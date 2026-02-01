Мои заказы

Развлечения в Кандалакше

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Кандалакше, цены от 35 900 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Горнолыжный тур «AURORA SKI». Неделя на Кольском полуострове
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур «AURORA SKI». Неделя на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманская область, Апатиты
16 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 88 900 ₽ за человека
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплавы и рафтинг
7 дней
-
3%
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Начало: Г. Кандалакша
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 35 900 ₽36 900 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Тумча
Сплавы и рафтинг
7 дней
Сплав на катамаранах по реке Тумча
Начало: Мурманская область, Кандалакша
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
40 790 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Кандалакше в феврале 2026
Сейчас в Кандалакше в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 35 900 до 88 900 со скидкой до 3%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
