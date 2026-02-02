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По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке (мини-группа)

Промчаться по лесу в собачьей упряжке, расслабиться в радоновой ванне и увидеть Тихий океан
Отправляемся на Камчатку, чтобы пройтись по чёрному вулканическому песку, вдохнуть бриз Тихого океана, полюбоваться вулканами и водопадами, прогуляться по сопкам.

Погрузимся в культуру коряков и насладимся национальными песнями и игрой на
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варгане, отдохнём от городской суеты в этнодеревне и попробуем традиционные блюда: лепёшки на костре и суп-шурпу из оленины.

Передвигаться будем на внедорожнике — доберёмся до даже самых труднодоступных мест! По желанию можно прокатиться на санях за снегоходом мимо горных вершин.

5
5 отзывов
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке (мини-группа)
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке (мини-группа)
По Камчатке на внедорожнике, снегоходе и в упряжке (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

По маршруту в разные дни могут быть разные гиды. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопку

Встретимся в аэропорту Елизово. Ориентируемся на время прилёта рейсов из Москвы до 12:00, а остальные согласуем индивидуально.

Разместимся во внедорожнике и отправимся в Петропавловск-Камчатский. Остановимся у арт-объекта «Здесь начинается Россия» и рассмотрим вытесанных из камня медведицу с медвежонком. Звери в натуральную величину расположились на фоне живописной панорамы: вы увидите сразу пять камчатских вулканов!

Доберёмся до города, пообедаем в формате перекуса и пройдёмся вдоль набережной незамерзающей Авачинской бухты, где корабли ходят круглый год. На прогулке вдоволь надышимся океанским бризом, услышим рассказ об истории Камчатки и увидим главные достопримечательности.

Поднимемся на Никольскую сопку — небольшой хребет высотой 108 метров, откуда открывается завораживающий вид на окрестности. На её склонах расположены памятники в честь обороны города от англо-французских захватчиков в 1854 году.

По желанию и за доплату сможем посетить «Вулканариум» — научно-познавательный интерактивный музей, где экспонаты можно потрогать!

Вечером заселимся в отель, ужин — самостоятельно.

Прогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопкуПрогулка по Петропавловску-Камчатскому и подъём на Никольскую сопку
2 день

Халактырский пляж, сопка Мишенная и мыс Маячный

По желанию за доплату можем начать день романтично: встретим рассвет на берегу Тихого океана (при хорошем прогнозе).

После завтрака в отеле отправимся на Халактырский пляж, чтобы прогуляться по чёрному вулканическому песку и сменить городской шум на шёпот волн. Пройдёмся по тематическим зонам и сделаем эффектные фотографии.

Следующая точка маршрута — смотровая площадка на сопке Мишенная. Из одного места вы увидите панорамный вид на Петропавловск-Камчатский, бескрайний Тихий океан, Авачинскую бухту и гряду вулканов. Постараемся не заполнить всю память смартфона сразу же (нас ожидает ещё множество головокружительных пейзажей) и поедем дальше.

Остановимся на смотровой площадке с видом на кекуры Три Брата — три столпообразные скалы, выступающие из воды, бухты Большая и Малая Лагерная.

Доберёмся до мыса Маячный — форпоста Камчатки со стороны Авачинской бухты. Здесь располагается Петропавловский маяк, а раньше находилась пограничная застава. Название мыс получил ещё в 19 веке — здесь зажигали сигнальные костры, помогающие морякам добраться до берега. Увидим с высоты каменный пляж у бухты с нависающими отвесными скалами. Место облюбовали птицы: тут и там они свили гнёзда прямо на валунах. Посетим эту локацию при наличии проезда для автотранспорта.

На берегу бухты Большая или Малая Лагерная устроим обед в виде перекуса с согревающим чаем под крики чаек и шум прибоя.

Вечером вернёмся в отель, ужин — самостоятельно.

Халактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс МаячныйХалактырский пляж, сопка Мишенная и мыс Маячный
3 день

Джип-тур на Лавовую Падь или снегоходный тур на Авачинский перевал

Позавтракаем в отеле и поедем на Авачинский перевал. Развлечения в этот день зависят от вашего желания, нужно выбрать один вариант.

Вариант 1. Устроим джип-тур в Лавовую падь за горой Верблюд. Будем любоваться высокими хребтами и бескрайними белоснежными просторами. Обед в формате ланч-боксов.

Вариант 2. С доплатой от 11 000 ₽/чел. Отправимся в снегоходный тур на Авачинский перевал. Вы сможете поехать за снегоходом в нартах — узких длинных санях, или, за доплату, самим управлять снегоходом. Водители снегоходов должны иметь водительские удостоверения. Помчимся по перевалу, любуясь Корякским и Авачинским вулканами, а затем поедем к экструзии Верблюд — двугорбой горе, образованной лавой после извержения вулкана, или к Лавовой пади. На обратном пути остановимся на смотровой площадке, чтобы сфотографироваться на фоне снежных пейзажей и бухты. Вернёмся к месту старта, заглянем в уютный домик, где согреемся и поедим.

Вы можете поехать на оба маршрута, запросить один из маршрутов в свободный или дополнительный день тура (если захотите его продлить).

Вечером вернёмся в отель.

Джип-тур на Лавовую Падь или снегоходный тур на Авачинский перевалДжип-тур на Лавовую Падь или снегоходный тур на Авачинский перевалДжип-тур на Лавовую Падь или снегоходный тур на Авачинский перевалДжип-тур на Лавовую Падь или снегоходный тур на Авачинский перевалДжип-тур на Лавовую Падь или снегоходный тур на Авачинский перевал
4 день

Вилючинский перевал

Сегодня поедем на Вилючинский перевал (по желанию — встречаем рассвет). Полюбуемся на горный массив и вулканы Мутновский, Горелый и другие со смотровой площадки. Затем прогуляемся до застывшего водопада Вилючинский и искупаемся в диких источниках, либо в термальном бассейне — входные билеты приобретаются на месте в кассе дополнительно.

Вилючинский перевалВилючинский перевалВилючинский перевал
5 день

Свободный день

Сегодня вы сможете выбрать активность на день за доплату. После завтрака можем отправиться в тур по камчатским источникам на внедорожниках (доплата — 15 000 ₽/чел, обед включён). По дороге остановимся в Сокочах и попробуем фирменные местные пирожки. За один день вы побываете в трёх источниках: искупаетесь в Малкинских, в Начикинских сможете окунуться в дикие источники или расслабиться в бассейне, а в лечебно-оздоровительном комплексе «Зеленовские озерки» примете радоновые лечебные ванны.

Второй вариант: отправимся на вертолётную экскурсию и облетим вулканы Мутновский и Горелый (групповых экскурсий нет, при лётной погоде, стоимость запрашивайте). На этой экскурсии вы рассмотрите кратеры, фумаролы и кратерные озера действующих вулканов из окон вертолета. В кальдере вулкана Ксудач вы прогуляетесь по берегу «горячего» пляжа и полюбуетесь двумя живописными озерами. На Ходуткинских горячих источниках можно не только искупаться в горячей термальной речке, но и насладиться видами вулканов Ходутка и Приёмыш.

Третий вариант: попробуем айсфлоатинг. Наденем специальные костюмы, которые защитят нас от холода, и будем плавать среди льдин. Переодеваемся и перекусываем в тёплой палатке. Стоимость — 13 000 ₽/чел, в составе сборной группы, возможно индивидуально.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Этнодеревня, катание в упряжках и термальные источники

После завтрака поедем в этнодеревню «Кайныран», где отдохнём от городской суеты и познакомимся с бытом и культурой коряков. Вас ждёт концерт местных аборигенов — игра на варгане, национальные песни и сценки из жизни охотников. На обед попробуем лепёшки с костра и суп-шурпу из оленины и согреемся корякским травяным чаем.

Затем — экскурсия по питомнику ездовых собак. Вы узнаете, как развивался национальный вид спорта, и пройдёте инструктаж, после чего в компании каюра (погонщика) отправитесь кататься в упряжке по специально проложенной трассе.

Посетим турбазу «Зеленовские озерки», где расслабимся в радоновых ваннах. Купание в термальных источниках облегчает работу сердца, способствует заживлению ран и оказывает противовоспалительное действие.

Вечером вернёмся в отель в Петропавловске-Камчатском.

Этнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источникиЭтнодеревня, катание в упряжках и термальные источники
7 день

Отъезд

Позавтракаем и выселимся из отеля до 12:00. Заглянем на местный рынок и закупимся морепродуктами, камчатской икрой и сувенирами. С полными чемоданами деликатесов поедем в аэропорт.

ОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник99 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Петропавловске-Камчатском и Паратунке (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
  • Завтраки в отелях и 5 обедов на экскурсиях
  • Трансферы на внедорожниках по программе
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Услуги гида-водителя
  • Работа координатора тура
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - от 20 000 ₽, зависит от отеля, подселения нет
  • Снегоходный тур в день 3 - доплата от 11 000 ₽/чел
  • Тур по камчатским источникам - 15 000 ₽/чел., обед включён
  • Посещение Вулканариума: цена с аудиогидом - 1200 ₽/чел, экскурсия с гидом - 1500 ₽/чел, с дегустацией 4 видов варенья и иван-чаем - 2500 ₽/чел, с дегустацией рыбных деликатесов и икры - 3500 ₽/чел
  • Айсфлоатинг - 13 000 ₽/чел
  • Входные билеты в термальные бассейны и источники - от 400-500 ₽/чел. за вход
  • Встреча рассвета на берегу океана - стоимость по запросу
  • Вертолётные экскурсии - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, до 12:00, другие рейсы согласовываем индивидуально
Завершение: Аэропорт города Петропавловск-Камчатский, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1413 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
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странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Александр позаботился, чтобы наша поездка прошла удобно и насыщенно! Очень признательна за быструю организацию всего путешествия для нашей семьи. Всё было на высшем уровне, отель хороший, даже очень, а завтраки по утрам всегда вкусные и сытные. По дороге Ольга угощала нас вкусностями, которые хорошо подкрепляли, спасибо ей за это! Места конечно же впечатляют, виды прекрасные.
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Г
Только что вернулся с Камчатки — второй раз за год! Летом 2025-го был там с другом и просто влюбился в этот край: поднимались на вулканы, купались в ледяных озерах прямо
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в кратерах, летали на вертолёте в Долину Гейзеров, бродили по застывшей лаве, ловили рассвет у океана, катались на лодках среди касаток и сивучей — короче, полное погружение в камчатскую магию.

А этой осенью решил вернуться — и не пожалел ни секунды! Гид Александр и координатор Ольга (привет из Москвы!) — просто топ. Всё продумано, чётко, насыщенно и при этом с душой. Вилючинский перевал осенью— вообще сказка.

Ребята — настоящие профи, внимательные, заботливые, с ними чувствуешь себя в надёжных руках. Огромное спасибо за атмосферу, драйв и вкусную еду! Тур — огонь, всем рекомендую от души!

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О
На Камчатке были впервые — и это, конечно, полный восторг! Взяли тур по зимней программе «Очарование Камчатки» — максимум впечатлений за минимум дней. Организаторы сразу предупредили, что погода может внести
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свои коррективы, но нам нереально повезло: почти все дни — ясные, и программу выполнили целиком.

За несколько дней объехали кучу мест — Халактырский пляж, Мишенную сопку, Петропавловский маяк, легендарные скалы Три брата, мыс Маячный… и это всё только за один день! Александр — просто супер, с ним спокойно, надёжно и интересно. Рассказывал так, что заслушаешься: и про историю, и про природу, и про жизнь Камчатки.

А еда! Горячие обеды прямо на природе, перекусы с местными вкусняшками — ну просто кайф. Всё домашнее, с душой. Ездили на снегоходах к экструзии Верблюд — это вообще аттракцион века! Вид на вулканы Авачинский и Корякский — дух захватывает.

Отдельно хочется отметить этнодеревню: катались на собачьих упряжках, танцы, песни, шурпа — как в сказке. А потом ещё и в горячие источники заехали — и дикие, и оборудованные. Каждое место по-своему крутое, выбрать любимое невозможно.

Рекомендую этот тур на все 1000%! Александр и Ольга — вы просто лучшие, спасибо за эмоции, которые останутся в сердце надолго ❤️

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А
Поездка вышла просто огонь! Всё было настолько чётко организовано, что даже не к чему придраться. На месте встретили тепло, будто своих родных. Гид Александр — настоящий мастер своего дела, с
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первой минуты создал атмосферу лёгкости и позитива, и так до самого отъезда. Программа — супер, продумана до мелочей. Кормежка отменная, крабов наелись, попробовали все вкусняшки Камчатки. Очень советую этот тур — эмоции зашкаливают, природа нереальная, а с такой командой впечатления только усиливаются. Камчатка теперь в сердце!

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О
В общем у меня впечатление позитивное, сначала Александр был очень напряжен, старался подстроится что ли, но когда группа была больше чем я, шикарно, и познавательно, и с юмором, а главное переживает за то что делает, и Ольга, хоть я её не видел, ощущение что она постоянно рядом, я много путешествую, уж поверьте, ошибиться тут никак. Мне понравилось
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Тур входит в следующие категории Камчатки

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