В Калязине самое интересное буквально уходит под воду. Мы расскажем об истории затопленного центра с монастырём и церквями. А неподалёку вы увидите гигантскую антенну радиотелескопа — «Калязинское ухо». Мы будем гулять по брусчатке и говорить о купеческих династиях, их быте и бизнесе. И конечно, вы увидите главное чудо Калязина, какого нет больше нигде в мире!
Описание экскурсии
Затопленная колокольня Николаевского собора
- Вы узнаете, почему старинный купеческий город лишился своего исторического центра — монастыря, церквей, торговой площади и целых улиц
- Выясните, почему колокольня осталась стоять прямо посреди Волги
«Калязинское Ухо». Мы поговорим о неожиданном соседстве гигантской антенны и провинциального города. Вы раскроете, зачем здесь поставили радиотелескоп и какие задачи он выполняет. Если захотите, подъедем к нему ближе на вашем авто.
Старинные купеческие улицы, по которым, по преданию, ступали царственные особы. Поговорим про ярмарки, которые когда-то гремели на всю округу.
Бронзовый макет города до затопления. Вы увидите, каким был Калязин до того, как воды Угличского водохранилища поглотили его центр. И сравните старый город с тем, что стоит перед вами сегодня
Городская набережная и кот Вася — местная знаменитость и любимец туристов.
Храм Вознесения Господня — один из немногих сохранившихся православных храмов города.
Организационные детали
- Все достопримечательности на маршруте мы осмотрим снаружи, дополнительных расходов не предвидится
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Московской ул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Калязине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 51 туриста
Я родилась и выросла в Калязине. Это мой родной город, в котором прожила практически всю жизнь, знаю все местные улочки и закоулочки, много интересных фактов, которые могут знать только местные жители. Я и моя команда гидов с удовольствием поделимся не только историей, но и интересными фактами, а также местными легендами и преданиям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Сегодня посетили экскурсию в Калязине, экскурсовод Надежда. Впечатлегия чудесные! отличное знание материала, доброе отношение к людям, к своему городу, очень светлый человек. на экскурсии было интересно, время пролетело быстро и увлекательно! спасибо огромное!!!!
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А
Наш экскурсовод Марина, очень понравилась. Рассказывает про свой родной город с большой любовью. Увлеченный человек, обладает глубокими историческими знаниями, 2 часа пролетели быстро, подача материала принимается легко, отдельное спасибо Марине
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П
Спасибо за экскурсию, очень интересно было узнать историю города именно от жителя города. Очень понравилось ☺️
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