Встретимся в аэропорту Елизово. Ориентируемся на время прилёта рейсов из Москвы до 12:00, а остальные согласуем индивидуально.

Разместимся во внедорожнике и отправимся в Петропавловск-Камчатский. Остановимся у арт-объекта «Здесь начинается Россия» и рассмотрим вытесанных из камня медведицу с медвежонком. Звери в натуральную величину расположились на фоне живописной панорамы: вы увидите сразу пять камчатских вулканов!

Доберёмся до города, пообедаем в формате перекуса и пройдёмся вдоль набережной незамерзающей Авачинской бухты, где корабли ходят круглый год. На прогулке вдоволь надышимся океанским бризом, услышим рассказ об истории Камчатки и увидим главные достопримечательности.

Поднимемся на Никольскую сопку — небольшой хребет высотой 108 метров, откуда открывается завораживающий вид на окрестности. На её склонах расположены памятники в честь обороны города от англо-французских захватчиков в 1854 году.

По желанию и за доплату сможем посетить «Вулканариум» — научно-познавательный интерактивный музей, где экспонаты можно потрогать!

Вечером заселимся в отель, ужин — самостоятельно.