- Заразилось 171+11
- Умерло 0
- Выздоровело 40+5
- Болеют сейчас 131+6
- Летальность 0%около 0 чел. на 1000 заболевших
В Карелии, включая Петрозаводск, находится 0.07%, 171 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них никто не умер, 40 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 131 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Петрозаводске и Карелии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Карелии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Карелии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Петрозаводске и Карелии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Карелии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|171+11+7%
|0
|40+5+14%
|▲131+6
|11 мая 2020
|160+12+8%
|0
|35+3+9%
|▲125+9
|10 мая 2020
|148+20+16%
|0
|32+1+3%
|▲116+19
|9 мая 2020
|128+3+2%
|0
|31+1+3%
|▲97+2
|8 мая 2020
|125+13+12%
|0
|30+11+58%
|▲95+2
|7 мая 2020
|112+9+9%
|0
|19+2+12%
|▲93+7
|6 мая 2020
|103+12+13%
|0
|17
|▲86+12
|5 мая 2020
|91+2+2%
|0
|17+4+31%
|▼74-2
|4 мая 2020
|89+4+5%
|0
|13
|▲76+4
|3 мая 2020
|85+4+5%
|0
|13+2+18%
|▲72+2
* "0" или "—", могут означать, что данных нет