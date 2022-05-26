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Что вас ожидает
Прогулка по городу
Из Калязина в компании гида мы отправляемся в городок Кашин, где и начинается это маленькое путешествие. Мы прогуляемся по центру города и посмотрим на улицы с уникальной крестово-круговой планировкой — такое необычное решение встречается всего в двух городах Европы. Кашин любит выделяться из толпы. Дальше по маршруту вы увидите знаменитые «кашинские лавы» — временные деревянные мостки через реку, которые не имеют аналогов в России.
Небесная покровительница
В 17 веке в Кашине насчитывалось свыше 70 храмов. Во время прогулки вы увидите величественный Воскресенский кафедральный собор, который считается одним из самых высоких в Тверской области: его колокольня возвышается на 75 метров. Мы поднимемся на смотровую площадку, где открывается превосходная панорама города. Недалеко находится Вознесенский кафедральный собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской. Вы познакомитесь с непростой судьбой княгини: борьба времён раскола Русской церкви привела к деканонизации только что прославленной святой. Рядом с собором стоит памятник святой Анне со «скамьей любви». Не забудьте загадать желание.
Хороша кашка, да мала чашка
В завершение экскурсии мы посетим уютный музей каши и Кашинских традиций, где вы познакомитесь с историей этого известного блюда. Дом, в котором расположен музей, реставрируется собственными силами сотрудников. Вы узнаете, почему это блюдо на Руси считалась предметом особого поклонения, какие интересные традиции с ним связаны, и как правильно приготовить настоящую богатырскую кашу.
Организационные детали
Экскурсию проведет гид-представитель нашей команды
Аренда автомобиля (или такси) до города Кашин оплачивается дополнительно
Билеты в музей каши оплачиваются дополнительно (входной билет — 100 руб., экскурсия — 150 руб.)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Оксана — Организатор в Калязине
Провела 278 экскурсий для 495 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества.
Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам.
Спланируем и проведем для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!