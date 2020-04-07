Последние новости коронавируса в Карачаево-Черкесии на сегодня со статистикой
Заразилось 549+10
Умерло 3
Выздоровело 118+32
Болеют сейчас 428
Летальность 0.55%около 5 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Карачаево-Черкесии, включая Черкесск, находится 0.24%, 549 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 118 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 428 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Черкесске и Карачаево-Черкесии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Карачаево-Черкесии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Карачаево-Черкесии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Черкесске и Карачаево-Черкесии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Карачаево-Черкесии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
549+10+2%
3
118+32+37%
▼428-22
11 мая 2020
539+12+2%
3
86
▲450+12
10 мая 2020
527+18+4%
3
86+20+30%
▼438-2
9 мая 2020
509+31+6%
3
66+17+35%
▲440+14
8 мая 2020
478+15+3%
3+1+50%
49+8+20%
▲426+6
7 мая 2020
463+6+1%
2
41+1+3%
▲420+5
6 мая 2020
457+4+1%
2
40+4+11%
—415
5 мая 2020
453+12+3%
2
36+1+3%
▲415+11
4 мая 2020
441+11+3%
2
35+13+59%
▼404-2
3 мая 2020
430+18+4%
2
22+7+47%
▲406+11
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Карачаево-Черкесии по дням
Карачаево-Черкесия и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Карачаево-Черкесии
В Карачаево-Черкесии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона по противодействию распространения коронавируса. Отмечается, что заболевание у пациентов проходит бессимптомно. Все трое чувствуют себя удовлетворительно.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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