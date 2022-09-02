Мы поднимемся на мыс Маячный и полюбуемся скалами Три брата, много веков охраняющими вход в Авачинскую бухту. А также оценим старейший действующий маяк Дальнего Востока с необычной рабочей линзой для усиления светового сигнала. Кроме того, я покажу вам некогда секретную артиллерийскую батарею, замаскированную в скалах. Когда-то она защищала восточные рубежи нашей страны.
Вы сможете пробежать по берегу Авачинской бухты, по ее теплому черному песку. А если позволит погода — искупаться в суровых водах Тихого океана! Согреться поможет камчатский чай из трав вулканических полей лавовой пади. Я приготовлю его по древним рецептам, которые держали в тайне местные первопроходцы. А еще угощу вас вкуснейшими бутербродами с диким камчатским лососем.
В стоимость экскурсии все включено: транспорт, репелленты, чай и перекус.