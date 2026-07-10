Приглашаем в увлекательное путешествие к подножию двух могучих вулканов Камчатки: Авачинского и Корякского. Узнайте о геологических процессах, которые сформировали эти величественные природные объекты.
Совершите несложное восхождение на гору Верблюд, прогуляйтесь по
Совершите несложное восхождение на гору Верблюд, прогуляйтесь по
6 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Уникальные вулканы
- 🏞️ Захватывающие виды
- 🚶♂️ Легкое восхождение
- 🍵 Ароматный чай
- 🐿️ Местные суслики
- 🚐 Комфортабельный транспорт
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время природа Камчатки особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для восхождений и прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Авачинский вулкан
- Корякский вулкан
- Гора Верблюд
- Лавовая падь
Описание экскурсии
Захватывающие дух виды
Мы проедем по руслу реки Сухая через горный перевал, наслаждаясь фантастическими пейзажами Камчатки. Достигнув подножия вулканов Авачинский и Корякский, оценим вблизи грандиозные ландшафты этих многовековых гигантов. Если дорога будет закрыта, мы проедем через уникальную Мутновскую ГеоЭС. Нам откроется термальное поле «Медвежий угол» и станция, про которую я много расскажу и покажу. Следующей целью станет гора Верблюд! Мы погуляем по лавовой пади и поднимемся пешком на вершину.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном микроавтобусе Митсубиси Делика
- В стоимость все включено: транспорт, чай, бутерброды, дождевики, треккинговые палки
- В стоимость входит трансфер из Петропавловска-Камчатского, если вас нужно забрать за пределами города, это оплачивается дополнительно
- Экскурсия рекомендуется для детей старше 8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места нахождения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1527 туристов
Здравствуйте! Наша команда гидов — Анна, Андрей и Сергей. Мы все родились и выросли на Камчатке и бесконечно любим свой край. Сергей — по специальности учитель истории, спасатель, а также
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить искреннюю благодарность за эту незабываемую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: начиная от комфортного трансфера на невероятно крутом автомобиле и заканчивая продуманным маршрутом.
Самым ярким моментом стало само
Самым ярким моментом стало само
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10.06.26г. совершили поездку к подножию Корякского и Авачинского вулкана с прекрасным гидом Сергеем на его удивительном Бигфуте, которому не страшны ни вулканический рыхляк, ни подтаявший снег.
По дороге сравнили две березы:
По дороге сравнили две березы:
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у нас было довольно ограниченное время для знакомства с Камчаткой, но благодаря Сергею выполнили максимум! Сергей — настоящий профессионал, вместе мы взошли на гору Верблюд (было нелегко, но с его
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О
Спасибо нашему гиду за замечательный день! Интересно, познавательно, душевно! Очень важно, когда гид подстраивается под темп группы, мы никуда не бежали, не неслись за группой (как это происходит при групповых экскурсиях). Поэтому никто не устал и каждый смог насладиться маршрутом и видами.
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Прекрасно организованная экскурсия! Узнали от Сергея много полезной и интересной информации о вулканах, Камчатке, флоре и фауне! Увидели на горе Верблюд горных баранов, они произвели на нас впечатление!!! Евражки просто огонь!!! Влюбились в Корякский вулкан!!! Рекомендуем всем!!!
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С
Сергей отличный экскурсовод, это было лучшее поездка в нашем туре, ездили с ними на 2 экскурсии, очень рекомендую
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