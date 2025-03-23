Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники

Прокатиться в нартах с видом на вулканы, увидеть морских львов и расслабиться в природных ваннах
Приглашаем в путешествие по белоснежной Камчатке с комфортом — в мини-группе и на джипах. Прокатимся на снегоходах к Авачинскому перевалу, полюбуемся вулканами и океаном. Заглянем в гости к ездовым собакам
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и погрузимся в этнику древних народов Камчатки. Вы сможете поуправлять упряжкой и самостоятельно прокатиться по трассе. Также примерим национальные наряды и отведаем ухи из лосося. Почти каждый день нас ждёт расслабляющий отдых в горячих источниках Камчатки.

Почувствуем себя кайфующими морскими львами, которых встретим на побережье Тихого океана, отдыхающих и наслаждающихся жизнью.

Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Камчатка в мини-группе: снегоходы, собачьи упряжки и горячие источники
Ближайшие даты:
23
мар30
мар
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Важно взять с собой тёплую зимнюю одежду и обувь: термобельё, шапку, перчатки, несколько пар тёплых носков, зимнюю куртку и штаны, тёплую кофту или свитер. Также вам пригодятся купальные принадлежности.

Проживание. В гостинице «Арсеньев» в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами. Это одна из лучших гостиниц в городе с удобным расположением, высоким рейтингом и современным интерьером. За доплату возможно 1-местное размещение.

*Фото отеля взяты с сайта hotelkam.ru

Питание. Включены завтраки в гостинице и обеды на экскурсиях. Обеды в дни заезда/отъезда и в свободный, а также ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. На джипах.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Тур понравится активным людям, он насыщен событиями. При этом значительные физические усилия не нужны. Ко всем локациям подъезжаем на джипах, также прокатимся на снегоходах и в собачьей упряжке.

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Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в страну вулканов

Встретим всех в аэропорту и отвезём в гостиницу. Если вы прилетаете накануне, тоже встретим. До отеля проедем по эффектной и красивой дороге с видом на самый высокий вулкан на юге Камчатки — Корякский (3456 м). Сделаем фотостоп в месте с надписью «Здесь начинается Россия».

Добро пожаловать в страну вулкановДобро пожаловать в страну вулкановДобро пожаловать в страну вулкановДобро пожаловать в страну вулкановДобро пожаловать в страну вулкановДобро пожаловать в страну вулканов
2 день

Снегоходная прогулка с видами на вулканы и океан

Сегодня будет активный день — отправимся на снегоходах (в нартах) к Авачинскому перевалу. Вся необходимая экипировка предоставляется. Нас ждут впечатляющие виды с высоты 1000 метров на 2 вулкана, снежные долины, Авачинскую бухту и океан.

Снегоходная прогулка с видами на вулканы и океанСнегоходная прогулка с видами на вулканы и океанСнегоходная прогулка с видами на вулканы и океан
3 день

Погружение в культуру народов Камчатки, ездовые собаки и сероводородные ванны

После завтрака отправимся знакомиться с камчатскими ездовыми собаками. Прокатимся в упряжках, желающие смогут самостоятельно поуправлять и пройти трассу. Также вы послушаете истории о жизни коренных жителей и погрузитесь в этнику древних народов Камчатки. Здесь же нас угостят приготовленной на костре ухой из лосося, дадут примерить национальные костюмы.

Вечером искупаемся в сероводородных ваннах.

Погружение в культуру народов Камчатки, ездовые собаки и сероводородные ванныПогружение в культуру народов Камчатки, ездовые собаки и сероводородные ванныПогружение в культуру народов Камчатки, ездовые собаки и сероводородные ванныПогружение в культуру народов Камчатки, ездовые собаки и сероводородные ванны
4 день

Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляж, морские львы и расслабляющий отдых

Сначала исследуем Петропавловск-Камчатский. Посетим одни из самых красивых смотровых площадок, полюбуемся вулканами и Авачинской бухтой. Затем отправимся на Халактырский пляж к Тихому океану. Заглянем в гости к морским львам.

Вечером вас ждёт отдых на территории спа-отеля в живописном горном районе. Вы сможете самостоятельно прогуляться, прокатиться на коньках, поужинать в ресторане и расслабиться в бассейне.

Петропавловск-Камчатский, Халактырский пляж, морские львы и расслабляющий отдыхПетропавловск-Камчатский, Халактырский пляж, морские львы и расслабляющий отдыхПетропавловск-Камчатский, Халактырский пляж, морские львы и расслабляющий отдыхПетропавловск-Камчатский, Халактырский пляж, морские львы и расслабляющий отдых
5 день

Малкинские горячие источники

Сегодня поедем в самое сердце Камчатки — к Малкинским горячим источникам. Здесь есть дикие природные ванны и оборудованный бассейн. Температура воды достигает +40 градусов. Представьте, какой создаётся приятный контраст, когда на улице зима, а источники приятно согревают. Также прогуляемся по мосту через реку Быструю и увидим снежно-ледовую Камчатку во всей красе.

Малкинские горячие источникиМалкинские горячие источникиМалкинские горячие источникиМалкинские горячие источникиМалкинские горячие источники
6 день

Запасной или свободный день

Погода на Камчатке капризная и резко меняется. Этот день необходим на случай, если в какой-то из дней нашего путешествия нас застанет непогода. Возможно, нам повезёт, и ежедневно будет светить солнце — тогда сможем увидеть больше. Для желающих организуем дополнительную прогулку на снегоходах (за доплату).

Запасной или свободный деньЗапасной или свободный деньЗапасной или свободный день
7 день

Отъезд

Проводим всех в аэропорт. Если будет желание, заедем по дороге на рыбный рынок.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и питание во время экскурсий (обеды)
  • Все переезды по программе на джипах, включая трансфер из/в аэропорт
  • Снегоходная прогулка к Авачинскому перевалу
  • Катание и управление собачьей упряжкой
  • Посещение горячих источников
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Петропавловска-Камчатского и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения
  • 1-местное размещение - доплата 18 000 ₽ за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, зависит от рейсов (днём ранее тоже встретим)
Завершение: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт, после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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