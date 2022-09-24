Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата

Отправиться на край земли и восхититься захватывающими дух пейзажами

Приглашаю в комфортное и суперживописное путешествие по Камчатке! Вы подниметесь на смотровую площадку «Край света» на мысе Маячный, полюбуетесь базальтовыми скалами Три брата и заснеженным Вилючинским вулканом.

А я угощу вас ароматным травяным чаем, поделюсь местными легендами и сделаю все, чтобы этот день запомнился вам надолго.
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мыс Маячный

Мыс Маячный — форпост Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда заходят корабли с Тихого океана. Вы побываете на месте сигнального огня: он указывал путь мореходам с 19 века. А также осмотрите знаменитый маяк — одно из самых фотогеничных мест в окрестностях Петропавловска-Камчатского. Полюбуетесь отвесными скалами над каменистым пляжем и ощутите величие дикой природы.

Скалы Три брата

В открытой беседке мы согреемся чаем из камчатского разнотравья, наслаждаясь видами на Вилючинский вулкан и выступающие из-под воды скалы-зубцы. Я не дам вам заскучать и поделюсь связанной с ними легендой о внезапно окаменевших братьях. Раскрою, когда скалы впервые были нанесены на карту и какие морские обитатели живут рядом с ними.

Организационные детали

Транспорт и перекус включены в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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