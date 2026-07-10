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Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день

Путешествие к подножию вулканов Авачинский и Корякский, восхождение на гору Верблюд, прогулка по лавовой пади и знакомство с местными сусликами
Приглашаем в увлекательное путешествие к подножию двух могучих вулканов Камчатки: Авачинского и Корякского. Узнайте о геологических процессах, которые сформировали эти величественные природные объекты.

Совершите несложное восхождение на гору Верблюд, прогуляйтесь по
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лавовой пади и познакомьтесь с местными сусликами. В завершение экскурсии вас ждет ароматный травяной чай и бутерброды с диким камчатским лососем. В стоимость включены транспорт, питание, дождевики и треккинговые палки. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе и рекомендуется для детей старше 8 лет

5
57 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальные вулканы
  • 🏞️ Захватывающие виды
  • 🚶‍♂️ Легкое восхождение
  • 🍵 Ароматный чай
  • 🐿️ Местные суслики
  • 🚐 Комфортабельный транспорт

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с июня по сентябрь. В это время природа Камчатки особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для восхождений и прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день

Что можно увидеть

  • Авачинский вулкан
  • Корякский вулкан
  • Гора Верблюд
  • Лавовая падь

Описание экскурсии

Захватывающие дух виды

Мы проедем по руслу реки Сухая через горный перевал, наслаждаясь фантастическими пейзажами Камчатки. Достигнув подножия вулканов Авачинский и Корякский, оценим вблизи грандиозные ландшафты этих многовековых гигантов. Если дорога будет закрыта, мы проедем через уникальную Мутновскую ГеоЭС. Нам откроется термальное поле «Медвежий угол» и станция, про которую я много расскажу и покажу. Следующей целью станет гора Верблюд! Мы погуляем по лавовой пади и поднимемся пешком на вершину.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном микроавтобусе Митсубиси Делика
  • В стоимость все включено: транспорт, чай, бутерброды, дождевики, треккинговые палки
  • В стоимость входит трансфер из Петропавловска-Камчатского, если вас нужно забрать за пределами города, это оплачивается дополнительно
  • Экскурсия рекомендуется для детей старше 8 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места нахождения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1527 туристов
Здравствуйте! Наша команда гидов — Анна, Андрей и Сергей. Мы все родились и выросли на Камчатке и бесконечно любим свой край. Сергей — по специальности учитель истории, спасатель, а также
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гид, прошедший госаккредитацию. Он обошёл и проехал бОльшую часть Камчатки. В его распоряжении немалый запас краеведческого и наглядного материала и опыт. Анна очень рано начала ходить в походы и влюбилась в камчатскую природу всей душой и сердцем. Андрей тоже с Камчатки, с 10 лет регулярно ходил в пешие походы, а после института вернулся на малую Родину. Сейчас работает врачом травматологом-ортопедом, в любом походе у вас будет с собой доктор. Также в команде гидов он сопровождает группы экстремальных путешественников (парашютисты, снегоходчики и т. д.) по всей Камчатке и проводит индивидуальные туры. В нашем распоряжении нашем распоряжении микроавтобус повышенной проходимости Mitsubishi Delica на 7 пассажирских мест, два джипа повышенной проходимости Toyota Land Cruiser 100, 105 на 6 мест, мы можем работать на нескольких машинах одновременно. Мы расскажем и покажем Камчатку во всей её красе, от всего сердца.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
56
4
1
3
2
1
Наталья
Хочу выразить искреннюю благодарность за эту незабываемую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: начиная от комфортного трансфера на невероятно крутом автомобиле и заканчивая продуманным маршрутом.

Самым ярким моментом стало само
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восхождение на Верблюд – это был захватывающий дух подъем, с которого открываются просто фантастические панорамы. Особенная атмосфера, а каждая локация по пути – настоящая фотозона. Очень повезло с погодой. Отдельное спасибо гиду за увлекательный рассказ и прекрасные эмоции.

Приятным сюрпризом стал пикник прямо посреди этой первозданной красоты –очень атмосферно и вкусно. Вся поездка оставила после себя только тёплые, светлые эмоции и огромный архив классных фото. Спасибо за вашу работу, за сопровождение и внимание к деталям! Это того стоило!

Хочу выразить искреннюю благодарность за эту незабываемую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: начиная от
Хочу выразить искреннюю благодарность за эту незабываемую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: начиная от
Хочу выразить искреннюю благодарность за эту незабываемую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: начиная от
Хочу выразить искреннюю благодарность за эту незабываемую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: начиная от
Хочу выразить искреннюю благодарность за эту незабываемую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: начиная от
Хочу выразить искреннюю благодарность за эту незабываемую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: начиная от
Хочу выразить искреннюю благодарность за эту незабываемую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: начиная от
Хочу выразить искреннюю благодарность за эту незабываемую экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: начиная от
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Иван
10.06.26г. совершили поездку к подножию Корякского и Авачинского вулкана с прекрасным гидом Сергеем на его удивительном Бигфуте, которому не страшны ни вулканический рыхляк, ни подтаявший снег.
По дороге сравнили две березы:
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привычную нам с белым стволом и чёрными пятнами и камчатскую каменную. Познакомились с кедровым стлаником. Увидели танец вулканического песка на бумажной салфетке. А также розовый снег с запахом арбуза.
Услышали познавательно-увлекательный рассказ о вулканах, которые предстали во всей своей красоте и мощи перед нашими глазами.
Сергей нас довёз практически до подножия горы Верблюд, на которую мы, под чутким его руководством, совершили восхождение, осваивая технику подъёма на гору с палками для тренинга.
Ароматный чай с зерновыми крекерами на вершине Верблюда стал прекрасным дополнением к фантастическим видам на вулканы, русло Сухой реки, Авачинскую губу и Вилючинскую сопку.
Спустившись, наш ждал пикник с шампанским, бутербродами с местной вялено-копченой рыбой домашнего приготовления и облепиховыми мармеладками. Компанию нам составил житель подножья вулканов и супер звезда Камчатки с выразительными глазами, несравненный еврашка, который настойчиво требовал поделиться припасами.
Путешествие было насыщенно впечатлениями!
Спасибо большое Сергею за интересную и безопасную поездку!!!!
Однозначно к рекомендации!!!!

10.06.26г. совершили поездку к подножию Корякского и Авачинского вулкана с прекрасным гидом Сергеем на его удивительном
10.06.26г. совершили поездку к подножию Корякского и Авачинского вулкана с прекрасным гидом Сергеем на его удивительном
10.06.26г. совершили поездку к подножию Корякского и Авачинского вулкана с прекрасным гидом Сергеем на его удивительном
10.06.26г. совершили поездку к подножию Корякского и Авачинского вулкана с прекрасным гидом Сергеем на его удивительном
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Екатерина
у нас было довольно ограниченное время для знакомства с Камчаткой, но благодаря Сергею выполнили максимум! Сергей — настоящий профессионал, вместе мы взошли на гору Верблюд (было нелегко, но с его
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помощью справились), полюбовались вулканами (дух захватывает от видов), дополнительно съездили на Халактырский пляж и мыс Маячный. Каждая локация стоит того, чтобы её увидеть, а Сергей расскажет о Камчатке максимально полно и интересно! Однозначно рекомендую!

у нас было довольно ограниченное время для знакомства с Камчаткой, но благодаря Сергею выполнили максимум! Сергей
у нас было довольно ограниченное время для знакомства с Камчаткой, но благодаря Сергею выполнили максимум! Сергей
у нас было довольно ограниченное время для знакомства с Камчаткой, но благодаря Сергею выполнили максимум! Сергей
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О
Спасибо нашему гиду за замечательный день! Интересно, познавательно, душевно! Очень важно, когда гид подстраивается под темп группы, мы никуда не бежали, не неслись за группой (как это происходит при групповых экскурсиях). Поэтому никто не устал и каждый смог насладиться маршрутом и видами.
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Екатерина
Прекрасно организованная экскурсия! Узнали от Сергея много полезной и интересной информации о вулканах, Камчатке, флоре и фауне! Увидели на горе Верблюд горных баранов, они произвели на нас впечатление!!! Евражки просто огонь!!! Влюбились в Корякский вулкан!!! Рекомендуем всем!!!
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С
Сергей отличный экскурсовод, это было лучшее поездка в нашем туре, ездили с ними на 2 экскурсии, очень рекомендую
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