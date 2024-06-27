После завтрака вас ждёт программа на выбор (за дополнительную плату): можно отправиться на озеро Толмачёво, покататься на джипах или полететь на вертолёте в долину гейзеров, на Опасный каньон или вулканы. Многие экскурсии зависят от погоды и транспортной доступности на момент поездки, поэтому мы не стали включать их в программу заранее — определимся уже на месте.

Вариант 1: Экскурсия на озеро Толмачево, Медвежью чашу и Апачинский бассейн

Пофотографируемся в фотозоне «Древняя берёза Эрмана», прогуляемся к Медвежьей чаше — озеру, образованному из-за взрыва вулканического газа, и пообедаем на берегу песчаного озера Толмачево (обед входит в стоимость). Заедем в Апачинский санаторий и искупаемся в целебных источниках.

Вариант 2: Джип-тур по камчатским источникам

Вас ждёт купание в Малкинских и Начикинских источниках, а также в радоновых лечебных ваннах «Зеленовские Озерки».

Вариант 3: Прогулки на сапбордах

Самый бюджетный и при этом интересный вариант — покататься на сапах. Вы увидите стоянку заброшенных кораблей и кекуры Три брата и полюбуетесь Петропавловском-Камчатским с нового ракурса.

Вариант 4: Вертолётная экскурсия

Этот вариант возможен только при лётной погоде. Группа набирается до 24 человек, стоимость зависит от количества людей в группе — от 63 000 руб. за человека. Вы увидите фантастически красивое и дикое Курильское озеро. Здесь можно встретить много медведей — косолапые ловят тут лосось, идущий на нерест. Вы понаблюдаете за ними с близкого расстояния, при этом вас будет сопровождать опытный гид — можете чувствовать себя в безопасности.

На вертолёте можно также отправиться в долину гейзеров с термальными источниками, грязевыми котлами и бурлящими гейзерами. Доберёмся до кальдеры вулкана Узон, а потом заглянем в Налычевскую долину и искупаемся в горячих источниках. По запросу можно подобрать и другой вертолётный маршрут.

Вариант 5: Опасный каньон и водопад Снежный Барс

Проехать по этому маршруту можно не всегда, программа будет зависеть от погодных условий. Доберёмся до Вилючинского перевала с фантастическим видом сразу на несколько вулканов. Здесь есть необычные фотозоны — можно сделать красивые кадры. Доедем до одного из самых впечатляющих мест на Камчатке — каньона Опасный. Здесь находится огромный 89-метровый водопад. После обеда вас ждёт ещё один водопад — Снежный Барс. Устроим небольшой треккинг, а потом поедем обратно в гостиницу.

Вариант 6: Массив Вачкажец

Вас ждёт путешествие к сопкам, живописным водоёмам и удивительно красивым лесам. Всё это появилось на основе лавы, фотографии здесь получаются фантастические! Мы пройдём по маршруту: озеро Тахколоч — цирк — водопады, — и насладимся видами камчатской природы. После треккинга пообедаем и поедем к Начикинским источникам, где можно будет искупаться. Это настоящий релакс — то, что нужно после такого активного дня.

Вариант 7: Вулкан Горелый

Сначала вас ждёт Вилючинский перевал с фантастическими видами на вулканы, а потом доберёмся до вулкана Горелый. Это действующий вулкан с 30 кратерами. Устроим небольшой треккинг примерно на 2-3 часа. Если повезёт с погодой, вы увидите в кратерах небесно-голубые озера — невероятное зрелище! После горячего обеда заглянем в лавовые пещеры, которые возникли в результате извержений. Затем вернёмся в отель.

Вариант 8: Сплав по реке Быстрой

Выезжаем из отеля в 04:00-05:00. Вас ждёт активный день, ведь впереди — сплав на рафтах по реке Быстрой. В неё обитают кижуч, нерка и другие рыбы. Маршрут составит 15 км. По мере сплава будем любоваться скалистыми берегами, берёзовыми рощами. Можно даже увидеть охотящегося медведя. Сделаем несколько остановок и порыбачим, а потом из улова сварим уху. Если повезёт, приготовим икру-пятиминутку.

К 22:00 вернёмся в отель.