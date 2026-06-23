Прогулка по Волге — это возможность взглянуть на город с новой стороны. Вы увидите колокольню, стоящую прямо в воде, побываете на смотровой площадке. Пройдёте мимо зелёных берегов и старых мостов, заглянете в необычные уголки города. С палубы удобно рассматривать панорамы. А ещё — слушать интересные истории.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы пройдём по затопленным улицам Калязина — в народе этот затопленный город называют русской Атлантидой.
Сойдём на островке, где стоит колокольня. Зайдём внутрь — в храм Николая Чудотворца и поднимемся на смотровую, откуда вы насладитесь прекрасными панорамами.
Продолжим водную прогулку до слияния трёх рек — Волги, Жабни и Пуды. Пройдём под горбатыми мостами, которые приносят удачу.
Дальше — держим курс на космос! Космическая антенна (в народе — калязинское ухо) металлоконструкции не уступает Эйфелевой башне. Виды с воды открываются отличные.
А по пути на берег вас ждёт мастер-класс по изготовлению кораблика детской мечты! Не забудьте загадать желание;).
Организационные детали
- Перед отправлением вы пройдёте инструктаж, на борту есть спасательные жилеты.
- Подъём на смотровую площадку оплачивается дополнительно — 200 ₽ за чел., дети до 14 лет бесплатно.
- Мастер-класс входит в стоимость экскурсии.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Московская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Калязине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 3331 туриста
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромная благодарность тур-оператору (организатору) Марии и гиду Галине Владимировне от группы паломников из Санкт-Петербурга. Нам с самого начала пошли навстречу, приняв более большую группу. Организаторы всегда были на связи. Чувствовалось
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Е
Всё было превосходно! Нам раскрыли Калязин с очень интересной стороны, рассказ был очень увлекательным и интересным. А кораблики получились чудесными😊
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И
Давно хотел побывать на Монастырском острове в Калязине. Собственно, с данной экскурсией есть возможность организовать маршрут по своим интересам. Посетили остров, на котором до 1940 года находился Макарьевский монастырь, затем была затопленная колокольня, и под конец вид с воды на антенну радиотелескопа.
Все понравилось, гид интересно рассказывает, познания в истории города и края очень обширные.
Все понравилось, гид интересно рассказывает, познания в истории города и края очень обширные.
+1
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Спасибо организаторам и персонально Александру Федоровичу за максимальное погружение в Ваш городок. Его энтузиазм, энергия, подача информации просто впечатляют. Очень рады что успели попасть в последнюю в сезоне экскурсию и с такими удачными погодными условиями.
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Е
Прекрасный очень знающий экскурсовод, влюбленный в это место и интересный капитан. Рекомендую особенно на закате!
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М
Очень понравилась водная прогулка. Столько всего интересного узнали о чудесном городе Калязин. Так жаль, что столько прекрасного было затоплено. Отдельно понравилось, что высаживались не только на колокольне, но и на отдельном острове с храмом, где была возможность погулять. Огромное спасибо гиду Марии за то, что по просьбе организовала экскурсию на закате. Это не передаваемая красота.
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