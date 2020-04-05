  1. Россия

  2. Коронавирус 🦠 в Петрозаводске и Карелии

🇷🇺🇬🇧🇺🇦

Последние новости коронавируса в Карелии на сегодня со статистикой

  • Заразилось 171+11
  • Умерло 0
  • Выздоровело 40+5
  • Болеют сейчас 131+6
  • Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Карелии, включая Петрозаводск, находится 0.07%, 171 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 40 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 131 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Петрозаводске и Карелии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Карелии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Карелии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Петрозаводске и Карелии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Карелии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020171+11+7%040+5+14%131+6
11 мая 2020160+12+8%035+3+9%125+9
10 мая 2020148+20+16%032+1+3%116+19
9 мая 2020128+3+2%031+1+3%97+2
8 мая 2020125+13+12%030+11+58%95+2
7 мая 2020112+9+9%019+2+12%93+7
6 мая 2020103+12+13%01786+12
5 мая 202091+2+2%017+4+31%74-2
4 мая 202089+4+5%01376+4
3 мая 202085+4+5%013+2+18%72+2
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Карелии по дням

Карелия и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Карелии

Три российских региона сообщили о смерти первых пациентов с коронавирусом
Три российских региона сообщили о смерти первых пациентов с коронавирусом
lenta.ru
12.05.2020 09:32
Утром 12 мая три российских региона сообщили о смерти первых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Летальные исходы впервые зафиксировали в Карелии, Забайкальском крае и на Камчатке. В Карелии умер 69-летний мужчина, в Забайкалье — 67-летняя женщина, на Камчатке — пожилой мужчина, его возраст не уточняется.
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
lenta.ru
10.05.2020 18:59
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за коронавируса ограничения. Так, 10 мая об этом объявили в Рязанской области, Карелии и Якутии. 6 мая о частичном ослаблении ограничений сообщили в Псковской области. В основном речь идет о возобновлении работы магазинов и бытовых услуг.
Актеры и ученые призвали освободить обвиняемого в педофилии российского историка
Актеры и ученые призвали освободить обвиняемого в педофилии российского историка
lenta.ru
06.05.2020 16:53
155 деятелей культуры и науки обратились в Верховный суд Карелии с просьбой освободить из СИЗО обвиняемого в педофилии историка и правозащитника Юрия Дмитриева. Они отметили, что в СИЗО, где на данный момент находится Дмитриев, обнаружены первые случаи заражения коронавирусом.
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 13:03
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России. Главы этих субъектов предпринимают эффективные меры поддержки граждан. Рейтинг субъектов и их глав составил Центр политической конъюнктуры.
В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили почти тысячу случаев заражения коронавирусом
lenta.ru
06.04.2020 10:34
Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы в 49 регионах России, коронавирусная инфекция была выявлена почти у тысячи человек. Больше всего случаев в Москве (591), Московской области (82), Санкт-Петербурге (35) и Республике Коми (31). Впервые коронавирус выявили в Карелии.
В Карелии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
В Карелии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
РБК
05.04.2020 19:04
В еще одном российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон
В еще одном российском регионе к самоизоляции добавили сухой закон
lenta.ru
02.04.2020 15:23
В Забайкальском крае полностью запретили продажу алкоголя в период самоизоляции из-за коронавируса. По состоянию на 2 апреля, частичный запрет введен в Туве, Якутии и Кемеровской области. В Карелии, Пермской области, а также Башкирии изменились сроки продажи спиртных напитков.
Названы ограничившие продажу алкоголя из-за коронавируса регионы России
Названы ограничившие продажу алкоголя из-за коронавируса регионы России
lenta.ru
01.04.2020 13:59
Начиная с 31 марта власти четырех регионов России ограничили или частично запретили продажу алкоголя на время режима самоизоляции. Так, в Башкирии продажа спиртного разрешена с 10:00 до 18:00, в Хакасии — с 10:00 до 15:00, в Карелии — с 10:00 до 14:00. В Якутии в нескольких населенных пунктах ввели запрет на продажу.
В Крыму завели первое уголовное дело за заражение коронавирусом
В Крыму завели первое уголовное дело за заражение коронавирусом
РБК
30.03.2020 16:38
Уголовное наказание грозит жителю, нарушившему режим самоизоляции после возвращения из-за границы и заразившему другого человека. Завести дело могут и против мужчины, который, вернувшись с Кубы, заразил девушку в Карелии
У троих россиян нашли коронавирус после встречи с нарушившим карантин туристом
У троих россиян нашли коронавирус после встречи с нарушившим карантин туристом
lenta.ru
30.03.2020 13:02
В Мурманской области трое россиян, по предварительным данным, заразились коронавирусом после встречи с грубо нарушившим карантин мужчиной. Вместо того чтобы находиться в самоизоляции, турист продолжил контактировать с людьми и мог заразить студентку из Карелии и еще двух человек.
Еще новости Карелии

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.