответы на вопросы. Музей телефонов - чудесный. Получили массу удовольствия. Рекомендуем:)
- ЛЛена29 июля 2023Понравилось чрезвычайно! Интересный рассказ, обширные знания, профильное образование, общение, которое сразу располагает. Но это не все. Случилось какое-то "архитектурное" чудо:
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Самое главное»
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