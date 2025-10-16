Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Камчатке, где вы исследуете мыс Маячный, одно из самых живописных мест Петропавловска-Камчатского, и полюбуетесь базальтовыми скалами Три брата.
Вас ждет не только восхождение на смотровую
Вас ждет не только восхождение на смотровую
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Незабываемые виды на Камчатку
- 📸 Фотогеничные места для снимков
- 🌋 Уникальные природные объекты
- 🗣 Интересные местные легенды
- 🍵 Ароматный травяной чай
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🌊 Величие дикой природы
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии на мыс Маячный и скалы Три Брата - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа Камчатки раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее и менее предсказуемы по погоде. В остальные месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать более суровые погодные условия и ограниченные возможности для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мыс Маячный
- Скалы Три брата
- Вилючинский вулкан
Описание экскурсии
Мыс Маячный
Мыс Маячный — форпост Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда заходят корабли с Тихого океана. Вы побываете на месте сигнального огня: он указывал путь мореходам с 19 века. А также осмотрите знаменитый маяк — одно из самых фотогеничных мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Полюбуетесь отвесными скалами над каменистым пляжем и ощутите величие дикой природы.
Скалы Три Брата
В открытой беседке мы согреемся чаем из камчатского разнотравья, наслаждаясь видами на Вилючинский вулкан и выступающие из-под воды скалы-зубцы. Я не дам вам заскучать и поделюсь связанной с ними легендой о внезапно окаменевших братьях. Раскрою, когда скалы впервые были нанесены на карту и какие морские обитатели живут рядом с ними.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Honda CRV, Honda Vezel или Mitsubishi Delica. Я заберу вас из отеля и после поездки отвезу обратно
- За доплату возможно организовать трансфер из Елизово и посёлка Паратунка. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Петропавловск камчатский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 649 туристов
Моя команда занимается экскурсиями по Камчатке с 2015 года. Мы делаем основной акцент на отличный сервис и комфорт путешественников. Работали с Первым каналом и разными журналами, получая только положительные отзывы! Основные направления наших экскурсий: горы, вулканы, дикие источники, поездки на снегоходах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия получилась очень интересной и насыщенной! Иван максимально подробно и интересно рассказал историю маяка и скал Три Брата, с комфортом забрал нас от дома и привёз обратно, во время экскурсии угостил вкусным чаем с бутербродами. Получилось выше всех похвал, однозначно будем рекомендовать друзьям и сами вернемся ещё!
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А
Иван, приятный в общении и прекрасно знающий красоты Камчатского края, экскурсовод! Были очень рады увидеть и почувствовать невероятную мощь и красоту природы полуострова!
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Э
Нам всё очень понравилось, и с погодой повезло и с гидом Иван интересный собеседник с юмором и своей харизмой Рассказал, показал, накормил, выслушал и ещё дал много полезных советов по Камчатке
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Э
Огромное спасибо Ивану за незабываемую экскурсию для нас всех! Камчатская природа восхищает! Блины от Ивана с рыбой и чаем согрели нас после небольшой прогулки по мысу Маячный!
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Т
Как нам повезло,что нашим гидом был Иван в предпоследний день нашего отпуска на Камчатке! Маршрут был неизлегких, ожидали гололёд, но так хотелось увидеть этот знаменитый мыс и Три брата,что готовы
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И
Огромное спасибо Ивану за чудесную поездку. Хочется особо отметить его доброжелательность, открытость, стремление откликнуться на пожелания и просьбы. Его любовь к родному краю тронула до глубины души. Очень рекомендую
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