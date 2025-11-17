А Анжелика Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс читать дальше Жаль, что у нас не получилось остаться на мастер-класс, но я не теряю надежды вернуться к гостеприимнейшей хозяйке, чтобы приготовить что-нибудь наивкуснейшее по старинным рецептам Марусиных бабушек. Потряс удивительно-теплый прием Маруси! Уникальная возможность рассмотреть, потрогать и даже примерить то, что можно увидеть только в стеклянных витринах музеев.

Е Елена Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс Совершенно потрясающая Маруся и ее дом, в котором мы провели больше пяти (!) часов. Чего только ни поделали: платки завязывали, пряники и сказули пекли, сказку на поморской говоре слушали. Душевный вечер. Марусиному дому - самые добрые пожелания и всевозможных успехов.

В Виктор Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс Замечательная коллекция цветастых сарафанов и платков! И некоторым экземплярам уже больше ста лет. И все сопровождается интересным рассказом об истории нарядов. Эмоции только положительные. Благодарю!

М Марина Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс Мы потрясающе провели время! Все в полном восторге! Спасибо за такую тёплую атмосферу, за чай, за удивительные истории о платках, полотенцах, юбках и жизненные истории! За мастер-класс и за вкусные пряники! От всей души желаю Вам процветания!!

А Артем Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс Одно из лучших мероприятий за все мои путешествия. Во-первых, Мария потрясающий рассказчик и очень увлеченный исследователь этнографических традиций каргополья. Во-вторых, очень красивая изба, где проходит мастер класс и экскурсия. В-третьих, очень вкусный мастер класс с пирожками!

А Анастасия Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс читать дальше и интересного, а ещё это интересное можно трогать руками и внимательно разглядеть всю красоту. Рассказ о палатках обсалютно уникальный, а формат подачи материала это очарование хозяйки Маруси! Детям оооочень понравилось печь пряники. Ещё бы… им дали взбивать основу для теста мутовкой, спели неповторимо "дурацкую" песню, прочитали авторскую сказку, научили делать красивую вкусноту! Рекомендуем такую чудесную встречу, как обязательный пункт программы во время путешествия в Каргополь. Мы были не на экскурсии, а побывали в гостях!!! Очень уютно и душевно от начала до конца!!! Узнали много нового

Т Татьяна Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс Очень понравилось и детям и взрослым!!!!

А Алла Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс Очень рада, что нашла Марусю и побывала у нее в гостях!

Почувствовала себя каргополочкой, примерила наряды, рассматривала яркие платки и очень задорно потанцевала! Мы с подругами до сих пор вспоминаем этот теплый вечер у Маруси. Спасибо вам большое!

п полина Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс читать дальше таких как варенье из кабачков, никогда бы не подумала, что из кабачка можно сделать варенье. Очень вкусный чай, который имеет приятный аромат. Спасибо за приятно проведенное время. Данное мероприятие помогло нам познакомиться с разными старинными вещами, поразило, как оказывается много есть разных платков. Понравилась дегустация необычных продуктов,

Л Лада Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс читать дальше еще и оденут в «музейные» экспонаты, расскажут семейную историю каждой вещи! Чувствуется, что все сделано с душой! Нам все очень понравилось:) Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас