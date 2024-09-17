Романтический вечер на катере в Калязине

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Романтический тур на закате - идеальное путешествие для влюбленных.



Путешествие на быстроходном катере включает остановку напротив грандиозного телескопа, проход под мостом желаний, посещение монастырского острова и стоянку у подсвеченной колокольни. Завершите вечер в романтичной обстановке при свечах.



Это уникальная возможность провести незабываемое время с близким человеком, наслаждаясь красотами волжских пейзажей и старинной архитектурой Калязина 5 1 отзыв 5 причин купить эту прогулку 🌅 Незабываемый закат на Волге 🚤 Комфортабельный катер 🏰 Старинная архитектура Калязина 🕯️ Романтический вечер при свечах 🏝️ Посещение монастырского острова

Константин Ваш гид в Калязине Написать вопрос Индивидуальная водная прогулка Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 2 часа Когда каждый день с 11:00 до 19:00 12 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Купить Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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Ближайшие даты: Время начала: 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Телескоп Мост желаний Монастырский остров Колокольня

Описание водной прогулки На быстроходном катере мы отправимся туда, где солнце уходит за горизонт. Остановимся напротив грандиозного телескопа, пройдем под мостом желаний, озаренным багровым закатом. Посетим монастырский остров, где насладимся спокойствием нисходящей благодати священной обители. Провожая уходящее солнце, встанем на якорь у колокольни, украшенной подсветкой декоративного освещения. А в завершение прогулки вы отметите ваше событие или просто проведете вечер в романтичной обстановке при свечах.

каждый день с 11:00 до 19:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Аренда катера на два часа, праздничная сервировку стола (без еды и напитков) и познавательные рассказы об истории города от капитана.

Вы можете выбрать еду и напитки по своему усмотрению: привезти с собой, заказать в нашем ресторане, или попросить нас заранее всё купить и приготовить к вашему приезду.

Можно заказать дополнительное оформление катера шарами, лентами, приобрести пиротехнику и прочие декоративные элементы. Место начала и завершения? Калязин, парк отель Палуба Когда и сколько длится? Когда: каждый день с 11:00 до 19:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.