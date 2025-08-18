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Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: треккинги, вулканы и горячие источники

Восхититься гейзерами, оказаться у действующих кратеров и порыбачить в Тихом океане с яхты
Возьмём максимум из путешествия на Камчатку: поднимемся на кратер действующего вулкана и почувствуем жар Земли, устроим пикник на чёрном пляже на берегу Тихого океана и совершим морскую прогулку на яхте,
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где нам могут повстречаться касатки и киты.

Каждое утро вы сможете встречать зарядкой на фоне дымящихся сопок, а каждый вечер — наблюдать за звёздным небом. Тур будет отлично сбалансирован: горные маршруты чередуются с отдыхом в горячих источниках.

Один день оставим про запас — для экскурсий на ваш выбор, отдыха или чтобы наверстать упущенное из-за плохой погоды.

5
1 отзыв
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: треккинги, вулканы и горячие источники
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: треккинги, вулканы и горячие источники
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: треккинги, вулканы и горячие источники

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобится:

  • Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка. Одежда должна быть ветрозащитной и закрытой.
  • Теплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки. На высоте более 2000 метров возможен снег и низкая температура.
  • Трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой. Высокая, разношенная. Легкие кеды для города и лагеря.
  • Запасное белье.
  • Средства личной гигиены.
  • Солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно много средства от комаров.
  • Документы и деньги
  • Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
  • Мобильный телефон, камера, павербанк.
  • Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.

Проживание. 5 ночей в комфортабельной гостинице «Пеликен» в Петропавловске-Камчатском, 2-3-местное размещение. 2 ночи на турбазе.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Камчатку

Встречаемся в аэропорту Петропавловска-Камчатского до 15:30 по местному времени и едем заселяться в гостиницу. Затем у вас будет свободное время, чтобы выспаться и самостоятельно прогуляться по городу.

Встречать будем с красной икрой! Затем вас ждёт знакомство с группой и брифинг по путешествию.

2 день

Вулкан Горелый

Позавтракаем, разместимся в машине и поедем на вулкан Горелый.

Горный хребет вулкана Горелый протянулся цепочкой из 11 кратеров на 3 километра. Это настоящий источник природных чудес: на глубине 75 метров в кратере Чаша находится озеро, воды которого на солнце приобретают фиолетовый цвет, а ещё здесь есть лавовые пещеры с куполообразными сводами и ледяным полом. Из 14 известных пещер мы посетим одну из доступных.

Вулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан ГорелыйВулкан Горелый
3 день

Гейзеры и водопад Медвежий

После зарядки и завтрака вы отправитесь к Мутновской ГеоГЭС — геотермальной электростанции, использующей подземный пар для выработки энергии. Здесь вы увидите, как из земли вырываются струи горячего пара. В некоторых лужах кипящей воды можно сварить яйца вкрутую.

После обеда вас ждёт водопад Медвежий. Вечером группа вернётся в гостиницу неподалёку от города. По пути вы заедете в термальные источники и расслабитесь в горячей воде после активного дня.

Гейзеры и водопад МедвежийГейзеры и водопад МедвежийГейзеры и водопад Медвежий
4 день

Каньон Опасный

Первая точка маршрута — каньон с говорящим названием Опасный. Это живописное ущелье с отвесными стенами насыщенных оттенков — кажется, они готовы обрушиться в любую минуту. Также осмотрим кальдеру вулканов.

Разместимся на турбазе, приготовим ужин и насладимся звёздным небом, которое на Камчатке особенно чистое.

Каньон ОпасныйКаньон ОпасныйКаньон ОпасныйКаньон ОпасныйКаньон ОпасныйКаньон Опасный
5 день

Свободный день

Этот день станет передышкой после активной части маршрута. Он предусмотрен также как резервный на случай капризов камчатской погоды. Утром вы сможете самостоятельно прогуляться по Петропавловску-Камчатскому, заглянуть в музей вулканов или отправиться на горячие источники. Мы подскажем проверенные и интересные места.

На закате стоит подняться на Мишенную сопку, откуда открывается панорамный вид на город, бухту и вулканы. В этот день также возможны дополнительные экскурсии: вертолётная на Курильское озеро к медведям, в долину гейзеров и кальдеру Узон, в музей вулканологии или краеведческий музей. Все активности подбираются по погоде и вашим интересам.

Свободный деньСвободный день
6 день

Авачинский вулкан

Отправимся к Авачинскому перевалу, чтобы подняться к скальному массиву (экструзии Верблюд).

С вершины открывается захватывающий вид на Срединный хребет, Авачинскую бухту, долину реки Налычева, бухту Авачинскую и сам Петропавловск-Камчатский. Всё это будет казаться крошечным на фоне масштабов кратера и окружающих ландшафтов.

Подъём и спуск займут около 10 часов, поэтому важно подготовить удобную треккинговую обувь.

Авачинский вулканАвачинский вулканАвачинский вулканАвачинский вулканАвачинский вулкан
7 день

Прогулка на яхте

После раннего подъёма вас ждёт прогулка на яхте по морским просторам. Увидим скалы Три Брата — высокие каменные столбы, считающиеся защитниками бухты от океанских волнений и бурь. Мы подплывём к исполинам совсем близко и рассмотрим необычные скалы. Коренные жители слагают множество легенд про происхождение столбов, одной из них мы поделимся с вами.

Затем доберёмся до острова Старичков, настоящее царство пернатых Здесь обитают тысячи морских птиц 11 видов — им удаётся сосуществовать на территории всего в 500 квадратных метров!

Продолжим знакомство с камчатской фауной на мысе Кекурном, где живут сивучи — морские львы. Если повезёт, по пути в бухту Русскую встретим кита или касатку.

Желающие смогут порыбачить в открытых океанских водах, а любители острых ощущений — искупаться. На яхте вас ждёт 3-разовое питание из морепродуктов, а также будут доступны чай и кофе.

Прогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхте
8 день

Халактырский пляж и отъезд

Устроим пляжный день! Только пляж будет необычный — мы побываем на побережье с длинной полосой чёрного вулканического песка. У вас будет время прогуляться вдоль воды, надышаться морским бризом, сделать эффектные кадры или даже попробовать себя в сёрфинге. Устроим пикник прямо на берегу, под крики чаек и шелест волн, а потом поедем в аэропорт. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 16:00 или улетать на следующий день.

Халактырский пляж и отъездХалактырский пляж и отъездХалактырский пляж и отъездХалактырский пляж и отъезд

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник180 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание в дни 2-4, 6-7, пикник в 8-й день
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Транспортное сопровождение на внедорожниках по маршруту
  • Полное сопровождение опытным горным гидом на всех этапах восхождений и похода
  • Экскурсии по программе
  • Прогулка на яхте с рыбалкой и обедом с морепродуктами
  • Сопровождение организатора
  • Треккинговые палки
  • Страховка
  • Памятный сувенир
  • Регистрация в МЧС, все сборы и оплаты нац парков, оформление разрешений на посещения
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание вне программы
  • Вертолётные экскурсии (по желанию) - от 95 000 ₽
  • Стоимость тура для первых 5-ти мест - 179 500 ₽, для остальных - 189 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 143 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
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и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Поездка на Камчатку с этой компанией вышла замечательной. Тур подбирала по программе, гиды классно всё организовали учитывая требования МЧС. За восемь дней побывали в четырёх разных отелях. Было немного сложно
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с переездами, но в целом всё стыковалось с нашими маршрутами, и вся проживка оказалась на уровне. Трансферы из аэропорта и обратно сработали без проблем, еда тоже понравилась — вкусная и качественная. Советую!

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