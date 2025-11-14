Экскурсия на Камчатке к экструзии Верблюд предлагает путешествие на джипах по живописным местам у подножия вулканов Авачинский и Корякский. Гора Верблюд, образованная извержениями, привлекает своей необычной формой. Участники поднимутся на вершину за 30 минут, наслаждаясь видами и встречая евражек. После спуска предусмотрен обед и чай. Период проведения: июнь-сентябрь, продолжительность 4-5 часов

Описание экскурсии

Приглашаем Вас в джип тур к Экструзии Верблюд, которая расположена у подножия вулканов Авачинский и Корякский. А называется так потому, что похожа на двугорбого верблюда. А образовалась эта гора в результате извержений вулканов Авачинский и Корякский.

Поездка проходит на специально подготовленных для езды по бездорожью джипах. Мы проедем 25 км по асфальтовой дороге, а затем путь будет пролегать по сухой речке. Название такое она получила, т. к. в период таяния снега эта дорога заполнена водой. Пробраться к вулкану на автомобиле можно только после того, как сухая речка полностью осушается.

Добравшись до подножия Авачинского и Корякского вулканов, нас ждет восхождение на гору Верблюд, оно занимает около 30 мин., и совсем не сложное.

На склонах Авачинского вулкана обитают евражки - камчатские суслики. Евражки очень любопытные и совершенно не боятся людей. Мы призываем Вас не кормить диких животных вредной для них едой, а именно шоколадом, хлебом и пр. От этих продуктов евражки могут попросту погибнуть. Если хотите пополнить их съестные запасы, то можете угостить их семечками или сырыми орешками.

После спуска нас ждет обед и чай.

Период проведения: июнь-сентябрь

Продолжительность: 4-5 часов