1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Вилючинский перевал: вулканы, водопады и Малая долина гейзеров
Откройте величие Камчатки: Вилючинский перевал с его вулканами, водопадами и гейзерами ждет вас
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«Вы увидите один из двух водопадов (на выбор): сможете совершить восхождение через лес и снежник к водопаду Вилючинский высотой 50 м либо доберетесь до отвесного водопада Спокойный»
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
40 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур на вулкан Горелый с восхождением
Камчатка приглашает на уникальный джип-тур на вулкан Горелый. Поднимитесь на высоту 1829 метров, насладитесь видами и отдохните на термальных источниках
Начало: У вашего отеля в Петропавловске-Камчатском, пос. П...
«Совершив восхождение, по желанию, мы отправимся на термальные источники: вы сможете отдохнуть в горячей целебной воде и осмыслить новый невероятный опыт»
1 июля в 06:00
2 июля в 06:00
53 340₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Восхождение на гору Верблюд + Халактырский пляж
Покорить вулканическую экструзию, ощутить мощь Тихого океана и сделать атмосферные фото
Начало: от места вашего проживания
«Приготовьтесь к восхождению на горную экструзию Верблюд (1250 м над уровнем моря)»
9 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Авачинский перевал и экструзия «Верблюд»: Приключение на Камчатке
Откройте для себя уникальные пейзажи Камчатки, восходя на экструзию «Верблюд». Панорамные виды и встреча с природой ждут вас
Начало: У Вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 40 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Восхождение на вулкан Горелый в мини-группе (всё включено)
Отправиться покорять вершину через живописный Вилючинский перевал
Начало: в удобном вам месте Петропаловска-Камчатского
«Общий трек восхождения — около 4 км»
Расписание: ежедневно в 06:00
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 750₽ за человека
Индивидуальная
16 часов
Авачинский вулкан: «Восхождение на Камчатский Везувий»
Начало: Пограничная улица, 87, Петропавловск-Камчатский
«Во время подъема будет сделано необходимое для комфортного восхождения количество привалов для отдыха и чаепития»
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
32 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Исследовать горное плато и древнюю кальдеру с пещерами и озёрами
«Восхождение не требует специальной физической подготовки»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 40 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий7 ноября 2023Одна из лучших экскурсий, на которых я бывал! Полная гамма красот Камчатки всего за один день) Огромное спасибо Владиславу за безупречную организацию и огромное количество интересной информации о регионе!
- ТТатьяна16 октября 2023Ни разу не пожалела, что выбрала Александра! В день восхождения оказалось, что у меня не высохла одежда и обувь, утром
- ККатя16 октября 2023Очень все понравилось. Надеемся, еще раз с Владиславом поехать.
- ЕЕвгения14 августа 2023Были на экскурсии с Александром 14 августа 2023 года на вулкане Горелый. Понравилось все! Александр рассказал много интересного о крае,
- ААлексей31 июля 2023Экскурсия понравилась. После экскурсии появилось желание начать восхождение на более высокие горы.
- ЕЕкатерина3 октября 2022Тимур отличный гид. Все понравилось. Виды и красоты мест просто завораживают. Правда мне как не ходящему по горам человеку - было тяжеловато. Организация экскурсии - супер. Все посмотрели. Все было рассказано. Очень рекомендую!!!
- ССветлана20 сентября 2022Добрый день. Хочу рассказать о прекрасном путешествии, которое заключалась с Восхождения на гору Верблюд плюс помещение Халактырского пляжа. Во-первых, удобно, что
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Восхождения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Восхождения" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 9 000 до 53 340. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Совершаем восхождения на Камчатке на экскурсионных турах в 2024 вместе с гидами. Организованные треккинги в горы Камчатки и окрестностях, можно прочитать отзывы от туристов которые уже прошли этот путь, узнать цены и задать вопросы. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август