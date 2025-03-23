Важно взять с собой тёплую зимнюю одежду и обувь: термобельё, шапку, перчатки, несколько пар тёплых носков, зимнюю куртку и штаны, тёплую кофту или свитер. Также вам пригодятся купальные принадлежности.

Проживание. В гостинице «Арсеньев» в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами. Это одна из лучших гостиниц в городе с удобным расположением, высоким рейтингом и современным интерьером. За доплату возможно 1-местное размещение.

*Фото отеля взяты с сайта hotelkam.ru

Питание. Включены завтраки в гостинице и обеды на экскурсиях. Обеды в дни заезда/отъезда и в свободный, а также ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. На джипах.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Тур понравится активным людям, он насыщен событиями. При этом значительные физические усилия не нужны. Ко всем локациям подъезжаем на джипах, также прокатимся на снегоходах и в собачьей упряжке.