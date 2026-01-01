Найдено 3 тура в категории « Конные прогулки » в Каменномостском, цены от 36 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая На автобусе Конные прогулки На поезде 6 дней 3 отзыва Зимний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды «15:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады»» от 36 600 ₽ за человека На автобусе Конные прогулки На поезде 7 дней 4 отзыва Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна Начало: Г. Краснодар «Вы насладитесь наиболее интересными активностями: спуски по веревкам со скал, прохождение необорудованных пещер и конная прогулка» от 39 000 ₽ за человека Конные прогулки Сплавы и рафтинг На поезде 6 дней Термальные источники в Адыгее. Весенний тур на 6 дней Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды «10:00 Конная прогулка (по желанию, доп» 45 000 ₽ за человека Все туры Каменномостского

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Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Каменномостском. Максимально сближение с природой Каменномостского, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026