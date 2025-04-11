Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане «Mishka». День посвящён вулкану Вилючинскому — одной из природных визитных карточек Камчатки. Поездка на легендарном вездеходе Sever Truck приведёт к подножию горного гиганта высотой 2173 метра. Подъём на перевал (840 м над уровнем моря) откроет вид на 10 вулканов, пять из которых действующие. Здесь, по местным поверьям, живут духи гор — Гамулы.

Далее маршрут пройдёт по бездорожью через смешанные леса с вековыми берёзами и тополями к диким горячим источникам. По пути предстоит несколько раз пересечь реку вброд, а также, если повезёт, можно увидеть камчатскую лису или соболя. На месте желающие смогут искупаться в естественном термальном бассейне, а самые смелые — окунуться в ледяную реку с кристально чистой водой. Обед (салат, суп, сэндвич) подают на природе.

По желанию возможен заезд на оборудованные термальные источники с бассейнами, душем и раздевалками (доплата 1000 ₽/чел).

Возвращение в отель. Свободный вечер. Рекомендуем посетить павильон «ReKa» на территории отеля, где можно приобрести камчатские сувениры (самостоятельно, за дополнительную плату).

Продолжительность экскурсионного дня — 6–7 часов.

Рекомендуемая экипировка: тёплая одежда, трекинговая обувь, шапка, очки, тапочки, полотенце, купальник или плавки.