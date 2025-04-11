Мои заказы

На вездеходах к символу Камчатки: тур по природным локациям и не только с проживанием в спа-отеле

Посетить «Вулканариум», побывать на Халактырском пляже и увидеть Вилючинский вулкан
Камчатка поражает своей красотой: едем в этом убедиться! Вы пройдёте по легендарному Вилючинскому перевалу и увидите панорамы гор, покрытых облаками.

Нас ждут купания в горячих источниках под открытым небом при желании,
читать дальше

прогулка по чёрному песку Халактырского пляжа и встреча с суровым, но чарующим Тихим океаном.

В Петропавловске-Камчатском познакомитесь с историей края и посетите «Вулканариум» — музей, где оживает «огненное сердце» полуострова.

Каждая остановка маршрута подарит новые впечатления, а проживание в спа-отеле «Лагуна» позволит отдохнуть в тепле и уединении, наслаждаясь панорамой вулканов и вкусом камчатских деликатесов.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по экипировке:
Непродуваемая куртка и штаны, тёплая кофта, термобельё, шапка, перчатки, бафф, удобная обувь, солнцезащитные очки, аптечка и средства личной гигиены, а также плавательные принадлежности и халат для посещения термальных источников.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Камчатка

Встреча участников в международном аэропорту «Елизово» имени Витуса Беринга. Трансфер до спа-отеля «Лагуна» (около 30 км).

По пути запланирована остановка у знакового места — памятника «ЗНР — здесь начинается Россия». Здесь откроется вид на вулканы, можно будет сделать фотографии и попробовать дегустационный сет из камчатских деликатесов с ассорти настоек из лесных ягод.

По прибытии — размещение в спа-отеле «Лагуна» (заселение после 15:00). Свободное время для отдыха и акклиматизации.

2 день

Петропавловск-Камчатский и Халактырский пляж

Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане «Mishka». Начало дня — знакомство с Петропавловском-Камчатским, главным городом региона (около 50 км). Экскурсия включает смотровые площадки с панорамами города, Авачинской бухты и вулканов, рассказ о коренных народах, истории освоения Камчатки и архитектурных особенностях.

Следующий пункт — музей «Вулканариум», единственный в России, посвящённый вулканам. Экспозиция включает интерактивные зоны: можно взвесить обсидиан и пемзу, ударить в шаманский бубен и отправиться в виртуальное путешествие над вулканами и Курильским озером с помощью VR-технологий.

После экскурсии — поездка на Халактырский пляж (около 50 км). Здесь суровые волны Тихого океана накатывают на чёрный вулканический песок. По желанию можно пройтись босиком вдоль берега. Во время пикника подадут обед (салат, суп, сэндвич). Далее — свободное время, чтобы насладиться видами океана и отдохнуть.

Возвращение в отель.

Продолжительность экскурсионного дня — 9–10 часов.
Рекомендуемая экипировка: непродуваемая одежда, термобельё, головной убор, солнцезащитные очки.

3 день

Вилючинский перевал и дикие источники

Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане «Mishka». День посвящён вулкану Вилючинскому — одной из природных визитных карточек Камчатки. Поездка на легендарном вездеходе Sever Truck приведёт к подножию горного гиганта высотой 2173 метра. Подъём на перевал (840 м над уровнем моря) откроет вид на 10 вулканов, пять из которых действующие. Здесь, по местным поверьям, живут духи гор — Гамулы.

Далее маршрут пройдёт по бездорожью через смешанные леса с вековыми берёзами и тополями к диким горячим источникам. По пути предстоит несколько раз пересечь реку вброд, а также, если повезёт, можно увидеть камчатскую лису или соболя. На месте желающие смогут искупаться в естественном термальном бассейне, а самые смелые — окунуться в ледяную реку с кристально чистой водой. Обед (салат, суп, сэндвич) подают на природе.

По желанию возможен заезд на оборудованные термальные источники с бассейнами, душем и раздевалками (доплата 1000 ₽/чел).

Возвращение в отель. Свободный вечер. Рекомендуем посетить павильон «ReKa» на территории отеля, где можно приобрести камчатские сувениры (самостоятельно, за дополнительную плату).

Продолжительность экскурсионного дня — 6–7 часов.
Рекомендуемая экипировка: тёплая одежда, трекинговая обувь, шапка, очки, тапочки, полотенце, купальник или плавки.

4 день

Окончание тура

Завтрак по системе «шведский стол» в ресторане «Mishka». Трансфер в аэропорт к вашему времени вылета. По дороге — остановка на рынке морепродуктов, где можно приобрести свежие камчатские деликатесы на память о путешествии.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Пользование аквацентром на территории отеля
Что не входит в цену
  • Перелёт до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Ужины
  • Новогодний банкет 31.12.2025 - 20 700 ₽ с человека (обязательно при заезде на эти даты)
  • Дополнительные экскурсии (по желанию, оплачиваются на месте)
  • Ранний заезд
  • Посещение термальных источников - 1000 ₽ с человека
  • Тарифы:
  • В праздничные периоды (01.11.2025-04.11.2025, 19.02.2026-23.02.2026, 05.03.2026-09.03.2026, 27.04.2026-11.05.2026, 09.06.2026-13.06.2026) стоимость увеличивается на 5 000-15 000 ₽ в зависимости от категории проживания
  • В новогодние праздники (26.12.2025-08.01.2026) стоимость тура - от 60 000 до 70 000 ₽
  • Скидки:
  • За дополнительное место - скидка 5 000 ₽
Место начала и завершения?
Аэропорт «Елизово», время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — Организатор на Камчатке
Провела экскурсии для 15 туристов
Привет от большой команды, которая занимается приёмом гостей на Камчатке! Мы входим в единый федеральный реестр туроператоров России. Нам важно, чтобы отдых в регионе дикой природы был качественным, безопасным и насыщенным,
читать дальше

поэтому в программы включены только проверенные маршруты и самые топовые локации. В арсенале: собственные лучшие отели на Камчатке, автопарк, рестораны, опытный штат гидов, что позволяет быстро реагировать на изменения и организовывать любые маршруты. Выбирайте удобные даты и отправляйтесь в путешествие мечты, ждём на месте!

