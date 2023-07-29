Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
На экскурсии по исторически крупному селу, ныне городу Кимры, главный акцент мы сделаем на модерне, как дореволюционном, так и НЭПмановском.
В бывшем уездном городе Калязин изучим не только колокольню Никольской церкви, но и другую уцелевшую после затопления застройку 18-19 вв: жилые дома, общественные здания, церкви. А отдельное удовольствие принесет само путешествие между двумя городами на Волге.
Экскурсию можно начать в Калязине или Кимрах (обе программы равнозначны и отличаются только последовательностью осмотра городов). Поездку из Кимр вы можете заказать по ссылке
Что вас ожидает
Калязин и историческая застройка 18-19 вв.
Мы изучим шедевр классицизма — чудом сохранившуюся колокольню Никольской приходской церкви. И рассмотрим уцелевшую (после затопления большей части города) архитектуру уездного дореволюционного Калязина. В нашей программе:
ансамбль улицы Карла Маркса и купеческая каменная застройка 19 — начала 20 вв.
Вознесенская церковь с неоготическими мотивами
краснокирпичная архитектура корпусов Механико-технического училища, здания городской управы и ещё несколько зданий похожей стилистики
Введенская и Богоявленская церкви (в последней расположен Калязинский краеведческий музей — по желанию можем зайти)
интересная застройка 18-20 вв. в других частях города
Кимрский модерн
На прогулке по историческому центру я познакомлю вас с образцами стиля, который после моды на него продолжил играть в городе яркими красками деревянной резьбы и дореволюционными купеческими мотивами. Мы исследуем сооружения в стиле эклектики, модерна, неоклассицизма, неогрека. Задержимся у яркого домика-теремка Лужина. А в районе Заречья вы увидите старейшее кимрское здание — Вознесенскую церковь, деревянные строения в стиле модерна 20-х гг. и дома эпохи НЭПа, многие из которых — также с элементами ар-нуво.
Два варианта поездки Кимры-Калязин
🚂 На поезде Поедем из Калязина до станции Савёлово (Кимры) по Октябрьской ж/д. По времени в одну сторону ~1:20. Два уютных плацкартных вагончика, которые везёт тепловоз. Прекрасные виды на Волгу, проедем несколько небольших мостов. Очень ламповый маршрут (особенно осенью и зимой). Будем проезжать глухие леса, сосновые боры — можно увидеть диких животных: лисиц, волков, кабанов, лосей.
🚗 На вашей машине Время в пути практически то же. Пейзажи немного другие, и есть несколько интересных архитектурных находок по дороге, в том числе больше 10 православных храмов. Датировка 17-20 вв. Расскажу о каждом, а также познакомлю с историей сёл, в которых они построены.
Организационные детали
Если поедем на поезде, дополнительно оплачивается билет — 148 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Калязине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 616 туристов
Кимры — мой родной город. Прожил здесь практически всю жизнь, знаю все местные улочки и множество интересных историй, связанных с городом. Архитектурой и искусством я увлекся во время учебы на читать дальшеуменьшить
кафедре искусствоведения в ПСТГУ. Несколько лет работал в одном из московских музеев. В сентября 2021 вернулся в родной город и сейчас работаю в Детской школе искусств. Параллельно провожу экскурсии по архитектуре и истории Кимр и других городов Тверской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Лена
Понравилось чрезвычайно! Интересный рассказ, обширные знания, профильное образование, общение, которое сразу располагает. Но это не все. Случилось какое-то "архитектурное" чудо: Никита настолько нескучно рассказывал о вещах для меня до того читать дальшеуменьшить
немного (каюсь) скучных - архитектурные термины и как это выглядит - что я стала качественно больше видеть, понимать и чувствовать! Я много слушала об архитектуре, но после этой экскурсии какой-то качественный скачок произошел. Так что рекомендую.
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