Мыс Маячный и скалы Три Брата

Путешествие начинается с пересечения Петропавловска-Камчатского и ведет к южной оконечности города. По пути открываются виды на бухту, сопки и следы древнего вулкана.
Участники узнают, где стояли береговые пушки, почему ТЭЦ построили
Участники узнают, где стояли береговые пушки, почему ТЭЦ построили
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Панорамные виды на океан и бухту
- 🗻 Уникальные природные символы
- 🏛 Исторические факты о городе
- 🌋 Следы древнего вулкана
- 🗺 Экскурсия на автомобиле
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Мыс Маячный
- Красная сопка
- Чёртов палец
- Скалы Три брата
- Петропавловский маяк
- Береговые укрепления
Описание экскурсии
- Мыс Маячный — крайняя точка города, откуда открываются панорамы океана и Авачинской бухты.
- Красная сопка — высокий берег с видом на город, бухту и Три брата.
- Чёртов палец и чёрные пляжи — вулканическая линия побережья.
- Скалы Три брата — природный символ Петропавловска.
- Петропавловский маяк — единственный в мире с системой линз Френеля, действующий и сегодня.
- Береговые укрепления — остатки оборонительных сооружений с видом на океан.
Вы узнаете:
- Что осталось от древнего вулкана.
- Как возник город и строилась ТЭЦ-1.
- Легенду о Трёх братьях.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail либо Toyota Sequoia (детские кресла отсутствуют).
- Заберу вас из места проживания в Петропавловске. За дополнительную плату возможен трансфер из других районов (Елизово, Паратунка, Термальный и т. д.), можно обсудить в переписке.
- Общая протяжённость маршрута около 110 км.
- На мысе Маячный необходимо соблюдать осторожность и не подходить к краю обрыва ближе 4–5 метров.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|8000 ₽
|Дети 8-12 лет
|5000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 179 туристов
Я Дмитрий. На Камчатке живу с рождения, проехал её всю, где есть дороги и даже там, где их нет. Экскурсиями занимаюсь второй год, хотя в туризме уже давно. Состою в «Союзе гидов Камчатки».Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 сен 2025
Огромное спасибо Дмитрию за насыщенную красотами поездку! Узнали много интересных фактов о Камчатке. Было много видовых остановок.
Мария
21 авг 2025
Очень понравились экскурсия и гид. Рекомендую 😊
С
Сергей
15 авг 2025
Спасибо гиду Дмитрию за увлекательную экскурсию. Начав движение, открываются живописные места, а поднявшись на высоту птичьего полета, получаешь неописуемые ощущения от всей прелести Тихого океана
Иван
4 авг 2025
Благодарю Дмитрия за полную впечатлений экскурсию по незабываемым местам Петропавловска-Камчатского! Благодаря ему мы узнали много нового о крае и побывали в уникальных локациях. Очень рекомендуем! Спасибо от нашей семьи!
Входит в следующие категории Камчатки
Похожие экскурсии из Камчатки
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия к Мысу Маячный и скалам Три брата - Живописное приключение
Познайте красоту Камчатки, посетив знаменитый Мыс Маячный и скалы Три брата с индивидуальным гидом
Начало: В Петропавловске-Камчатском
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Камчатские красоты: Мыс Маячный и скалы Три брата - путешествие мечты
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки: смотровая площадка «Край света», скалы Три брата и Вилючинский вулкан ждут вас
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 23 400 ₽
26 000 ₽ за всё до 7 чел.