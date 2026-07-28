Индивидуальная экскурсия на Мыс Маячный и скалы Три брата - это уникальная возможность погрузиться в неповторимую атмосферу Камчатки.Вас ждет путешествие к живописным бухтам, вдохновляющим смотровым площадкам и обитающим на скалах

птицам. Ваш личный гид поделится знаниями о местной флоре и фауне, а также историями о жизни на полуострове. Экскурсия включает комфортный транспорт, и вы сможете насладиться красотами Камчатки без забот. Подарите себе день, полный открытий и впечатлений, который останется в вашей памяти навсегда

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения мыса Маячный и скал Три брата - с июня по сентябрь. В это время года природа Камчатки особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для прогулок и экскурсий.

Сейчас август — это идеальное время.