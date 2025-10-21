Ю Юрий Автопутешествие по живописным северным деревням Егор, спасибо! Благодаря Вам многое поняли!

Д Дмитрий Автопутешествие по живописным северным деревням

Несмотря на то, что группа была из искушëнных путешественников, гид сумел всех заинтересовать. Даже на самые каверзные вопросы были получены максимально полные и развëрнутые ответы. Всем настоятельно рекомендую конкретного экскурсовода для получения максимальных впечатлений от посещения Каргополя и его окрестностей! Огромная благодарность Егору Николаевичу за фантастическую экскурсию и незабываемые эмоции!

И Ирина Автопутешествие по живописным северным деревням послушали удивительный рассказ про историю края, про жителей. Ну и особое впечатление оставили деревни, конечно, со своей атмосферой и душой, приятно, что есть люди, которые нам рассказывают об этих забытых местечках, но которые хранят в себе историю народа! И отдельное спасибо за знакомство с такими просто чудесными людьми в деревне Погост (Ошевенский погост), которая входит в список самых красивых деревень России.

где мы посетили музей Ошевенская волость и послушали рассказ хозяев музея, Морошки и Рыжика, а голос и рассказ Батюшки Александра просто очаровал! Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили и музейный комплекс, и

А Анастасия Автопутешествие по живописным северным деревням Прекрасная экскурсия с Егором

Все достопримечательности мы посетили, очень хорошая экскурсия:)

О Ольга Автопутешествие по живописным северным деревням Прекрасная экскурсия. Посетили много древних храмов, живописных сел, в том числе - Ошевенск, самую красивую деревню России. Море новой информации, положительных эмоций и впечатлений. Егор - замечательный, знающий рассказчик. Спасибо! Рекомендую.

Е Елена Автопутешествие по живописным северным деревням Прекрасная экскурсия. Превзошла все ожидания. Егор обладает широчайшим кругозором и глубоко погружен в тему, рассказывал всю дорогу много интересного и познавательного. Даже дочь-подросток слушала с большим интересом.

Е Екатерина Автопутешествие по живописным северным деревням Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!

в вера Автопутешествие по живописным северным деревням Большое спасибо за прекрасное путешествие.

Е Елена Автопутешествие по живописным северным деревням Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к подаче материала,продуманный маршрут и трансфер. Обед превысил все наши ожидания! Мы знали,что он будет вкусным,но чтобы настолько! Выбирайте эту экскурсию- не пожалеете!

В Виктор Автопутешествие по живописным северным деревням Егор замечательный экскурсовод. Маршрут интересный, увлекательный, вокруг красивые пейзажи.

С Сергей Автопутешествие по живописным северным деревням Егор замечательный гид, эрудированный и воспитанный человек. Экскурсия составлена грамотно, подача информации легкая и увлекательная. 5 часов пролетели незаметно, не хотелось расставаться. Рекомендую!

К Коган Автопутешествие по живописным северным деревням к потребностям туристов. Хорошо организованный маршрут с чередованием подъездов и прогулок. Отдельное спасибо за деревенский обед! Такого домашнего уюта, вкусной и аутентичной еды, приятного общения я себе и представить не могла. Большое спасибо! Большое спасибо за экскурсию и путешествие в окрестностях Каргополя! Гид Егор Реут отлично подготовлен. Интересно рассказывает, отвечает на вопросы, адаптируется

Г Галина Автопутешествие по живописным северным деревням Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть великолепную деревянную и каменную архитектуру на фоне живописной природы. Егор проводит ее в комфортном темпе, отлично владеет материалом и качественно строит маршрут.

Т Татьяна Автопутешествие по живописным северным деревням Спасибо Егору Николаевичу за отлично проведенную экскурсию! На протяжении всего маршрута много рассказывал, давал очень интересную информацию, отвечал подробно на все вопросы. От поездки осталось огромное количество незабываемых впечатлений! Пожалуй, это была лучшая экскурсия из всех по Каргополью!

Л Любовь Автопутешествие по живописным северным деревням Экскурсия нам очень понравилась. Очень много узнали об истории места. Посмотрели все интересные объекты по дороге. Единственный минус - дорога до места проведения экскурсии ужасная, но это не вида организатора.

Е Елена Автопутешествие по живописным северным деревням архитектуры ветшают, разрушаются, горят и нет никакой уверенности, что следующие поколения смогут увидеть их вживую, а не только на фотографиях. И Егор - лучший гид для такой поездки. Важный момент! Дороги плохие и вряд ли улучшаться в ближайшие годы. Учитывайте это, пожалуйста. Каждому гостю Каргополя нужно обязательно съездить в соседние деревни, где еще сохранились деревянные церкви и часовни. Эти настоящие сокровища русской

Н Николай Автопутешествие по живописным северным деревням Всё было просто великолепно.

С Сергей Автопутешествие по живописным северным деревням Егор - молодой научный работник. Обладает и знаниями по предмету и при этом умеет понятно рассказывать неспециалисту. Очень понравилось это путешествие и по самому г Каргополь и по его окрестности. Спасибо!

Е Евгений Автопутешествие по живописным северным деревням практиковал это ранее. Но мои сомнения быстро рассеялись. Егор показал себя опытным экскурсоводом и отличным, знающим рассказчиком. Проехав по памятным местам по заранее согласованному маршруту, мы погрузились, благодаря Егору, в прекрасное историческое прошлое Каргополья, перекликающееся с настоящим. Кроме того, одной из целей моей поездки было посещение старинной церкви в Троице, где в прошлом служил мой близкий родственник. До поездки в Каргополь я не знал, где именно он служил. Именно Егор, опираясь на архивные данные помог установить это место, за что я ему очень благодарен, поскольку я в настоящий момент изучаю историю своих предков. Признаюсь я сомневался сначала в правильности моего выбора персональной экскурсии, а не экскурсии в составе большой группы туристов, как я