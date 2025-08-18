Встречаемся в аэропорту Петропавловска-Камчатского до 15:30 по местному времени и едем заселяться в гостиницу. Затем у вас будет свободное время, чтобы выспаться и самостоятельно прогуляться по городу.

Встречать будем с красной икрой! Затем вас ждёт знакомство с группой и брифинг по путешествию.