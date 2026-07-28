Вы когда-нибудь мечтали оказаться на краю света? Это можно сделать на Камчатке, на мысе Маячный! Вы впечатлитесь фантастическими видами на могучие скалы Три Брата и океанские просторы. Рассмотрите маяк 19 века, погуляете по теплому черному песку и, по желанию, искупаетесь. А я поделюсь занимательными историями, угощу вас травяным чаем и бутербродами с диким лососем.

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Описание экскурсии

Сказочная природа

Мы поднимемся на мыс Маячный и полюбуемся скалами Три Брата, много веков охраняющими вход в Авачинскую бухту. А также оценим старейший действующий маяк Дальнего Востока с необычной рабочей линзой для усиления светового сигнала. Кроме того, я покажу вам некогда секретную артиллерийскую батарею, замаскированную в скалах. Когда-то она защищала восточные рубежи нашей страны.

Пикник и прогулка по бухте

Вы сможете пробежать по берегу Авачинской бухты, по ее теплому черному песку. А если позволит погода — искупаться в суровых водах Тихого океана! Согреться поможет камчатский чай из трав вулканических полей лавовой пади. Я приготовлю его по древним рецептам, которые держали в тайне местные первопроходцы. А еще угощу вас вкуснейшими бутербродами с диким камчатским лососем.

Организационные детали