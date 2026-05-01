6 день

На выбор

Завтракаем в отеле.

Сегодня вы можете выбрать активность на свое усмотрение, также будем ориентироваться по погоде. Активности сегодняшнего дня – за доплату.

Вариант 1: Озеро Толмачево, Медвежья чаша, Апачинский бассейн (доплата – 16000 руб. /чел).

Сначала мы сделаем остановку на фотозоне Древняя Берёза Эрмана. По легенде, этой березе более 400 лет, но точных данных о ее возрасте нет. Обхватить березу могут 4 человека, взявшись за руки в хоровод.

Прогуляемся к Медвежьей Чаше (Медвежьим Маарам). Пройдемся 15-20 минут к озеру, образовавшемуся в результате взрыва вулканического газа, когда-то собравшегося под поверхностью земли. Чаша имеет правильную круглую форму. Издалека часто здесь наблюдаем медведей на берегу водоема.

Насладимся озером Толмачево. Это красивое, огромное озеро со светлым песком и характерной тундровой растительностью на берегу (кедрач, шикша, брусника, мхи). Устроим здесь обед.

Далее заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в бассейне с термальной водой.

Вариант 2: Джип-тур по камчатским источникам (16000 руб/чел, обед включен)

Дикие Малкинские источники (по дороге остановимся в Сокочах и попробуем знаменитые пирожки). Искупаемся в источниках.

Начикинские источники (на выбор: дикие или бассейн)

Зеленовские Озерки (радоновые лечебные ванны)

Вариант 3: Прогулки на sup-бордах! (от 4500 руб. /чел + трансфер)

Выбирайте маршрут и подарите себе яркие эмоций! Стоянка забытых кораблей (в том числе на закате!), прогулка вдоль центра города, до кекуров Три брата и другие! Вас обеспечат всем снаряжением, расскажут подробный инструктаж, 100% времени вы будете под присмотром гида.

Вариант 4: Вертолетная экскурсия (примерно от 98000-105000 руб. /чел, доступные маршруты и точные цены просьба уточнять при бронировании, при летной погоде, группа до 24 чел.)

Примерные маршруты:

Курильское озеро - кальдера вулкана Ксудач - Ходуткинские горячие источники

Курильское озеро — самое медвежье место не только на Камчатке, но и в России. Дело в том, что сюда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. Здесь можно наблюдать за жизнью этих удивительных животных с расстояния всего в несколько метров.

Долина Гейзеров - кальдера вулкана Узон - Налычевские горячие источники

Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара! Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место. После любования гейзерами, вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.

В вертолетные экскурсии включены: экскурсии, питание, трансфер до аэродрома из отеля и обратно.

Возможны другие маршруты!

Вариант 5: Каньон Опасный, водопад Снежный Барс (доплата 19000 руб/чел.)

Выезжаем, первая остановка нас будет ждать на Вилючинском перевале. Здесь откроется потрясающий вид на весь горный массив Вилючинского вулкана, а также на вулканы Мутновский и Горелый. Согласно ительменским легендам, Вилючинская сопка служит обиталищем для гамулов, или духов гор. Здесь мы и увидим деревянное скульптурное трио, олицетворяющее гамулов. На перевале оборудованы интересные фотозоны, имеются отличные площадки для панорамного фото.

Далее отправимся на Каньон Опасный. Путь предстоит нелегкий и неблизкий, и вот мы окажемся у разлома земли близ Мутновского вулкана. Здесь река обрушивает свои потоки с 80 метровой высоты и образует одноименный водопад Опасный. Это одно из самых впечатляющих мест на Камчатке.

После горячего обеда мы отправимся на водопад Спокойный (в 2022 году в память об альпинисте Владимире Шевцове ему присвоено имя Снежный Барс). От стоянки автомобиля нам предстоит несложный трекинг. Высота водопада около 16 метров, ширина отвесно падающего потока около 6 метров.

Вариант 6: массив Вачкажец (доплата – 16000 руб. /чел.)

Сегодня отправляемся изучать массив Вачкажец. Главными объектами массива являются две сопки и гора, которые образуют вокруг себя уникальную экосистему с водоёмами и лесами. Геологический комплекс создал ряд уникальных минералов, сформированных на основе лавы и туфа. После ряда исследований, в 2014 году, главную высотную точку не признали вулканом, хотя внешне она его напоминает.

Нас будет ждать активный, но несложный трекинг по маршруту: озеро Тахколоч – цирк – водопады. Здесь нам откроются красочные пейзажи с отличными локациями для панорамных фотографий.

Полакомимся горячим обедом после активного путешествия.

После насыщенного дня, предлагаем вам устроить релакс и посетить Начикинские источники: дикие или бассейн с легкой комфортной водой (группа кремнисто-щелочных, гидрокарбонатно-сульфатных вод), где есть оборудованные раздевалки и душ.

Вариант 7: Сплав по реке Быстрой в сборной группе (доплата от 16000/чел)

Завтракаем в отеле. Нужно будет заказать брекфаст-боксы, так как у нас будет ранний выезд в 4-5 утра.

Сегодня нас ждет очень увлекательный и зрелищный вид отдыха – сплав на рафтах по реке Быстрая. Несмотря на название, это очень спокойная и дружелюбная река, в которой нерестятся разные виды лососевых пород. Здесь обитают чавыча, кижуч и нерка, голец, микижа и кунджа.

До места посадки в рафты нас ждет путь длиной в 136 км. После чего отправляемся в путешествие протяженностью 15 км.

Сплавляясь, мы будем наслаждаться красивыми скалистыми берегами, покрытыми кедровым стланником и рощами каменной березы. Зачастую мы здесь наблюдаем, как вдоль реки гуляет или ловит рыбку хозяин Камчатской Земли – косолапый медведь. Ему совершенно нет дела до сплавляющихся туристов, зато ваша фотоколлекция будет в восторге. На стоянках для рыбалки всем желающим выдадут рыболовные снасти и болотные сапоги. Из улова мы непременно сварим камчатскую уху! Когда посчастливится поймать рыбу с икрой, обязательно сделаем свежую икру – пятиминутку! То еще лакомство!

В отель вернемся к 22 часам вечера.

Вариант 8: Посещение этнодеревни Кайныран и горячих источников Зеленовские озерки (доплата 16000 руб. /чел).

В этнодеревне вас будут ждать: Этнический концерт от Лидии Чечулиной, мастер - класс по корякским танцам, фотосессия в национальной одежде, чай с лепёшками в яранге (у костра на оленьих шкурах слушаем древние родовые песни), экскурсия в питомник ездовых собак и фотосессия с щенками. Обед включен. После чего отправимся в горячие источники (входные билеты - дополнительно оплачиваются на месте).

Вариант 9: Айсфлоатинг в Авачинской бухте (доплата – 13000 руб/чел в составе сборной группы, возможно проведение индивидуально – стоимость запрашивайте).

Это купание в воде температурой до 0С в специальных спасательных гидрокостюмах, разработанных для арктических экспедиционных и спасательных работ при низкой температуре. Используются только освидетельствованные костюмы, которые проходят ежегодные испытания, имеют паспорт и сертификат соответствия. Страховка включена. Переодеваться будем в теплой палатке, здесь же вас будет ждать перекус.

Вариант 10: Крабовое Сафари в Авачинской бухте! (доплата – 14000 руб. /чел. в сборной группе).

В нашем приключении мы не только будем добывать крабов, но и приготовим их, устроим дегустацию прямо на берегу Тихого океана, в спокойной и красивой тихой бухте на пляже. Краб, пойманный и приготовленный своими руками гораздо вкуснее, чем с местного рынка. Вы пройдете весь путь самостоятельно: от постановки ловушек до трапезы на свежем воздухе!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086