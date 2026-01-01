Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Если вы прибыли в аэропорт (14:00) — первый день свободный, термальные источники переносятся на вечер другого дня»
15 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
от 36 600 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар
«Если возвращение на базу только вечером, то на обед выдается ланч-бокс, и ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо»
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Вечерами нас ждет купание в термальных источниках: горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает кожу очень нежной»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
45 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каменномостскому в категории «Вечерние»
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