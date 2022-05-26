Экскурсия в Кашин погрузит вас в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомит с насыщенным прошлым этого городка. Вы пройдете по улицам, которые не встретятся ни в одном другом месте России, загадаете желание у небесной защитницы и конечно, не уедете без интересной истории о традиции кашеварения.

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Что вас ожидает

Прогулка по городу

Из Калязина в компании гида мы отправляемся в городок Кашин, где и начинается это маленькое путешествие. Мы прогуляемся по центру города и посмотрим на улицы с уникальной крестово-круговой планировкой — такое необычное решение встречается всего в двух городах Европы. Кашин любит выделяться из толпы. Дальше по маршруту вы увидите знаменитые «кашинские лавы» — временные деревянные мостки через реку, которые не имеют аналогов в России.

Небесная покровительница

В 17 веке в Кашине насчитывалось свыше 70 храмов. Во время прогулки вы увидите величественный Воскресенский кафедральный собор, который считается одним из самых высоких в Тверской области: его колокольня возвышается на 75 метров. Мы поднимемся на смотровую площадку, где открывается превосходная панорама города. Недалеко находится Вознесенский кафедральный собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской. Вы познакомитесь с непростой судьбой княгини: борьба времён раскола Русской церкви привела к деканонизации только что прославленной святой. Рядом с собором стоит памятник святой Анне со «скамьей любви». Не забудьте загадать желание.

Хороша кашка, да мала чашка

В завершение экскурсии мы посетим уютный музей каши и Кашинских традиций, где вы познакомитесь с историей этого известного блюда. Дом, в котором расположен музей, реставрируется собственными силами сотрудников. Вы узнаете, почему это блюдо на Руси считалась предметом особого поклонения, какие интересные традиции с ним связаны, и как правильно приготовить настоящую богатырскую кашу.

Организационные детали