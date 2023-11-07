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в панике позвонила Александру - и мы оперативно сменили программу. За этот день увидела больше, чем, за 4 дня до этого. Посетили дачные источники, по дороге Александр рассказал все, что только можно о прекрасной Камчатке и влюбил меня в этот край окончательно! Останавливались на всех красивых местах; ловили открытые от облаков вулканы. Узнав, что я завтра улетаю и не была на Халактырском пляже - поехали еще и туда!)) 2 локации, а по факту все 10 за один день! И все это с интересной беседой, вкусной едой и потрясающим чаем собственного приготовления!