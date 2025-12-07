Описание тура
Приглашаем тебя в одно из самых удивительных мест планеты - на Камчатку! Мы отправимся на этот далекий полуостров, изобилующий невероятными пейзажами, вулканами, гейзерами, термальными источниками, лавовыми полями, пещерами, скалистыми бухтами и озерами, пляжами с черным песком и видами на океан. Поднимемся на вулканы, прокатимся на яхте вдоль скалистых берегов полуострова, искупаемся в термальных источниках и многое другое.
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
Встреча группы в 13:00 в городе Елизово рядом с аэропортом. Заселение в гостиницу, а затем отправляемся в город на первый совместный обед. Сегодня плавно адаптируемся и входим в новый часовой пояс. Доедем до Петропавловска-Камчатского, прогуляемся по набережной, поднимемся на самую высокую его точку - Сопка Мишенная, чтобы насладиться потрясающими видами на окрестные бухты и вулканы, зайдем на рынок купить свежей камчатской икры к завтраку, и затем отправимся в отель отдыхать и высыпаться, ведь следующий день с раннего утра будет насыщен невероятными локациями!
Халактырский пляж и Мыс Маячный
Сегодня у нас очень насыщенный день! Утром мы отправимся на Халактырский пляж. Это легендарное место, где заядлые любители заниматься серфингом делают это даже зимой. Будем отдыхать после длительного перелета, впитывать в себя шум мощных волн и подзаряжаться энергией перед нашим походом. Этот пляж выходит прямо на Тихий океан и славится прекрасными береговыми видами, бушующей у берега стихией и необычным черным цветом вулканического песка. Кто хочет может сам попробовать серфинг (дополнительно по желанию). Ловить волну на краю света с видом на вулканы, под морскими ветрами, приходящими с Гавайских островов совсем не то же самое, что делать это в обыденных для серфинга местах, вроде Бали. Затем перемещаемся в другую интересную локацию - Мыс Маячный. Местные пейзажи могут конкурировать с самыми впечатляющими мысами Исландии и Нормандии, а расположившийся на высоком зеленеющем мысу старинный Маяк будто сошел с кадров старого кинофильма. Поверьте, эти места запомнятся вам надолго! По дороге к мысу будут остановки в укромных бухтах и широко протянувшихся заливах: нас ждет бухта Лагерная, мыс Вертикальный, смотровая Три брата и множество других интересных мест. Перекусим на мысе Маячный с потрясающим панорамным видом на скалы и разбивающиеся об них огромные волны, а затем отправимся в деревню Паратунка, где расположимся на тур базе с горячими термальными бассейнами.
Вулкан Горелый
Cегодня нам предстоит восхождение на вулкан Горелый. Он знаменит из-за невероятного бирюзового озера, расположенного прямо в одном из своих кратеров. Поднимемся на самую высокую точку Горелого и прогуляемся по кромке кратера, откуда нам откроются виды на долину, вулканы Мутновский, Вилючинский и Опалу. Вулкан имеет несколько конусов и порядка 11 кратеров, особый интерес из которых представляют два кратера - Активный, в котором небольшая вулканическая деятельность продолжается и по сей день, и Голубое озеро. Обязательно посетим оба кратера. После спуска вниз отдохнем и пообедаем, а затем отправимся к перевалу Вилючинский. Здесь располагается смотровая площадка на Вилючинский вулкан и на простирающуюся на много километров живописную долину. Виды отсюда открываются просто потрясающие!
Вачкажец
В новый день нашего маршрута отправляемся к горному массиву Вачкажец — это древний вулкан, который был разрушен мощным извержением и разделен на три части. Самая высокая его часть — одноименная гора Вачкажец (1556 м). Здесь в большом количестве можно лицезреть удивительные горные цирки - чашеобразные котловины, образованные тяжелыми ледниками на склонах вулкана. В местах, где льды растаяли, цирки заполнены высокогорными озерами и мощными снегами. Для любителей природы Вачкажец — потрясающий район. Мы будем любоваться сочетанием высокогорных снежных ледников и зеленых альпийских лугов, осмотрим многочисленные цирки с озерами, погуляем у водопадов с талой ледниковой водой и осмотрим отложения вулканических пород.
Экструзия Верблюд (Авачинский и Корякский вулканы)
Сегодня мы отправимся на восхождение на экструзию Верблюд - удивительную смотровую точку, позволяющую во всей красе увидеть сразу три возвышающихся над долиной вулкана. После подъема наверх вдоволь нагуляемся по скалистым холмам на вершине экструзии и сделаем много фотографий - виды вокруг потрясающие! Вдалеке здесь видны белоснежные снега и ледники, совсем рядом во всей красе открываются вулканы Авачинский 2800 м, Корякский 3456 м и Козельский 2190 м, а на горизонте стелется берег Тихого океана и плывут облака, которые зачастую оказываются ниже нас. В хорошую погоду перед нами также предстанет Авачинская бухта и окружающие ее прибрежные скалы. Возвращаемся на базу, где нас ждет сытный обед, приятная усталость и восхищение от увиденного. Вечером на закате вас ждет баня с видом на вулканы и мастер-класс по засолке свежей икры и приготовлению крабов. Поверьте, такой свежей икры и такого краба вы не попробуете больше нигде, в том числе в обычных ресторанах на Камчатке! Мы заказываем самый свежий улов, который привозят прямо из порта накануне ночью.
Авачинская бухта - Бухта Русская
Нас снова ждет встреча с океаном! В этот раз мы отправляемся на морскую прогулку по бухтам Авачинская и Русская. Авачинская считается одной из крупнейших бухт на планете и способна принять судно любого размера. В ходе путешествия на корабле мы полюбуемся красотами океанского побережья, посетим ряд знаковых мест, среди которых знаменитые Три брата (так называют три скалы, возвышающиеся из воды, одна из визитных карточек Камчатки). Далее нас ждет очень живописный скалистый остров Старичков. На скалах у берега здесь располагаются так называемые птичьи базары смешанные колонии кайр, моевок и бакланов. На рифах вокруг острова располагаются лежбища нерпы и островного тюленя антура. В воде у острова часто можно увидеть проплывающих касаток и дельфинов. Затем мы отправимся дальше к бухте Русская, где у вас будет возможность увидеть касаток, сивучей, тюленей, дельфинов и при большом везении даже китов! Завершит день рыбалка на корабле и рыбный ужин с видом на невероятные скальные пейзажи Камчатского берега. Отличные воспоминания гарантированы!
Вылет домой
Пришло время отправляться домой! Однако если у вас осталось свободное время и вы хотите съездить на вертолетную экскурсию в Долину гейзеров или на Курильское озеро, можно остаться еще на пару дней (организуется дополнительно).
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на маршруте
- Оплаченный транспорт на маршруте
- Сопровождение на всем маршруте
- Разрешения на вход в заповедные зоны
- Услуги гидов
- Консультации по всем интересующим вопросам
- Оформление разрешений на вход в заповедные зоны
- Морское путешествие в Бухту русская
Что не входит в цену
- Авиабилеты Ваш город - Петропавловск - Камчатский - Ваш город
- Питание на тур базах, в кафе и ресторанах (от 3000 руб/день)
- Серфинг в Тихом океане (по желанию, 6000 руб с человека)
- Любые доп услуги по вашему желанию, не входящие в список указанных услуг