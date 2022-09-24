Приглашаю в комфортное и суперживописное путешествие по Камчатке! Вы подниметесь на смотровую площадку «Край света» на мысе Маячный, полюбуетесь базальтовыми скалами Три брата и заснеженным Вилючинским вулканом. А я угощу вас ароматным травяным чаем, поделюсь местными легендами и сделаю все, чтобы этот день запомнился вам надолго.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мыс Маячный

Мыс Маячный — форпост Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда заходят корабли с Тихого океана. Вы побываете на месте сигнального огня: он указывал путь мореходам с 19 века. А также осмотрите знаменитый маяк — одно из самых фотогеничных мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Полюбуетесь отвесными скалами над каменистым пляжем и ощутите величие дикой природы.

Скалы Три брата

В открытой беседке мы согреемся чаем из камчатского разнотравья, наслаждаясь видами на Вилючинский вулкан и выступающие из-под воды скалы-зубцы. Я не дам вам заскучать и поделюсь связанной с ними легендой о внезапно окаменевших братьях. Раскрою, когда скалы впервые были нанесены на карту и какие морские обитатели живут рядом с ними.

Организационные детали

Транспорт и перекус включены в стоимость.