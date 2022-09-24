Мыс Маячный — форпост Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда заходят корабли с Тихого океана. Вы побываете на месте сигнального огня: он указывал путь мореходам с 19 века. А также осмотрите знаменитый маяк — одно из самых фотогеничных мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Полюбуетесь отвесными скалами над каменистым пляжем и ощутите величие дикой природы.
В открытой беседке мы согреемся чаем из камчатского разнотравья, наслаждаясь видами на Вилючинский вулкан и выступающие из-под воды скалы-зубцы. Я не дам вам заскучать и поделюсь связанной с ними легендой о внезапно окаменевших братьях. Раскрою, когда скалы впервые были нанесены на карту и какие морские обитатели живут рядом с ними.
Транспорт и перекус включены в стоимость.