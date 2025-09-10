Описание тура
Мега активная программа на подготовленных джипах (Nissan Patrol) с проживанием в отеле и в палатках (в самых красивых локациях). Треккинг с восхождением на вулканы, покатушки на джипах, красивейшие водопады, потрясающие рассветы и закаты, невероятные пейзажи, яркие эмоции, вечера у костра, миллионы звёзд, потрясающая местная кухня.
Выезд на Камчатку летом дает большие возможности для треккинга. Участники ближе знакомятся с вулканами, рыба идёт на нерест (свежая икра и рыба в рационе обеспечены), вероятность безопасно увидеть медведей больше, несколько дней ночевка в палаточном лагере (настоящий дух и романтика приключений). В программе выезда обязательным к посещению:- вулкан Мутновский и его фумаролы,- вулкан Горелый (один из самых красивых на Камчатке),- вулкан Вачкажец,- вулкан Авачинский с восхождением,- Малкинские горячие источники, обладающие уникальным минеральным составом и целебными свойствами), - Халактырский пляж, берег Тихого океана,- прогулка на катере в прибрежной зоне Тихого океана с рыбалкой.
Программа тура по дням
Welcome to Камчатка
Прилет в Петропавловск-Камчатский (новый аэропорт), трансфер в поселок Паратунка в гостиницу. После обеда и общего знакомства с группой отправляемся в г. Петропавловск-Камчатский на небольшую прогулку по городу. Ужинаем в лучшем ресторане Камчатки, общее знакомство с участниками и организаторами. К вечеру возвращаемся в гостиницу, по желанию купания в термальном бассейне.
Проживание: База отдыха Лесная пос. Паратунка.
Вулкан Горелый, Геоэс
После раннего завтрака команда отправляется в путь к подножию вулкана Горелый. По пути останавливаемся на Вилючинском перевале, откуда открывается потрясающий вид на вулканы. От перевала до кальдеры вулкана Горелого остается еще немного. Сам подъем на вулкан Горелый займет около 2-3-х часов, но оно того стоит! Наверху увидим один из самых красивых вулканов Камчатки, а виды…! С вершины Горелого можно увидеть до 10 вулканов и Тихий океан. Спустившись с вулкана отправляемся смотреть лавовые пещеры, после чего уже возвращаемся на ночёвку к подножию вулкана Горелый.
Проживание: Палаточный лагерь у вулкана Горелый.
Вулкан Мутновский
Ранний подъем группы сбор лагеря и трансфер к Геоэс. Перед началом восхождения на вулкан Мутновский посетим фумарольные поля (Малая долина гейзеров). Примерно через 3-4 часа с момента выхода команда окажется у подножия одного из самых активных вулканов на Камчатке. Само восхождение к вершине займет около полутора часа. После осмотра кратера спуск вниз и возвращение к машинам. Часть участников при желании может остаться у фумарольных полей и искупаться в местных горячих источниках (вместо восхождения на Мутновский вулкан). Вечером возвращаемся в гостиницу в пос. Паратунка, по дороге посетим один из самых красивых водопадов на Камчатке - Снежный барс.
Проживание: База отдыха Лесная пос. Паратунка.
Вачкажец и Малкинские горячие источники
После раннего завтрака отправляемся на осмотр одного из самых красивых и старейших вулканов Камчатки. Красивейшая кальдера и сам горный массив, два чарующих своей силой водопада и ледники, общительные Евражки, - этот день станет настоящим украшением Вашего путешествия по этому региону. К вечеру пребудем к Малкинским горячим источникам. Здесь ставим лагерь, ловим рыбу и восстанавливаемся в местных термах.
Проживание: Палаточный лагерь.
Водная экскурсия на катере в Тихом океане
Экскурсия по Авачинской бухте и выходом в Тихий океан на морском катере к о. Старичков или бухте Русская (по погоде), скалам Три брата и морской рыбалкой. Объекты лова - морской окунь, ленок, палтус, моллюски. Осмотр колоний морских птиц - топориков, бакланов, кайр, чаек. Если повезет увидим касаток. Вид на вулканы Вилючинский, Авачинский, Корякский, Тихий океан. После морской прогулки возвращаемся в гостиницу.
Проживание: База отдыха Лесная пос. Паратунка.
Вулкан Авачинский
Подъем к кратеру действующего Авачинского вулкана (2750), осмотр фумарол, свежей лавы извержения 1991 г., Вид на соседние вулканы - Корякский, Жупановский, Дзендзур и Тихий океан. В этот день участников ждет одно из самых сложных восхождений этого тура. Набор высоты около 1700 метров, но поверьте, это того стоит! Удивительно красивые виды и пейзажи будут открываться команде практически с каждым шагом набора высоты. После восхождения отправляемся на Халактырский пляж, где всех ждет баня с горячей купелью. Лагерь устанавливаем рядом с глэмпингом (в нашем доступе туалет и душ).
Проживание: Палаточный лагерь на океане.
Халактырский пляж
Завершаем наш увлекательный тур на берегу Тихого океана на Халактырском пляже. Пожалуй, - это одно из самых красивых мест на Камчатке. При желании в этот день можно полетать на параплане, посерфить и просто насладиться потрясающими видами на океан. Вечером всех ждет завершающий торжественный ужин с камчатским крабом!)Ночевать возвращаемся в гостиницу.
Проживание: База отдыха Лесная пос. Паратунка.
Рынок, трансфер в аэропорт
После завтрака отправляемся на рынок, где можно будет закупиться икрой и морепродуктами. После трансфер в аэропорт. Наше приключение окончено!
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Вся программа: включая морскую прогулку
- Питание 3-х разовое
- Все трансферы
- Проживание: гостиница с термальным бассейном
- Сопровождение гида
- Личное снаряжение: треккинговые палки, сидушка, спальник, надувной коврик, палатка
- Групповое снаряжение (профессиональное горное снаряжение)
- Страховка
Что не входит в цену
- Перелет
О чём нужно знать до поездки
Это один из лучших туров в нашем арсенале!
Пожелания к путешественнику
Активный взгляд на жизнь)