Путешествие на джипах к экструзии Верблюд у вулканов Авачинский и Корякский. Откройте для себя захватывающие виды и удивительных евражек
Экскурсия на Камчатке к экструзии Верблюд предлагает путешествие на джипах по живописным местам у подножия вулканов Авачинский и Корякский. Гора Верблюд, образованная извержениями, привлекает своей необычной формой. Участники поднимутся на вершину за 30 минут, наслаждаясь видами и встречая евражек. После спуска предусмотрен обед и чай. Период проведения: июнь-сентябрь, продолжительность 4-5 часов
5 причин купить эту экскурсию
🚙 Путешествие на джипах
🌋 Виды на вулканы
🐿️ Встреча с евражками
⛰️ Восхождение на Верблюд
🍽️ Обед и чай
Что можно увидеть
Экструзия Верблюд
Авачинский вулкан
Корякский вулкан
Описание экскурсии
Приглашаем Вас в джип тур к Экструзии Верблюд, которая расположена у подножия вулканов Авачинский и Корякский. А называется так потому, что похожа на двугорбого верблюда. А образовалась эта гора в результате извержений вулканов Авачинский и Корякский.
Поездка проходит на специально подготовленных для езды по бездорожью джипах. Мы проедем 25 км по асфальтовой дороге, а затем путь будет пролегать по сухой речке. Название такое она получила, т. к. в период таяния снега эта дорога заполнена водой. Пробраться к вулкану на автомобиле можно только после того, как сухая речка полностью осушается.
Добравшись до подножия Авачинского и Корякского вулканов, нас ждет восхождение на гору Верблюд, оно занимает около 30 мин., и совсем не сложное.
На склонах Авачинского вулкана обитают евражки - камчатские суслики. Евражки очень любопытные и совершенно не боятся людей. Мы призываем Вас не кормить диких животных вредной для них едой, а именно шоколадом, хлебом и пр. От этих продуктов евражки могут попросту погибнуть. Если хотите пополнить их съестные запасы, то можете угостить их семечками или сырыми орешками.
После спуска нас ждет обед и чай.
Период проведения: июнь-сентябрь
Продолжительность: 4-5 часов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер
Питание на маршруте
Услуги гида
Что не входит в цену
Проживание, перелет, дополнительное питание
О чём нужно знать до поездки
Одежда по погоде
Обувь закрывающая голеностоп
головной убор
Пожелания к путешественнику
Хорошее настроение и любовь к активному отдыху
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Павел — Тревел-эксперт
Друзья, всем привет. Давайте познакомимся с теми, с кем еще не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и читать дальше
решил открывать его красоты для всех любителей путешествий⛰? Для этого я получил специальность гида – проводника, чтобы быть во всеоружии в любой ситуации и вам со мной везде было безопасно. Уже более 7 лет я профессионально занимаюсь туристической деятельностью. Имею спортивный разряд по лыжным гонкам ⛷ Сейчас у меня две машины Mitsubishi Delica, полностью подготовленных для езды по бездорожью. По всем вопросам путешествий смело пишите в сообщения!
П. с: с Москвой разница во времени у нас +9 часов, поэтому могу не отвечать вам на смс какое-то время))