Авачинский перевал. Экструзия Верблюд

Путешествие на джипах к экструзии Верблюд у вулканов Авачинский и Корякский. Откройте для себя захватывающие виды и удивительных евражек
Экскурсия на Камчатке к экструзии Верблюд предлагает путешествие на джипах по живописным местам у подножия вулканов Авачинский и Корякский. Гора Верблюд, образованная извержениями, привлекает своей необычной формой. Участники поднимутся на вершину за 30 минут, наслаждаясь видами и встречая евражек. После спуска предусмотрен обед и чай. Период проведения: июнь-сентябрь, продолжительность 4-5 часов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Путешествие на джипах
  • 🌋 Виды на вулканы
  • 🐿️ Встреча с евражками
  • ⛰️ Восхождение на Верблюд
  • 🍽️ Обед и чай
Авачинский перевал. Экструзия ВерблюдФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Что можно увидеть

  • Экструзия Верблюд
  • Авачинский вулкан
  • Корякский вулкан

Описание экскурсии

Приглашаем Вас в джип тур к Экструзии Верблюд, которая расположена у подножия вулканов Авачинский и Корякский. А называется так потому, что похожа на двугорбого верблюда. А образовалась эта гора в результате извержений вулканов Авачинский и Корякский.

Поездка проходит на специально подготовленных для езды по бездорожью джипах. Мы проедем 25 км по асфальтовой дороге, а затем путь будет пролегать по сухой речке. Название такое она получила, т. к. в период таяния снега эта дорога заполнена водой. Пробраться к вулкану на автомобиле можно только после того, как сухая речка полностью осушается.

Добравшись до подножия Авачинского и Корякского вулканов, нас ждет восхождение на гору Верблюд, оно занимает около 30 мин., и совсем не сложное.

На склонах Авачинского вулкана обитают евражки - камчатские суслики. Евражки очень любопытные и совершенно не боятся людей. Мы призываем Вас не кормить диких животных вредной для них едой, а именно шоколадом, хлебом и пр. От этих продуктов евражки могут попросту погибнуть. Если хотите пополнить их съестные запасы, то можете угостить их семечками или сырыми орешками.

После спуска нас ждет обед и чай.

Период проведения: июнь-сентябрь

Продолжительность: 4-5 часов

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Питание на маршруте
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проживание, перелет, дополнительное питание
О чём нужно знать до поездки

  • Одежда по погоде

  • Обувь закрывающая голеностоп

  • головной убор

Пожелания к путешественнику

Хорошее настроение и любовь к активному отдыху

Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Павел
Павел — Тревел-эксперт
Друзья, всем привет. Давайте познакомимся с теми, с кем еще не знакомы! Меня зовут Павел, я родился и вырос на Камчатке. Всем сердцем и душой обожаю свой край, поэтому и
читать дальше

решил открывать его красоты для всех любителей путешествий⛰? Для этого я получил специальность гида – проводника, чтобы быть во всеоружии в любой ситуации и вам со мной везде было безопасно. Уже более 7 лет я профессионально занимаюсь туристической деятельностью. Имею спортивный разряд по лыжным гонкам ⛷ Сейчас у меня две машины Mitsubishi Delica, полностью подготовленных для езды по бездорожью. По всем вопросам путешествий смело пишите в сообщения! П. с: с Москвой разница во времени у нас +9 часов, поэтому могу не отвечать вам на смс какое-то время))

