Что вас ожидает

Камчатка изнутри

Доехав до полуострова Завойко, мы свернем на грунтовую дорогу в сторону горы Маячная. По пути сделаем остановки в самых живописных местах: у обрывистых скал мыса Первый Утес, в бухтах Малая и Большая Лагерная. Вы не только насладитесь захватывающими дух видами, но и узнаете много интересных фактов о Камчатке. Я расскажу, как здесь живется, в чем особенности природы полуострова, какие животные и птицы на нем обитают.

Мыс Маячный

Преодолев буквально пять минут крутого каменистого подъема, мы окажемся на горе Маячная высотой 218 метров. Полюбуемся шикарным видом и отправимся к самой дальней точке маршрута — одноименному мысу. Оценим очередную потрясающую панораму и понаблюдаем за колониями живущих здесь птиц. На обратном пути спустимся к бухте Шлюпочная: прогуляемся по ней и увидим вблизи скалы Три брата.

Организационные детали

Транспорт включен в стоимость.