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Последние новости коронавируса в Карачаево-Черкесии на сегодня со статистикой

  • Заразилось 549+10
  • Умерло 3
  • Выздоровело 118+32
  • Болеют сейчас 428
  • Летальность 0.55%около 5 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Карачаево-Черкесии, включая Черкесск, находится 0.24%, 549 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 118 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 428 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Черкесске и Карачаево-Черкесии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Карачаево-Черкесии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.65 разав Карачаево-Черкесии летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
5 человекв среднем умирает в Карачаево-Черкесии на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Карачаево-Черкесии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Черкесске и Карачаево-Черкесии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Карачаево-Черкесии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020549+10+2%3118+32+37%428-22
11 мая 2020539+12+2%386450+12
10 мая 2020527+18+4%386+20+30%438-2
9 мая 2020509+31+6%366+17+35%440+14
8 мая 2020478+15+3%3+1+50%49+8+20%426+6
7 мая 2020463+6+1%241+1+3%420+5
6 мая 2020457+4+1%240+4+11%415
5 мая 2020453+12+3%236+1+3%415+11
4 мая 2020441+11+3%235+13+59%404-2
3 мая 2020430+18+4%222+7+47%406+11
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Карачаево-Черкесии по дням

Карачаево-Черкесия и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Карачаево-Черкесии

Глава Карачаево-Черкесии сообщил о первых двух умерших от коронавируса
Глава Карачаево-Черкесии сообщил о первых двух умерших от коронавируса
РБК
25.04.2020 18:54
Коронавирус проник в еще один регион России
Коронавирус проник в еще один регион России
lenta.ru
05.04.2020 22:31
В Карачаево-Черкесии подтверждены три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона по противодействию распространения коронавируса. Отмечается, что заболевание у пациентов проходит бессимптомно. Все трое чувствуют себя удовлетворительно.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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