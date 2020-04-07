Заразилось 549 +10

Умерло 3

Выздоровело 118 +32

Болеют сейчас 428

Летальность 0.55% около 5 чел. на 1000 заболевших

В Карачаево-Черкесии, включая Черкесск, находится 0.24%, 549 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 118 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 428 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Черкесске и Карачаево-Черкесии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Карачаево-Черкесии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.65 раза в Карачаево-Черкесии летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 5 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Карачаево-Черкесии

Карта распространения коронавируса в Карачаево-Черкесии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Черкесске и Карачаево-Черкесии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Карачаево-Черкесии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 549 +10+2% 3 118 +32+37% ▼ 428-22 11 мая 2020 539 +12+2% 3 86 ▲ 450+12 10 мая 2020 527 +18+4% 3 86 +20+30% ▼ 438-2 9 мая 2020 509 +31+6% 3 66 +17+35% ▲ 440+14 8 мая 2020 478 +15+3% 3 +1+50% 49 +8+20% ▲ 426+6 7 мая 2020 463 +6+1% 2 41 +1+3% ▲ 420+5 6 мая 2020 457 +4+1% 2 40 +4+11% — 415 5 мая 2020 453 +12+3% 2 36 +1+3% ▲ 415+11 4 мая 2020 441 +11+3% 2 35 +13+59% ▼ 404-2 3 мая 2020 430 +18+4% 2 22 +7+47% ▲ 406+11 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Карачаево-Черкесии по дням