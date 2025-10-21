Индивидуальная
до 19 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням Каргополя
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
14 дек в 00:30
15 дек в 00:30
от 5875 ₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 2700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 1000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий21 октября 2025Егор, спасибо! Благодаря Вам многое поняли!
- ДДмитрий8 октября 2025Огромная благодарность Егору Николаевичу за фантастическую экскурсию и незабываемые эмоции!
Несмотря на то, что группа была из искушëнных путешественников, гид сумел
- ИИрина17 августа 2025Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили и музейный комплекс, и
- ААнастасия14 августа 2025Прекрасная экскурсия с Егором
Все достопримечательности мы посетили, очень хорошая экскурсия:)
- ООльга11 августа 2025Прекрасная экскурсия. Посетили много древних храмов, живописных сел, в том числе - Ошевенск, самую красивую деревню России. Море новой информации, положительных эмоций и впечатлений. Егор - замечательный, знающий рассказчик. Спасибо! Рекомендую.
- ЕЕлена9 августа 2025Прекрасная экскурсия. Превзошла все ожидания. Егор обладает широчайшим кругозором и глубоко погружен в тему, рассказывал всю дорогу много интересного и познавательного. Даже дочь-подросток слушала с большим интересом.
- ЕЕкатерина6 августа 2025Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
- ввера16 июля 2025Большое спасибо за прекрасное путешествие.
- ЕЕлена14 июля 2025Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к подаче материала,продуманный маршрут и трансфер. Обед превысил все наши ожидания! Мы знали,что он будет вкусным,но чтобы настолько! Выбирайте эту экскурсию- не пожалеете!
- ВВиктор27 июня 2025Егор замечательный экскурсовод. Маршрут интересный, увлекательный, вокруг красивые пейзажи.
- ССергей17 июня 2025Егор замечательный гид, эрудированный и воспитанный человек. Экскурсия составлена грамотно, подача информации легкая и увлекательная. 5 часов пролетели незаметно, не хотелось расставаться. Рекомендую!
- ККоган8 января 2025Большое спасибо за экскурсию и путешествие в окрестностях Каргополя! Гид Егор Реут отлично подготовлен. Интересно рассказывает, отвечает на вопросы, адаптируется
- ГГалина16 сентября 2024Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть великолепную деревянную и каменную архитектуру на фоне живописной природы. Егор проводит ее в комфортном темпе, отлично владеет материалом и качественно строит маршрут.
- ТТатьяна9 сентября 2024Спасибо Егору Николаевичу за отлично проведенную экскурсию! На протяжении всего маршрута много рассказывал, давал очень интересную информацию, отвечал подробно на все вопросы. От поездки осталось огромное количество незабываемых впечатлений! Пожалуй, это была лучшая экскурсия из всех по Каргополью!
- ЛЛюбовь30 августа 2024Экскурсия нам очень понравилась. Очень много узнали об истории места. Посмотрели все интересные объекты по дороге. Единственный минус - дорога до места проведения экскурсии ужасная, но это не вида организатора.
- ЕЕлена19 августа 2024Каждому гостю Каргополя нужно обязательно съездить в соседние деревни, где еще сохранились деревянные церкви и часовни. Эти настоящие сокровища русской
- ННиколай13 июля 2024Всё было просто великолепно.
- ССергей1 июля 2024Егор - молодой научный работник. Обладает и знаниями по предмету и при этом умеет понятно рассказывать неспециалисту. Очень понравилось это путешествие и по самому г Каргополь и по его окрестности. Спасибо!
- ЕЕвгений23 мая 2024Признаюсь я сомневался сначала в правильности моего выбора персональной экскурсии, а не экскурсии в составе большой группы туристов, как я
- ССветлана2 мая 2024Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас стало просто находкой! Очень
