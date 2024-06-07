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увидели всю красоту Тихого океана, побывав на Халактырском пляже с черным песком вулканического происхождения. Поднимались на Вилючинский перевал, его высота 900 метров, над уровнем моря. К сожалению, из-за ветреной погоды, нам не удалось разглядеть всю гряду вулканов, но впечатления от увиденного, были незабываемые! А ещё, мы посетили дикие Верхне-Паратунские термальные источники, которые расположены на сопке Горячей. Там мы насладились не только купанием в тёплых водах, но и видами Паратунской низменности, которую обрамляют конусы вулканического происхождения. Мы посетили не одну смотровую площадку, поднимаясь на вершину Мишенной сопки, откуда открывается шикарный вид на Авачинскую бухту! Мы были во всех трех бухтах Авачинской губы. Сделали фотографии на фоне кекура Чертов палец. На протяжении всего нашего путешествия, Валентин фотографировал нас на свой телефон, кадры получались – огонь! Сами бы мы никогда не додумались до таких оригинальных снимков! По дороге к тому или иному объекту, заявленному в экскурсии, Валентин рассказывал нам об истории своего края, в общем, нам не приходилось скучать! На границе Авачинской бухты и Тихого океана, перед нами, во всей красе, на фоне заснеженного Вилючинского вулкана, стояли скалы Три брата-уникальное природное явление со своей легендой. За этой красотой мы наблюдали с благоустроенной смотровой площадки. Валентин накрывал нам шикарные столы, угощал вкусными местными деликатесами, выпечкой, сладостями, поил шампанским. На столе была скатерть, плетеные салфетки, стеклянные бокалы, горячий чай с шиповником и брусникой подавался в индивидуальных термокружках. Не обошлось и без оригинальной салфетницы!) Всем нам были предложены комфортные стулья для пикника, одеяла и пледы для комфортных посиделок, то на берегу моря, то у подножия вулкана. Валентин, мы не прощаемся с Вами, а говорим Вам - ДО СВИДАНИЯ! Спасибо за тёплый прием и радушие!!!