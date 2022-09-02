Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата

Побывать на краю Евразии и насладиться захватывающими дух пейзажами

Вы когда-нибудь мечтали оказаться на краю света? Это можно сделать на Камчатке, на мысе Маячный! Вы впечатлитесь фантастическими видами на могучие скалы Три брата и океанские просторы. Рассмотрите маяк 19 века, погуляете по теплому черному песку и, по желанию, искупаетесь. А я поделюсь занимательными историями, угощу вас травяным чаем и бутербродами с диким лососем.
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Сказочная природа

Мы поднимемся на мыс Маячный и полюбуемся скалами Три брата, много веков охраняющими вход в Авачинскую бухту. А также оценим старейший действующий маяк Дальнего Востока с необычной рабочей линзой для усиления светового сигнала. Кроме того, я покажу вам некогда секретную артиллерийскую батарею, замаскированную в скалах. Когда-то она защищала восточные рубежи нашей страны.

Пикник и прогулка по бухте

Вы сможете пробежать по берегу Авачинской бухты, по ее теплому черному песку. А если позволит погода — искупаться в суровых водах Тихого океана! Согреться поможет камчатский чай из трав вулканических полей лавовой пади. Я приготовлю его по древним рецептам, которые держали в тайне местные первопроходцы. А еще угощу вас вкуснейшими бутербродами с диким камчатским лососем.

Организационные детали

В стоимость экскурсии все включено: транспорт, репелленты, чай и перекус.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Вашего места положения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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