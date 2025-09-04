Мыс Маячный и скалы Три Брата

Дмитрий — ваш гид на Камчатке

Провёл экскурсии для 179 туристов

Я Дмитрий. На Камчатке живу с рождения, проехал её всю, где есть дороги и даже там, где их нет. Экскурсиями занимаюсь второй год, хотя в туризме уже давно. Состою в «Союзе гидов Камчатки».