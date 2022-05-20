Знакомьтесь, Калязин

История и знаковые места старинного города на обзорной экскурсии

Калязин запомнится вам идиллическими пейзажами и необычными достопримечательностями.

Вы оцените многоярусную колокольню Никольского собора на воде и радиоастрономическую обсерваторию с огромным телескопом.

Зайдете в древний Вознесенский храм, полюбуетесь купеческими особняками и узнаете, какие знаменитые люди посещали город.
Знакомьтесь, Калязин
Знакомьтесь, Калязин
Знакомьтесь, Калязин
Знакомьтесь, Калязин
Знакомьтесь, Калязин
Знакомьтесь, Калязин
Знакомьтесь, Калязин
Знакомьтесь, Калязин
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Калязина

Вы увидите знаменитую «затопленную» Калязинскую колокольню и Монастырские острова, которые посещали царские особы от Рюриковичей до Романовых. Погуляете по тихим уютным улицам, рассмотрите бронзовый макет старинного города и космическую обсерваторию высотой 178 метров. А также увидите ансамбль Богоявленского храма и посетите Вознесенский храм, где находятся мощи преподобного Макария Калязинского Чудотворца.

Прошлое и настоящее

Я расскажу множество интересных фактов о Калязине. Вы узнаете, почему город получил такое название и с какого века он ведет летоисчисление. Как в русской провинции оказался самый большой в Европе космический радиотелескоп и функционирует ли он в наши дни. Кроме того, вы услышите о Святом Макарии и о том, при каких обстоятельствах в Калязине оказались Дюма и Менделеев.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Мы также можем включить в программу речную прогулку и музей мобильных устройств. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
  • По запросу возможно организовать экскурсию для большего количества участников

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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