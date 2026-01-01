Описание тура
Поздравляем! Вы нашли свой лучший тур на Камчатку!
Максимально насыщенная и выверенная программа, среди всех схожих предложений.
Тур под ключ в концепции все включено.
Самые топовые локации, максимум впечатлений и комфорта всего за одну неделю!
Проживание от бюджетного до премиального выберите вариант, подходящий именно вам.
Забота о комфорте гостя: встреча в аэропорту в любое время, полное сопровождение от туроператора на протяжении всего маршрута, куратор группы всегда на связи.
Небольшая группа до 15 человек.
Только комфортный транспорт подготовленные японские внедорожники, никаких вахтовок и огромных групп.
Гарантии проведения тура в полном объеме, при любом набранном количестве участников, без изменения условий, без скрытых доплат.
Включена расширенная страховка.
Тур подойдет для любого городского жителя, семьи с детьми, возрастных путешественников. Специальная подготовка и снаряжение не требуется.
Вам остается только купить авиабилеты и прилететь, чтобы влюбиться в Камчатку раз и навсегда!
А мы позаботимся о времени для ваших эмоций и обо всем остальном!
Программа тура по дням
Прибытие на Камчатку
Встреча в аэропорту г. Елизово.
Групповой трансфер в отель.
Трансфер организуется под каждый прибывающий рейс. Можете выбирать любое удобное время прилета, мы встретим вас, даже если рейс будет задержан.
Размещение в отеле, расположенном в загородной курортной зоне - Паратунка.
Заселение в номера с 14:00, если вы прилетели утром и ваш номер еще не готов, то необходимо будет подождать в холле или ресторане отеля.
Первые 3 ночи по туру мы проведем в Паратунке, а далее переедем в город Петропавловск-Камчатский на 4 ночи.
Курортная зона Паратунка находится в 50 км от городов Петропавловск и Елизово. Между этими пунктами ходят рейсовые автобусы и такси в течение всего дня.
Все отели в Паратунке имеют горячие термальные бассейны под открытым небом, обладающие целебными свойствами. В ресторане/кафе при отеле можно пообедать и поужинать, завтрак включен в стоимость проживания. Неподалеку имеются небольшие кафе-шашлычные.
Если вам нужно заехать в магазин, об этом следует сообщить гиду во время трансфера, он сделает необходимую остановку.
В данном туре есть возможность выбрать вариант размещения от бюджетного до премиального. А также приобрести тур без размещения и забронировать его самостоятельно, например, хостел, частную квартиру или любой другой вариант даже в этом случае, все трансферы на экскурсии будут предоставлены по вашему адресу.
Сегодня у нас будет возможность отдохнуть и акклиматизироваться после перелета, искупаться в термальном бассейне под открытым небом, поужинать в ресторане отеля.
Вечером проходит встреча с куратором группы: обсуждаются детали тура и организационные моменты. Куратор, закрепленный за вашей группой, будет на связи с вами на протяжении всего путешествия, к нему следует обращаться по любым возникающим вопросам.
Столица полуострова расположена так, что в какую сторону света мы бы не поехали, будь то Север, Юг, Запад или Восток, в рамках одного дня можно найти множество интересных локаций. Именно по этому принципу и будет построен наш маршрут.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Питание:
Спутник / Спутник-Камчатка включен ужин при отеле (шведский стол);
Другие отели за свой счет;
Без размещения за свой счет;
Ночлег:
п. Паратунка: Spa-отель / база отдыха, в зависимости от выбранного размещения.
Расстояния и продолжительность:
Трансфер: 35 км, 30-40 мин.
! В туре Без размещения трансфер из аэропорта не включен.
! Важно: Последовательность экскурсионных дней может отличаться от программы и определяется Туроператором, в зависимости от общего графика всех групп.
Джип-тур на Дачные источники. Экскурсия в Эйвет
Джип-тур в Малую Долину Гейзеров (Дачные термальные источники) и водопад Спокойный. Гастрономическая экскурсия Мифы о Юколе в корякской родовой общине Эйвет.
В первой половине дня мы с вами поедем по направлению к Югу, в гости к домашним вулканам. Домашними вулканами на Камчатке называют исполины, окружающие город, которые просматриваются практически из любой его точки.
А завершим день увлекательным гастро-ужином в современной этно- общине, где действительно живут представители корякской народности, продолжая традиции предков.
Завтрак в отеле.
Поездка на внедорожнике через Вилючинский перевал, плато вулкана Горелый, в район Мутновского вулкана. Целью нашего путешествия сегодня будут Дачные источники активное гео-термальное плато.
Легкий треккинг с небольшими подъемами и спусками до долины Дачных источников (около 2 км в одну сторону). Прогулка среди различных термопроявлений, которые будут практически у нас под ногами в максимальной близости - кипящих котлов, горячих источников, крупных и мелких парогазовых струй, небольших водопадов.
Раскалённый пар с рёвом вырывается прямо из земли, окутывая жёлто-красные камни и зеленые склоны долины. Все шипит, свистит, клокочет. Здесь же бурлящие серые лужицы с вязким кипятком, фонтанчики горячих источников, тоннели.
Дачные источники называют Малой Долиной гейзеров, но настоящих гейзеров здесь нет из-под земли бьет не кипяток, а горячий газ, который нагревает воду, находящуюся на поверхности, имитируя гейзер.
Пройдем к новой активной зоне, которая возникла в 2024 году, создав новый ландшафт.
Возвращение к машине, в тихом месте в долине ручья Спокойный сделаем обед-пикник: ланч-бокс, горячий чай.
На обратном пути мы остановимся и пройдемся (около 500-700 м) к еще одной живописной локации 16-метровому водопаду на ручье Спокойный, который именуют водопад Снежный Барс.
Ориентировочно к 15 часам дня мы вернемся в отели, чтобы при необходимости переодеться и отправимся на ужин в этно-стойбище коренных жителей Камчатки.
Эйвэт - родовая община семьи Притчиных, в которой традиционный уклад корякского народа тесно переплетен с современной жизнью.
Семья содержит 80 ездовых собак и их мир - это экстремальные марафонские гонки на собачьих упряжках Берингия, Авача, цель которых сохранение уникальных рабочих характеристик камчатских ездовых собак.
Здесь традиции - не слово из учебника истории, а часть повседневной жизни.
Хозяева общины поделятся опытом, историей и вкусом приготовления вкуснейших блюд корякского этноса.
Познакомимся с главным делом жизни Эйвета - современные ездовые собаки. Умеют ли они мыслить? Зачем архаичные деревянные нарты и упряжь в ездовом спорте? Как не закончиться гонщику и собакам, когда в плане тренировок на сезон стоит цифра 3000 км? Что важнее в гонке - победа или здоровье собак?
Затем посетим нерестилище кеты, на берегу которого живет община, узнаем откуда берется лосось в реках, и почему не всю рыбу можно есть.
Далее нас ждет настоящее гастрономическое приключение с погружением в этническую культуру Камчатских коренных народов - Гастротур в Эйвэт Мифы о Юколе.
Предисловием к основному блюду гостям подаются: юкола, без которой зиму не пережить - единственный способ в отсутствии соли и холодильников сохранить до следующего сезона тонны рыбы; закуски из дикоросов (черемша, хвощ, молодые побеги иванчая); закуски из морской капусты; Арамаки - как в корякской кухне 100 лет назад появился рецепт нежнейшей рыбы; нерпичье сало - почему ни один путник не отправлялся в дорогу без приличного куска нерпичьего жира; хлеб из крапивы; овощные закуски; ягодный морс, настойка на жимолости.
Рассказ и дегустация проводится под аккомпанемент ароматов приготовления главного блюда из рыбы на открытом огне, которое подается на стол на березовой доске сразу из очага.
Ягодным печеньем и чаем на травах насладимся в национальном жилище - музее, где нам расскажут о быте, что такое полог и почему в нем не холодно, когда за стеной - 50.
Вечером возвращение в отель.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
На Дачные источники необходима удобная обувь с толстой рифленой подошвой.
В течение лета могут сохраняться снежники. После дождя может быть скользко.
Треккинговые палки, при необходимости, выдаст гид.
Источники дикие не обустроенные купание не предусмотрено программой.
Питание:
Спутник / Спутник-Камчатка включен завтрак, обед на экскурсии (ланч-бокс), ужин в Эйвете, + ужин при отеле (шведский стол);
Другие отели включен завтрак, обед на экскурсии (ланч-бокс), ужин в Эйвете;
Без размещения включен обед на экскурсии (ланч-бокс), ужин в Эйвете;
Ночлег:
п. Паратунка: Spa-отель / база отдыха, в зависимости от выбранного размещения.
Расстояния и продолжительность:
Дорога: 70 км, 2-3 часа (в одну сторону),
Пешая часть: 4 км + 1,5 км (в обе стороны).
Трансфер в Эйвет: 15-20 мин.
Общее время программы: с 7:00 до 19:00
Путешествие по реке Быстрая
Путешествие по реке Быстрая: прогулка на рафтах, рыбалка, гастро-обед с камчатскими дикоросами. Малкинские горячие источники.
Давайте познакомимся с Камчаткой с еще одной ее стороны с нашим речным богатством!
Река Быстрая расположена в центральной части полуострова. Это вторая по протяженности река Камчатки.
В этом увлекательном путешествии мы пройдем на рафтах часть реки, среди живописных мест. По пути можно порыбачить, набрать грибов и ягод, понаблюдать за дикими утками, а если посчастливится, то и увидеть медведя или белоплечего орлана.
Завтрак в отеле.
8:00 Трансфер на реку Быстрая к месту начала сплава на заказном автобусе в сопровождении гида-экскурсовода.
Инструктаж, экипировка, начало сплава на надувных 16-футовых рафтах. Гостям предоставляются спасательные жилеты, резиновые сапоги, рыболовные снасти на каждого участника (спиннинг, 3 блесны), в дождливую погоду - плащи.
В каждом рафте находится гид-сплавщик, управляющий рафтом. Время сплава занимает 3-3,5 часа на одном из спокойных участков реки Быстрая без порогов и шивер. Протяженность сплава составляет от 9 до 12 км. Опытные гиды, управляя рафтами, рассказывают об особенностях местной рыбалки и обучают новичков рыболовному ремеслу.
Весь маршрут проходит вне населенных пунктов, среди дикой природы.
Нерестовая река является местом притяжения бурого медведя. Есть вероятность, что мы увидим медведей во время сплава.
По окончании сплава группу встречает автобус, трансфер до рыболовной базы (около 10 мин.).
На рыболовной базе нас ждет вкусный обед из камчатских локальных продуктов: приветственная наливка из камчатских ягод, уха из свежей рыбы, салаты и закуски из местных дикоросов. Все это в теплой уютной летней кухне.
Также будет время для отдыха.
Короткий переезд на Малкинские горячие источники. Купание в источниках (около часа).
Возвращение в отель около 18:00 часов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Питание:
Спутник / Спутник-Камчатка включен завтрак, обед на экскурсии (горячее питание), ужин при отеле (шведский стол);
Другие отели включен завтрак, обед на экскурсии (горячее питание), ужин за свой счет;
Без размещения включен обед на экскурсии (горячее питание), завтрак,ужин за свой счет;
Ночлег:
п. Паратунка: Spa-отель / база отдыха, в зависимости от выбранного размещения.
Расстояния и продолжительность:
Трансфер: 120 км, 2,5 часа (в одну сторону),
Сплав: 9-12 км, 3-3,5 часа,
Общее время программы: с 8:00 до 18:00
Джип-тур на мыс Маячный. Халактырский пляж
! Переезд в Петропавловск-Камчатский.
Этот день мы начнем с небольшой активности на внедорожниках, чтобы посетить интересные фото-локации на северо-восточном краю города.
А также побываем на берегу Тихого Океана на Халактырском пляже, который раскинулся на несколько километров.
Завтрак в отеле.
Выселение из номеров (вещи оставляем в камере хранения их перевезет трансфер-гид).
9:00 Поездка на внедорожнике через город Петропавловск-Камчатский, вдоль живописных бухт Авачинской губы Малая, Средняя и Большая Лагерные.
Остановимся на пляже, чтобы немного прогуляться вдоль скал.
Цель поездки обзорная точка на высоком берегу почти у самого входа в Авачинскую бухту, откуда открывается вид на стражей гавани скалы Три Брата и панорама на океан и саму бухту.
Посещение видовой площадки на мысе Маячном, на котором стоит старейший маяк города Петропавловский.
Обед-пикник: ланч-бокс, горячий чай.
Переезд на Халактырский пляж.
Прогулка по черному пляжу и ягоднику, наблюдение за прибоем.
Горячий чай, перекус. Комплемент от компании для наших гостей свежая сезонная красная икра.
Песок на камчатских пляжах вулканического происхождения, поэтому он имеет темно серый цвет. На ягоднике вдоль береговой линии в августе-сентябре можно пособирать шикшу, голубику, княженику.
Возвращение в г. Петропавловск-Камчатский.
Размещение в городском отеле 3.
Отдых, свободный вечер в городе.
Рекомендуем посетить один из ресторанов города. При необходимости, куратор группы порекомендует рестораны, которые предлагают аутентичные камчатские блюда и морепродукты (столик лучше забронировать заранее).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Питание:
Все отели включен завтрак, обед на экскурсии (ланч-бокс), ужин за свой счет;
Без размещения включен обед на экскурсии (ланч-бокс), завтрак,ужин за свой счет;
Ночлег:
г. Петропавловск-Камчатский: отель Гейзер 3 / отель Русский Двор 3, в зависимости от выбранного размещения.
Расстояния и продолжительность:
Дорога: 73 км, 1,5 часа (в одну сторону),
Пешая часть: менее 1 км,
Общее время программы: с 9:00 до 18:00
Морская прогулка по бухтам с выходом в Тихий океан
Морская прогулка по бухтам с выходом в Тихий океан:
скалы Три Брата, остров Старичков, бухта Русская и др.
Итак, что у нас на Востоке? На Востоке у нас Тихий океан! Именно отсюда началось основание города, когда пакетботы Петр и Павел зашли в Авачинскую бухту. Сегодняшний день будет посвящен океану.
Ранний выезд (6:30-7:30).
Трансфер на морской причал в сопровождении гида.
7:00-8:00 Выход на морскую прогулку на моторной яхте.
На наших морских прогулках мы используем самые комфортабельные яхты из имеющихся на Камчатке. Яхты 16-18 метров, оснащенные всем необходимым для безопасного и комфортного путешествия. На носу и корме можно сделать эффектные фото и насладится морским бризом и видами, а в теплой и уютной кают-кампании с мягкой мебелью всем хватит места для обеда и отдыха. Предоставляются снасти для морской рыбалки.
Известно, что Авачинская бухта самая большая в мире. В нее невозможно не влюбиться с первого взгляда!
После выхода гостям будет предложен завтрак на борту яхты.
По пути следования мы посетим скалы Три брата - визитную карточку города, бухты Тихая, Гротовая, остров Старичков - понаблюдаем за морскими птицами.
Во время путешествия увидим многочисленные птичьи базары: бакланы, топорки, тупики, конюги, утки, различные чайки, и другие пернатые от рассвета до заката кружат в воздухе, попеременно пикируя за добычей в богатые рыбой воды.
В бухте Вилючинская предусмотрена рыбалка ленок, окунь, камбала, (иногда попадается треска, белокорый палтус и терпуг).
В это время повар приготовит на обед уху из свежей рыбы, подготовит для дегустации морепродукты.
Дальше мы пойдем вдоль побережья до бухты Русская. Подойдем максимально близко к мысу Опасный, мысу Кекурный, чтобы понаблюдать за каланами и сивучами на лежбище у камней Лаперуза.
Возможна встреча с косатками и горбатыми китами. Ежегодно они заходят в нашу акваторию и нередко сопровождают прогулочные катера. Вероятность увидеть китов практически 100%, кроме дней после штормов, когда животные уходят дальше в океан.
Пойманную рыбу повар пожарит на обратном пути и предложит к ужину.
Возвращение в порт к 17:00-18:00.
Трансфер в отель.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Питание:
Все отели включен завтрак, обед, ужин на прогулке;
Без размещения включен завтрак, обед, ужин на прогулке;
Ночлег:
г. Петропавловск-Камчатский: отель Гейзер 3 / отель Русский Двор 3, в зависимости от выбранного размещения.
Расстояния и продолжительность:
Трансфер: 10 км, 15-20 мин.,
Морская прогулка: 9-10 часов.
Джип-тур к Авачинскому вулкану (гора Верблюд)
Сегодня мы направимся к подножию еще двух домашних вулканов, теперь севернее от города.
Завтрак в отеле.
В 8:00 мы выезжаем на внедорожниках к подножию Корякского и Авачинского вулканов (50 км, 3 часа).
Хоть расстояние небольшое, но дорога непростая. Проходит она по руслу сухой речки застывшим грязевым потокам, которые сходят весной во время таяния снега.
Прогулка к горной экструзии Верблюд с небольшим набором высоты (около 2,5 км в одну сторону). Ботаническая экскурсия по альпийской растительности Авачинского перевала.
Цветение здесь начинается сразу после схода снега и продолжается до новых снегов. Встречаются редкие виды растений, занесенных в Красную книгу.
Огнедышащий страж города - Авачинский вулкан один из наиболее активных на Камчатке. Жизнь вулкана не останавливается ни на день: постоянно пыхтящие фумаролы, желтая сера, клубы газа и пара.
Авачинский вулкан возник несколько десятков тысяч лет назад, и его правильный конус был значительно выше Корякского вулкана. Но гигантские катастрофические взрывы снесли его верхнюю часть и образовали кальдеру диаметром почти 4 км.
Около 5 тысяч лет назад со дна кальдеры начал подниматься новый конус. Абсолютная высота современного конуса равна 2751 м, относительная 4001000 м. Вершина венчается кратером. Во время последнего извержения в 1991 году воронка кратера почти полностью заполнилась лавой.
Обед в базовом лагере под вулканами.
Возле базового лагеря можно посмотреть и пофотографировать камчатских сусликов евражек.
Возвращение в отель.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Питание:
Все отели включен завтрак, обед на экскурсии, ужин за свой счет;
Без размещения включен обед на экскурсии, завтрак,ужин за свой счет;
Ночлег:
г. Петропавловск-Камчатский: отель Гейзер 3 / отель Русский Двор 3, в зависимости от выбранного размещения.
Расстояния и продолжительность:
Дорога: 50 км, 2,5-3 в одну сторону,
Пешая часть: 5 км (в обе стороны),
Общее время программы: с 8:00 до 17:00
Свободный день
Сегодня есть возможность прогуляться по городу, посетить сувенирные магазины, рыбный рынок. Или отправиться на дополнительные экскурсии.
Завтрак в отеле.
Свободное время в городе.
Опциональные экскурсии за дополнительную плату:
Джип-тур на озеро Начикинское с катанием на лодках по озеру, наблюдение за медведями (при их наличии).
Джип-тур на горный массив Вачкажец.
Другие экскурсии по запросу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Питание:
Все отели включен завтрак; обед иужин за свой счет;
Без размещения завтрак,обед,ужин за свой счет;
Ночлег:
г. Петропавловск-Камчатский: отель Гейзер 3 / отель Русский Двор 3, в зависимости от выбранного размещения.
Рыбный рынок. Вылет
Завтрак в отеле.
Выселение из номеров до 12:00.
Групповой трансфер в аэропорт.
Трансфер организуется под каждый вылетающий рейс с расчетом, что вы прибудете в аэропорт минимум за 2 часа до вылета. Трансферы на вечерние рейсы предоставляются в районе обеда, т. к. к обеду необходимо выселиться из номеров.
По пути в аэропорт - посещение рыбного рынка.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Питание:
Все отели включен завтрак;
Без размещения за свой счет;
Расстояния и продолжительность:
Трансфер: 35 км, 30-40 мин.
Тур Без размещения: трансфер в аэропорт не включен.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле / на базе отдыха в п. Паратунка (двухместное размещение, завтрак, 1-местное размещение с доплатой) с 1 по 4 день тура
- Проживание в отеле 3 (двухместное размещение, завтрак, 1-местное размещение с доплатой) с 4 по 8 день тура
- Услуги гидов - проводников
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
- Групповые трансферы по программе
- Групповое снаряжение и инвентарь (посуда, кемпинговая мебель и пр.)
- Расширенная медико-транспортная страховка с вертолетной эвакуацией (для активного отдыха)
- Необходимые разрешения для посещения особо охраняемых природных территорий
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Камчатки и обратно
- Питание во время нахождения в отеле (см. Программу)
- Дополнительный или индивидуальный трансфер
- Дополнительное проживание в отеле (до и после путешествия)
- Опциональные экскурсии в свободный день
- Другие дополнительные услуги
- Личные траты, спиртные напитки
О чём нужно знать до поездки
Одежда и снаряжение
Гостям следует обратить внимание на подготовку личной экипировки (одежда и обувь), так как на перевалах и вулканических плато в период всего летнего периода могут сохраняться снежники и, в случае продолжительной непогоды, температура воздуха на высотах свыше 1000 м может понижаться.
Нить маршрута: Spa-отель / база отдыха п. Паратунка, Дачные источники + водопад Спокойный + Гастро-экскурсия в Эйвет Путешествие по реке Быстрая + Малки Мыс Маячный Черный пляж, переезд в г. Петропавловск-Камчатский Морская прогулка до б. Русская Авачинский вулкан (Верблюд) Свободный день.
Пожелания к путешественнику
Стандартная группа 15 человек. Одиночные гости бронируются с доплатой за одноместное размещение в отеле.
Подселение возможно при наличии пары. Доплата за одноместное размещение в таком случае не взимается.
Есть возможность приобрести тур без размещения и забронировать его самостоятельно, например, хостел, частную квартиру или любой другой вариант. Трансфер из/в аэропорт не включены
! Важно:
Последовательность экскурсионных дней может отличаться от программы и определяется Туроператором, в зависимости от общего графика всех групп.
При отказе от любой из экскурсий по программе или неявке на экскурсию, перерасчет производится только за индивидуальные расходы (питание, входные билеты).
! Этот тур можно провести Индивидуально, с возможностью корректировки программы и последовательности ее прохождения в процессе путешествия. О желании индивидуального обслуживания необходимо сообщить заранее, при бронировании тура. Стоимость тура будет скорректирована из расчета на количество гостей и их пожеланий.