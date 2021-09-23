Мыс Маячный и скалы Три брата

Живописные бухты, мысы с отвесными скалами и Тихий океан на авто-пешеходной экскурсии

5
3 отзыва
Приглашаю провести день на лоне природы и проникнуться величественной красотой Камчатки! Вы увидите горы и море, понаблюдаете за живущими на скалах птицами и подниметесь на невероятные смотровые площадки.

Посетите несколько бухт, подышите свежим воздухом и, если пожелаете, устроите пикник в красочном месте.
Мыс Маячный и скалы Три брата
Мыс Маячный и скалы Три брата
Мыс Маячный и скалы Три брата
Мыс Маячный и скалы Три брата
Мыс Маячный и скалы Три брата
Мыс Маячный и скалы Три брата
Мыс Маячный и скалы Три брата
Мыс Маячный и скалы Три брата
Мыс Маячный и скалы Три брата
Мыс Маячный и скалы Три брата
Мыс Маячный и скалы Три брата
Мыс Маячный и скалы Три брата

Что вас ожидает

Камчатка изнутри

Доехав до полуострова Завойко, мы свернем на грунтовую дорогу в сторону горы Маячная. По пути сделаем остановки в самых живописных местах: у обрывистых скал мыса Первый Утес, в бухтах Малая и Большая Лагерная. Вы не только насладитесь захватывающими дух видами, но и узнаете много интересных фактов о Камчатке. Я расскажу, как здесь живется, в чем особенности природы полуострова, какие животные и птицы на нем обитают.

Мыс Маячный

Преодолев буквально пять минут крутого каменистого подъема, мы окажемся на горе Маячная высотой 218 метров. Полюбуемся шикарным видом и отправимся к самой дальней точке маршрута — одноименному мысу. Оценим очередную потрясающую панораму и понаблюдаем за колониями живущих здесь птиц. На обратном пути спустимся к бухте Шлюпочная: прогуляемся по ней и увидим вблизи скалы Три брата.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Владислав
Владислав
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.
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3 настоящих отзыва от туристов

В
23 сен 2021
Рекомендую
С
15 сен 2021
Всё понравилось!
В
20 авг 2021
Мыс Маячный открылся нам в интересных погодных условиях - в день экскурсии был вынос тумана с моря. Несмотря на это экскурсия получилась очень интересной,
Туман придавал пейзажам дополнительное очарование и таинственность, скалы Три Брата в туманной дымке произвели неизгладимое впечатление.
Владислав хороший рассказчик и комфортный водитель, полностью владеет ситуацией.

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