Скалы «Три брата» – экскурсии на Камчатке

Найдено 14 экскурсий в категории «Скалы «Три брата»» на Камчатке, цены от 9 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Камчатская экзотика: удивительное путешествие к мысу Маячный и скалам Три брата
Погрузитесь в мир камчатской природы, истории и гастрономии с эксклюзивной экскурсией на мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: От места вашего проживания в пределах Петропавловс...
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
26 411 за всё до 7 чел.
Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
🚤 На катере
Групповая
5 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на катере: Авачинская бухта и остров Старичков
Изучите Камчатку с воды, наслаждаясь видами кекуров, встречая морских птиц и наслаждаясь камчатским обедом на борту
Начало: На одной из пристаней Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за человека
Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Групповая
5 часов
4 отзыва
Прогулка на яхте: скалы Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
Путешествие на яхте по Авачинской бухте с посещением скал Три Брата и рыбалкой в бухте Тихая. Вкусный обед на борту и возможность научиться управлять яхтой
Начало: У Морского вокзала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 июня в 11:00
10 000 за человека
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Групповая
10 часов
9 отзывов
В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
Увидеть сивучей и китов мечтает каждый гость Камчатки - так давайте скорее осуществим эту мечту для вас
Начало: От пирса Петропавловска-Камчатского
Расписание: ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
20 000 за человека
Фантастическая Камчатка со всех сторон
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
17 июня в 08:00
27 июня в 08:00
26 670 за всё до 4 чел.
На снегоходе - к Дачным источникам
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
На снегоходе - к Дачным источникам
Оцените уникальные панорамы вулканов Вилючинского, Горелого и Мутновского. Узнайте о фумаролах и местной экосистеме. Трансфер и ланч включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
32 000 за человека
Фрирайд с вулканов
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Фрирайд с вулканов Камчатки: захватывающее приключение на лыжах
Забудьте о трассах: эксклюзивный фрирайд на Камчатке с восхитительными вулканическими пейзажами
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 30 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Путешествие к Тихому океану: скалы Три брата и мыс Маячный на Камчатке
Вас ждет захватывающее путешествие к символам Камчатки: скалам Три брата и мысу Маячный с неповторимыми панорамами и рассказами о полуострове
Начало: Тц Фамилион
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 32 000 за всё до 4 чел.
Мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Экскурсия к Мысу Маячный и скалам Три брата - Живописное приключение
Познайте красоту Камчатки, посетив знаменитый Мыс Маячный и скалы Три брата с индивидуальным гидом
Начало: В Петропавловске-Камчатском
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
18 670 за всё до 4 чел.
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Ворота Камчатки: мыс Маячный, Три брата и Халактырский пляж
Погрузитесь в дикую природу Камчатки: мыс Маячный, скалы Три брата и Халактырский пляж ждут вас
Начало: У вашей гостиницы в Петропавловске
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21 000 за человека
Камчатские красоты: мыс Маячный и скалы Три брата
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Камчатские красоты: Мыс Маячный и скалы Три брата - путешествие мечты
Погрузитесь в мир дикой природы Камчатки: смотровая площадка «Край света», скалы Три брата и Вилючинский вулкан ждут вас
Начало: Петропавловск камчатский
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от 30 000 за всё до 4 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500 за всё до 6 чел.
В гости к хозяевам моря
Групповая
12 часов
Популярное предложение
В гости к хозяевам моря
Отправиться на прогулку в бухту Русская, порыбачить и понаблюдать за тюленями и китами в мини-группе
Начало: У Морского вокзала в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 000 за человека
Крабовое сафари на Камчатке
Мини-группа
5 часов
Крабовое сафари на Камчатке
На надувном тримаране - в Авачинскую бухту к местам ловли моллюсков и ракообразных (в группе)
Начало: В Петропавловске-Камчатском
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    7 июня 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Впечатлений выше крыши! Но сначала о важном! Многие в экскурсиях пишут про таблетки от укачивания, я не особо придала этому
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    значения, потому что знаю, что морской болезнью не страдаю. Однако Тихий океан решил, что ему виднее)) Это немного омрачило поездку, но все равно я очень довольна. Мораль: Даже если вы уверены, что вы моряк в 7-м поколении, лучше примите таблетки от укачивания, лишним не будет. Очень впечатлена пейзажами края, непередаваемо! Красота невероятная! Тихий океан вовсе не тихий) Показал себя во всей красе. Команда профессионалов и заботилась, и кормила, и доставила туда-обратно, и поведала много интересного о Камчатке. Было все невероятно вкусно, красиво, интересно и время, не смотря на укачивание, пролетело незаметно. Успели даже поспать (совсем не от скуки!)))) Из живности, правда, только птичек видели. Очень рекомендую!

  • А
    Анна
    28 мая 2024
    Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
    Добрый день. Морская прогулка превзошла все ожидания. Благодаря солнечной погоде и безоблачному небу, увидели красоты Авачинской бухты (если я правильно поняла
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    и запомнила), Вилюченского вулкана и главное Тихий океан. Спасибо организатору, что сказал про таблетки от укачивания, мужа это спасло… Уха и краб просто 🫶. А рыбалка в бухте Тихой приятный бонус в количестве 6 штук камбалы. Пока муж рыбачил, забыл про свое самочувствие. Спасибо еще раз за офигенную (не побоюсь этого слова) морскую прогулку

  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Однозначно рекомендую. В лице гида Сергея нашли подготовленного экскурсовода, умного и образованного, приятного собеседника. Являясь разносторонним человеком, Сергей увлекает историей,
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    географией, с юмором, емко и интересно излагает материал доступным языком, как для взрослых, так и ориентируясь на маленьких туристов, уделяя внимание каждому. Очень уважительное отношение к гостям и их ожиданиям. Отдельный респект за пикник на романтичной смотровой площадке с видом на скалы "Три брата", точнее сказать - маленький банкет, тонко, со вкусом, неожиданно, и очень приятно! Поезжайте, не раздумывая, отличное настроение будет обеспечено, Сергей покажет всю красоту этих мест. Олеся, Барнаул (семья с маленьким ребенком), посещение: май 2024

  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Сергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, наша поездка продлилась почти 4
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    часа. Было весьма познавательно узнать об исторических событиях, происходивших на мысе, о самом маяке, а также побывать действительно на краю света! Приятным дополнением к прогулке стал бокал шампанского с видом на "Трех (как оказалось, четырех) братьев"🥰

    Сергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, нашаСергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, нашаСергей - превосходный гид и рассказчик, а также очень заботливый человек. Несмотря на дождливую погоду, наша
  • Д
    Дарья
    24 мая 2024
    Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
    Благодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такой теплый прием… Рассказал нам
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    много интересных исторических фактов и моментов, сориентировался по погодным условиям, как лучше спланировать экскурсию, чтобы мы смогли максимально увидеть задуманное в туманный и дождливый день… Отдельное спасибо за шампанское с бутербродами с местной рыбой (муж предпочел самогон-и он тоже оказался в меню:)) Сергей нам дал рекомендации по следующим экскурсиям… Очень приятный, общительный, увлеченный и влюбленный в свой край. Самые искренние рекомендации!

    Благодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такойБлагодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такойБлагодарим Сергея за его профессионализм и гостеприимство) это наш первый приезд на Камчатку и сразу такой
  • В
    Вадим
    12 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом. Проведен инструктаж по безопасности поездки. Отдельная благодарность Сане, Ирине и конечно капитану. Как результат две пойманные камбалы и море впечатлений. Всем рекомендуем.
    Отличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсомОтличная поездка!! Спасибо большое команде катера!! Встречали, кормили и рассказывали о Камчатке на пять с плюсом
  • Е
    Елизавета
    11 мая 2024
    Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
    Прогулка очень понравилась, были просто в восторге. Хороший инструктор с замечательным чувством юмора. Вкусная еда, уха. Дали пофотографироваться с живым
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    крабом. Рыбачили. Незабываемые 5 часов. Очень повезло с погодой конечно. Единственное что, лучше выпить что-то от укачиваний (принебрегли, а зря, не делайте так). Уже посоветовали друзьям(им посчитали похожую экскурсию намного дороже). Поэтому, всем рекомендую, лучше не найдёте

  • И
    Илья
    10 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    Интересная экскурсия. Большое спасибо нашему гиду Валентину за подробный рассказ об этом потрясающем регионе. Ужин на берегу океана был великолепен.
  • М
    Михаил
    4 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    Всем привет Расписывать много не буду,но то что получил море эмоций это да
    Всем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем привет
  • В
    Валентина
    2 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    В конце апреля 2024г. мы посетили Камчатку. Нашим гидом по этому необыкновенному краю Евразии был Валентин Мулюкин. С ним мы
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    увидели всю красоту Тихого океана, побывав на Халактырском пляже с черным песком вулканического происхождения. Поднимались на Вилючинский перевал, его высота 900 метров, над уровнем моря. К сожалению, из-за ветреной погоды, нам не удалось разглядеть всю гряду вулканов, но впечатления от увиденного, были незабываемые! А ещё, мы посетили дикие Верхне-Паратунские термальные источники, которые расположены на сопке Горячей. Там мы насладились не только купанием в тёплых водах, но и видами Паратунской низменности, которую обрамляют конусы вулканического происхождения. Мы посетили не одну смотровую площадку, поднимаясь на вершину Мишенной сопки, откуда открывается шикарный вид на Авачинскую бухту! Мы были во всех трех бухтах Авачинской губы. Сделали фотографии на фоне кекура Чертов палец. На протяжении всего нашего путешествия, Валентин фотографировал нас на свой телефон, кадры получались – огонь! Сами бы мы никогда не додумались до таких оригинальных снимков! По дороге к тому или иному объекту, заявленному в экскурсии, Валентин рассказывал нам об истории своего края, в общем, нам не приходилось скучать! На границе Авачинской бухты и Тихого океана, перед нами, во всей красе, на фоне заснеженного Вилючинского вулкана, стояли скалы Три брата-уникальное природное явление со своей легендой. За этой красотой мы наблюдали с благоустроенной смотровой площадки. Валентин накрывал нам шикарные столы, угощал вкусными местными деликатесами, выпечкой, сладостями, поил шампанским. На столе была скатерть, плетеные салфетки, стеклянные бокалы, горячий чай с шиповником и брусникой подавался в индивидуальных термокружках. Не обошлось и без оригинальной салфетницы!) Всем нам были предложены комфортные стулья для пикника, одеяла и пледы для комфортных посиделок, то на берегу моря, то у подножия вулкана. Валентин, мы не прощаемся с Вами, а говорим Вам - ДО СВИДАНИЯ! Спасибо за тёплый прием и радушие!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Скалы «Три брата»»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Камчатская экзотика: мыс Маячный и скалы Три брата
  2. Прогулка на катере за ворота Авачинской бухты
  3. Морская прогулка к скалам Три Брата и рыбалка в бухте Тихая
  4. В гости к сивучам: морское путешествие к мысу Кекурный
  5. Фантастическая Камчатка со всех сторон
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
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