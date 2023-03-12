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Описание
Экскурсию можно начать в Калязине или Кимрах (обе программы равнозначны и отличаются только последовательностью осмотра городов). Поездку из Кимр вы можете заказать по ссылке
Что вас ожидает
Калязин и историческая застройка 18-19 вв.
Мы изучим шедевр классицизма — чудом сохранившуюся колокольню Никольской приходской церкви. И рассмотрим уцелевшую (после затопления большей части города) архитектуру уездного дореволюционного Калязина. В нашей программе:
ансамбль улицы Карла Маркса и купеческая каменная застройка 19 — начала 20 вв.
Вознесенская церковь с неоготическими мотивами
краснокирпичная архитектура корпусов Механико-технического училища, здания городской управы и ещё несколько зданий похожей стилистики
Введенская и Богоявленская церкви (в последней расположен Калязинский краеведческий музей — по желанию можем зайти)
интересная застройка 18-20 вв. в других частях города
Кимрский модерн
На прогулке по историческому центру я познакомлю вас с образцами стиля, который после моды на него продолжил играть в городе яркими красками деревянной резьбы и дореволюционными купеческими мотивами. Мы исследуем сооружения в стиле эклектики, модерна, неоклассицизма, неогрека. Задержимся у яркого домика-теремка Лужина. А в районе Заречья вы увидите старейшее кимрское здание — Вознесенскую церковь, деревянные строения в стиле модерна 20-х гг. и дома эпохи НЭПа, многие из которых — также с элементами ар-нуво.
Два варианта поездки Кимры-Калязин
🚂 На поезде Поедем из Калязина до станции Савёлово (Кимры) по Октябрьской ж/д. По времени в одну сторону ~1:20. Два уютных плацкартных вагончика, которые везёт тепловоз. Прекрасные виды на Волгу, проедем несколько небольших мостов. Очень ламповый маршрут (особенно осенью и зимой). Будем проезжать глухие леса, сосновые боры — можно увидеть диких животных: лисиц, волков, кабанов, лосей.
🚗 На вашей машине Время в пути практически то же. Пейзажи немного другие, и есть несколько интересных архитектурных находок по дороге, в том числе больше 10 православных храмов. Датировка 17-20 вв. Расскажу о каждом, а также познакомлю с историей сёл, в которых они построены.
Организационные детали
Если поедем на поезде, дополнительно оплачивается билет — 148 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Калязине
Провёл 94 экскурсии для 122 туристов
Кимры — мой родной город. Прожил здесь практически всю жизнь, знаю все местные улочки и множество интересных историй, связанных с городом. Архитектурой и искусством я увлекся во время учебы на кафедре искусствоведения в ПСТГУ. Несколько лет работал в одном из московских музеев. В сентября 2021 вернулся в родной город и сейчас работаю в Детской школе искусств. Параллельно провожу экскурсии по архитектуре и истории Кимр и других городов Тверской области.
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