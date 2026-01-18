Квест
Квест «Загадки Калязина»
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
21 янв в 08:30
28 янв в 08:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Удивительный Калязин: улиточные истории в российской провинции
Познать широту русской души, приправленную вкусом прованских деликатесов
Начало: В районе ул. Московская
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Индивидуальная программа «Из Калязина - в гости к Бабе-яге» (на вашем авто)
Познакомиться с обитателями леса, пройти испытания и выпить чаю в избушке на курьих ножках
Начало: В селе Солоновка
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 16 чел.
