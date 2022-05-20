Вы увидите знаменитую «затопленную» Калязинскую колокольню и Монастырские острова, которые посещали царские особы от Рюриковичей до Романовых. Погуляете по тихим уютным улицам, рассмотрите бронзовый макет старинного города и космическую обсерваторию высотой 178 метров. А также увидите ансамбль Богоявленского храма и посетите Вознесенский храм, где находятся мощи преподобного Макария Калязинского Чудотворца.
Я расскажу множество интересных фактов о Калязине. Вы узнаете, почему город получил такое название и с какого века он ведет летоисчисление. Как в русской провинции оказался самый большой в Европе космический радиотелескоп и функционирует ли он в наши дни. Кроме того, вы услышите о Святом Макарии и о том, при каких обстоятельствах в Калязине оказались Дюма и Менделеев.