Описание тура
Это комфортный тур без физически сложных активностей! Вы прочувствуете атмосферу края Земли, услышите шум Тихого океана, узнаете много информации про вулканы, отправитесь на морскую прогулку, понежитесь в камчатских термальных источниках! Вас будут ждать сытные перекусы на экскурсиях.
Дополнительно вы можете добавить в программу встречу рассвета на берегу, вертолетные экскурсии, прогулки на сапах и много других впечатлений!
Программа состоится от 3 участников, максимальное количество – 6. По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.
Групповые заезды: по воскресеньям. При группе от 3 участников вы можете запросить проведение тура в любую дату.
Программа тура по дням
Встреча, Петропавловск-Камчатский
Встречаемся в аэропорту Елизово до 12:00: ориентируемся на время прилета рейсов Москва-Петропавловск-Камчатский, иные согласуем в индивидуальном порядке.
Знакомимся с гидом-водителем и отправляемся в путь. Первым делом посмотрим арт-объект «Здесь начинается Россия»: этот памятник посвящен медведице с медвежонком, которые отлиты в натуральную величину. Памятник установлен на фоне панорамы сразу пяти камчатских вулканов!
Приедем в Петропавловск-Камчатский, где пообедаем в формате перекуса и выпьем горячие чай или кофе.
Прогуляемся в центре города вдоль набережной Авачинской бухты. Вдохнем запах океана, послушаем рассказ об истории Камчатки, увидим основные достопримечательности Петропавловска-Камчатского.
Далее поднимемся на смотровую площадку на Никольской сопке. Это небольшой хребет, максимальная высота которого насчитывает 108 метров. Сопка насчитывает большое количество памятников на своих склонах, которые были возведены в честь обороны города в 1854 году.
При желании, вы можете продолжить сегодняшний день следующими опциями:
1. Посещение Вулканариума.
Этот научно-познавательный музей посвящен вулканам Камчатки и мира. Вы сможете сами потрогать экспонаты, так как музей – интерактивный!
Справочная информация: цена с аудиогидом – 1200 руб. /чел, экскурсия с гидом – 1500 руб. /чел, с дегустацией 4 видов варенья и иван-чаем – 2500 руб. /чел, с дегустацией рыбных деликатесов и икры – 3500 руб. /чел.
2. Трекинг до Камчатского камня – или самостоятельно, или с нашим гидом за доплату 5000 руб/чел.
Камчатский камень — это народное название одинокой скалы, которая возвышается на предвершине горы Раковая (514 метров над уровнем моря). Она находится в черте города Петропавловск-Камчатский, в районе Копай. Панорама с Камчатского камня открывает захватывающий вид на вулканы, Авачинскую бухту и Тихий океан. Маршрут проходит через берёзовый лес с участками ольхового и кедрового стланика.
3. Посещение термальных бассейнов в Паратунке – за доплату 3000 руб. /чел., входные билеты в бассейн оплачиваются на месте.
Паратунка находится в 70 км. от Петропавловска-Камчатского, известна своими целебными термальными водами. Вода в источниках имеет температуру от 37 до 45 градусов.
Заселяемся в отель Петропавловск, Альфа Гест, Начальник Камчатки, Три лыжи, Арсеньев, Дабл Эль, Отель Пик 3456, КлючОтель, Крафт Хаус, Версайлес, Пеликен, Комфорт (гостиница). Размещение - на усмотрение организатора, базовые отели без выбора. Возможны другие отели или повышение категории номеров – по запросу, с коррекцией цены, при наличии мест и по согласованию с туристом.
Вы также можете забронировать отель или апартаменты самостоятельно, мы скорректируем стоимость тура. Адрес просьба согласовать с организатором, чтобы он был в зоне, откуда мы вас сможем забрать на экскурсии.
Халактырский пляж, сопка Мишенная, Три брата
Завтракаем в отеле.
Сперва отправимся на Халактырский пляж. Шум прибоя и чёрный вулканический песок – лучший Камчатский релакс! Прогуляемся по оборудованным тематическим зонам, почувствуем мощь стихии – океана.
!!! Также мы можем начать наш день совсем рано и встретить рассвет на берегу Тихого океана! Будет очень романтично! Доплата от 5 тыс/чел., зависит от количества желающих – запрашивайте, ранний выезд состоится только при благоприятной погоде.
Далее мы посетим смотровую площадку на сопке Мишенная, где открываются живописные виды на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и всю гряду домашних вулканов. Это отличная фотозона, чтобы остановиться и сделать панорамные кадры!
По пути к мысу Маячный задержимся у смотровой с видом на кекуры Три брата, бухты Большая и Малая Лагерная. Три брата – это группа из трех базальтовых скал, выступающих из воды в форме столбов, одни из символов Камчатки.
Устроим обед в виде перекуса с чаепитием на берегу бухты Большая или Малая Лагерная.
Следующей остановкой станет мыс Маячный. Это форпост Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда с Тихого океана заходят суда, здесь располагается режимный объект – Петропавловский маяк, а раньше находилась пограничная застава. Внизу у кромки воды находится каменистый пляж, над которым нависают эффектные отвесные скалы. На них можно увидеть птиц, облюбовавших это место для своих гнезд.
Возвращаемся в отель.
Мини-долина Гейзеров
Завтракаем в отеле.
Выезжаем, первая остановка нас будет ждать на Вилючинском перевале. Здесь откроется потрясающий вид на весь горный массив Вилючинского вулкана, а также на вулканы Мутновский и Горелый. Согласно ительменским легендам, Вилючинская сопка служит обиталищем для гамулов, или духов гор. Здесь мы и увидим деревянное скульптурное трио, олицетворяющее гамулов. На перевале оборудованы интересные фотозоны, имеются отличные площадки для панорамного фото.
Далее отправимся к Дачным источникам, которые находятся недалеко от Мутновского вулкана и совсем рядом с Мутновской геотермальной станцией. Мы окажемся в месте, похожем на знаменитую Долину Гейзеров. Вы увидите парящие фумаролы, почувствуете, как Земля дышит, бурлит, парит. Отсюда нам откроются живописные панорамные виды на вулканы, луга и снежники.
После активной прогулки нас будет ждать горячий обед.
На обратном пути искупаемся в Верхне-Паратунских источниках (выберем одну из база отдыха с термальными бассейнами). Здесь вы расслабитесь после физических нагрузок в тёплой водичке и получите заряд энергии. Отличное завершение дня!
Возвращаемся в отель.
Авачинский перевал (г. Верблюд), источники
Завтракаем в отеле.
Сегодня отправимся к подножию Авачинского вулкана – горе Верблюд.
Она расположена на перевале между Авачинским и Корякским вулканами. Экструзия Верблюд (второе ее название – скала Двугорбая) образовалась выдавливанием магмы в результате вулканических извержений. Открывающиеся виды никого не оставят равнодушными: неповторимый вулканический ансамбль горных гигантов, как будто специально воздвигнутых природой, чтобы встречать и провожать гостей Камчатки. Вы увидите группу домашних вулканов: Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.
Путешествуя к подножию Авачинского вулкана, обязательно встретим евражек (берингийских сусликов). Это дружелюбные и любопытные грызуны. Встреча с ними – всегда дарит положительные эмоции и неописуемый восторг! Но кормить этих животных нельзя, поэтому просто понаблюдаем за ними!
Совершить трекинг на гору Верблюд мы сможем только в благоприятную погоду. Также вы можете остаться у подножия, отдохнуть и не идти в трекинг.
После трекинга нас будет ждать горячий обед.
Завершим сегодняшнее путешествие купанием в Зеленовских озерках (на ваш выбор: старые или новые Озерки, с радоновыми целебными ваннами).
Возвращаемся в отель.
Морская прогулка
Завтракаем в отеле (возможен брекфаст-бокс), после чего переезжаем к месту старта групповой морской прогулки до острова Старичков.
Во время морской прогулки мы увидим скалы Три брата, получим возможность увидеть проплывающих мимо китов, касаток и дельфинов (нужна удача!), совершим обход вокруг острова Старичков, понаблюдаем здесь за птицами, порыбачим в живописных бухтах Авачинского залива (на камбалу, линку, терпугу, окуня).
Обязательно отведаем свежесваренную уху и краба!
Также возможно проведение индивидуальной морской прогулки - запрашивайте!
Возвращаемся в отель, после чего у вас будет свободное время на отдых.
Справочно: морская прогулка длится 5 часов.
Вместимость нашего катера - до 15 человек.
ИЛИ, с доплатой (7500 руб/чел)
Завтракаем в отеле (возможен брекфаст-бокс), после чего переезжаем к месту старта групповой морской прогулки до бухты Русская.
Во время морской прогулки мы увидим скалы Три брата, совершим обход вокруг острова Старичков, понаблюдаем здесь за птицами, отправимся в бухту Русская, а если повезет - сможем увидеть сивучей, китов и косаток! Желающие смогут попробовать в рыбалке.
Обязательно отведаем свежесваренную уху и другие рыбные блюда!
Справочно: морская прогулка длится 10-12 часов.
Вместимость нашего катера – до 15 человек.
На выбор
Завтракаем в отеле.
Сегодня вы можете выбрать активность на свое усмотрение, также будем ориентироваться по погоде. Активности сегодняшнего дня – за доплату.
Вариант 1: Озеро Толмачево, Медвежья чаша, Апачинский бассейн (доплата – 16000 руб. /чел).
Сначала мы сделаем остановку на фотозоне Древняя Берёза Эрмана. По легенде, этой березе более 400 лет, но точных данных о ее возрасте нет. Обхватить березу могут 4 человека, взявшись за руки в хоровод.
Прогуляемся к Медвежьей Чаше (Медвежьим Маарам). Пройдемся 15-20 минут к озеру, образовавшемуся в результате взрыва вулканического газа, когда-то собравшегося под поверхностью земли. Чаша имеет правильную круглую форму. Издалека часто здесь наблюдаем медведей на берегу водоема.
Насладимся озером Толмачево. Это красивое, огромное озеро со светлым песком и характерной тундровой растительностью на берегу (кедрач, шикша, брусника, мхи). Устроим здесь обед.
Далее заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в бассейне с термальной водой.
Вариант 2: Джип-тур по камчатским источникам (16000 руб/чел, обед включен)
Дикие Малкинские источники (по дороге остановимся в Сокочах и попробуем знаменитые пирожки). Искупаемся в источниках.
Начикинские источники (на выбор: дикие или бассейн)
Зеленовские Озерки (радоновые лечебные ванны)
Вариант 3: Прогулки на sup-бордах! (от 4500 руб. /чел + трансфер)
Выбирайте маршрут и подарите себе яркие эмоций! Стоянка забытых кораблей (в том числе на закате!), прогулка вдоль центра города, до кекуров Три брата и другие! Вас обеспечат всем снаряжением, расскажут подробный инструктаж, 100% времени вы будете под присмотром гида.
Вариант 4: Вертолетная экскурсия (примерно от 98000-105000 руб. /чел, доступные маршруты и точные цены просьба уточнять при бронировании, при летной погоде, группа до 24 чел.)
Примерные маршруты:
Курильское озеро - кальдера вулкана Ксудач - Ходуткинские горячие источники
Курильское озеро — самое медвежье место не только на Камчатке, но и в России. Дело в том, что сюда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. Здесь можно наблюдать за жизнью этих удивительных животных с расстояния всего в несколько метров.
Долина Гейзеров - кальдера вулкана Узон - Налычевские горячие источники
Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара! Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место. После любования гейзерами, вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.
В вертолетные экскурсии включены: экскурсии, питание, трансфер до аэродрома из отеля и обратно.
Возможны другие маршруты!
Вариант 5: Каньон Опасный, водопад Снежный Барс (доплата 19000 руб/чел.)
Выезжаем, первая остановка нас будет ждать на Вилючинском перевале. Здесь откроется потрясающий вид на весь горный массив Вилючинского вулкана, а также на вулканы Мутновский и Горелый. Согласно ительменским легендам, Вилючинская сопка служит обиталищем для гамулов, или духов гор. Здесь мы и увидим деревянное скульптурное трио, олицетворяющее гамулов. На перевале оборудованы интересные фотозоны, имеются отличные площадки для панорамного фото.
Далее отправимся на Каньон Опасный. Путь предстоит нелегкий и неблизкий, и вот мы окажемся у разлома земли близ Мутновского вулкана. Здесь река обрушивает свои потоки с 80 метровой высоты и образует одноименный водопад Опасный. Это одно из самых впечатляющих мест на Камчатке.
После горячего обеда мы отправимся на водопад Спокойный (в 2022 году в память об альпинисте Владимире Шевцове ему присвоено имя Снежный Барс). От стоянки автомобиля нам предстоит несложный трекинг. Высота водопада около 16 метров, ширина отвесно падающего потока около 6 метров.
Вариант 6: массив Вачкажец (доплата – 16000 руб. /чел.)
Сегодня отправляемся изучать массив Вачкажец. Главными объектами массива являются две сопки и гора, которые образуют вокруг себя уникальную экосистему с водоёмами и лесами. Геологический комплекс создал ряд уникальных минералов, сформированных на основе лавы и туфа. После ряда исследований, в 2014 году, главную высотную точку не признали вулканом, хотя внешне она его напоминает.
Нас будет ждать активный, но несложный трекинг по маршруту: озеро Тахколоч – цирк – водопады. Здесь нам откроются красочные пейзажи с отличными локациями для панорамных фотографий.
Полакомимся горячим обедом после активного путешествия.
После насыщенного дня, предлагаем вам устроить релакс и посетить Начикинские источники: дикие или бассейн с легкой комфортной водой (группа кремнисто-щелочных, гидрокарбонатно-сульфатных вод), где есть оборудованные раздевалки и душ.
Вариант 7: Сплав по реке Быстрой в сборной группе (доплата от 16000/чел)
Завтракаем в отеле. Нужно будет заказать брекфаст-боксы, так как у нас будет ранний выезд в 4-5 утра.
Сегодня нас ждет очень увлекательный и зрелищный вид отдыха – сплав на рафтах по реке Быстрая. Несмотря на название, это очень спокойная и дружелюбная река, в которой нерестятся разные виды лососевых пород. Здесь обитают чавыча, кижуч и нерка, голец, микижа и кунджа.
До места посадки в рафты нас ждет путь длиной в 136 км. После чего отправляемся в путешествие протяженностью 15 км.
Сплавляясь, мы будем наслаждаться красивыми скалистыми берегами, покрытыми кедровым стланником и рощами каменной березы. Зачастую мы здесь наблюдаем, как вдоль реки гуляет или ловит рыбку хозяин Камчатской Земли – косолапый медведь. Ему совершенно нет дела до сплавляющихся туристов, зато ваша фотоколлекция будет в восторге. На стоянках для рыбалки всем желающим выдадут рыболовные снасти и болотные сапоги. Из улова мы непременно сварим камчатскую уху! Когда посчастливится поймать рыбу с икрой, обязательно сделаем свежую икру – пятиминутку! То еще лакомство!
В отель вернемся к 22 часам вечера.
Вариант 8: Посещение этнодеревни Кайныран и горячих источников Зеленовские озерки (доплата 16000 руб. /чел).
В этнодеревне вас будут ждать: Этнический концерт от Лидии Чечулиной, мастер - класс по корякским танцам, фотосессия в национальной одежде, чай с лепёшками в яранге (у костра на оленьих шкурах слушаем древние родовые песни), экскурсия в питомник ездовых собак и фотосессия с щенками. Обед включен. После чего отправимся в горячие источники (входные билеты - дополнительно оплачиваются на месте).
Вариант 9: Айсфлоатинг в Авачинской бухте (доплата – 13000 руб/чел в составе сборной группы, возможно проведение индивидуально – стоимость запрашивайте).
Это купание в воде температурой до 0С в специальных спасательных гидрокостюмах, разработанных для арктических экспедиционных и спасательных работ при низкой температуре. Используются только освидетельствованные костюмы, которые проходят ежегодные испытания, имеют паспорт и сертификат соответствия. Страховка включена. Переодеваться будем в теплой палатке, здесь же вас будет ждать перекус.
Вариант 10: Крабовое Сафари в Авачинской бухте! (доплата – 14000 руб. /чел. в сборной группе).
В нашем приключении мы не только будем добывать крабов, но и приготовим их, устроим дегустацию прямо на берегу Тихого океана, в спокойной и красивой тихой бухте на пляже. Краб, пойманный и приготовленный своими руками гораздо вкуснее, чем с местного рынка. Вы пройдете весь путь самостоятельно: от постановки ловушек до трапезы на свежем воздухе!
На выбор
Завтракаем в отеле.
Сегодня также будет день, в котором вы сможете выбрать экскурсии на ваше усмотрение. Описание экскурсий смотрите в программе шестого дня.
Посещение рынка, трансфер домой
Завтракаем в отеле, выселение до 12:00.
Перед вылетом обязательно купим морепродукты, камчатскую икру, а также приобретем сувениры для друзей и родственников! Для этого заедем на местный рынок. Чтобы продукты не испортились, обязательно попросите все положить в термопакет!
Далее следуем в аэропорт (советуем выбирать не самый ранний обратный рейс). Прощаемся и обещаем вернуться еще раз!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Транспортное обслуживание по программе
- Услуги гида-водителя
- Работа координатора тура
- Проживание 7 ночей в отеле Петропавловск - номера эконом с видом на вулканы, стандартные номера: Начальник Камчатки, Альфа Гест, Три лыжи, Арсеньев, Звездный Комфорт, Отель Пик 3456, КлючОтель, Крафт Хаус, Версайлес, Пеликен, Комфорт (гостиница). Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение в базовых отелях - на усмотрение организатора. Возможны другие отели для размещения или повышение категории номеров - по согласованию, с возможной коррекцией цены
- Также возможно проведение данной программы при самостоятельном бронировании отеля или апартаментов - мы вычтем из тура стоимость размещения
- Питание: завтраки в отелях, обеды на включенных экскурсиях
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Одноместное размещение - доплата от 20 тыс. руб. (точную сумму запрашивайте), подселения нет
- Экскурсии и активности, перечисленные для выбора в свободный день
- Рассвет на Халактырском пляже - от 5000 руб. /чел
- Входные билеты в термальные бассейны и источники
- Экскурсия в музей Вулканариум
- Трекинг на Камчатский камень - 5000 руб. /чел
- Поездка в Паратунку в День 1 - 3000 руб. /чел
- Личные расходы
- Доплата за морскую прогулку в бухту Русская - 7500 руб. /чел
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Размещение
Размещение в базовых отелях - на усмотрение организатора. Возможны другие отели для размещения или повышение категории номеров - по согласованию, с возможной коррекцией цены. Вы также можете забронировать отель или апартаменты самостоятельно, мы скорректируем стоимость тура. Адрес просьба согласовать с организатором, чтобы он был в зоне, откуда мы вас сможем забрать на экскурсии.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Проведение данного тура возможно также и в индивидуальном формате, только для вашей семьи и компании, без других путешественников в группе. Расчет делается отдельно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.