Вы когда-нибудь мечтали оказаться на краю света? Это можно сделать на Камчатке, на мысе Маячный! Вы впечатлитесь фантастическими видами на могучие скалы Три Брата и океанские просторы. Рассмотрите маяк 19 века, погуляете по теплому черному песку и, по желанию, искупаетесь. А я поделюсь занимательными историями, угощу вас травяным чаем и бутербродами с диким лососем.
Описание экскурсии
Сказочная природа
Мы поднимемся на мыс Маячный и полюбуемся скалами Три Брата, много веков охраняющими вход в Авачинскую бухту. А также оценим старейший действующий маяк Дальнего Востока с необычной рабочей линзой для усиления светового сигнала. Кроме того, я покажу вам некогда секретную артиллерийскую батарею, замаскированную в скалах. Когда-то она защищала восточные рубежи нашей страны.
Пикник и прогулка по бухте
Вы сможете пробежать по берегу Авачинской бухты, по ее теплому черному песку. А если позволит погода — искупаться в суровых водах Тихого океана! Согреться поможет камчатский чай из трав вулканических полей лавовой пади. Я приготовлю его по древним рецептам, которые держали в тайне местные первопроходцы. А еще угощу вас вкуснейшими бутербродами с диким камчатским лососем.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии все включено: транспорт, репелленты, чай и перекус
- В стоимость входит высокопроходимый трансфер из Петропавловска-Камчатского (6-7 чел.), если вас нужно забрать за пределами города, это оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания в пределах Петропавловска-Камчатского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 1527 туристов
Здравствуйте! Наша команда гидов — Анна, Андрей и Сергей. Мы все родились и выросли на Камчатке и бесконечно любим свой край. Сергей — по специальности учитель истории, спасатель, а также
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия с Сергеем оказалась за пределами ожиданий. Это не просто гид — это человек, который с душой вкладывается во всё, что делает (а делает он немало помимо экскурсий!). Видно, как
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Н
Прекрасно провел время, чудесные виды, бездорожье, лисичка) Всем рекомендую испытать эмоции, стоя у Тихого Океана, на краю Великой России.
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Побывали на краю земли! Что тут ещё сказать? Это было великолепно! От видов океана, скал и вулканов, дух захватывает!
Большое спасибо нашему экскурсоводу, Сергею!
Весь маршрут, от дверей до дверей, было интересно
Большое спасибо нашему экскурсоводу, Сергею!
Весь маршрут, от дверей до дверей, было интересно
+2
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Однозначно рекомендую экскурсию, маршрут, и, в первую очередь-гида!! Сергей- отличный рассказчик, знает много фактов и интересно излагает, с приятным юмором и огромным ворохом историй за плечами. Опытный водитель, виртуозно справляющийся
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Экскурсия была 1-го октября, с погодой снова повезло, тепло и солнечно. По дороге открываются потрясающие виды на пляж и лес с Камчатскими каменными березами, вид на бухту и скалы три
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За несколько дней до экскурсии, Сергей сообщил, что на мыс Маячный дороги нет (с другими туристами он лично разведал дорогу). Мы решили, что делаем тогда экскурсию на усмотрение гида.
День получился
День получился
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