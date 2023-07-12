Лучше всего отправляться в Кашин летом, в июне, июле и августе. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками и панорамными видами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и прохладно, можно ощутить атмосферу уюта в музее, но прогулки могут быть менее комфортными.

Экскурсия в Кашин предлагает погружение в атмосферу русской глубинки.Прогулка по центру города с уникальной крестово-круговой планировкой, осмотр Воскресенского кафедрального собора с его 75-метровой колокольней и посещение музея каши, где вы

узнаете о традициях кашеварения. Встреча с небесной покровительницей Анной Кашинской и загадка желания у её памятника добавят волшебства вашему путешествию. Это идеальный вариант для тех, кто хочет узнать больше о русской культуре и истории

Описание экскурсии

Прогулка по городу

Из Калязина в компании гида мы отправляемся в городок Кашин, где и начинается это маленькое путешествие. Мы прогуляемся по центру города и посмотрим на улицы с уникальной крестово-круговой планировкой — такое необычное решение встречается всего в двух городах Европы. Кашин любит выделяться из толпы. Дальше по маршруту вы увидите знаменитые «кашинские лавы» — временные деревянные мостки через реку, которые не имеют аналогов в России.

Небесная покровительница

В 17 веке в Кашине насчитывалось свыше 70 храмов. Во время прогулки вы увидите величественный Воскресенский кафедральный собор, который считается одним из самых высоких в Тверской области: его колокольня возвышается на 75 метров. Мы поднимемся на смотровую площадку, где открывается превосходная панорама города. Недалеко находится Вознесенский кафедральный собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской. Здесь вы познакомитесь с непростой судьбой княгини. Рядом с собором стоит памятник святой Анне со «скамьей любви» — не забудьте загадать желание.

Хороша кашка, да мала чашка

В завершение экскурсии мы посетим уютный музей каши и Кашинских традиций, где вы познакомитесь с историей этого известного блюда. Вы узнаете, почему это блюдо на Руси считалась предметом особого поклонения, какие интересные традиции с ним связаны, и как правильно приготовить настоящую богатырскую кашу.

Организационные детали