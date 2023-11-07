Восхождения на Камчатке

Найдено 7 экскурсий в категории «Восхождения» на Камчатке, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Вы увидите один из двух водопадов (на выбор): сможете совершить восхождение через лес и снежник к водопаду Вилючинский высотой 50 м либо доберетесь до отвесного водопада Спокойный»
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
«Совершив восхождение, по желанию, мы отправимся на термальные источники: вы сможете отдохнуть в горячей целебной воде и осмыслить новый невероятный опыт»
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
5 отзывов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
«Приготовьтесь к восхождению на горную экструзию Верблюд (1250 м над уровнем моря)»
9 000 за человека
Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 40 000 за всё до 3 чел.
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
«Общий трек восхождения — около 4 км»
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750 за человека
Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий»
Индивидуальная
16 часов
Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«Во время подъема будет сделано необходимое для комфортного восхождения количество привалов для отдыха и чаепития»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
32 000 за всё до 5 чел.
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
«Восхождение не требует специальной физической подготовки»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    7 ноября 2023
    Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
    Одна из лучших экскурсий, на которых я бывал! Полная гамма красот Камчатки всего за один день) Огромное спасибо Владиславу за безупречную организацию и огромное количество интересной информации о регионе!
  • Т
    Татьяна
    16 октября 2023
    Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
    Ни разу не пожалела, что выбрала Александра! В день восхождения оказалось, что у меня не высохла одежда и обувь, утром
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    в панике позвонила Александру - и мы оперативно сменили программу. За этот день увидела больше, чем, за 4 дня до этого. Посетили дачные источники, по дороге Александр рассказал все, что только можно о прекрасной Камчатке и влюбил меня в этот край окончательно! Останавливались на всех красивых местах; ловили открытые от облаков вулканы. Узнав, что я завтра улетаю и не была на Халактырском пляже - поехали еще и туда!)) 2 локации, а по факту все 10 за один день! И все это с интересной беседой, вкусной едой и потрясающим чаем собственного приготовления!

    Ни разу не пожалела, что выбрала Александра! В день восхождения оказалось, что у меня не высохла
  • К
    Катя
    16 октября 2023
    Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
    Очень все понравилось. Надеемся, еще раз с Владиславом поехать.
  • Е
    Евгения
    14 августа 2023
    Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
    Были на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказал много интересного о крае,
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    о вулканах, о местной флоре и фауне, о местных традициях, провел по всем интересным местам, помог выбрать наилучшие ракурсы для фото. Быстро организовал вкусный завтрак и обед!) интересный гид с чувством юмора! Очень рекомендуем.

    Были на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказалБыли на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказал
  • А
    Алексей
    31 июля 2023
    Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
    Экскурсия понравилась. После экскурсии появилось желание начать восхождение на более высокие горы.
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2022
    Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
    Тимур отличный гид. Все понравилось. Виды и красоты мест просто завораживают. Правда мне как не ходящему по горам человеку - было тяжеловато. Организация экскурсии - супер. Все посмотрели. Все было рассказано. Очень рекомендую!!!
  • С
    Светлана
    20 сентября 2022
    Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
    Добрый день. Хочу рассказать о прекрасном путешествии, которое заключалась с Восхождения на гору Верблюд плюс помещение Халактырского пляжа. Во-первых, удобно, что
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    тебя заберут от дома, и привезут к дому. Во-вторых, вы едите маленькой компанией и такое складывается ощущение, что вы тут все свои. В-третьих обед в красивенном месте с видом на вулканы, чай с плюшками на берегу Тихого океана. Погода у нас была шикарная. Виды восхитительные. Подъем несложный. Тимур интересный собеседник. Рассказывает обо всем, о чем вы его спросите. Без спешки, в своём темпе, вы подниметесь на Верблюда. Кстати, к нам вышла потом даже очень ухоженная лиса. Ещё раз повторюсь, виды шикарные Экскурсию рекомендую💕

    Добрый день. Хочу рассказать о прекрасном путешествии, которое заключалась с Восхождения на гору Верблюд плюс помещение Халактырского пляжаДобрый день. Хочу рассказать о прекрасном путешествии, которое заключалась с Восхождения на гору Верблюд плюс помещение Халактырского пляжаДобрый день. Хочу рассказать о прекрасном путешествии, которое заключалась с Восхождения на гору Верблюд плюс помещение Халактырского пляжаДобрый день. Хочу рассказать о прекрасном путешествии, которое заключалась с Восхождения на гору Верблюд плюс помещение Халактырского пляжаДобрый день. Хочу рассказать о прекрасном путешествии, которое заключалась с Восхождения на гору Верблюд плюс помещение Халактырского пляжаДобрый день. Хочу рассказать о прекрасном путешествии, которое заключалась с Восхождения на гору Верблюд плюс помещение Халактырского пляжа

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Восхождения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
  2. Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
  3. Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
  4. Авачинский перевал, восхождение на экструзию «Верблюд»
  5. Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Восхождения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 9 000 до 53 340. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Совершаем восхождения на Камчатке на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Камчатки и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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