На экскурсии по исторически крупному селу, ныне городу Кимры, главный акцент мы сделаем на модерне, как дореволюционном, так и НЭПмановском. В бывшем уездном городе Калязин изучим не только колокольню Никольской церкви, но и другую уцелевшую после затопления застройку 18-19 вв: жилые дома, общественные здания, церкви. А отдельное удовольствие принесет само путешествие между двумя городами на Волге.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсию можно начать в Калязине или Кимрах (обе программы равнозначны и отличаются только последовательностью осмотра городов). Поездку из Кимр вы можете заказать по ссылке

Что вас ожидает

Калязин и историческая застройка 18-19 вв.

Мы изучим шедевр классицизма — чудом сохранившуюся колокольню Никольской приходской церкви. И рассмотрим уцелевшую (после затопления большей части города) архитектуру уездного дореволюционного Калязина. В нашей программе:

ансамбль улицы Карла Маркса и купеческая каменная застройка 19 — начала 20 вв.

Вознесенская церковь с неоготическими мотивами

краснокирпичная архитектура корпусов Механико-технического училища, здания городской управы и ещё несколько зданий похожей стилистики

Введенская и Богоявленская церкви (в последней расположен Калязинский краеведческий музей — по желанию можем зайти)

интересная застройка 18-20 вв. в других частях города

Кимрский модерн

На прогулке по историческому центру я познакомлю вас с образцами стиля, который после моды на него продолжил играть в городе яркими красками деревянной резьбы и дореволюционными купеческими мотивами. Мы исследуем сооружения в стиле эклектики, модерна, неоклассицизма, неогрека. Задержимся у яркого домика-теремка Лужина. А в районе Заречья вы увидите старейшее кимрское здание — Вознесенскую церковь, деревянные строения в стиле модерна 20-х гг. и дома эпохи НЭПа, многие из которых — также с элементами ар-нуво.

Два варианта поездки Кимры-Калязин

🚂 На поезде

Поедем из Калязина до станции Савёлово (Кимры) по Октябрьской ж/д. По времени в одну сторону ~1:20. Два уютных плацкартных вагончика, которые везёт тепловоз. Прекрасные виды на Волгу, проедем несколько небольших мостов. Очень ламповый маршрут (особенно осенью и зимой). Будем проезжать глухие леса, сосновые боры — можно увидеть диких животных: лисиц, волков, кабанов, лосей.

🚗 На вашей машине

Время в пути практически то же. Пейзажи немного другие, и есть несколько интересных архитектурных находок по дороге, в том числе больше 10 православных храмов. Датировка 17-20 вв. Расскажу о каждом, а также познакомлю с историей сёл, в которых они построены.

Организационные детали