Нас ждут купания в горячих источниках под открытым небом при желании,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по экипировке:
Непродуваемая куртка и штаны, тёплая кофта, термобельё, шапка, перчатки, бафф, удобная обувь, солнцезащитные очки, аптечка и средства личной гигиены, а также плавательные принадлежности и халат для посещения термальных источников.
Программа тура по дням
Привет, Камчатка
Встреча участников в международном аэропорту «Елизово» имени Витуса Беринга. Трансфер до спа-отеля «Лагуна» (около 30 км).
По пути запланирована остановка у знакового места — памятника «ЗНР — здесь начинается Россия». Здесь откроется вид на вулканы, можно будет сделать фотографии и попробовать дегустационный сет из камчатских деликатесов с ассорти настоек из лесных ягод.
По прибытии — размещение в спа-отеле «Лагуна» (заселение после 15:00). Свободное время для отдыха и акклиматизации.
Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж
Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане «Mishka». Начало дня — знакомство с Петропавловском-Камчатским, главным городом региона (около 50 км). Экскурсия включает смотровые площадки с панорамами города, Авачинской бухты и вулканов, рассказ о коренных народах, истории освоения Камчатки и архитектурных особенностях.
Следующий пункт — музей «Вулканариум», единственный в России, посвящённый вулканам. Экспозиция включает интерактивные зоны: можно взвесить обсидиан и пемзу, ударить в шаманский бубен и отправиться в виртуальное путешествие над вулканами и Курильским озером с помощью VR-технологий.
После экскурсии — поездка на Халактырский пляж (около 50 км). Здесь суровые волны Тихого океана накатывают на чёрный вулканический песок. По желанию можно пройтись босиком вдоль берега. Во время пикника подадут обед (салат, суп, сэндвич). Далее — свободное время, чтобы насладиться видами океана и отдохнуть.
Возвращение в отель.
Продолжительность экскурсионного дня — 9–10 часов.
Рекомендуемая экипировка: непродуваемая одежда, термобельё, головной убор, солнцезащитные очки.
Вилючинский перевал и дикие источники
Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане «Mishka». День посвящён вулкану Вилючинскому — одной из природных визитных карточек Камчатки. Поездка на легендарном вездеходе Sever Truck приведёт к подножию горного гиганта высотой 2173 метра. Подъём на перевал (840 м над уровнем моря) откроет вид на 10 вулканов, пять из которых действующие. Здесь, по местным поверьям, живут духи гор — Гамулы.
Далее маршрут пройдёт по бездорожью через смешанные леса с вековыми берёзами и тополями к диким горячим источникам. По пути предстоит несколько раз пересечь реку вброд, а также, если повезёт, можно увидеть камчатскую лису или соболя. На месте желающие смогут искупаться в естественном термальном бассейне, а самые смелые — окунуться в ледяную реку с кристально чистой водой. Обед (салат, суп, сэндвич) подают на природе.
По желанию возможен заезд на оборудованные термальные источники с бассейнами, душем и раздевалками (доплата 1000 ₽/чел).
Возвращение в отель. Свободный вечер. Рекомендуем посетить павильон «ReKa» на территории отеля, где можно приобрести камчатские сувениры (самостоятельно, за дополнительную плату).
Продолжительность экскурсионного дня — 6–7 часов.
Рекомендуемая экипировка: тёплая одежда, трекинговая обувь, шапка, очки, тапочки, полотенце, купальник или плавки.
Окончание тура
Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане «Mishka». Трансфер в аэропорт к вашему времени вылета. По дороге — остановка на рынке морепродуктов, где можно приобрести свежие камчатские деликатесы на память о путешествии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Пользование аквацентром на территории отеля
Что не входит в цену
- Перелёт до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Ужины
- Новогодний банкет 31.12.2025 - 20 700 ₽ с человека (обязательно при заезде на эти даты)
- Дополнительные экскурсии (по желанию, оплачиваются на месте)
- Ранний заезд
- Посещение термальных источников - 1000 ₽ с человека
- Тарифы:
- В праздничные периоды (01.11.2025-04.11.2025, 19.02.2026-23.02.2026, 05.03.2026-09.03.2026, 27.04.2026-11.05.2026, 09.06.2026-13.06.2026) стоимость увеличивается на 5 000-15 000 ₽ в зависимости от категории проживания
- В новогодние праздники (26.12.2025-08.01.2026) стоимость тура - от 60 000 до 70 000 ₽
- Скидки:
- За дополнительное место - скидка 5 000 ₽