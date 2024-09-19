6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: Ваше место пребывания в Петропавловске-Камчатском
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
16 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
21 сен в 06:00
44 000₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Халактырский пляж: «На краю земли»
Начало: Ул. Пограничная, 87
Расписание: ежедневно в 09.30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
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