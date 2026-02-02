Погрузимся в культуру коряков и насладимся национальными песнями и игрой на
Описание тура
Организационные детали
По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут.
Программа тура по дням
Прогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопку
Встретимся в аэропорту Елизово. Ориентируемся на время прилёта рейсов из Москвы до 12:00, а остальные согласуем индивидуально.
Разместимся во внедорожнике и отправимся в Петропавловск-Камчатский. Остановимся у арт-объекта «Здесь начинается Россия» и рассмотрим вытесанных из камня медведицу с медвежонком. Звери в натуральную величину расположились на фоне живописной панорамы: вы увидите сразу пять камчатских вулканов!
Доберёмся до города, пообедаем в формате перекуса и пройдёмся вдоль набережной незамерзающей Авачинской бухты, где корабли ходят круглый год. На прогулке вдоволь надышимся океанским бризом, услышим рассказ об истории Камчатки и увидим главные достопримечательности.
Поднимемся на Никольскую сопку — небольшой хребет высотой 108 метров, откуда открывается завораживающий вид на окрестности. На её склонах расположены памятники в честь обороны города от англо-французских захватчиков в 1854 году.
По желанию и за доплату сможем посетить «Вулканариум» — научно-познавательный интерактивный музей, где экспонаты можно потрогать!
Вечером заселимся в отель, ужин — самостоятельно.
Халактырский пляж, сопка Мишенная и мыс Маячный
По желанию за доплату можем начать день романтично: встретим рассвет на берегу Тихого океана (при хорошем прогнозе).
После завтрака в отеле отправимся на Халактырский пляж, чтобы прогуляться по чёрному вулканическому песку и сменить городской шум на шёпот волн. Пройдёмся по тематическим зонам и сделаем эффектные фотографии.
Следующая точка маршрута — смотровая площадка на сопке Мишенная. Из одного места вы увидите панорамный вид на Петропавловск-Камчатский, бескрайний Тихий океан, Авачинскую бухту и гряду вулканов. Постараемся не заполнить всю память смартфона сразу же (нас ожидает ещё множество головокружительных пейзажей) и поедем дальше.
Остановимся на смотровой площадке с видом на кекуры Три Брата — три столпообразные скалы, выступающие из воды, бухты Большая и Малая Лагерная.
Доберёмся до мыса Маячный — форпоста Камчатки со стороны Авачинской бухты. Здесь располагается Петропавловский маяк, а раньше находилась пограничная застава. Название мыс получил ещё в 19 веке — здесь зажигали сигнальные костры, помогающие морякам добраться до берега. Увидим с высоты каменный пляж у бухты с нависающими отвесными скалами. Место облюбовали птицы: тут и там они свили гнёзда прямо на валунах. Посетим эту локацию при наличии проезда для автотранспорта.
На берегу бухты Большая или Малая Лагерная устроим обед в виде перекуса с согревающим чаем под крики чаек и шум прибоя.
Вечером вернёмся в отель, ужин — самостоятельно.
Джип-тур на Лавовую Падь или снегоходный тур на Авачинский перевал
Позавтракаем в отеле и поедем на Авачинский перевал. Развлечения в этот день зависят от вашего желания, нужно выбрать один вариант.
Вариант 1. Устроим джип-тур в Лавовую падь за горой Верблюд. Будем любоваться высокими хребтами и бескрайними белоснежными просторами. Обед в формате ланч-боксов.
Вариант 2. С доплатой от 11 000 ₽/чел. Отправимся в снегоходный тур на Авачинский перевал. Вы сможете поехать за снегоходом в нартах — узких длинных санях, или, за доплату, самим управлять снегоходом. Водители снегоходов должны иметь водительские удостоверения. Помчимся по перевалу, любуясь Корякским и Авачинским вулканами, а затем поедем к экструзии Верблюд — двугорбой горе, образованной лавой после извержения вулкана, или к Лавовой пади. На обратном пути остановимся на смотровой площадке, чтобы сфотографироваться на фоне снежных пейзажей и бухты. Вернёмся к месту старта, заглянем в уютный домик, где согреемся и поедим.
Вы можете поехать на оба маршрута, запросить один из маршрутов в свободный или дополнительный день тура (если захотите его продлить).
Вечером вернёмся в отель.
Вилючинский перевал
Сегодня поедем на Вилючинский перевал (по желанию — встречаем рассвет). Полюбуемся на горный массив и вулканы Мутновский, Горелый и другие со смотровой площадки. Затем прогуляемся до застывшего водопада Вилючинский и искупаемся в диких источниках, либо в термальном бассейне — входные билеты приобретаются на месте в кассе дополнительно.
Свободный день
Сегодня вы сможете выбрать активность на день за доплату. После завтрака можем отправиться в тур по камчатским источникам на внедорожниках (доплата — 15 000 ₽/чел, обед включён). По дороге остановимся в Сокочах и попробуем фирменные местные пирожки. За один день вы побываете в трёх источниках: искупаетесь в Малкинских, в Начикинских сможете окунуться в дикие источники или расслабиться в бассейне, а в лечебно-оздоровительном комплексе «Зеленовские озерки» примете радоновые лечебные ванны.
Второй вариант: отправимся на вертолётную экскурсию и облетим вулканы Мутновский и Горелый (групповых экскурсий нет, при лётной погоде, стоимость запрашивайте). На этой экскурсии вы рассмотрите кратеры, фумаролы и кратерные озера действующих вулканов из окон вертолета. В кальдере вулкана Ксудач вы прогуляетесь по берегу «горячего» пляжа и полюбуетесь двумя живописными озерами. На Ходуткинских горячих источниках можно не только искупаться в горячей термальной речке, но и насладиться видами вулканов Ходутка и Приёмыш.
Третий вариант: попробуем айсфлоатинг. Наденем специальные костюмы, которые защитят нас от холода, и будем плавать среди льдин. Переодеваемся и перекусываем в тёплой палатке. Стоимость — 13 000 ₽/чел, в составе сборной группы, возможно индивидуально.
Этнодеревня, катание в упряжках и термальные источники
После завтрака поедем в этнодеревню «Кайныран», где отдохнём от городской суеты и познакомимся с бытом и культурой коряков. Вас ждёт концерт местных аборигенов — игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников. На обед попробуем лепёшки с костра и суп-шурпу из оленины и согреемся корякским травяным чаем.
Затем — экскурсия по питомнику ездовых собак. Вы узнаете, как развивался национальный вид спорта, и пройдёте инструктаж, после чего в компании каюра (погонщика) отправитесь кататься в упряжке по специально проложенной трассе.
Посетим турбазу «Зеленовские озерки», где расслабимся в радоновых ваннах. Купание в термальных источниках облегчает работу сердца, способствует заживлению ран и оказывает противовоспалительное действие.
Вечером вернёмся в отель в Петропавловске-Камчатском.
Отъезд
Позавтракаем и выселимся из отеля до 12:00. Заглянем на местный рынок и закупимся морепродуктами, камчатской икрой и сувенирами. С полными чемоданами деликатесов поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|99 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в Петропавловске-Камчатском и Паратунке (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
- Завтраки в отелях и 5 обедов на экскурсиях
- Трансферы на внедорожниках по программе
- Трансферы из/в аэропорт
- Услуги гида-водителя
- Работа координатора тура
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - от 20 000 ₽, зависит от отеля, подселения нет
- Снегоходный тур в день 3 - доплата от 11 000 ₽/чел
- Тур по камчатским источникам - 15 000 ₽/чел., обед включён
- Посещение Вулканариума: цена с аудиогидом - 1200 ₽/чел, экскурсия с гидом - 1500 ₽/чел, с дегустацией 4 видов варенья и иван-чаем - 2500 ₽/чел, с дегустацией рыбных деликатесов и икры - 3500 ₽/чел
- Айсфлоатинг - 13 000 ₽/чел
- Входные билеты в термальные бассейны и источники - от 400-500 ₽/чел. за вход
- Встреча рассвета на берегу океана - стоимость по запросу
- Вертолётные экскурсии - стоимость по запросу