Авачинский вулкан
Вас ожидает невероятная обзорная экскурсия по кратеру Авачинского вулкана.
Вы увидите лавовую пробку с выходом раскаленных газов, фумарольное поле с сернистыми отложениями, незабываемый панорамный вид, в том числе на материковую часть Камчатки, а также соседние и далёкие вулканы, в ясную погоду видимость с вершины превышает 200 км!
Вы увидите лавовую пробку с выходом раскаленных газов, фумарольное поле с сернистыми отложениями, незабываемый панорамный вид, в том числе на материковую часть Камчатки, а также соседние и далёкие вулканы, в ясную погоду видимость с вершины превышает 200 км!
Ближайшие даты:
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
21
окт
окт
22
окт
окт
23
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Авачинский вулкан
- Виды с вершины на Налычевскую долину, вулканы Жупановской группы, вулкан Козельский и бескрайний Тихий океан
- Соседние Корякский вулкан, Вилючинский, Горелый, Мутновский и город на берегу Авачинской бухты
- Русло «Сухой реки»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсииЧистый свет солнца падает на суровый лик. Редкий порыв ветра поднимет вокруг вулканический песок, но одежды его по-прежнему неподвижны. Немудрено: они ведь каменные. Скульптор, который выточил сей монумент, зовется Авачинским вулканом, а детище его называют Жандармом. И стоит Жандарм уже много веков на высоте 2000 метров, и взирает на грозный вулкан Корякский…
Интересное начало необычной истории, неправда ли? И действительно, история вулкана Авачинского довольно уникальна, ведь в свое время его вершину покорил известный писатель Аркадий Стругацкий, а по строению вулкан относится к тому же типу, что и Везувий… Еще больше интересных сведений об Авачинском вы сможете узнать приняв участие в незабываемом путешествии к кратеру активного вулкана. Тысячи лет он стоит здесь и тысячи лет он создает легенду! Вы готовы? Отлично! Тогда в путь!
Вы увидите лавовую пробку с выходом раскаленных газов, фумарольное поле с сернистыми отложениями.
Вас ждет панорамный, незабываемый вид, в том числе на материковую часть Камчатки, соседние и далёкие вулканы, ведь в ясную погоду видимость с вершины превышает 200 км.
Часть пути к вулкану проходит по руслу «Сухой реки». Это не только место, наполненное красивейшими пейзажами, пепловыми фракциями и каньонами, образовавшимися от схода селей и напоров талой воды, но и уникальное явление Камчатской природы. Здесь, в продуктах вулканической активности, без труда можно отыскать Хризолит (Оливин) и другие интересные минералы. С вершины Авачинского вулкана открывается прекрасный вид на Налычевскую долину, вулканы Жупановской группы, вулкан Козельский и бескрайний Тихий океан.
Программа06:00 Выезд из города.
07:40 Прибытие к подножию Авачинского вулкана, инструктаж.
08:00 Начало восхождения.
Во время подъема будет сделано необходимое для комфортного восхождения количество привалов для отдыха и чаепития.
15:00 — 16:00 Отдых на вершине, прогулка по кратеру, перекус, начало спуска.
19:00 — 20:00 Завершение спуска, перекус.
21:30 — 22:00 Прибытие в город.
Важные детали• Абсолютная высота – 2741 м.
- Пешая часть пути – 20 км.
- Набор высоты – 1900 м.
- Время восхождения – 7 часов.
- Спуск – 3 часа.
Ежедневно в 6:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гидом
- Питание на маршруте и по возвращении в базовый лагерь у подножия вулкана
- Место начала и завершения?
- Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:00Экскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки
Индивидуальные
Выездные
На весь день
Вулканы
Природа и пейзажи
Авачинская бухта
Популярные места
Восхождения
Похожие туры из Камчатки
Индивидуальная
6 часов
Вулканы Камчатки и гора Верблюд за 1 день
Прокатиться по Авачинскому перевалу, увидеть вблизи величественные вулканы и покорить гору Верблюд
у вашего места нахождения
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
23 180₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
Выйти в воды Тихого океана, порыбачить и подобраться к острову Старичков в мини-группе
на одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
10 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Вилючинский перевал и вулкан Горелый за 1 день
Подняться к кратеру действующего вулкана и впечатлиться марсианскими пейзажами
у вашего отеля
18 окт
19 окт
20 окт
21 окт
69 920₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии