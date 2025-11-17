Индивидуальная
до 19 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням Каргополя
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
14 дек в 00:30
15 дек в 00:30
от 5875 ₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каргополь: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
2700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 1000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика17 ноября 2025Потряс удивительно-теплый прием Маруси! Уникальная возможность рассмотреть, потрогать и даже примерить то, что можно увидеть только в стеклянных витринах музеев.
- ЕЕлена19 августа 2025Совершенно потрясающая Маруся и ее дом, в котором мы провели больше пяти (!) часов. Чего только ни поделали: платки завязывали, пряники и сказули пекли, сказку на поморской говоре слушали. Душевный вечер. Марусиному дому - самые добрые пожелания и всевозможных успехов.
- ВВиктор17 августа 2025Замечательная коллекция цветастых сарафанов и платков! И некоторым экземплярам уже больше ста лет. И все сопровождается интересным рассказом об истории нарядов. Эмоции только положительные. Благодарю!
- ММарина14 августа 2025Мы потрясающе провели время! Все в полном восторге! Спасибо за такую тёплую атмосферу, за чай, за удивительные истории о платках, полотенцах, юбках и жизненные истории! За мастер-класс и за вкусные пряники! От всей души желаю Вам процветания!!
- ААртем4 августа 2025Одно из лучших мероприятий за все мои путешествия. Во-первых, Мария потрясающий рассказчик и очень увлеченный исследователь этнографических традиций каргополья. Во-вторых, очень красивая изба, где проходит мастер класс и экскурсия. В-третьих, очень вкусный мастер класс с пирожками!
- ААнастасия19 июля 2025Мы были не на экскурсии, а побывали в гостях!!! Очень уютно и душевно от начала до конца!!! Узнали много нового
- ТТатьяна26 мая 2025Очень понравилось и детям и взрослым!!!!
- ААлла21 сентября 2024Очень рада, что нашла Марусю и побывала у нее в гостях!
Почувствовала себя каргополочкой, примерила наряды, рассматривала яркие платки и очень задорно потанцевала! Мы с подругами до сих пор вспоминаем этот теплый вечер у Маруси. Спасибо вам большое!
- пполина2 сентября 2024Данное мероприятие помогло нам познакомиться с разными старинными вещами, поразило, как оказывается много есть разных платков. Понравилась дегустация необычных продуктов,
- ЛЛада1 июля 2024Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас
- ТТатьяна1 мая 2023Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!!
Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!!
Рекомендую!!
