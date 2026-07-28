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Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата

Побывать на краю Евразии и насладиться захватывающими дух пейзажами
Вы когда-нибудь мечтали оказаться на краю света? Это можно сделать на Камчатке, на мысе Маячный! Вы впечатлитесь фантастическими видами на могучие скалы Три Брата и океанские просторы. Рассмотрите маяк 19 века, погуляете по теплому черному песку и, по желанию, искупаетесь. А я поделюсь занимательными историями, угощу вас травяным чаем и бутербродами с диким лососем.
5
41 отзыв
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата

Описание экскурсии

Сказочная природа

Мы поднимемся на мыс Маячный и полюбуемся скалами Три Брата, много веков охраняющими вход в Авачинскую бухту. А также оценим старейший действующий маяк Дальнего Востока с необычной рабочей линзой для усиления светового сигнала. Кроме того, я покажу вам некогда секретную артиллерийскую батарею, замаскированную в скалах. Когда-то она защищала восточные рубежи нашей страны.

Пикник и прогулка по бухте

Вы сможете пробежать по берегу Авачинской бухты, по ее теплому черному песку. А если позволит погода — искупаться в суровых водах Тихого океана! Согреться поможет камчатский чай из трав вулканических полей лавовой пади. Я приготовлю его по древним рецептам, которые держали в тайне местные первопроходцы. А еще угощу вас вкуснейшими бутербродами с диким камчатским лососем.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии все включено: транспорт, репелленты, чай и перекус
  • В стоимость входит высокопроходимый трансфер из Петропавловска-Камчатского (6-7 чел.), если вас нужно забрать за пределами города, это оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания в пределах Петропавловска-Камчатского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1527 туристов
Здравствуйте! Наша команда гидов — Анна, Андрей и Сергей. Мы все родились и выросли на Камчатке и бесконечно любим свой край. Сергей — по специальности учитель истории, спасатель, а также
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гид, прошедший госаккредитацию. Он обошёл и проехал бОльшую часть Камчатки. В его распоряжении немалый запас краеведческого и наглядного материала и опыт. Анна очень рано начала ходить в походы и влюбилась в камчатскую природу всей душой и сердцем. Андрей тоже с Камчатки, с 10 лет регулярно ходил в пешие походы, а после института вернулся на малую Родину. Сейчас работает врачом травматологом-ортопедом, в любом походе у вас будет с собой доктор. Также в команде гидов он сопровождает группы экстремальных путешественников (парашютисты, снегоходчики и т. д.) по всей Камчатке и проводит индивидуальные туры. В нашем распоряжении нашем распоряжении микроавтобус повышенной проходимости Mitsubishi Delica на 7 пассажирских мест, два джипа повышенной проходимости Toyota Land Cruiser 100, 105 на 6 мест, мы можем работать на нескольких машинах одновременно. Мы расскажем и покажем Камчатку во всей её красе, от всего сердца.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
2
2
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Ира
Экскурсия с Сергеем оказалась за пределами ожиданий. Это не просто гид — это человек, который с душой вкладывается во всё, что делает (а делает он немало помимо экскурсий!). Видно, как
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он любит свой родной край, как много о нем знает и с каким увлечением и теплотой о нем говорит. Мы узнали много интересного, информация была совсем не банальной, а наоборот лаконично построенной и сотканной из множества удивительных фактов. Места, которые Сергей нам показал, оказались потрясающими (хотя другой гид говорил, что смотреть там не на что, и мы даже подумывали отказаться от экскурсии — хорошо, что не отказались!). Бутерброды от жены Сергея Анны были восхитительны. Сергей, спасибо вам ещё раз за эти несколько часов, в течение которых мы узнали больше, чем за неделю без вас. Удачи вам во всех делах, надеемся встретиться вновь!

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Н
Прекрасно провел время, чудесные виды, бездорожье, лисичка) Всем рекомендую испытать эмоции, стоя у Тихого Океана, на краю Великой России.
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Николай
Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!
Большое спасибо нашему экскурсоводу, Сергею!
Весь маршрут, от дверей до дверей, было интересно
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слушать его рассказы! Сергей прекрасно разбирается в теме экскурсии. Рассказал много интересных историй про каждую локацию и не только! Очень всесторонне образованный гид! Ощущение, что знает на Камчатке, практически, каждый камушек)
А в конце вечера нас ожидала бутылка шампанского с мармеладом, под звёздным небом на краю света!
Спасибо за такие впечатления!

Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!
Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!
Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!
Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!
Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!
Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!
Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!
Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!+2
Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!
Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!
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Алëна
Однозначно рекомендую экскурсию, маршрут, и, в первую очередь-гида!! Сергей- отличный рассказчик, знает много фактов и интересно излагает, с приятным юмором и огромным ворохом историй за плечами. Опытный водитель, виртуозно справляющийся
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с бездорожьем, умело и спокойно реагирующий на любые ситуации, так, мы поехали смотреть Мыс после сильнейшего снегопада, и пусть путь оказался нелёгким, мы сумели восхититься захватывающими видами, именно благодаря опыту и умениям Сергея! смогли послушать историю, понаблюдать птичьи базары, побродить по пляжу и попить чай с вкуснейшими бутербродами с рыбкой собственного посола! Поездка на проходимом авто, потому и сама поездка будет интересной.
А маршрут однозначно стОящий, постоять на самом краю Евразии - возможность уникальная, и мощь океана, отвесные скалы и маяк. . то, Что однозначно нужно увидеть, приехав на Камчатку. Огромное спасибо за эту красоту и эмоции!

Однозначно рекомендую экскурсию, маршрут, и, в первую очередь-гида!! Сергей- отличный рассказчик, знает много фактов и интересно
Однозначно рекомендую экскурсию, маршрут, и, в первую очередь-гида!! Сергей- отличный рассказчик, знает много фактов и интересно
Однозначно рекомендую экскурсию, маршрут, и, в первую очередь-гида!! Сергей- отличный рассказчик, знает много фактов и интересно
Однозначно рекомендую экскурсию, маршрут, и, в первую очередь-гида!! Сергей- отличный рассказчик, знает много фактов и интересно
Однозначно рекомендую экскурсию, маршрут, и, в первую очередь-гида!! Сергей- отличный рассказчик, знает много фактов и интересно
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Ирина
Экскурсия была 1-го октября, с погодой снова повезло, тепло и солнечно. По дороге открываются потрясающие виды на пляж и лес с Камчатскими каменными березами, вид на бухту и скалы три
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брата это прям вид с открытки. Дальше мыс Маячный и перед тобой Тихий океан с грохочущими волнами, завораживает. Сергею спасибо огромное, прекрасный гид, про всё всё всё по пути рассказал, с отличным чувством юмора и отдельное спасибо за пикник с шикарным видом. Как всегда рекомендуем!

Экскурсия была 1-го октября, с погодой снова повезло, тепло и солнечно. По дороге открываются потрясающие виды
Экскурсия была 1-го октября, с погодой снова повезло, тепло и солнечно. По дороге открываются потрясающие виды
Экскурсия была 1-го октября, с погодой снова повезло, тепло и солнечно. По дороге открываются потрясающие виды
Экскурсия была 1-го октября, с погодой снова повезло, тепло и солнечно. По дороге открываются потрясающие виды
Экскурсия была 1-го октября, с погодой снова повезло, тепло и солнечно. По дороге открываются потрясающие виды
Экскурсия была 1-го октября, с погодой снова повезло, тепло и солнечно. По дороге открываются потрясающие виды
Экскурсия была 1-го октября, с погодой снова повезло, тепло и солнечно. По дороге открываются потрясающие виды
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Родион
За несколько дней до экскурсии, Сергей сообщил, что на мыс Маячный дороги нет (с другими туристами он лично разведал дорогу). Мы решили, что делаем тогда экскурсию на усмотрение гида.
День получился
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отличный! У нас была хорошая обзорная по городу и Халактырский пляж.
Гид отлично владеет исторической информацией, много рассказывал про освоение Камчатки и про город! С ним мы побывали на видовых площадках и послушали пение сивучей!
Хоть изначально, при планировании поездки, на пляж мы не хотели ехать, но, благодаря Сергею, нам понравилось и здесь!
Надеемся в следующий раз все таки увидеть скалы Три брата! И, конечно же, с Сергеем!

За несколько дней до экскурсии, Сергей сообщил, что на мыс Маячный дороги нет (с другими туристами
За несколько дней до экскурсии, Сергей сообщил, что на мыс Маячный дороги нет (с другими туристами
За несколько дней до экскурсии, Сергей сообщил, что на мыс Маячный дороги нет (с другими туристами
За несколько дней до экскурсии, Сергей сообщил, что на мыс Маячный дороги нет (с другими туристами
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