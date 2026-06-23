Что вас ожидает

Мы пройдём по затопленным улицам Калязина — в народе этот затопленный город называют русской Атлантидой.

Сойдём на островке, где стоит колокольня. Зайдём внутрь — в храм Николая Чудотворца и поднимемся на смотровую, откуда вы насладитесь прекрасными панорамами.

Продолжим водную прогулку до слияния трёх рек — Волги, Жабни и Пуды. Пройдём под горбатыми мостами, которые приносят удачу.

Дальше — держим курс на космос! Космическая антенна (в народе — калязинское ухо) металлоконструкции не уступает Эйфелевой башне. Виды с воды открываются отличные.

А по пути на берег вас ждёт мастер-класс по изготовлению кораблика детской мечты! Не забудьте загадать желание;).

Организационные детали