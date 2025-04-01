Мои заказы

Калязин: большая история маленького города

Прогулка по Калязину откроет вам удивительные истории и легенды, которые делают этот город уникальным. Узнайте, что скрывается за его древними стенами
Калязин - это не просто город с богатой историей, но и место, где переплетаются древние легенды и современные реалии.

Прогулка по его улицам позволит вам увидеть знаменитую колокольню Николаевского собора, сохранившуюся
вопреки разрушениям. Вы узнаете о Монастырских островах и жизни Преподобного Макария Калязинского.

Пройдётесь по улице Московская, где сохранились купеческие особняки, и полюбуетесь Вознесенским собором.

У памятника Скопину-Шуйскому услышите о победах Смутного времени, а здание Низшего механико-технического училища поразит архитектурой

56 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🔔 Уникальная колокольня на воде
  • 🏰 Исторические Монастырские острова
  • 🏛 Купеческие особняки на Московской
  • ⛪ Вознесенский собор и его история
  • 🗿 Памятник Скопину-Шуйскому
  • 🏫 Архитектура училища Марфельда
Калязин: большая история маленького города
Калязин: большая история маленького города
Калязин: большая история маленького города© Тамара

Что можно увидеть

  • Колокольня Николаевского собора
  • Монастырские острова
  • Улица Московская
  • Вознесенский собор
  • Памятник Скопину-Шуйскому
  • Низшее механико-техническое училище

Описание экскурсии

  • Вы осмотрите колокольню Николаевского собора, про которую Солженицын сказал: «Всю Русь, как и эту колокольню, не попустит Господь утопить». Раскроете, на чьи деньги она строилась и почему при разрушении большей части города её сохранили
  • Увидите Монастырские острова — место, где находилась древняя обитель, основанная Преподобным Макарием Калязинским. А также узнаете о самом Макарии — человеке, который жил ради Бога и людей
  • Пройдёте по уютной улице Московская, рассматривая купеческие особняки 18-19 веков
  • Полюбуетесь отреставрированным Вознесенским собором, напоминающем петербургские храмы. В советское время в нём работала пекарня и калязинцы грустно шутили: «Мы едим освящённый хлеб»
  • У памятника Скопину-Шуйскому услышите интересные факты о первом победном сражении в Смутное время
  • Оцените здание Низшего механико-технического училища, построенное по проекту архитектора Марфельда

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Тамара
Тамара — ваша команда гидов в Калязине
Провели экскурсии для 428 туристов
Добрый день! Меня зовут Тамара, я коренная жительница Калязина: это земля моих дедов-прадедов. Я и моя команда гидов убеждены, что любое место — это, прежде всего, люди. Поэтому на экскурсиях мы делимся не только интереснейшей историей нашего маленького городка, но и судьбами людей, живших и живущих на этой земле.

Фотографии от путешественников

В
Валерий
1 апр 2025
Спасибо Тамаре за прекрасную экскурсию! Её эмоциональный и очень информативный рассказ, грамотная речь, любовь к своему городу и нашей великой России, которая угадывается в каждом слове, заслуживает самой высокой оценки!
Было очень приятно, что Тамара проводила экскурсию в форме «диалога» и поэтому наше общение продолжалось более 2,5 часов. Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать экскурсии Тамары друзьям и знакомым. Надеемся на новые встречи! ❤️

Дата посещения: 31 марта 2025
Ю
Юрий
5 ноя 2025
Отличная экскурсия. Тамаре большая признательность за глубокие познания в истории Калязина и увлекательную подачу материала. Конечно рекомендуем Гида, тем более с местными корнями и филологическим образованием. Большое спасибо!
Ю
Юрий
4 ноя 2025
Решили с супругой на выходные посетить Калязин. Свободных индивидуальных экскурсий на 02.11. не было. Пришлось стучатся к экскурсоводам с просьбой организовать для нас доп. экскурсию… и были нам отказы… или
время начало экскурсий в 16-30,17-30,18-30.. по темному городу…)) Конечно, это выглядело непонятно и смешно, наступают праздники, люди в выходные поедут отдыхать, посмотреть новые места. В том числе хотят приехать в забытый богом городок Калязин с 12т. населением и осколком чудом сохранившейся улицей в 300 метров с облезлыми заколоченными историческими домами 19 века и колокольней в воде.
Мне это напомнило ситуацию, когда лет двадцать назад мы с супругой приехали на новогодние праздники в Ригу. И 3 января местные газеты писали: … кто знал, что эти сумасшедшие русские пойдут 1, 2 января по магазинам. Книжный магазин сделал за два дня квартальную выручку, а магазин по продаже косметики и мыла Дзинтерс делает в день месячный оборот продаж….
Короче, в туристический сенокос надо работать. Нашелся в Калязине один разумный человек - Тамара. Тамара смилостивилась над нами и открыла для нас запись на экскурсию.

Встретила нас в г. Калязин изумительная экскурсовод Татьяна. Патриот своего города. Где родился, там и пригодился! Два часа пролетело в один миг. История и современность переплеталась в каждом слове Татьяны. Замечательная экскурсия. Расстались мы с Татьяной напротив магазина Вереск. Зашли в него и поняли, что магазин делает месячную выручку, народу битком и люди с экскурсионных автобусов набирают в подарки сувенирную продукцию Кашинского ликеро-водочного завода.

Внимание туристам. В городе Калязин в выходные дни не работают общественные туалеты на стоянке набережной и в городском парке. Я понимаю, что в городе много кустов. Но это дикость!!! Голова города, как Вы думаете, когда люди к вам на авто стоянку приезжают? в будни, что ли? В будни все работают, чтобы заработанные деньги оставить в вашем городе, а увезти впечатления. А увозят люди негатив!!! А город остается с обгаженными кустами.
Мы стоять в очереди за водкой и наливками в мелкой таре не стали и по кустам не пошли. Решили, проникшись житиём Макария, самостоятельно поехать в Кашин. Всего 25 км. полчаса на авто.

Кашин это город – сердце. В Кашине до революции было 70 церквей, храмов, монастырей в совокупности. Мы начали конечно с Клобуковского женского монастыря, поклонились мощам Макария Калязинского, могиле его родителей, увидели его избушку. Благодать. Рекомендую к посещению. Туалет очень чистый. Потом поехали смотреть достопримечательности: торговые ряды – Кашинский гостиный двор, исторические дома и увидели Бургерную.
Зашли. Мест практически нет. В основном местные жители с детьми. Это хороший признак, остаемся. И мы не прогадали. Заказали куриный суп – 150 р., бургер и чизбургер по 320р., салат цезарь – 250р. Чай – 50 р. Стакан, кофе капучино – 150р. Заказали, ждали не более получаса. Но результат превзошел все ожидания, порции большие. Такого Цезаря я не пробовал ни где! Оторваться невозможно. Отличный салат. Бургер – феерия вкуса, настоящая котлета говяжья с овощами в булочке и гамбургер тоже. Куриная лапша с куском копченой курятины - бесподобна. Капучино можно кушать ложкой. Сказочный обед. Рекомендую!
На сытый желудок не спеша продолжили осмотр города. Гуляли по благоустроенным набережным с мостиками, посмотрели санаторий Кашин с бюветами, Воскресенский собор В хлебном магазине напротив Гостиного двора купили разных кашинских пряников. Пряники объедение. Магазин Вереск, бывший рядом с дверью хлебного переехал за Входоиерусалимскую церковь, ныне краеведческий музей в жилой район. Сделали в Вереске кассу, накупили фуфыриков 100 гр. разных с наливками смородины, брусники, клюквы, вишни, облепихи и пр. пр. пр. в подарки друзьям и знакомым. Купили воды кашинской минеральной упаковку, отличная вода. И по светлому поехали домой.
День прошел отлично.
Спасибо Тамаре и Татьяне.

С
Сергей
4 ноя 2025
Хорошая экскурсия. Гид вполне доходчиво рассказала историю города, показала достопримечательности. Понравилось хорошее владение материалом, доброжелательность.
Е
Елена
3 ноя 2025
Экскурсию провела Надежда - все хорошо и пунктуально, рассказчик - житель города Калязина, с богатым опытом проведения подобных экскурсий и это чувствуется. Мероприятие прошло душевно и познавательно. Спасибо. Единственное пожелание - побольше ходить по городу, первая часть экскурсии прошла статично.
Марина
Марина
2 ноя 2025
У меня была экскурсовод Надежда, чудесно всё рассказывала, показывала старые фото в большом формате, видно, что очень любит свой город ❤читала чудесные стихи и вообще экскурсия была замечательная, я осталась довольна! ещё бы с удовольствием проходила с ней два часа😁
К
Ксения
30 окт 2025
Спасибо большое Ольге за искреннюю любовь к городу, которую она передала нам во время экскурсии. Очень интересно, познавательно, неравнодушно, трогательно и ярко.
Н
Наталья
27 окт 2025
Все прошло отлично. Два часа пролетели незаметно. Несмотря на переменчивую погоду Наталья создала уютную атмосферу и с любовью рассказала нам про родной город. Если бы не экскурсия, то навряд ли бы мы столько узнали про небольшой город Калязин.
А
Анна
25 окт 2025
Прекрасный экскурсовод Татьяна, 2 часа на одном дыхании. Очень благодарны!
Е
Елена
20 окт 2025
Во-первых, спасибо за солнечную погоду г. Калязин!)
И конечно же гиду Надежде за очень интересную экскурсию.
Кроме отличного знания истории своего города и в целом страны, хотели бы отметить, что Надежда умеет
не просто рассказать, а погрузить в событие, о котором идёт речь. И не менее прекрасен тот факт, что Надежда не просто гид, а активный житель своего города. И потому не из новостей, а из её собственного опыта мы послушали о его современных событиях. Мы остались не просто довольны, мы были восхищены!

Ирина
Ирина
15 окт 2025
Экскурсовод Тамара очень информативно и интересно рассказала про любимый город, и даже дождь нам был не помеха.
Т
Татьяна
7 окт 2025
Давно собирались посетить удивительный город Калязин и середине сентября, наконец то мечта сбылась. Калязин встретил нас отличной солнечной погодой и гостеприимным гидом Ольгой. С большим удовольствием слушали рассказ Ольги об
истории Калязина, о разных эпохах, событиях, людях. Информация подавалась увлеченно, грамотно и «вкусно». Время экскурсии пролетело незаметно. Огромное спасибо Ольге, сразу видно, что экскурсовод искренне любит Калязин! С удовольствием приедем еще с друзьями и родными! Татьяна, Ирина, Сергей. г. Москва

Н
Наталья
3 окт 2025
Экскурсию проводила Наталья, очень интересно рассказывала! Легко, ненавязчиво!
И
Инна
30 сен 2025
Несколько раз были в Калязине и казалось, что все уже видели, что еще экскурсовод может показать? Как я была не права! Наталия открыла нам город с новой стороны, это была интереснейшая экскурсия. Однозначно рекомендую!
М
Майя
28 сен 2025
Брали индивидуальную экскурсию по городу Калязин с Натальей. В городе были впервые, но после проведенной экскурсии как-будто много раз. Небольшой, уютный город с очень интересной историей. Сразу видно, что человек любит свой город. Большое спасибо!

