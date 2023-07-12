Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Экскурсия в Кашин предлагает погружение в атмосферу русской глубинки.
Прогулка по центру города с уникальной крестово-круговой планировкой, осмотр Воскресенского кафедрального собора с его 75-метровой колокольней и посещение музея каши, где вы читать дальшеуменьшить
узнаете о традициях кашеварения.
Встреча с небесной покровительницей Анной Кашинской и загадка желания у её памятника добавят волшебства вашему путешествию. Это идеальный вариант для тех, кто хочет узнать больше о русской культуре и истории
Лучше всего отправляться в Кашин летом, в июне, июле и августе. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками и панорамными видами. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя и прохладно, можно ощутить атмосферу уюта в музее, но прогулки могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Воскресенский кафедральный собор
Вознесенский кафедральный собор
Музей каши
Памятник святой Анне
Кашинские лавы
Описание экскурсии
Прогулка по городу
Из Калязина в компании гида мы отправляемся в городок Кашин, где и начинается это маленькое путешествие. Мы прогуляемся по центру города и посмотрим на улицы с уникальной крестово-круговой планировкой — такое необычное решение встречается всего в двух городах Европы. Кашин любит выделяться из толпы. Дальше по маршруту вы увидите знаменитые «кашинские лавы» — временные деревянные мостки через реку, которые не имеют аналогов в России.
Небесная покровительница
В 17 веке в Кашине насчитывалось свыше 70 храмов. Во время прогулки вы увидите величественный Воскресенский кафедральный собор, который считается одним из самых высоких в Тверской области: его колокольня возвышается на 75 метров. Мы поднимемся на смотровую площадку, где открывается превосходная панорама города. Недалеко находится Вознесенский кафедральный собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской. Здесь вы познакомитесь с непростой судьбой княгини. Рядом с собором стоит памятник святой Анне со «скамьей любви» — не забудьте загадать желание.
Хороша кашка, да мала чашка
В завершение экскурсии мы посетим уютный музей каши и Кашинских традиций, где вы познакомитесь с историей этого известного блюда. Вы узнаете, почему это блюдо на Руси считалась предметом особого поклонения, какие интересные традиции с ним связаны, и как правильно приготовить настоящую богатырскую кашу.
Организационные детали
Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды
Аренда автомобиля (или такси) до города Кашин оплачивается дополнительно
Экскурсионное обслуживание в музее каши оплачивается дополнительно (от 1 до 5 человек — 700 руб., свыше 5 человек — 150 руб. с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Калязине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 23835 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
За один день мы с Олегом Викторовичем побывали в Калязине и Кашине, двух очень разных городах Тверской земли. Наш экскурсовод - уникальный человек, автодидакт, увлеченный поэт и добрая христианская душа. читать дальшеуменьшить
Он живет, как бы не чувствуя грани веков, отделяющей его от исторических личностей, о которых он самозабвенно рассказывает. Проехав с ним по маршруту от знаменитой Калязинской колокольни через село Никитино в Кашин с его разрушенными и воссозданными храмами, мы насладились видами Волги, подивились изгибам Кашинки и даже дождь не помешал нам осмотреть главные достопримечательности и святыни.
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И
Ирина
Нашим гидом был Олег Викторович, с которым мы за один день посетили колокольню, прошли с экскурсией по Калязину и Кашину. Это было насыщенное,необыкновенное и полное эмоций и впечатлений путешествие. Свой читать дальшеуменьшить
рассказ он наполнял не только историческими фактами, но и своими балладами и песнями. Прошли по потаенным уголкам, где не ходят обычные туристы. Узнали очень много интересного, чего не найдешь в интернете. Олег Викторович очень любит свой город и смог передать это чувство нам. Мы много путешествуем, но такого замечательного харизматичного экскурсовода встретили впервые. Огромное спасибо за такое интересное, незабываемое знакомство. Если собрались в Калязин или Кашин то только с ним!
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Ольга
Олег прекрасный рассказчик. Мы заказали Калязин и Кашин в один день, и получилось отлично)) Стихи как закрепление и предварение материала - отличный ход))) И песни для детей и взрослых как иллюстрации - классная идея. Рекомендую с чистым сердцем)) нам все очень понравилось)
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Юлия
Передаю от всей нашей группы огромное спасибо организатору и нашему замечательному гиду Олегу Викторовичу.
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Н
Наталья
Очень интересная экскурсия! 2
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