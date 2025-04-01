Калязин - это не просто город с богатой историей, но и место, где переплетаются древние легенды и современные реалии.
Прогулка по его улицам позволит вам увидеть знаменитую колокольню Николаевского собора, сохранившуюся
6 причин купить эту экскурсию
- 🔔 Уникальная колокольня на воде
- 🏰 Исторические Монастырские острова
- 🏛 Купеческие особняки на Московской
- ⛪ Вознесенский собор и его история
- 🗿 Памятник Скопину-Шуйскому
- 🏫 Архитектура училища Марфельда
Что можно увидеть
- Колокольня Николаевского собора
- Монастырские острова
- Улица Московская
- Вознесенский собор
- Памятник Скопину-Шуйскому
- Низшее механико-техническое училище
Описание экскурсии
- Вы осмотрите колокольню Николаевского собора, про которую Солженицын сказал: «Всю Русь, как и эту колокольню, не попустит Господь утопить». Раскроете, на чьи деньги она строилась и почему при разрушении большей части города её сохранили
- Увидите Монастырские острова — место, где находилась древняя обитель, основанная Преподобным Макарием Калязинским. А также узнаете о самом Макарии — человеке, который жил ради Бога и людей
- Пройдёте по уютной улице Московская, рассматривая купеческие особняки 18-19 веков
- Полюбуетесь отреставрированным Вознесенским собором, напоминающем петербургские храмы. В советское время в нём работала пекарня и калязинцы грустно шутили: «Мы едим освящённый хлеб»
- У памятника Скопину-Шуйскому услышите интересные факты о первом победном сражении в Смутное время
- Оцените здание Низшего механико-технического училища, построенное по проекту архитектора Марфельда
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваша команда гидов в Калязине
Провели экскурсии для 428 туристов
Добрый день! Меня зовут Тамара, я коренная жительница Калязина: это земля моих дедов-прадедов. Я и моя команда гидов убеждены, что любое место — это, прежде всего, люди. Поэтому на экскурсиях мы делимся не только интереснейшей историей нашего маленького городка, но и судьбами людей, живших и живущих на этой земле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Валерий
1 апр 2025
Спасибо Тамаре за прекрасную экскурсию! Её эмоциональный и очень информативный рассказ, грамотная речь, любовь к своему городу и нашей великой России, которая угадывается в каждом слове, заслуживает самой высокой оценки!
Дата посещения: 31 марта 2025
Ю
Юрий
5 ноя 2025
Отличная экскурсия. Тамаре большая признательность за глубокие познания в истории Калязина и увлекательную подачу материала. Конечно рекомендуем Гида, тем более с местными корнями и филологическим образованием. Большое спасибо!
Ю
Юрий
4 ноя 2025
Решили с супругой на выходные посетить Калязин. Свободных индивидуальных экскурсий на 02.11. не было. Пришлось стучатся к экскурсоводам с просьбой организовать для нас доп. экскурсию… и были нам отказы… или
С
Сергей
4 ноя 2025
Хорошая экскурсия. Гид вполне доходчиво рассказала историю города, показала достопримечательности. Понравилось хорошее владение материалом, доброжелательность.
Е
Елена
3 ноя 2025
Экскурсию провела Надежда - все хорошо и пунктуально, рассказчик - житель города Калязина, с богатым опытом проведения подобных экскурсий и это чувствуется. Мероприятие прошло душевно и познавательно. Спасибо. Единственное пожелание - побольше ходить по городу, первая часть экскурсии прошла статично.
Марина
2 ноя 2025
У меня была экскурсовод Надежда, чудесно всё рассказывала, показывала старые фото в большом формате, видно, что очень любит свой город ❤читала чудесные стихи и вообще экскурсия была замечательная, я осталась довольна! ещё бы с удовольствием проходила с ней два часа😁
К
Ксения
30 окт 2025
Спасибо большое Ольге за искреннюю любовь к городу, которую она передала нам во время экскурсии. Очень интересно, познавательно, неравнодушно, трогательно и ярко.
Н
Наталья
27 окт 2025
Все прошло отлично. Два часа пролетели незаметно. Несмотря на переменчивую погоду Наталья создала уютную атмосферу и с любовью рассказала нам про родной город. Если бы не экскурсия, то навряд ли бы мы столько узнали про небольшой город Калязин.
А
Анна
25 окт 2025
Прекрасный экскурсовод Татьяна, 2 часа на одном дыхании. Очень благодарны!
Е
Елена
20 окт 2025
Во-первых, спасибо за солнечную погоду г. Калязин!)
И конечно же гиду Надежде за очень интересную экскурсию.
Ирина
15 окт 2025
Экскурсовод Тамара очень информативно и интересно рассказала про любимый город, и даже дождь нам был не помеха.
Т
Татьяна
7 окт 2025
Давно собирались посетить удивительный город Калязин и середине сентября, наконец то мечта сбылась. Калязин встретил нас отличной солнечной погодой и гостеприимным гидом Ольгой. С большим удовольствием слушали рассказ Ольги об
Н
Наталья
3 окт 2025
Экскурсию проводила Наталья, очень интересно рассказывала! Легко, ненавязчиво!
И
Инна
30 сен 2025
Несколько раз были в Калязине и казалось, что все уже видели, что еще экскурсовод может показать? Как я была не права! Наталия открыла нам город с новой стороны, это была интереснейшая экскурсия. Однозначно рекомендую!
М
Майя
28 сен 2025
Брали индивидуальную экскурсию по городу Калязин с Натальей. В городе были впервые, но после проведенной экскурсии как-будто много раз. Небольшой, уютный город с очень интересной историей. Сразу видно, что человек любит свой город. Большое спасибо!
