Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
А ещё будут дни с программой на выбор: вы сможете поехать туда, куда хочется, и, возможно, увидеть знаменитую долину Гейзеров или полететь на вертолётах к вулканам.
июн
июл
июл
июл
июл
авг
авг
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|104 900 ₽
Описание
Организационные детали
Просьба учитывать погодные нюансы в регионе: мы оставляем за собой право менять очередность экскурсий, а также изменить маршрут вследствие неблагоприятных погодных условий!
Проживание. В отеле «Петропавловск», «Начальник Камчатки», «Три лыжи», «Дабл Эль», «Арсеньев», «Пик 3456», «КлючОтель», «Крафт Хаус», «Версайлес», «Пеликен». Номера категории «эконом» с видом на вулканы или категории «Стандарт», размещение двухместное. Возможны другие отели — по запросу, с коррекцией цены, при наличии мест. Возможен комбинированный вариант проживания: Петропавловск-Камчатский + Паратунка. Вы также можете забронировать отель или апартаменты самостоятельно, мы скорректируем стоимость тура.
Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В программу входят завтраки в отеле и несколько обедов на экскурсиях. В один из обедов обязательно отведаем свежесваренную уху и крабов.
Программа тура по дням
Прогулки по Петропавловску-Камчатскому и первая встреча с вулканами
Мы встретим вас в аэропорту Петропавловска-Камчатского — Елизово. Сразу сядем на внедорожники и помчим к одному из самых известных арт-объектов Камчатки — «Здесь начинается Россия». Вы сможете сделать классные фотографии у скульптуры с медведицей и медвежонком на фоне сразу пяти камчатских вулканов.
Затем пообедаем в Петропавловске-Камчатском (в формате перекуса) и погуляем по городской набережной с видом на Авачинскую бухту. Вы услышите интересные факты из истории Камчатки и насладитесь свежим воздухом океана.
Затем у нас будет небольшой треккинг к Никольской сопке — поднимемся на высоту 108 метров и посмотрим на все сверху. При желании (за дополнительную плату) можно сходить в Вулканариум — это интерактивный музей, посвященный вулканам Камчатки.
После этого заселимся в отель и отдохнем.
Халактырский пляж, сопка Мишенная, смотровая Три брата, мыс Маячный
По желанию за доплату можем начать день романтично: встретим рассвет на берегу Тихого океана.
После завтрака в отеле отправимся на Халактырский пляж, чтобы прогуляться по чёрному вулканическому песку и сменить городской шум на шёпот волн. Пройдёмся по тематическим зонам и сделаем эффектные фотографии.
Следующая точка маршрута — смотровая площадка на сопке Мишенная. Из одного места вы увидите панорамный вид на Петропавловск-Камчатский, бескрайний Тихий океан, Авачинскую бухту и гряду вулканов. Постараемся не заполнить всю память смартфона сразу же (нас ожидает ещё множество головокружительных пейзажей) и поедем дальше.
Остановимся на смотровой площадке с видом на кекуры Три Брата — три столпообразные скалы, выступающие из воды, бухты Большая и Малая Лагерная.
Доберёмся до мыса Маячный — форпоста Камчатки со стороны Авачинской бухты. Здесь располагается Петропавловский маяк, а раньше находилась пограничная застава. Название мыс получил ещё в 19 веке — здесь зажигали сигнальные костры, помогающие морякам добраться до берега. Увидим с высоты каменный пляж у бухты с нависающими отвесными скалами. Место облюбовали птицы: тут и там они свили гнёзда прямо на валунах. Посетим эту локацию при наличии проезда для автотранспорта.
На берегу бухты Большая или Малая Лагерная устроим обед в виде перекуса с согревающим чаем под крики чаек и шум прибоя.
Вечером вернёмся в отель, ужин — самостоятельно.
Мини-долина гейзеров
Доберёмся до Вилючинского перевала с фантастическим видом сразу на несколько вулканов. Здесь есть необычные фотозоны — можно сделать красивые кадры.
Затем остановимся у Дачных источников недалеко от Мутновского вулкана. Это место напоминает знаменитую долину гейзеров. Вы увидите, как «дышит» земля.
Пообедаем и поедем на Верхне-Паратунские источники — расслабимся после треккинга, а потом вернёмся в гостиницу.
Гора Верблюд
Завтракаем и отправляемся на гору Верблюд (этот маршрут легкий и не требует специальной физической подготовки). Верблюд находится у подножия Авачинского вулкана, такое название гора получила из-за двух «горбов». Отсюда открываются великолепные виды на камчатские вулканы: Авачинский, Корякский, Козельский, Арик и Ааг. Обязательно познакомимся с евражками — местными сусликами, которых здесь много. После такого путешествия вкусно пообедаем. Во второй половине дня у вас будет свободное время.
Морская прогулка к острову Старичков
После завтрака вас ждёт пятичасовая морская прогулка. Экскурсия проходит в сборных группах до 15 человек на катере (возможно проведение индивидуальной морской прогулки за дополнительную плату). Помчим на катере к скалам Три брата и острову Старичков. Если повезёт, увидим дельфинов, касаток и китов. Встанем в одной из уютных бухточек Авачинского залива и устроим рыбалку — здесь хорошо клюет окунь, камбала и терпуга.
Затем у нас будет обед — краб и свежесваренная уха. Полюбуемся природой, послушаем щебет птиц и вернёмся в отель. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу.
Также, за доплату, вы можете отправиться на морскую прогулку до бухты Русская. Это путешествие займёт 10-12 часов.
Вулканы, источники или долина гейзеров
После завтрака вас ждёт программа на выбор (за дополнительную плату): можно отправиться на озеро Толмачёво, покататься на джипах или полететь на вертолёте в долину гейзеров, на Опасный каньон или вулканы. Многие экскурсии зависят от погоды и транспортной доступности на момент поездки, поэтому мы не стали включать их в программу заранее — определимся уже на месте.
Вариант 1: Экскурсия на озеро Толмачево, Медвежью чашу и Апачинский бассейн
Пофотографируемся в фотозоне «Древняя берёза Эрмана», прогуляемся к Медвежьей чаше — озеру, образованному из-за взрыва вулканического газа, и пообедаем на берегу песчаного озера Толмачево (обед входит в стоимость). Заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в целебных источниках.
Вариант 2: Джип-тур по камчатским источникам
Вас ждёт купание в Малкинских и Начикинских источниках, а также в радоновых лечебных ваннах «Зеленовские Озерки».
Вариант 3: Прогулки на сапбордах
Самый бюджетный и при этом интересный вариант — покататься на сапах. Вы увидите стоянку заброшенных кораблей и кекуры Три брата и полюбуетесь Петропавловском-Камчатским с нового ракурса.
Вариант 4: Вертолётная экскурсия
Этот вариант возможен только при лётной погоде. Группа набирается до 24 человек, стоимость зависит от количества людей в группе — от 63 000 руб. за человека. Вы увидите фантастически красивое и дикое Курильское озеро. Здесь можно встретить много медведей — косолапые ловят тут лосось, идущий на нерест. Вы понаблюдаете за ними с близкого расстояния, при этом вас будет сопровождать опытный гид — можете чувствовать себя в безопасности.
На вертолёте можно также отправиться в долину гейзеров с термальными источниками, грязевыми котлами и бурлящими гейзерами. Доберёмся до кальдеры вулкана Узон, а потом заглянем в Налычевскую долину и искупаемся в горячих источниках. По запросу можно подобрать и другой вертолётный маршрут.
Вариант 5: Опасный каньон и водопад Снежный Барс
Проехать по этому маршруту можно не всегда, программа будет зависеть от погодных условий. Доберёмся до Вилючинского перевала с фантастическим видом сразу на несколько вулканов. Здесь есть необычные фотозоны — можно сделать красивые кадры. Доедем до одного из самых впечатляющих мест на Камчатке — каньона Опасный. Здесь находится огромный 89-метровый водопад. После обеда вас ждёт ещё один водопад — Снежный Барс. Устроим небольшой треккинг, а потом поедем обратно в гостиницу.
Вариант 6: Массив Вачкажец
Вас ждёт путешествие к сопкам, живописным водоёмам и удивительно красивым лесам. Всё это появилось на основе лавы, фотографии здесь получаются фантастические! Мы пройдём по маршруту: озеро Тахколоч — цирк — водопады, — и насладимся видами камчатской природы. После треккинга пообедаем и поедем к Начикинским источникам, где можно будет искупаться. Это настоящий релакс — то, что нужно после такого активного дня.
Вариант 7: Вулкан Горелый
Сначала вас ждёт Вилючинский перевал с фантастическими видами на вулканы, а потом доберёмся до вулкана Горелый. Это действующий вулкан с 30 кратерами. Устроим небольшой треккинг примерно на 2-3 часа. Если повезёт с погодой, вы увидите в кратерах небесно-голубые озера — невероятное зрелище! После горячего обеда заглянем в лавовые пещеры, которые возникли в результате извержений. Затем вернёмся в отель.
Вариант 8: Сплав по реке Быстрой
Выезжаем из отеля в 04:00-05:00. Вас ждёт активный день, ведь впереди — сплав на рафтах по реке Быстрой. В неё обитают кижуч, нерка и другие рыбы. Маршрут составит 15 км. По мере сплава будем любоваться скалистыми берегами, берёзовыми рощами. Можно даже увидеть охотящегося медведя. Сделаем несколько остановок и порыбачим, а потом из улова сварим уху. Если повезёт, приготовим икру-пятиминутку.
К 22:00 вернёмся в отель.
Программа на выбор
После завтрака вы можете выбрать ещё одну из программ, описанных выше. На Камчатке многое зависит от погоды, поэтому мы сделали два дня со свободной программой, чтобы можно было определиться уже на месте.
Заезд на рынок и возвращение домой
Позавтракаем и выселимся из отеля до 12:00. Заглянем на местный рынок и закупимся морепродуктами, камчатской икрой и сувенирами. С полными чемоданами деликатесов поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Транспортное обслуживание на внедорожнике по программе
- Услуги гида-водителя
- Проживание в отеле
- Питание: завтраки в отелях, обеды на включенных экскурсиях
- При группе от 3 участников вы можете запросить проведение тура в любую дату
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины и обеды вне программы
- Одноместное размещение - доплата около 20 000 руб. (точную сумму запрашивайте)
- Рассвет на Халактырском пляже - 4000 руб. /чел
- Входные билеты в термальные бассейны и источники
- Экскурсия в музей Вулканариум: с аудиогидом - 1200 руб. /чел, экскурсия с гидом - 1500 руб. /чел, с дегустацией 4 видов варенья - 2500 руб. /чел, с дегустацией рыбных деликатесов - 3500 руб. /чел
- Личные расходы
- Экскурсии, перечисленные для выбора, в 6-й и 7-й дни:
- Экскурсия на озеро Толмачево, Медвежью чашу и Апачинский бассейн - 12 000 руб. /чел
- Джип-тур по камчатским источникам - 12 000 руб. /чел
- Прогулки на sup-бордах - от 3500 руб. /чел
- Вертолётная экскурсия - от 63 000 руб. /чел, при летной погоде, группа до 24 чел
- Каньон Опасный и водопад Снежный Барс - 13500 руб. /чел
- Путешествие на массив Вачкажец - 12 000 руб. /чел
- Морское путешествие в бухту Русская - 7500 руб. /чел
- Экскурсия на вулкан Горелый - 12 000 руб. /чел
- Сплав по реке Быстрой - 16 000 руб