Камчатка. Южные вулканы

Предлагаем вам полностью организованный тур под ключ на Камчатку - место, где начинается Россия
Описание тура

Предлагаем вам полностью организованный тур под ключ на Камчатку - место, где начинается Россия.

Здесь находится самый большой и активный вулкан Евразии - Ключевская Сопка, дома обогревают термальной водой, а до многих интересных мест можно добраться только на вертолёте или пешком в несколько дней.

Мы составили программу таким образом, чтобы вы смогли максимально проникнуться атмосферой этого края и провести незабываемые активные дни. Нас ждут: дымящиеся вулканы и горячие источники, морская прогулка с возможностью увидеть китов, косаток, сувучей и нерп, треккинги, рафтинг/ сплав, рыбалка, наблюдение за дикой природой и наслаждение уникальностью окружающих пейзажей.

Готов к такому взрыву эмоций и впечатлений? Тогда бронируй тур и до встречи на Камчатке!

Программа тура по дням

1 день

Прилет, Халактырский пляж, Бранч на берегу

Встреча в аэропорту в 13:00 и переезд на Халактырский пляж. Там мы разместимся в уютном глемпинге и будем отдыхать после долгого перелета.

Пока вы гуляете по пляжу с вулканическим песком, мы подготовим для вас приветственный Камчатский ужин прямо на берегу океана. За дегустацией Камчатских деликатесов мы расскажем вам о регионе и что мы посетим. Ночь в глэмпинге.

2 день

Серфинг, термы в Паратунке

Сегодня мы до обеда находимся на пляже, а затем переезжаем в поселок Паратунка. Утром по желанию можно попробовать серфинг или просто встретить рассвет на океане.

В поселке Паратунка заселяемся в гостиницу с термальными источниками. Ночь в гостинице

3 день

Вулкан Мутновский и водопад Спокойный

В 07:00 завтракаем и выезжаем под вулкан Мутновский, к Мутновской Гэс. Увидим настоящее дыхание земли и узнаем как его переводят в электроэнергию. Здесь ярко зеленые склоны, дымящиеся фумароллы, грязевые котлы и кипящие лужи. Нагулявшись по местности мы отправимся обедать с видом на горные хребты.

После обеда переезжаем на новую локацию и идем к водопаду Спокойный. Вечером вернемся в нашу гостиницу, заберем вещи и переедем в Петропавловск.

4 день

Путешествие на яхте к бухте Русской

Рано утром отправляемся на пристань, чтобы в 08:00 выйти на яхте в океан.

Держим путь до Бухты Русской. По пути мы увидим скалы Три брата, осмотрим птичьи базары на острове Старичков и, в завершение пути, на мысе Кекурном понаблюдаем за лежбищем сивучей.

По пути в бухту Русскую и в самих ее водах нам могут повстречаться одни из самых больших обитателей морей и океанов — киты и косатки.

А еще вы сможете насладиться не только пейзажами и морскими обитателями. У Вас будет возможность попробовать глубоководную рыбалку в Тихом океане. А пока вы развлекаетесь, повар приготовит обед из ароматной ухи и свежепойманной жаренной рыбы. Ну и куда же без краба, которого сварят в воде прямо из океана!? Вечером возвращение в гостиницу.

5 день

Авачинский перевал

В 06:00 выезд на внедорожниках в сторону Авачинского перевала, который находится между вулканами Корякский и Авачинский на высоте 900 метров. Время в пути 1.5 часа.

В 7:30 прибытие на Авачинский перевал и первым делом завтракаем с красивейшим видом на вулканы. После завтрака нас ждет подъем на экструзию верблюд (высота 1200м) (есть возможность подняться на вулкан Авачинский (высота 2741м) при условии физической готовности участников)

После спуска нас ждет горячий обед на природе, а затем возвращение в гостиницу.

6 день

Вилючинский перевал и вулкан Горелый

В 07:00 завтракаем и выезжаем к вулкану Горелый (1829м). Время в пути 1,5 часа. По дороге мы увидим Вилючинский перевал, где вы сделаете фото и видео на красивейшей смотровой площадке с видом на Вилючинский вулкан.

Восхождение на вулкан Горелый займет примерно 4-5 часов. Наверху мы пройдем по самому крупному и известному кратеру, где на дне находится кислотное озеро бирюзового цвета.

После спуска с вулкана нас ждет горячий обед на природе, а затем возвращение в Паратунку.

7 день

Рыбалка на реке Быстрой

В 07:00 отправляемся в путь к реке Быстрой. Время в пути 2,5 часа. По приезду завтракаем. Сегодня вас научат искусству ловли лосося, весь день мы будем с азартом выжидать свою рыбку.

На обед, варим уху из свежепойманной рыбы. Если попадется рыба с икрой, то устроим мастер класс по засолке пятиминутки. Вечером возвращаемся в отель. Ночь в гостинице.

8 день

Вачкажец

В 07:00 завтракаем и отправляемся в путь. Вачкажец - это горный массив, здесь виды напоминают Швейцарские Альпы. Мы отправимся гулять к водопадам и горным циркам, а так же увидим озеро Тохколоч.

На озере мы обедаем и возвращаемся в Петропавловск в гостиницу. Вечером обязательно сходим в ресторан на прощальный ужин.

9 день

Возвращение домой

Утром завтракаем и прощаемся. Сегодня день отлетов.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на протяжении всей программы, на вулканы едем на джипах
  • Проживание в гостинице в Петропавловске и Паратунке (5 и 2 ночи)
  • Проживание в глэмпинге на Халактырском пляже (санузел 1 на 2 номера) (1 ночь)
  • Питание (завтраки, обеды)
  • Морская прогулка в бухту Русская
  • Плата за нахождение на территории Нац. парка
  • Сопровождение организатора на протяжении всей программы
  • Сопровождение опытными гидами на вулканы
  • Рыбалка
  • Наличие средств отпугивания медведей
  • Обеспечение безопасности, регистрация в Мчс
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно (стоимость билетов эконом с багажом от Аэрофлота Москва-Петропавловск-Москва составляет 35000 р)
  • Личная медицинская страховка (2500-3000 р)
  • Питание ужины (1500-2500 за чек в зависимости от предпочтений блюд)
Пожелания к путешественнику

Готовность к физическим нагрузкам. Подъемы не долгие, но если у вас в жизни вообще нет никаких активностей, может быть тяжело.
Готовность к ранним подъемам в 6-7 утра. Локации удалены от гостиниц и чтобы все успевать будем просыпаться рано.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Светлана
Светлана — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обожаю горы и путешествия. Впервые побывала в горах в 2018 году и через год переехала жить на Кавказ. Взошла на вершину Эльбруса 10 раз, поднималась на Казбек с севера и юга,
восходила на Арарат и Фишт, проехала на машине всю Турцию и Грузию, ходила в трекинги в Непале. В России была на Алтае, Камчатке, Кольском полуострове, Карелии, Байкале, Кавказе, Калмыкии и готова показывать вам эти места. Мой самый любимый регион - Камчатка. Не могу сказать почему, но если вы там побываете, то обязательно меня поймете. Моя главная миссия в проекте - это организаторская работа. За всей романтикой горных путешествий стоит огромная рутина подготовительных работ. Забронировать гостиницу и трансфер, найти выгодные авиабилеты, оформить пропуски или страховку, ответить на все вопросы, помочь с выбором направления и позже проконсультировать по выбору снаряжения и другим не менее важным вопросам. Кроме организаторской работы я вожу походы, трекинги, наслаждаюсь завораживающими видами, изучаю культуры разных мест, поэтому рядом со мной вы не останетесь равнодушными к тому, что будет нас окружать в туре. Я за уникальные нетипичные локации, неспешное любование, вкусные пикники на природе, изменение программы в зависимости от обстоятельств во благо участникам и против жестких таймингов. Если вам откликается моя позиция, то добро пожаловать в наши туры!

