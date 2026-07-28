Познайте красоту Камчатки, посетив знаменитый Мыс Маячный и скалы Три брата с индивидуальным гидом
Индивидуальная экскурсия на Мыс Маячный и скалы Три брата - это уникальная возможность погрузиться в неповторимую атмосферу Камчатки.
Вас ждет путешествие к живописным бухтам, вдохновляющим смотровым площадкам и обитающим на скалах читать дальшеуменьшить
птицам. Ваш личный гид поделится знаниями о местной флоре и фауне, а также историями о жизни на полуострове. Экскурсия включает комфортный транспорт, и вы сможете насладиться красотами Камчатки без забот. Подарите себе день, полный открытий и впечатлений, который останется в вашей памяти навсегда
Лучшие месяцы для посещения мыса Маячный и скал Три брата - с июня по сентябрь. В это время года природа Камчатки особенно красива, а погодные условия наиболее благоприятны для прогулок и экскурсий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мыс Маячный
Скалы Три брата
Бухта Шлюпочная
Полуостров Завойко
Мыс Первый Утес
Бухта Малая Лагерная
Бухта Большая Лагерная
Описание экскурсии
Камчатка изнутри
Доехав до полуострова Завойко, мы свернем на грунтовую дорогу в сторону горы Маячная. По пути сделаем остановки в самых живописных местах: у обрывистых скал мыса Первый Утес, в бухтах Малая и Большая Лагерная. Вы не только насладитесь захватывающими дух видами, но и узнаете много интересных фактов о Камчатке. Я расскажу, как здесь живется, в чем особенности природы полуострова, какие животные и птицы на нем обитают.
Мыс Маячный
Преодолев буквально пять минут крутого каменистого подъема, мы окажемся на горе Маячная высотой 218 метров. Полюбуемся шикарным видом и отправимся к самой дальней точке маршрута — одноименному мысу. Оценим очередную потрясающую панораму и понаблюдаем за колониями живущих здесь птиц. На обратном пути спустимся к бухте Шлюпочная: прогуляемся по ней и увидим вблизи скалы Три Брата.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 1914 туристов
Родился и вырос на Камчатке, с детства занимаюсь туризмом, путешествую по нашему красивому краю как на различных транспортных средствах, так и пешком. Покажу вам красивые места, сориентирую, куда стоит сходить и что посетить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
–
3
–
2
–
1
–
Михаил
Получилась очень интересная экскурсия! И даже погода не смогла нам помешать (спасибо за сапоги и дождевики). Владислав очень хорошо рассказывает, много интересных историй, в том числе житейских. Также здорово, что получилось посетить дополнительный объект, так как осталось время в запасе
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Светлана
Экскурсия с Владиславом нереально крутая! Он очень эрудированный, гибкий, человечный, отличный водитель. Индивидуально подстраивается под группу - мы были втроем, и нашей дочке подростку угодить сложно. Он повел экскурсию так, читать дальшеуменьшить
что каждый из нас вечером делился своими яркими впечатлениями: он сумел заинтересовать каждого. Экскурсия проходит в комфортной атмосфере, удобный автомобиль, интересный рассказ, фантастичные виды, остановки для фото, и чай из шиповника с печеньем на пляже Авачинской бухты. Еще Владислав берет с собой хороший бинокль, поэтому можно порассматривать детали! Однозначно рекомендуем этого гида.
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Татьяна
БлагоДарю Владислава, за созданную атмосферу гостеприимства и заботы, за красивые места и конечно за 1000 фото) Владислав – прекрасный гид и интересный собеседник. Он хорошо знает историю, флору и фауну читать дальшеуменьшить
своего края. Ехала на встречу с океаном, в итоге увидела и узнала насколько уникальна природа Камчатки. Красоту мест, которую увидела в живую, не возможно передать ни одной сделанной фотографией. Замечательная экскурсия продуманна до мелочей.
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А
Анна
Владислав - человек невероятной эрудиции, с ним было интересно и комфортно. Всегда терпеливо ждал пока мы сделаем фото, угостил чаем и оставил самые приятные впечатления от поездки!
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Иван
Великолепный маршрут, который на ходу дополнялся новыми точками по пути, которые не были запланированы, но прекрасно дополнили поездку. Гид крайне заинтересованно рассказывает о краях и достопримечательностях, активно и бодро отвечает на все появляющиеся вопросы. Многосторонняя и многогранная экскурсия, очень понравилось.
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Владислав отличный гид! Мы очень довольны, много интересного, справочного материала. Сильно понравилось, рекомендуем!!
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