Выбирайте и другие экскурсии на Камчатке

Что вас ожидает

На нартах к подножью вулканов

Приготовьтесь промчаться на нарте, которую буксирует снегоход, к подножью действующих вулканов Камчатки. Наш маршрут пройдет по растянувшемуся между вулканами Авачинскому перевалу — одному из красивейших мест полуострова, особенно в зимнее время. Вы насладитесь скоростью снегохода, прикоснетесь к вулканам Авачинский и Корякский, увидите дымящиеся сопки и окажетесь среди пейзажей, от которых захватывает дух.

Пеший трекинг на гору Верблюд

После мы отправимся пешком на небольшую гору Верблюд, которая образовалась после извержения вулкана Авачинский. С этой природной смотровой площадки вам откроется потрясающий вид на окрестные вулканические пики и Налычевскую долину. Это именно та Камчатка, которую мечтает увидеть каждый путешественник! По пути я расскажу самое интересное о действующих и спящих вулканах Камчатки, истории извержений и уникальных природных особенностях полуострова. А перед обратной дорогой мы сможем отогреться, перекусить и выпить горячего чаю в горном лагере.