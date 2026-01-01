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Камчатка Классик (июль-сентябрь, 3-6 участников)

Этот тур - баланс автотура с просмотром топовых мест Камчатки и активного отдыха без палаток
Камчатка Классик (июль-сентябрь, 3-6 участников)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Камчатка Классик (июль-сентябрь, 3-6 участников)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Камчатка Классик (июль-сентябрь, 3-6 участников)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Групповые заезды: по субботам

Этот тур – баланс автотура с просмотром топовых мест Камчатки и активного отдыха без палаток! Вы прочувствуете атмосферу края Земли, услышите шум Тихого океана, узнаете много информации про вулканы, отправитесь на морскую прогулку, понежитесь в камчатских термальных источниках! Активности вашей поездке добавят трекинги, сплав на рафтах и восхождения на вулканы! Вас будут ждать сытные перекусы на экскурсиях.

Дополнительно вы можете добавить в программу встречу рассвета на берегу, вертолетные экскурсии, прогулки на сапах и много других активностей!

Программа состоится от 3 участников, максимальное количество – 6. По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.

При группе от 3 участников вы можете запросить проведение тура в любую дату.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Петропавловск-Камчатский

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

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Встречаемся в аэропорту Елизово до 12:00: ориентируемся на время прилета рейсов Москва-Петропавловск-Камчатский, иные согласуем в индивидуальном порядке.

Знакомимся с гидом-водителем и отправляемся в путь. Первым делом посмотрим арт-объект «Здесь начинается Россия»: этот памятник посвящен медведице с медвежонком, которые отлиты в натуральную величину. Памятник установлен на фоне панорамы сразу пяти камчатских вулканов!

Приедем в Петропавловск-Камчатский, где пообедаем в формате перекуса и выпьем горячие чай или кофе.

Прогуляемся в центре города вдоль набережной Авачинской бухты. Вдохнем запах океана, послушаем рассказ об истории Камчатки, увидим основные достопримечательности Петропавловска-Камчатского.

Далее поднимемся на смотровую площадку на Никольской сопке. Это небольшой хребет, максимальная высота которого насчитывает 108 метров. Сопка насчитывает большое количество памятников на своих склонах, которые были возведены в честь обороны города в 1854 году.

При желании, вы можете продолжить сегодняшний день следующими опциями, которые нужно забронировать заранее:

1. Посещение Вулканариума.

Этот научно-познавательный музей посвящен вулканам Камчатки и мира. Вы сможете сами потрогать экспонаты, так как музей – интерактивный!

Справочная информация: цена с аудиогидом – 1200 руб. /чел, экскурсия с гидом – 1500 руб. /чел, с дегустацией 4 видов варенья и иван-чаем – 2500 руб. /чел, с дегустацией рыбных деликатесов и икры – 3500 руб. /чел.

2. Трекинг до Камчатского камня – или самостоятельно, или с нашим гидом за доплату 5000 руб/чел.

Камчатский камень — это народное название одинокой скалы, которая возвышается на предвершине горы Раковая (514 метров над уровнем моря). Она находится в черте города Петропавловск-Камчатский, в районе Копай. Панорама с Камчатского камня открывает захватывающий вид на вулканы, Авачинскую бухту и Тихий океан. Маршрут проходит через берёзовый лес с участками ольхового и кедрового стланика.

3. Посещение термальных бассейнов в Паратунке – за доплату 3000 руб. /чел., входные билеты в бассейн оплачиваются на месте.

Паратунка находится в 70 км. от Петропавловска-Камчатского, известна своими целебными термальными водами. Вода в источниках имеет температуру от 37 до 45 градусов.

Заселяемся в отель Петропавловск, Альфа Гест, Начальник Камчатки, Три лыжи, Арсеньев, Звёздный Комфорт, Отель Пик 3456, КлючОтель, Крафт Хаус, Версайлес, Пеликен, Комфорт (гостиница). Размещение – на усмотрение организатора, базовые отели без выбора. Возможны другие отели или повышение категории номеров – по запросу, с коррекцией цены, при наличии мест и по согласованию с туристом.

Вы также можете забронировать отель или апартаменты самостоятельно, мы скорректируем стоимость тура. Адрес просьба согласовать с организатором, чтобы он был в зоне, откуда мы вас сможем забрать на экскурсии.

Встреча, Петропавловск-КамчатскийВстреча, Петропавловск-КамчатскийВстреча, Петропавловск-Камчатский
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Халактырский пляж, сопка Мишенная, Три брата

Завтракаем в отеле.

Сперва отправимся на Халактырский пляж. Шум прибоя и чёрный вулканический песок – лучший Камчатский релакс! Прогуляемся по оборудованным тематическим зонам, почувствуем мощь стихии – океана.

!!! Также мы можем начать наш день совсем рано и встретить рассвет на берегу Тихого океана! Будет очень романтично! Доплата от 5 тыс/чел., зависит от количества желающих – запрашивайте, ранний выезд состоится только при благоприятной погоде.

Далее мы посетим смотровую площадку на сопке Мишенная, где открываются живописные виды на Петропавловск-Камчатский, Тихий океан, Авачинскую бухту и всю гряду домашних вулканов. Это отличная фотозона, чтобы остановиться и сделать панорамные кадры!

По пути к мысу Маячный задержимся у смотровой с видом на кекуры Три брата, бухты Большая и Малая Лагерная. Три брата – это группа из трех базальтовых скал, выступающих из воды в форме столбов, одни из символов Камчатки.

Устроим обед в виде перекуса с чаепитием на берегу бухты Большая или Малая Лагерная.

Следующей остановкой станет мыс Маячный. Это форпост Камчатки со стороны Авачинской бухты, куда с Тихого океана заходят суда, здесь располагается режимный объект – Петропавловский маяк, а раньше находилась пограничная застава. Внизу у кромки воды находится каменистый пляж, над которым нависают эффектные отвесные скалы. На них можно увидеть птиц, облюбовавших это место для своих гнезд.

Возвращаемся в отель.

Халактырский пляж, сопка Мишенная, Три братаХалактырский пляж, сопка Мишенная, Три братаХалактырский пляж, сопка Мишенная, Три брата
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Мини-долина Гейзеров

Завтракаем в отеле.

Выезжаем, первая остановка нас будет ждать на Вилючинском перевале. Здесь откроется потрясающий вид на весь горный массив Вилючинского вулкана, а также на вулканы Мутновский и Горелый. Согласно ительменским легендам, Вилючинская сопка служит обиталищем для гамулов, или духов гор. Здесь мы и увидим деревянное скульптурное трио, олицетворяющее гамулов. На перевале оборудованы интересные фотозоны, имеются отличные площадки для панорамного фото.

Далее отправимся к Дачным источникам, которые находятся недалеко от Мутновского вулкана и совсем рядом с Мутновской геотермальной станцией. Мы окажемся в месте, похожем на знаменитую Долину Гейзеров. Вы увидите парящие фумаролы, почувствуете, как Земля дышит, бурлит, парит. Отсюда нам откроются живописные панорамные виды на вулканы, луга и снежники.

После активной прогулки нас будет ждать горячий обед.

На обратном пути искупаемся в Верхне-Паратунских источниках (выберем одну из база отдыха с термальными бассейнами). Здесь вы расслабитесь после физических нагрузок в тёплой водичке и получите заряд энергии. Отличное завершение дня!

Возвращаемся в отель.

Мини-долина ГейзеровМини-долина ГейзеровМини-долина Гейзеров
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Восхождение на Авачинский вулкан или гору Верблюд

Завтракаем в отеле.

Сегодня нас ждет очень активный день, наградой за который станут потрясающие виды с высоты 2741 метра – ведь именно такова высота Авачинского вулкана! *

Вулкан Авача – один из самых зрелищных домашних вулканов Камчатки, он действующий, его активность сейчас проявляется в частых фумаролловых выбросах. Восхождение на него осилит физически подготовленный, выносливый турист! Среднее время восхождения: 5-7 часов.

С вершины кратера вам откроется панорама на Корякский вулкан, бескрайние просторы Тихого океана и совсем рядом расположенный потухший вулкан Козельский, Авачинскую губу, город Петропавловск- Камчатский, вулкан Вилючинский, Налычевскую Долину.

Просьба соизмерить свои физические возможности! Нагрузка на восхождении – не равно тренировкам в фитнес-зале! В случае сомнений, какую программу дня выбрать – проконсультируйтесь с организатором. Оставляем за собой право снять участника с восхождения, если у гида будут сомнения в прохождении им маршрута.

Справочная информация: обязательно необходимо надеть треккинговую обувь, непродуваемую одежду, термобелье, шапку, перчатки.

Спуск займет меньше времени, в среднем 3-4 часа, после него нас будет ждать сытный обед.

Уставшие, но довольные, возвращаемся в отель.

*альтернатива, которая займет меньше времени и легче физически – Восхождение на гору Верблюд.

Она расположена на перевале между Авачинским и Корякским вулканами.

Экструзия Верблюд (второе ее название – скала Двугорбая) образовалась выдавливанием магмы в результате вулканических извержений. Открывающиеся виды никого не оставят равнодушными: неповторимый вулканический ансамбль горных гигантов, как будто специально воздвигнутых природой, чтобы встречать и провожать гостей Камчатки. Вы увидите группу домашних вулканов: Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг.

Восхождение на Авачинский вулкан или гору ВерблюдВосхождение на Авачинский вулкан или гору ВерблюдВосхождение на Авачинский вулкан или гору Верблюд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Морская прогулка

Завтракаем в отеле (возможен брекфаст-бокс), после чего переезжаем к месту старта групповой морской прогулки до острова Старичков.

Во время морской прогулки мы увидим скалы Три брата, получим возможность увидеть проплывающих мимо китов, касаток и дельфинов (нужна удача!), совершим обход вокруг острова Старичков, понаблюдаем здесь за птицами, порыбачим в живописных бухтах Авачинского залива (на камбалу, линку, терпугу, окуня).

Обязательно отведаем свежесваренную уху и краба!

Также возможно проведение индивидуальной морской прогулки – запрашивайте!

Возвращаемся в отель, после чего у вас будет свободное время на отдых.

Справочно: морская прогулка длится 5 часов.

Вместимость нашего катера – до 15 человек.

ИЛИ, с доплатой (7500 руб/чел)

Завтракаем в отеле (возможен брекфаст-бокс), после чего переезжаем к месту старта групповой морской прогулки до бухты Русская.

Во время морской прогулки мы увидим скалы Три брата, совершим обход вокруг острова Старичков, понаблюдаем здесь за птицами, отправимся в бухту Русская, а если повезет – сможем увидеть сивучей, китов и косаток! Желающие смогут попробовать в рыбалке.

Обязательно отведаем свежесваренную уху и другие рыбные блюда!

Справочно: морская прогулка длится 10-12 часов.

Вместимость нашего катера – до 15 человек.

Морская прогулкаМорская прогулкаМорская прогулка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Сплав по реке Быстрой

Завтракаем в отеле. Нужно будет заказать брекфаст-боксы, так как у нас будет ранний выезд в 4-5 утра.

Сегодня нас ждет очень увлекательный и зрелищный вид отдыха – сплав на рафтах по реке Быстрая в составе сборной группы. Несмотря на название, это очень спокойная и дружелюбная река, в которой нерестятся разные виды лососевых пород. Здесь обитают чавыча, кижуч и нерка, голец, микижа и кунджа.

До места посадки в рафты нас ждет путь длиной в 136 км. После чего отправляемся в путешествие протяженностью 15 км.

Сплавляясь, мы будем наслаждаться красивыми скалистыми берегами, покрытыми кедровым стланником и рощами каменной березы. Зачастую мы здесь наблюдаем, как вдоль реки гуляет или ловит рыбку хозяин Камчатской Земли – косолапый медведь. Ему совершенно нет дела до сплавляющихся туристов, зато ваша фотоколлекция будет в восторге. На стоянках для рыбалки всем желающим выдадут рыболовные снасти и болотные сапоги.

Из улова мы непременно сварим камчатскую уху! Когда посчастливится поймать рыбу с икрой, обязательно сделаем свежую икру – пятиминутку! То еще лакомство!

В отель вернемся к 22 часам вечера.

Сплав по реке БыстройСплав по реке БыстройСплав по реке Быстрой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

На выбор

Завтракаем в отеле.

Сегодня вы можете выбрать активность на свое усмотрение, также будем ориентироваться по погоде. Активности сегодняшнего дня – за доплату, бронировать их нужно заранее.

Вариант 1: Озеро Толмачево, Медвежья чаша, Апачинский бассейн (доплата – 16000 руб. /чел).

Сначала мы сделаем остановку на фотозоне Древняя Берёза Эрмана. По легенде, этой березе более 400 лет, но точных данных о ее возрасте нет. Обхватить березу могут 4 человека, взявшись за руки в хоровод.

Прогуляемся к Медвежьей Чаше (Медвежьим Маарам). Пройдемся 15-20 минут к озеру, образовавшемуся в результате взрыва вулканического газа, когда-то собравшегося под поверхностью земли. Чаша имеет правильную круглую форму. Издалека часто здесь наблюдаем медведей на берегу водоема.

Насладимся озером Толмачево. Это красивое, огромное озеро со светлым песком и характерной тундровой растительностью на берегу (кедрач, шикша, брусника, мхи). Устроим здесь обед.

Далее заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в бассейне с термальной водой.

Вариант 2: Джип-тур по камчатским источникам (16000 руб/чел, обед включен)

Дикие Малкинские источники (по дороге остановимся в Сокочах и попробуем знаменитые пирожки). Искупаемся в источниках.

Начикинские источники (на выбор: дикие или бассейн)

Зеленовские Озерки (радоновые лечебные ванны)

Вариант 3: Прогулки на sup-бордах! (от 4500 руб. /чел + трансфер)

Выбирайте маршрут и подарите себе яркие эмоций! Стоянка забытых кораблей (в том числе на закате!), прогулка вдоль центра города, до кекуров Три брата и другие! Вас обеспечат всем снаряжением, расскажут подробный инструктаж, 100% времени вы будете под присмотром гида.

Вариант 4: Вертолетная экскурсия (примерно от 98000-105000 руб. /чел, доступные маршруты и точные цены просьба уточнять при бронировании, при летной погоде, группа до 24 чел.)

Примерные маршруты:

Курильское озеро – кальдера вулкана Ксудач – Ходуткинские горячие источники

Курильское озеро — самое медвежье место не только на Камчатке, но и в России. Дело в том, что сюда на нерест заходят стада лосося, за которыми подтягиваются толпы медведей. Здесь можно наблюдать за жизнью этих удивительных животных с расстояния всего в несколько метров.

Долина Гейзеров – кальдера вулкана Узон – Налычевские горячие источники

Долина Гейзеров Камчатки неповторима, ведь в небольшом каньоне реки Гейзерной разбросаны множественные термальные источники, грязевые котлы, водопады и, конечно же, пышущие гейзеры, бурлящие и взрывающиеся сокрушительными потоками воды и пара! Недалеко от Долины гейзеров находится кальдера вулкана Узон, не менее впечатляющее и удивительное место. После любования гейзерами, вы посетите Налычевскую долину и искупаетесь в природных горячих источниках.

В вертолетные экскурсии включены: экскурсии, питание, трансфер до аэродрома из отеля и обратно.

Возможны другие маршруты!

Вариант 5: Каньон Опасный, водопад Снежный Барс (доплата 19000 руб/чел.)

Выезжаем, первая остановка нас будет ждать на Вилючинском перевале. Здесь откроется потрясающий вид на весь горный массив Вилючинского вулкана, а также на вулканы Мутновский и Горелый. Согласно ительменским легендам, Вилючинская сопка служит обиталищем для гамулов, или духов гор. Здесь мы и увидим деревянное скульптурное трио, олицетворяющее гамулов. На перевале оборудованы интересные фотозоны, имеются отличные площадки для панорамного фото.

Далее отправимся на Каньон Опасный. Путь предстоит нелегкий и неблизкий, и вот мы окажемся у разлома земли близ Мутновского вулкана. Здесь река обрушивает свои потоки с 80 метровой высоты и образует одноименный водопад Опасный. Это одно из самых впечатляющих мест на Камчатке.

После горячего обеда мы отправимся на водопад Спокойный (в 2022 году в память об альпинисте Владимире Шевцове ему присвоено имя Снежный Барс). От стоянки автомобиля нам предстоит несложный трекинг. Высота водопада около 16 метров, ширина отвесно падающего потока около 6 метров.

Вариант 6: массив Вачкажец (доплата – 16000 руб. /чел.)

Сегодня отправляемся изучать массив Вачкажец. Главными объектами массива являются две сопки и гора, которые образуют вокруг себя уникальную экосистему с водоёмами и лесами. Геологический комплекс создал ряд уникальных минералов, сформированных на основе лавы и туфа. После ряда исследований, в 2014 году, главную высотную точку не признали вулканом, хотя внешне она его напоминает.

Нас будет ждать активный, но несложный трекинг по маршруту: озеро Тахколоч – цирк – водопады. Здесь нам откроются красочные пейзажи с отличными локациями для панорамных фотографий.

Полакомимся горячим обедом после активного путешествия.

После насыщенного дня, предлагаем вам устроить релакс и посетить Начикинские источники: дикие или бассейн с легкой комфортной водой (группа кремнисто-щелочных, гидрокарбонатно-сульфатных вод), где есть оборудованные раздевалки и душ.

Вариант 7: Вулкан Горелый (16000 руб. /чел)

Вариант 8: Посещение этнодеревни Кайныран и горячих источников Зеленовские озерки (доплата 16000 руб. /чел).

Вариант 9: Айсфлоатинг в Авачинской бухте (доплата – 13000 руб/чел в составе сборной группы, возможно проведение индивидуально – стоимость запрашивайте).

Вариант 10: Крабовое Сафари в Авачинской бухте! (доплата – 14000 руб. /чел. в сборной группе).

На выборНа выборНа выбор
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

На выбор

Завтракаем в отеле.

Сегодня также будет день, в котором вы сможете выбрать экскурсии на ваше усмотрение. Описание экскурсий смотрите в программе седьмого дня, бронировать их нужно заранее.

На выборНа выборНа выбор
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Посещение рынка, трансфер домой

Завтракаем в отеле, выселение до 12:00.

Перед вылетом обязательно купим морепродукты, камчатскую икру, а также приобретем сувениры для друзей и родственников! Для этого заедем на местный рынок. Чтобы продукты не испортились, обязательно попросите все положить в термопакет!

Далее следуем в аэропорт (советуем выбирать не самый ранний обратный рейс). Прощаемся и обещаем вернуться еще раз!

Посещение рынка, трансфер домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Услуги гида-водителя
  • Работа координатора тура
  • Проживание 8 ночей в отеле Петропавловск - номера эконом с видом на вулканы, стандартные номера: Начальник Камчатки, Альфа Гест, Три лыжи, Арсеньев, Звёздный Комфорт, Отель Пик 3456, КлючОтель, Крафт Хаус, Версайлес, Пеликен, Комфорт (гостиница). Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение в базовых отелях - на усмотрение организатора. Возможны другие отели для размещения или повышение категории номеров - по согласованию, с возможной коррекцией цены
  • Также возможно проведение данной программы при самостоятельном бронировании отеля или апартаментов - мы вычтем из программы стоимость размещения
  • Питание: завтраки в отелях, обеды на включенных экскурсиях
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Одноместное размещение - доплата от 20 тыс. руб. (точную сумму запрашивайте), подселения нет
  • Экскурсии, перечисленные для выбора в свободный день
  • Рассвет на Халактырском пляже - от 5000 руб. /чел
  • Входные билеты в термальные бассейны и источники
  • Экскурсия в музей Вулканариум
  • Трекинг на Камчатский камень - 5000 руб. /чел
  • Поездка в Паратунку в День 1 - 3000 руб. /чел
  • Морская прогулка в бухту Русская - доплата 7500 руб. /чел
  • Личные расходы
О чём нужно знать до поездки

Что важно знать о туре?

Программа состоится от 3 участников, максимальное количество 6. По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Камчатка — край с характером, и погода здесь порой диктует свои правила: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут в следствии неблагоприятных погодных условий! Главный приоритет — ваша безопасность и яркие впечатления.

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при двухместном размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость - по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Размещение

Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.

Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.

Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Да, можно.

Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.

На всём ли маршруте есть связь?

В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.

Можно ли купить этот тур в подарок?

Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.

Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?

Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.

Проведение и отмена тура со стороны организатора

Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.

Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста

На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.

При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.

Рассадка в транспорте

Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.

Состав группы

Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
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наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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Увидеть душу Камчатки: джип-тур по неизведанным местам с круизом по Курильскому озеру (всё включено)
Полюбоваться вулканами вблизи, посетить Кроноцкий заповедник и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
16 авг в 08:00
140 000 ₽ за человека
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от 169 900 ₽ за человека