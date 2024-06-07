Экскурсии с животными на Камчатке

Найдено 17 экскурсий в категории «Животные» на Камчатке, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
🚤 На катере
Групповая
5 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
«А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
«Нашей следующей целью станет гора Верблюд»
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212 за всё до 4 чел.
Экскурсия к Авачинскому вулкану
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
«После мы отправимся пешком на небольшую гору Верблюд, которая образовалась после извержения вулкана Авачинский»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 4 чел.
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Групповая
5 часов
4 отзыва
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
«В стоимость входит: прогулка на яхте с капитаном, услуги гида, рыбалка, обед на борту»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000 за человека
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
«Распределение лошадей и подгонка снаряжения — 10-20 минут»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000 за человека
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Групповая
10 часов
9 отзывов
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
«А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков»
Расписание: ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
20 000 за человека
Авачинский перевал, экструзия «Верблюд» плюс Халактырский пляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
«Около 10 000 лет назад в конце ледникового периода родилась из недр земли двугорбая экструзия «Верблюд»»
Расписание: В любой день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000 за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
«Приготовьтесь к восхождению на горную экструзию Верблюд (1250 м над уровнем моря)»
9 000 за человека
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 40 000 за всё до 3 чел.
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
«Поездка на лошадях сквозь цветные ковры тундры и заросли кедрового стланика не оставит вас без впечатляющих знакомств»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000 за человека
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
«На лошадях мы отправимся в брод по реке Авача к Медвежьему углу»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500 за человека
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
«С плато под вулканом вам откроется шикарный вид на гору Верблюд (1200 метров н»
18 500 за человека
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
«Также здесь водится голец, хариус, радужная форель»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
В гости к хозяевам моря
Групповая
12 часов
Популярное предложение
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
«В стоимость входит: прогулка на яхте с капитаном, услуги гида, рыбалка, обед на борту»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 000 за человека
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
Полюбоваться невероятной камчатской природой и обрести гармонию в живописном месте
Начало: По договорённости
«Путь к горе Верблюд (на машине и пешком)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Впечатлений выше крыши! Но сначала о важном! Многие в экскурсиях пишут про таблетки от укачивания, я не особо придала этому
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    значения, потому что знаю, что морской болезнью не страдаю. Однако Тихий океан решил, что ему виднее)) Это немного омрачило поездку, но все равно я очень довольна. Мораль: Даже если вы уверены, что вы моряк в 7-м поколении, лучше примите таблетки от укачивания, лишним не будет. Очень впечатлена пейзажами края, непередаваемо! Красота невероятная! Тихий океан вовсе не тихий) Показал себя во всей красе. Команда профессионалов и заботилась, и кормила, и доставила туда-обратно, и поведала много интересного о Камчатке. Было все невероятно вкусно, красиво, интересно и время, не смотря на укачивание, пролетело незаметно. Успели даже поспать (совсем не от скуки!)))) Из живности, правда, только птичек видели. Очень рекомендую!

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
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    и запомнила), Вилюченского вулкана и главное Тихий океан. Спасибо организатору, что сказал про таблетки от укачивания, мужа это спасло… Уха и краб просто 🫶. А рыбалка в бухте Тихой приятный бонус в количестве 6 штук камбалы. Пока муж рыбачил, забыл про свое самочувствие. Спасибо еще раз за офигенную (не побоюсь этого слова) морскую прогулку

  • В
    Вадим
    12 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом
  • Е
    Елизавета
    11 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым
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    крабом. Рыбачили. Незабываемые 5 часов. Очень повезло с погодой конечно. Единственное что, лучше выпить что-то от укачиваний (принебрегли, а зря, не делайте так). Уже посоветовали друзьям(им посчитали похожую экскурсию намного дороже). Поэтому, всем рекомендую, лучше не найдёте

  • И
    Ирина
    1 декабря 2023
    В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
    Из-за плохой погоды заявленное путешествие не состоялось. Вышли из бухты и нас встретили волны … Плюсы: мы съели почти ведро крабов и получили удовольствие и незабываемые впечатления от покорения волн. В принципе, понравилось))))
  • Е
    Елена
    29 ноября 2023
    Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсия, а обед с лисой был великолепен!
  • д
    диана
    28 ноября 2023
    Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
    Ходили на гору Верблюд 27.11.23. Очень понравилось, что у Сергея вместительная и подготовленная к подобным мероприятиям машина. Также не стал обещать
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    невозможного, а сразу предупредил, что подъем сложный и все зависит от погодных условий. Привез на место с красивыми видами. Мы не очень спортивная группа с детьми, поэтому подниматься пешком даже и не думали. Набегались по снегу, сделали тыщу классных фото. Сергей устроил нам потрясающий пикник с чаем, бутербродами, шампанским)) Получили невероятное удовольствие. Спасибо большое!!!

    Ходили на гору Верблюд 27.11.23
  • М
    Мария
    21 ноября 2023
    Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
    Путешествие на Камчатку получилось спонтанным и от этого ещё более насыщенным. Экскурсию к вулканам и подъем на гору Верблюд нашли
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    случайно, но увидев красивые фотографии и восторженные отзывы не раздумывая записались. Сергей очень грамотный экскурсовод, на месте провел инструктаж по технике безопасности, объяснял как безопасно передвигаться по заснеженным склонам, рассказывал историю возникновения вулканов, особенности, подробно ответил на все вопросы, а их было много)) Что касается организационных моментов - так же все понравилось, Сергей пошёл на встречу и забрал нас из отеля в Паратунке, по окончании экскурсии отвёл, по нашей просьбе, на рынок и подсказал где купить самую вкусную и свежую рыбу. Впечатления не забываемые, всем рекомендуем!

  • Е
    Елизавета
    22 октября 2023
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Нам очень понравилось! Мы отмечали день рождения на красивой яхте! О нас заботились, вкусно кормили и показывали замечательные виды Камчатки! Спасибо!
  • С
    Светлана
    8 октября 2023
    В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
    Потрясающая экскурсия! Я в полном восторге: сивучей и нерпу видели, рыбу ловили, уху из пойманной рыбы приготовили, гонялись за касатками и в заключении ели крабов
    Потрясающая экскурсия! Я в полном восторге: сивучей и нерпу видели, рыбу ловили, уху из пойманной рыбыПотрясающая экскурсия! Я в полном восторге: сивучей и нерпу видели, рыбу ловили, уху из пойманной рыбыПотрясающая экскурсия! Я в полном восторге: сивучей и нерпу видели, рыбу ловили, уху из пойманной рыбы

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Животные»

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  1. Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
  2. Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
  3. Экскурсия к Авачинскому вулкану
  4. Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
  5. Конный тур в мини-группе к реке Аваче
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
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