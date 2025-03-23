Описание тура
Организационные детали
Важно взять с собой тёплую зимнюю одежду и обувь: термобельё, шапку, перчатки, несколько пар тёплых носков, зимнюю куртку и штаны, тёплую кофту или свитер. Также вам пригодятся купальные принадлежности.
Проживание. В гостинице «Арсеньев» в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами. Это одна из лучших гостиниц в городе с удобным расположением, высоким рейтингом и современным интерьером. За доплату возможно 1-местное размещение.
*Фото отеля взяты с сайта hotelkam.ru
Питание. Включены завтраки в гостинице и обеды на экскурсиях. Обеды в дни заезда/отъезда и в свободный, а также ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. На джипах.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Тур понравится активным людям, он насыщен событиями. При этом значительные физические усилия не нужны. Ко всем локациям подъезжаем на джипах, также прокатимся на снегоходах и в собачьей упряжке.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в страну вулканов
Встретим всех в аэропорту и отвезём в гостиницу. Если вы прилетаете накануне, тоже встретим. До отеля проедем по эффектной и красивой дороге с видом на самый высокий вулкан на юге Камчатки — Корякский (3456 м). Сделаем фотостоп в месте с надписью «Здесь начинается Россия».
Снегоходная прогулка с видами на вулканы и океан
Сегодня будет активный день — отправимся на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу. Вся необходимая экипировка предоставляется. Нас ждут впечатляющие виды с высоты 1000 метров на 2 вулкана, снежные долины, Авачинскую бухту и океан.
Погружение в культуру народов Камчатки, ездовые собаки и сероводородные ванны
После завтрака отправимся знакомиться с камчатскими ездовыми собаками. Прокатимся в упряжках, желающие смогут самостоятельно поуправлять и пройти трассу. Также вы послушаете истории о жизни коренных жителей и погрузитесь в этнику древних народов Камчатки. Здесь же нас угостят приготовленной на костре ухой из лосося, дадут примерить национальные костюмы.
Вечером искупаемся в сероводородных ваннах.
Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляж, морские львы и расслабляющий отдых
Сначала исследуем Петропавловск-Камчатский. Посетим одни из самых красивых смотровых площадок, полюбуемся вулканами и Авачинской бухтой. Затем отправимся на Халактырский пляж к Тихому океану. Заглянем в гости к морским львам.
Вечером вас ждёт отдых на территории спа-отеля в живописном горном районе. Вы сможете самостоятельно прогуляться, прокатиться на коньках, поужинать в ресторане и расслабиться в бассейне.
Малкинские горячие источники
Сегодня поедем в самое сердце Камчатки — к Малкинским горячим источникам. Здесь есть дикие природные ванны и оборудованный бассейн. Температура воды достигает +40 градусов. Представьте, какой создаётся приятный контраст, когда на улице зима, а источники приятно согревают. Также прогуляемся по мосту через реку Быструю и увидим снежно-ледовую Камчатку во всей красе.
Запасной или свободный день
Погода на Камчатке капризная и резко меняется. Этот день необходим на случай, если в какой-то из дней нашего путешествия нас застанет непогода. Возможно, нам повезёт, и ежедневно будет светить солнце — тогда сможем увидеть больше. Для желающих организуем дополнительную прогулку на снегоходах (за доплату).
Отъезд
Проводим всех в аэропорт. Если будет желание, заедем по дороге на рыбный рынок.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и питание во время экскурсий (обеды)
- Все переезды по программе на джипах, включая трансфер из/в аэропорт
- Снегоходная прогулка к Авачинскому перевалу
- Катание и управление собачьей упряжкой
- Посещение горячих источников
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Дополнительные развлечения
- 1-местное размещение - доплата 18 000 ₽ за тур