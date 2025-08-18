Описание тура
Организационные детали
Вам понадобится:
- Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка. Одежда должна быть ветрозащитной и закрытой.
- Теплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки. На высоте более 2000 метров возможен снег и низкая температура.
- Трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой. Высокая, разношенная. Легкие кеды для города и лагеря.
- Запасное белье.
- Средства личной гигиены.
- Солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно много средства от комаров.
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, павербанк.
- Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.
Проживание. 5 ночей в комфортабельной гостинице «Пеликен» в Петропавловске-Камчатском, 2-3-местное размещение. 2 ночи на турбазе.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Камчатку
Встречаемся в аэропорту Петропавловска-Камчатского до 15:30 по местному времени и едем заселяться в гостиницу. Затем у вас будет свободное время, чтобы выспаться и самостоятельно прогуляться по городу.
Встречать будем с красной икрой! Затем вас ждёт знакомство с группой и брифинг по путешествию.
Вулкан Горелый
Позавтракаем, разместимся в машине и поедем на вулкан Горелый.
Горный хребет вулкана Горелый протянулся цепочкой из 11 кратеров на 3 километра. Это настоящий источник природных чудес: на глубине 75 метров в кратере Чаша находится озеро, воды которого на солнце приобретают фиолетовый цвет, а ещё здесь есть лавовые пещеры с куполообразными сводами и ледяным полом. Из 14 известных пещер мы посетим одну из доступных.
Гейзеры и водопад Медвежий
После зарядки и завтрака вы отправитесь к Мутновской ГеоГЭС — геотермальной электростанции, использующей подземный пар для выработки энергии. Здесь вы увидите, как из земли вырываются струи горячего пара. В некоторых лужах кипящей воды можно сварить яйца вкрутую.
После обеда вас ждёт водопад Медвежий. Вечером группа вернётся в гостиницу неподалёку от города. По пути вы заедете в термальные источники и расслабитесь в горячей воде после активного дня.
Каньон Опасный
Первая точка маршрута — каньон с говорящим названием Опасный. Это живописное ущелье с отвесными стенами насыщенных оттенков — кажется, они готовы обрушиться в любую минуту. Также осмотрим кальдеру вулканов.
Разместимся на турбазе, приготовим ужин и насладимся звёздным небом, которое на Камчатке особенно чистое.
Свободный день
Этот день станет передышкой после активной части маршрута. Он предусмотрен также как резервный на случай капризов камчатской погоды. Утром вы сможете самостоятельно прогуляться по Петропавловску-Камчатскому, заглянуть в музей вулканов или отправиться на горячие источники. Мы подскажем проверенные и интересные места.
На закате стоит подняться на Мишенную сопку, откуда открывается панорамный вид на город, бухту и вулканы. В этот день также возможны дополнительные экскурсии: вертолётная на Курильское озеро к медведям, в долину гейзеров и кальдеру Узон, в музей вулканологии или краеведческий музей. Все активности подбираются по погоде и вашим интересам.
Авачинский вулкан
Отправимся к Авачинскому перевалу, чтобы подняться к скальному массиву (экструзии Верблюд).
С вершины открывается захватывающий вид на Срединный хребет, Авачинскую бухту, долину реки Налычева, бухту Авачинскую и сам Петропавловск-Камчатский. Всё это будет казаться крошечным на фоне масштабов кратера и окружающих ландшафтов.
Подъём и спуск займут около 10 часов, поэтому важно подготовить удобную треккинговую обувь.
Прогулка на яхте
После раннего подъёма вас ждёт прогулка на яхте по морским просторам. Увидим скалы Три Брата — высокие каменные столбы, считающиеся защитниками бухты от океанских волнений и бурь. Мы подплывём к исполинам совсем близко и рассмотрим необычные скалы. Коренные жители слагают множество легенд про происхождение столбов, одной из них мы поделимся с вами.
Затем доберёмся до острова Старичков, настоящее царство пернатых Здесь обитают тысячи морских птиц 11 видов — им удаётся сосуществовать на территории всего в 500 квадратных метров!
Продолжим знакомство с камчатской фауной на мысе Кекурном, где живут сивучи — морские львы. Если повезёт, по пути в бухту Русскую встретим кита или касатку.
Желающие смогут порыбачить в открытых океанских водах, а любители острых ощущений — искупаться. На яхте вас ждёт 3-разовое питание из морепродуктов, а также будут доступны чай и кофе.
Халактырский пляж и отъезд
Устроим пляжный день! Только пляж будет необычный — мы побываем на побережье с длинной полосой чёрного вулканического песка. У вас будет время прогуляться вдоль воды, надышаться морским бризом, сделать эффектные кадры или даже попробовать себя в сёрфинге. Устроим пикник прямо на берегу, под крики чаек и шелест волн, а потом поедем в аэропорт. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 16:00 или улетать на следующий день.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|180 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание в дни 2-4, 6-7, пикник в 8-й день
- Трансферы из/в аэропорт
- Транспортное сопровождение на внедорожниках по маршруту
- Полное сопровождение опытным горным гидом на всех этапах восхождений и похода
- Экскурсии по программе
- Прогулка на яхте с рыбалкой и обедом с морепродуктами
- Сопровождение организатора
- Треккинговые палки
- Страховка
- Памятный сувенир
- Регистрация в МЧС, все сборы и оплаты нац парков, оформление разрешений на посещения
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание вне программы
- Вертолётные экскурсии (по желанию) - от 95 000 ₽
- Стоимость тура для первых 5-ти мест - 179 500 ₽, для остальных - 189 500 ₽