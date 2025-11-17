Мои заказы

Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Каргополе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автопутешествие по живописным северным деревням
На машине
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 19 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням Каргополя
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
14 дек в 00:30
15 дек в 00:30
от 5875 ₽ за всё до 19 чел.
Знакомьтесь, Каргополь
Пешая
1.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каргополь: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
2700 ₽ за всё до 10 чел.
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Пешая
1 час
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 1000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    17 ноября 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Потряс удивительно-теплый прием Маруси! Уникальная возможность рассмотреть, потрогать и даже примерить то, что можно увидеть только в стеклянных витринах музеев.
    читать дальше

    Жаль, что у нас не получилось остаться на мастер-класс, но я не теряю надежды вернуться к гостеприимнейшей хозяйке, чтобы приготовить что-нибудь наивкуснейшее по старинным рецептам Марусиных бабушек.

  • Е
    Елена
    19 августа 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Совершенно потрясающая Маруся и ее дом, в котором мы провели больше пяти (!) часов. Чего только ни поделали: платки завязывали, пряники и сказули пекли, сказку на поморской говоре слушали. Душевный вечер. Марусиному дому - самые добрые пожелания и всевозможных успехов.
    Совершенно потрясающая Маруся и ее дом, в котором мы провели больше пяти (!) часов. Чего толькоСовершенно потрясающая Маруся и ее дом, в котором мы провели больше пяти (!) часов. Чего толькоСовершенно потрясающая Маруся и ее дом, в котором мы провели больше пяти (!) часов. Чего толькоСовершенно потрясающая Маруся и ее дом, в котором мы провели больше пяти (!) часов. Чего только
  • В
    Виктор
    17 августа 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Замечательная коллекция цветастых сарафанов и платков! И некоторым экземплярам уже больше ста лет. И все сопровождается интересным рассказом об истории нарядов. Эмоции только положительные. Благодарю!
  • М
    Марина
    14 августа 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Мы потрясающе провели время! Все в полном восторге! Спасибо за такую тёплую атмосферу, за чай, за удивительные истории о платках, полотенцах, юбках и жизненные истории! За мастер-класс и за вкусные пряники! От всей души желаю Вам процветания!!
  • А
    Артем
    4 августа 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Одно из лучших мероприятий за все мои путешествия. Во-первых, Мария потрясающий рассказчик и очень увлеченный исследователь этнографических традиций каргополья. Во-вторых, очень красивая изба, где проходит мастер класс и экскурсия. В-третьих, очень вкусный мастер класс с пирожками!
  • А
    Анастасия
    19 июля 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Мы были не на экскурсии, а побывали в гостях!!! Очень уютно и душевно от начала до конца!!! Узнали много нового
    читать дальше

    и интересного, а ещё это интересное можно трогать руками и внимательно разглядеть всю красоту. Рассказ о палатках обсалютно уникальный, а формат подачи материала это очарование хозяйки Маруси! Детям оооочень понравилось печь пряники. Ещё бы… им дали взбивать основу для теста мутовкой, спели неповторимо "дурацкую" песню, прочитали авторскую сказку, научили делать красивую вкусноту! Рекомендуем такую чудесную встречу, как обязательный пункт программы во время путешествия в Каргополь.

    Мы были не на экскурсии, а побывали в гостях!!! Очень уютно и душевно от начала до
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Очень понравилось и детям и взрослым!!!!
  • А
    Алла
    21 сентября 2024
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Очень рада, что нашла Марусю и побывала у нее в гостях!
    Почувствовала себя каргополочкой, примерила наряды, рассматривала яркие платки и очень задорно потанцевала! Мы с подругами до сих пор вспоминаем этот теплый вечер у Маруси. Спасибо вам большое!
    Очень рада, что нашла Марусю и побывала у нее в гостях!Очень рада, что нашла Марусю и побывала у нее в гостях!Очень рада, что нашла Марусю и побывала у нее в гостях!Очень рада, что нашла Марусю и побывала у нее в гостях!Очень рада, что нашла Марусю и побывала у нее в гостях!
  • п
    полина
    2 сентября 2024
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Данное мероприятие помогло нам познакомиться с разными старинными вещами, поразило, как оказывается много есть разных платков. Понравилась дегустация необычных продуктов,
    читать дальше

    таких как варенье из кабачков, никогда бы не подумала, что из кабачка можно сделать варенье. Очень вкусный чай, который имеет приятный аромат. Спасибо за приятно проведенное время.

  • Л
    Лада
    1 июля 2024
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов, как в музее, вас
    читать дальше

    еще и оденут в «музейные» экспонаты, расскажут семейную историю каждой вещи! Чувствуется, что все сделано с душой! Нам все очень понравилось:)

    Прекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафановПрекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафановПрекрасная экскурсия по частной коллекции текстиля. Очень рекомендую посетить Марусин дом, помимо многообразия платков и сарафанов
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2023
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!!
    Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!!
    Рекомендую!!
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каргополе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автопутешествие по живописным северным деревням
  2. Знакомьтесь, Каргополь
  3. Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Сколько стоит экскурсия по Каргополю в декабре 2025
Сейчас в Каргополе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 5875. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Каргополе на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 60 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль