Выездные экскурсии из Каргополя

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Каргополе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автопутешествие по живописным северным деревням
На машине
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 19 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням Каргополя
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
14 дек в 00:30
15 дек в 00:30
от 5875 ₽ за всё до 19 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 2700 ₽ за всё до 10 чел.
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Пешая
1 час
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 1000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    21 октября 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Егор, спасибо! Благодаря Вам многое поняли!
  • Д
    Дмитрий
    8 октября 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Огромная благодарность Егору Николаевичу за фантастическую экскурсию и незабываемые эмоции!
    Несмотря на то, что группа была из искушëнных путешественников, гид сумел
    всех заинтересовать. Даже на самые каверзные вопросы были получены максимально полные и развëрнутые ответы. Всем настоятельно рекомендую конкретного экскурсовода для получения максимальных впечатлений от посещения Каргополя и его окрестностей!

  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили и музейный комплекс, и
    послушали удивительный рассказ про историю края, про жителей. Ну и особое впечатление оставили деревни, конечно, со своей атмосферой и душой, приятно, что есть люди, которые нам рассказывают об этих забытых местечках, но которые хранят в себе историю народа! И отдельное спасибо за знакомство с такими просто чудесными людьми в деревне Погост (Ошевенский погост), которая входит в список самых красивых деревень России.
    где мы посетили музей Ошевенская волость и послушали рассказ хозяев музея, Морошки и Рыжика, а голос и рассказ Батюшки Александра просто очаровал!

  • А
    Анастасия
    14 августа 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Прекрасная экскурсия с Егором
    Все достопримечательности мы посетили, очень хорошая экскурсия:)
  • О
    Ольга
    11 августа 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Прекрасная экскурсия. Посетили много древних храмов, живописных сел, в том числе - Ошевенск, самую красивую деревню России. Море новой информации, положительных эмоций и впечатлений. Егор - замечательный, знающий рассказчик. Спасибо! Рекомендую.
  • Е
    Елена
    9 августа 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Прекрасная экскурсия. Превзошла все ожидания. Егор обладает широчайшим кругозором и глубоко погружен в тему, рассказывал всю дорогу много интересного и познавательного. Даже дочь-подросток слушала с большим интересом.
  • Е
    Екатерина
    6 августа 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
  • в
    вера
    16 июля 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Большое спасибо за прекрасное путешествие.
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к подаче материала,продуманный маршрут и трансфер. Обед превысил все наши ожидания! Мы знали,что он будет вкусным,но чтобы настолько! Выбирайте эту экскурсию- не пожалеете!
  • В
    Виктор
    27 июня 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Егор замечательный экскурсовод. Маршрут интересный, увлекательный, вокруг красивые пейзажи.
  • С
    Сергей
    17 июня 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Егор замечательный гид, эрудированный и воспитанный человек. Экскурсия составлена грамотно, подача информации легкая и увлекательная. 5 часов пролетели незаметно, не хотелось расставаться. Рекомендую!
  • К
    Коган
    8 января 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Большое спасибо за экскурсию и путешествие в окрестностях Каргополя! Гид Егор Реут отлично подготовлен. Интересно рассказывает, отвечает на вопросы, адаптируется
    к потребностям туристов. Хорошо организованный маршрут с чередованием подъездов и прогулок. Отдельное спасибо за деревенский обед! Такого домашнего уюта, вкусной и аутентичной еды, приятного общения я себе и представить не могла. Большое спасибо!

  • Г
    Галина
    16 сентября 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Экскурсия предоставляет уникальную возможность увидеть великолепную деревянную и каменную архитектуру на фоне живописной природы. Егор проводит ее в комфортном темпе, отлично владеет материалом и качественно строит маршрут.
  • Т
    Татьяна
    9 сентября 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Спасибо Егору Николаевичу за отлично проведенную экскурсию! На протяжении всего маршрута много рассказывал, давал очень интересную информацию, отвечал подробно на все вопросы. От поездки осталось огромное количество незабываемых впечатлений! Пожалуй, это была лучшая экскурсия из всех по Каргополью!
  • Л
    Любовь
    30 августа 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Экскурсия нам очень понравилась. Очень много узнали об истории места. Посмотрели все интересные объекты по дороге. Единственный минус - дорога до места проведения экскурсии ужасная, но это не вида организатора.
  • Е
    Елена
    19 августа 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Каждому гостю Каргополя нужно обязательно съездить в соседние деревни, где еще сохранились деревянные церкви и часовни. Эти настоящие сокровища русской
    архитектуры ветшают, разрушаются, горят и нет никакой уверенности, что следующие поколения смогут увидеть их вживую, а не только на фотографиях. И Егор - лучший гид для такой поездки. Важный момент! Дороги плохие и вряд ли улучшаться в ближайшие годы. Учитывайте это, пожалуйста.

  • Н
    Николай
    13 июля 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Всё было просто великолепно.
  • С
    Сергей
    1 июля 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Егор - молодой научный работник. Обладает и знаниями по предмету и при этом умеет понятно рассказывать неспециалисту. Очень понравилось это путешествие и по самому г Каргополь и по его окрестности. Спасибо!
  • Е
    Евгений
    23 мая 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Признаюсь я сомневался сначала в правильности моего выбора персональной экскурсии, а не экскурсии в составе большой группы туристов, как я
    практиковал это ранее. Но мои сомнения быстро рассеялись. Егор показал себя опытным экскурсоводом и отличным, знающим рассказчиком. Проехав по памятным местам по заранее согласованному маршруту, мы погрузились, благодаря Егору, в прекрасное историческое прошлое Каргополья, перекликающееся с настоящим. Кроме того, одной из целей моей поездки было посещение старинной церкви в Троице, где в прошлом служил мой близкий родственник. До поездки в Каргополь я не знал, где именно он служил. Именно Егор, опираясь на архивные данные помог установить это место, за что я ему очень благодарен, поскольку я в настоящий момент изучаю историю своих предков.

  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Мы - четыре девушки из Северодвинска, были в Каргополе впервый раз. Автопутешествие по живописным деревням-для нас стало просто находкой! Очень
    удобно, что для гостей города не только проводят экскурсию, но и предоставляют машину. Путешествие длиться пять часов- поэтому деревенский обед ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендуем брать. Экскурсия проходит по деревням, церквям и храмам. Егор Николаевич научный сотрудник Каргопольского музея, в ходе экскурсии рассказывает ОЧЕНЬ МНОГО ИСТОРИЧЕСКИХ фактов. Сразу видно, что человек посвятил много времени и сил изучению этого вопроса. Содержание разных исторических моментов настолько интересны и разнообразны, что невольно сам становишься участником истории. Прогулка по старинным деревенским улочкам, с домами прошлых лет, колодцами и банями окунает вас в мир истории и вы полностью растворяетесь в жизни Каргопольского уезда. Многие дома стоят заброшенные, с перекосившимися наличниками и тусклыми окнами. Кажется, что в таких домах больше нет жизни, и через пару лет эти дома совсем исчезнут с лица деревень и погостов. Но пока сотрудники музеев будут рассказывать и показывать нам эти деревни-жизнь будет продолжаться и сохранит историю русского северного народа, крестьян с их обычаями и нравами.

