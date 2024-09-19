Найдено 3 экскурсии в категории « Авачинский вулкан » на Камчатке, цены от 24 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас Начало: Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском Расписание: Ежедневно, по договоренности от 40 000 ₽ за всё до 3 чел. 16 часов Индивидуальная до 5 чел. Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий» Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский Расписание: Ежедневно в 6:00 44 000 ₽ за всё до 5 чел. 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Халактырский пляж: «На краю земли» Начало: Ул. Пограничная, 87 Расписание: ежедневно в 09.30 24 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Камчатки

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Авачинский вулкан»

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