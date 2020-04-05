Заразилось 171 +11

Умерло 0

Выздоровело 40 +5

Болеют сейчас 131 +6

Летальность 0% около 0 чел. на 1000 заболевших

В Карелии, включая Петрозаводск, находится 0.07%, 171 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 40 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 131 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Петрозаводске и Карелии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Карелии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Карелии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Петрозаводске и Карелии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Карелии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 171 +11+7% 0 40 +5+14% ▲ 131+6 11 мая 2020 160 +12+8% 0 35 +3+9% ▲ 125+9 10 мая 2020 148 +20+16% 0 32 +1+3% ▲ 116+19 9 мая 2020 128 +3+2% 0 31 +1+3% ▲ 97+2 8 мая 2020 125 +13+12% 0 30 +11+58% ▲ 95+2 7 мая 2020 112 +9+9% 0 19 +2+12% ▲ 93+7 6 мая 2020 103 +12+13% 0 17 ▲ 86+12 5 мая 2020 91 +2+2% 0 17 +4+31% ▼ 74-2 4 мая 2020 89 +4+5% 0 13 ▲ 76+4 3 мая 2020 85 +4+5% 0 13 +2+18% ▲ 72+2 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Карелии по дням