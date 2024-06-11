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Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
«Например, еще раз выехать куда-нибудь на лошадях, отправиться в джип-тур, съездить на сплав, сходить в музей Вулканариум или полететь на вертолетах в Долину Гейзеров или Курильское озеро»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Комбинированный конный тур в Тимоновский заказник
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«В этом туре мы собрали сразу несколько ярких впечатлений — конное путешествие по заказнику к высокогорному озеру Костакан у потухшего вулкана Бакенинг, джип-тур к Авачинскому вулкану и морскую прогулку с рыбалкой по бухте Русская»
20 июля в 10:00
3 авг в 10:00
156 875₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Легендарные маршруты Камчатки
Начало: Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петроп...
«Вместе мы совершим сплав среди диких мест, преодолеем горные перевалы на джипах, искупаемся в термальных источниках, понаблюдаем за морскими обитателями и, возможно, даже встретим бурых медведей»
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
26 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 115 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пять элементов Камчатки
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Орие...
«Встречаемся, размещаемся во внедорожнике и отправляемся в путешествие»
6 окт в 08:00
13 окт в 08:00
94 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
«На внедорожниках мы поедем к труднодоступному Курильскому озеру, одному из крупнейших в регионе, добраться к которому можно только на вертолёте или в составе джип-тура»
15 авг в 10:00
26 авг в 10:00
120 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
«На внедорожниках мы отправимся в экспедицию, преодолеем 1400 км камчатских дорог и экстремального бездорожья»
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
230 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Джиппинг»
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