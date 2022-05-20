Калязин запомнится вам идиллическими пейзажами и необычными достопримечательностями. Вы оцените многоярусную колокольню Никольского собора на воде и радиоастрономическую обсерваторию с огромным телескопом. Зайдете в древний Вознесенский храм, полюбуетесь купеческими особняками и узнаете, какие знаменитые люди посещали город.

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Что вас ожидает

«Визитные карточки» Калязина

Вы увидите знаменитую «затопленную» Калязинскую колокольню и Монастырские острова, которые посещали царские особы от Рюриковичей до Романовых. Погуляете по тихим уютным улицам, рассмотрите бронзовый макет старинного города и космическую обсерваторию высотой 178 метров. А также увидите ансамбль Богоявленского храма и посетите Вознесенский храм, где находятся мощи преподобного Макария Калязинского Чудотворца.

Прошлое и настоящее

Я расскажу множество интересных фактов о Калязине. Вы узнаете, почему город получил такое название и с какого века он ведет летоисчисление. Как в русской провинции оказался самый большой в Европе космический радиотелескоп и функционирует ли он в наши дни. Кроме того, вы услышите о Святом Макарии и о том, при каких обстоятельствах в Калязине оказались Дюма и Менделеев.

Организационные детали