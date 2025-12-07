2 день

Халактырский пляж и Мыс Маячный

Сегодня у нас очень насыщенный день! Утром мы отправимся на Халактырский пляж. Это легендарное место, где заядлые любители заниматься серфингом делают это даже зимой. Будем отдыхать после длительного перелета, впитывать в себя шум мощных волн и подзаряжаться энергией перед нашим походом. Этот пляж выходит прямо на Тихий океан и славится прекрасными береговыми видами, бушующей у берега стихией и необычным черным цветом вулканического песка. Кто хочет может сам попробовать серфинг (дополнительно по желанию). Ловить волну на краю света с видом на вулканы, под морскими ветрами, приходящими с Гавайских островов совсем не то же самое, что делать это в обыденных для серфинга местах, вроде Бали. Затем перемещаемся в другую интересную локацию - Мыс Маячный. Местные пейзажи могут конкурировать с самыми впечатляющими мысами Исландии и Нормандии, а расположившийся на высоком зеленеющем мысу старинный Маяк будто сошел с кадров старого кинофильма. Поверьте, эти места запомнятся вам надолго! По дороге к мысу будут остановки в укромных бухтах и широко протянувшихся заливах: нас ждет бухта Лагерная, мыс Вертикальный, смотровая Три брата и множество других интересных мест. Перекусим на мысе Маячный с потрясающим панорамным видом на скалы и разбивающиеся об них огромные волны, а затем отправимся в деревню Паратунка, где расположимся на тур базе с горячими термальными бассейнами.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086