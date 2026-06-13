В Калязине самое интересное буквально уходит под воду. Мы расскажем об истории затопленного центра с монастырём и церквями. А неподалёку вы увидите гигантскую антенну радиотелескопа — «Калязинское ухо». Мы будем гулять по брусчатке и говорить о купеческих династиях, их быте и бизнесе. И конечно, вы увидите главное чудо Калязина, какого нет больше нигде в мире!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Затопленная колокольня Николаевского собора

Вы узнаете, почему старинный купеческий город лишился своего исторического центра — монастыря, церквей, торговой площади и целых улиц

Выясните, почему колокольня осталась стоять прямо посреди Волги

«Калязинское Ухо». Мы поговорим о неожиданном соседстве гигантской антенны и провинциального города. Вы раскроете, зачем здесь поставили радиотелескоп и какие задачи он выполняет. Если захотите, подъедем к нему ближе на вашем авто.

Старинные купеческие улицы, по которым, по преданию, ступали царственные особы. Поговорим про ярмарки, которые когда-то гремели на всю округу.

Бронзовый макет города до затопления. Вы увидите, каким был Калязин до того, как воды Угличского водохранилища поглотили его центр. И сравните старый город с тем, что стоит перед вами сегодня

Городская набережная и кот Вася — местная знаменитость и любимец туристов.

Храм Вознесения Господня — один из немногих сохранившихся православных храмов города.

Организационные детали