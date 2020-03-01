Выбирайте и другие экскурсии на Камчатке

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. К вулканам Камчатки на снегоходе!

Проехать по красивейшему Авачинскому перевалу, покорить гору Верблюд и узнать о природе вулканизма

Егор
Задать вопрос
Егор – ваш гид
Дымящаяся сопка вулкана — пожалуй, первое, что приходит на ум при мысли о Камчатке.

Чтобы рассмотреть это природное чудо вблизи, мы оседлаем снегоход и отправимся к Авачинскому перевалу.

Вы вдохновитесь вулканическими пейзажами, совершите восхождение на гору Верблюд и узнаете самое интересное о спящих и действующих вулканах, охраняющих полуостров.
От 11000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
К вулканам Камчатки на снегоходе!
К вулканам Камчатки на снегоходе!

Что вас ожидает

На нартах к подножью вулканов
Приготовьтесь промчаться на нарте, которую буксирует снегоход, к подножью действующих вулканов Камчатки. Наш маршрут пройдет по растянувшемуся между вулканами Авачинскому перевалу — одному из красивейших мест полуострова, особенно в зимнее время. Вы насладитесь скоростью снегохода, прикоснетесь к вулканам Авачинский и Корякский, увидите дымящиеся сопки и окажетесь среди пейзажей, от которых захватывает дух.

Пеший трекинг на гору Верблюд
После мы отправимся пешком на небольшую гору Верблюд, которая образовалась после извержения вулкана Авачинский. С этой природной смотровой площадки вам откроется потрясающий вид на окрестные вулканические пики и Налычевскую долину. Это именно та Камчатка, которую мечтает увидеть каждый путешественник! По пути я расскажу самое интересное о действующих и спящих вулканах Камчатки, истории извержений и уникальных природных особенностях полуострова. А перед обратной дорогой мы сможем отогреться, перекусить и выпить горячего чаю в горном лагере.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Петропавловске-Камчатском, откуда мы выезжаем на автомобиле, а затем пересаживаемся на снегоход
  • Экскурсия возможна только в хорошую погоду. В случае плохих погодных условий мы предложим альтернативу — поездку к Тихому океану.
  • В стоимость поездки входит транспорт, а также чай и бутерброды с теплом приюте
  • Для двух участников экскурсия будет стоить 15000 рублей
К вулканам Камчатки на снегоходе!
К вулканам Камчатки на снегоходе!
К вулканам Камчатки на снегоходе!
К вулканам Камчатки на снегоходе!
К вулканам Камчатки на снегоходе!
К вулканам Камчатки на снегоходе!
К вулканам Камчатки на снегоходе!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Егор
Егор
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошел почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в турах по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.
Напишите мне

Выбирайте и другие экскурсии на Камчатке

За городомИндивидуальныеВсе