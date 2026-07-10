Приглашаем в увлекательное путешествие к подножию двух могучих вулканов Камчатки: Авачинского и Корякского. Узнайте о геологических процессах, которые сформировали эти величественные природные объекты.Совершите несложное восхождение на гору Верблюд, прогуляйтесь по

лавовой пади и познакомьтесь с местными сусликами. В завершение экскурсии вас ждет ароматный травяной чай и бутерброды с диким камчатским лососем. В стоимость включены транспорт, питание, дождевики и треккинговые палки. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе и рекомендуется для детей старше 8 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время природа Камчатки особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для восхождений и прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.