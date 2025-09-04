Мои заказы

Мыс Маячный и скалы Три брата - к символам Петропавловска

Путешествие к символам Петропавловска-Камчатского: Мыс Маячный и скалы Три брата. Откройте для себя удивительные виды и историю города
Путешествие начинается с пересечения Петропавловска-Камчатского и ведет к южной оконечности города. По пути открываются виды на бухту, сопки и следы древнего вулкана.

Участники узнают, где стояли береговые пушки, почему ТЭЦ построили
читать дальше

именно здесь и как город вырос из военного форпоста.

На мысе Маячный можно насладиться панорамами океана и Авачинской бухты, а также увидеть скалы Три брата - природный символ города. В завершение экскурсии гости посетят Петропавловский маяк и береговые укрепления

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Панорамные виды на океан и бухту
  • 🗻 Уникальные природные символы
  • 🏛 Исторические факты о городе
  • 🌋 Следы древнего вулкана
  • 🗺 Экскурсия на автомобиле
Мыс Маячный и скалы Три брата - к символам Петропавловска© Дмитрий
Мыс Маячный и скалы Три брата - к символам Петропавловска© Дмитрий
Мыс Маячный и скалы Три брата - к символам Петропавловска© Дмитрий
Ближайшие даты:
26
янв27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Мыс Маячный
  • Красная сопка
  • Чёртов палец
  • Скалы Три брата
  • Петропавловский маяк
  • Береговые укрепления

Описание экскурсии

  • Мыс Маячный — крайняя точка города, откуда открываются панорамы океана и Авачинской бухты.
  • Красная сопка — высокий берег с видом на город, бухту и Три брата.
  • Чёртов палец и чёрные пляжи — вулканическая линия побережья.
  • Скалы Три брата — природный символ Петропавловска.
  • Петропавловский маяк — единственный в мире с системой линз Френеля, действующий и сегодня.
  • Береговые укрепления — остатки оборонительных сооружений с видом на океан.

Вы узнаете:

  • Что осталось от древнего вулкана.
  • Как возник город и строилась ТЭЦ-1.
  • Легенду о Трёх братьях.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Nissan X-Trail либо Toyota Sequoia (детские кресла отсутствуют).
  • Заберу вас из места проживания в Петропавловске. За дополнительную плату возможен трансфер из других районов (Елизово, Паратунка, Термальный и т. д.), можно обсудить в переписке.
  • Общая протяжённость маршрута около 110 км.
  • На мысе Маячный необходимо соблюдать осторожность и не подходить к краю обрыва ближе 4–5 метров.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный8000 ₽
Дети 8-12 лет5000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 179 туристов
Я Дмитрий. На Камчатке живу с рождения, проехал её всю, где есть дороги и даже там, где их нет. Экскурсиями занимаюсь второй год, хотя в туризме уже давно. Состою в «Союзе гидов Камчатки».
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Ольга
4 сен 2025
Огромное спасибо Дмитрию за насыщенную красотами поездку! Узнали много интересных фактов о Камчатке. Было много видовых остановок.
Огромное спасибо Дмитрию за насыщенную красотами поездку! Узнали много интересных фактов о Камчатке. Было много видовых остановок.
Мария
Мария
21 авг 2025
Очень понравились экскурсия и гид. Рекомендую 😊
Очень понравились экскурсия и гид. Рекомендую 😊
С
Сергей
15 авг 2025
Спасибо гиду Дмитрию за увлекательную экскурсию. Начав движение, открываются живописные места, а поднявшись на высоту птичьего полета, получаешь неописуемые ощущения от всей прелести Тихого океана
Иван
Иван
4 авг 2025
Благодарю Дмитрия за полную впечатлений экскурсию по незабываемым местам Петропавловска-Камчатского! Благодаря ему мы узнали много нового о крае и побывали в уникальных локациях. Очень рекомендуем! Спасибо от нашей семьи!
Благодарю Дмитрия за полную впечатлений экскурсию по незабываемым местам Петропавловска-Камчатского! Благодаря ему мы узнали много нового

Входит в следующие категории Камчатки

