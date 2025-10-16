Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Камчатке, где вы исследуете мыс Маячный, одно из самых живописных мест Петропавловска-Камчатского, и полюбуетесь базальтовыми скалами Три брата.Вас ждет не только восхождение на смотровую

площадку «Край света», но и уникальная возможность насладиться видами заснеженного Вилючинского вулкана. В холодную погоду мы согреем вас ароматным травяным чаем и поделимся увлекательными легендами о местных достопримечательностях. Этот день обещает стать одним из самых незабываемых в вашей жизни

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии на мыс Маячный и скалы Три Брата - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа Камчатки раскрывается во всей красе. Май и сентябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее и менее предсказуемы по погоде. В остальные месяцы путешествие возможно, но стоит учитывать более суровые погодные условия и ограниченные возможности для прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.