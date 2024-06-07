1 чел.
По популярности
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
«А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Захватывающая экскурсия: Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Начало: У вашего места нахождения
«Нашей следующей целью станет гора Верблюд»
Завтра в 14:00
10 июня в 06:00
32 212₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Приключение к Авачинскому вулкану: Вулканический пейзаж Камчатки
Откройте для себя величие Камчатки, поднимитесь к Авачинскому вулкану и насладитесь восхождением на гору Верблюд
Начало: У торгового центра Фамилион
«После мы отправимся пешком на небольшую гору Верблюд, которая образовалась после извержения вулкана Авачинский»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
«В стоимость входит: прогулка на яхте с капитаном, услуги гида, рыбалка, обед на борту»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Конный тур в мини-группе к реке Аваче
За 3 часа конной прогулки вы увидите разнообразные природные ландшафты Камчатки, включая поля, мёртвый лес, каменную тундру и протоки Авачи
Начало: В пос. Раздольный
«Распределение лошадей и подгонка снаряжения — 10-20 минут»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
12 000₽ за человека
Групповая
10 часов
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
«А наш капитан поделится секретами рыбалки и расскажет, кто чаще всего попадается на крючок местных рыбаков»
Расписание: ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
20 000₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Авачинский перевал и Халактырский пляж: приключение на краю света
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным местам Камчатки, где природа сохранила свою первозданную красоту
Начало: У Вашего отеля
«Около 10 000 лет назад в конце ледникового периода родилась из недр земли двугорбая экструзия «Верблюд»»
Расписание: В любой день.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 35 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
«Приготовьтесь к восхождению на горную экструзию Верблюд (1250 м над уровнем моря)»
9 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
На лошадях к реке Дремучая - групповая поездка
Увидеть, что бывает от метания вулканических бомб, пустить коня аллюром и встретиться с евражками
Начало: От конно-туристического комплекса «Тайга», пос. Ра...
«Поездка на лошадях сквозь цветные ковры тундры и заросли кедрового стланика не оставит вас без впечатляющих знакомств»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
«На лошадях мы отправимся в брод по реке Авача к Медвежьему углу»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
«С плато под вулканом вам откроется шикарный вид на гору Верблюд (1200 метров н»
18 500₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
Ловим рыбу и фотографируем медведей! Сплав по реке Быстрая (в группе)
Покорить горную реку, поймать тихоокеанского лосося и, если улыбнётся удача, увидеть хозяина леса
Начало: У вашего отеля или на ближайшей остановке
«Также здесь водится голец, хариус, радужная форель»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
«В стоимость входит: прогулка на яхте с капитаном, услуги гида, рыбалка, обед на борту»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Медитация на горе Верблюд с инструктором йоги
Полюбоваться невероятной камчатской природой и обрести гармонию в живописном месте
Начало: По договорённости
«Путь к горе Верблюд (на машине и пешком)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
28 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения7 июня 2024Впечатлений выше крыши! Но сначала о важном! Многие в экскурсиях пишут про таблетки от укачивания, я не особо придала этому
- ААнна28 мая 2024Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
- ВВадим12 мая 2024Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
- ЕЕлизавета11 мая 2024Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым
- ИИрина1 декабря 2023Из-за плохой погоды заявленное путешествие не состоялось. Вышли из бухты и нас встретили волны … Плюсы: мы съели почти ведро крабов и получили удовольствие и незабываемые впечатления от покорения волн. В принципе, понравилось))))
- ЕЕлена29 ноября 2023Спасибо Сергею за замечательную экскурсия, а обед с лисой был великолепен!
- ддиана28 ноября 2023Ходили на гору Верблюд 27.11.23. Очень понравилось, что у Сергея вместительная и подготовленная к подобным мероприятиям машина. Также не стал обещать
- ММария21 ноября 2023Путешествие на Камчатку получилось спонтанным и от этого ещё более насыщенным. Экскурсию к вулканам и подъем на гору Верблюд нашли
- ЕЕлизавета22 октября 2023Нам очень понравилось! Мы отмечали день рождения на красивой яхте! О нас заботились, вкусно кормили и показывали замечательные виды Камчатки! Спасибо!
- ССветлана8 октября 2023Потрясающая экскурсия! Я в полном восторге: сивучей и нерпу видели, рыбу ловили, уху из пойманной рыбы приготовили, гонялись за касатками и в заключении ели крабов
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Животные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 9 000 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий на Камчатке на 2024 год по теме «Животные», 78 ⭐ отзывов, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август