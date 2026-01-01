2 день

Джип-тур на Дачные источники. Экскурсия в Эйвет

Джип-тур в Малую Долину Гейзеров (Дачные термальные источники) и водопад Спокойный. Гастрономическая экскурсия Мифы о Юколе в корякской родовой общине Эйвет.

В первой половине дня мы с вами поедем по направлению к Югу, в гости к домашним вулканам. Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие город, которые просматриваются практически из любой его точки.

А завершим день увлекательным гастро-ужином в современной этно- общине, где действительно живут представители корякской народности, продолжая традиции предков.

Завтрак в отеле.

Поездка на внедорожнике через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана. Целью нашего путешествия сегодня будут Дачные источники активное гео-термальное плато.

Легкий треккинг с небольшими подъемами и спусками до долины Дачных источников (около 2 км в одну сторону). Прогулка среди различных термопроявлений, которые будут практически у нас под ногами в максимальной близости - кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй, небольших водопадов.

Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.

Дачные источники называют Малой Долиной гейзеров, но настоящих гейзеров здесь нет из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.

Пройдем к новой активной зоне, которая возникла в 2024 году, создав новый ландшафт.

Возвращение к машине, в тихом месте в долине ручья Спокойный сделаем обед-пикник: ланч-бокс, горячий чай.

На обратном пути мы остановимся и пройдемся (около 500-700 м) к еще одной живописной локации 16-метровому водопаду на ручье Спокойный, который именуют водопад Снежный Барс.

Ориентировочно к 15 часам дня мы вернемся в отели, чтобы при необходимости переодеться и отправимся на ужин в этно-стойбище коренных жителей Камчатки.

Эйвэт - родовая община семьи Притчиных, в которой традиционный уклад корякского народа тесно переплетен с современной жизнью.

Семья содержит 80 ездовых собак и их мир - это экстремальные марафонские гонки на собачьих упряжках Берингия, Авача, цель которых сохранение уникальных рабочих характеристик камчатских ездовых собак.

Здесь традиции - не слово из учебника истории, а часть повседневной жизни.

Хозяева общины поделятся опытом, историей и вкусом приготовления вкуснейших блюд корякского этноса.

Познакомимся с главным делом жизни Эйвета - современные ездовые собаки. Умеют ли они мыслить? Зачем архаичные деревянные нарты и упряжь в ездовом спорте? Как не закончиться гонщику и собакам, когда в плане тренировок на сезон стоит цифра 3000 км? Что важнее в гонке - победа или здоровье собак?

Затем посетим нерестилище кеты, на берегу которого живет община, узнаем откуда берется лосось в реках, и почему не всю рыбу можно есть.

Далее нас ждет настоящее гастрономическое приключение с погружением в этническую культуру Камчатских коренных народов - Гастротур в Эйвэт Мифы о Юколе.

Предисловием к основному блюду гостям подаются: юкола, без которой зиму не пережить - единственный способ в отсутствии соли и холодильников сохранить до следующего сезона тонны рыбы; закуски из дикоросов (черемша, хвощ, молодые побеги иванчая); закуски из морской капусты; Арамаки - как в корякской кухне 100 лет назад появился рецепт нежнейшей рыбы; нерпичье сало - почему ни один путник не отправлялся в дорогу без приличного куска нерпичьего жира; хлеб из крапивы; овощные закуски; ягодный морс, настойка на жимолости.

Рассказ и дегустация проводится под аккомпанемент ароматов приготовления главного блюда из рыбы на открытом огне, которое подается на стол на березовой доске сразу из очага.

Ягодным печеньем и чаем на травах насладимся в национальном жилище - музее, где нам расскажут о быте, что такое полог и почему в нем не холодно, когда за стеной - 50.

Вечером возвращение в отель.

На Дачные источники необходима удобная обувь с толстой рифленой подошвой.

В течение лета могут сохраняться снежники. После дождя может быть скользко.

Треккинговые палки, при необходимости, выдаст гид.

Источники дикие не обустроенные купание не предусмотрено программой.

Питание:

Спутник / Спутник-Камчатка включен завтрак, обед на экскурсии (ланч-бокс), ужин в Эйвете, + ужин при отеле (шведский стол);

Другие отели включен завтрак, обед на экскурсии (ланч-бокс), ужин в Эйвете;

Без размещения включен обед на экскурсии (ланч-бокс), ужин в Эйвете;

Ночлег:

п. Паратунка: Spa-отель / база отдыха, в зависимости от выбранного размещения.

Расстояния и продолжительность:

Дорога: 70 км, 2-3 часа (в одну сторону),

Пешая часть: 4 км + 1,5 км (в обе стороны).

Трансфер в Эйвет: 15-20 мин.

Общее время программы: с 7:00 до 19:00

