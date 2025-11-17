А Анжелика Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс читать дальше Жаль, что у нас не получилось остаться на мастер-класс, но я не теряю надежды вернуться к гостеприимнейшей хозяйке, чтобы приготовить что-нибудь наивкуснейшее по старинным рецептам Марусиных бабушек. Потряс удивительно-теплый прием Маруси! Уникальная возможность рассмотреть, потрогать и даже примерить то, что можно увидеть только в стеклянных витринах музеев.

Ю Юрий Автопутешествие по живописным северным деревням Егор, спасибо! Благодаря Вам многое поняли!

Д Дмитрий Автопутешествие по живописным северным деревням

Несмотря на то, что группа была из искушëнных путешественников, гид сумел читать дальше всех заинтересовать. Даже на самые каверзные вопросы были получены максимально полные и развëрнутые ответы. Всем настоятельно рекомендую конкретного экскурсовода для получения максимальных впечатлений от посещения Каргополя и его окрестностей! Огромная благодарность Егору Николаевичу за фантастическую экскурсию и незабываемые эмоции!Несмотря на то, что группа была из искушëнных путешественников, гид сумел

Е Елена Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс Совершенно потрясающая Маруся и ее дом, в котором мы провели больше пяти (!) часов. Чего только ни поделали: платки завязывали, пряники и сказули пекли, сказку на поморской говоре слушали. Душевный вечер. Марусиному дому - самые добрые пожелания и всевозможных успехов.

В Виктор Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс Замечательная коллекция цветастых сарафанов и платков! И некоторым экземплярам уже больше ста лет. И все сопровождается интересным рассказом об истории нарядов. Эмоции только положительные. Благодарю!

И Ирина Автопутешествие по живописным северным деревням читать дальше послушали удивительный рассказ про историю края, про жителей. Ну и особое впечатление оставили деревни, конечно, со своей атмосферой и душой, приятно, что есть люди, которые нам рассказывают об этих забытых местечках, но которые хранят в себе историю народа! И отдельное спасибо за знакомство с такими просто чудесными людьми в деревне Погост (Ошевенский погост), которая входит в список самых красивых деревень России.

где мы посетили музей Ошевенская волость и послушали рассказ хозяев музея, Морошки и Рыжика, а голос и рассказ Батюшки Александра просто очаровал! Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили и музейный комплекс, и

М Марина Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс Мы потрясающе провели время! Все в полном восторге! Спасибо за такую тёплую атмосферу, за чай, за удивительные истории о платках, полотенцах, юбках и жизненные истории! За мастер-класс и за вкусные пряники! От всей души желаю Вам процветания!!

А Анастасия Автопутешествие по живописным северным деревням Прекрасная экскурсия с Егором

Все достопримечательности мы посетили, очень хорошая экскурсия:)

О Ольга Автопутешествие по живописным северным деревням Прекрасная экскурсия. Посетили много древних храмов, живописных сел, в том числе - Ошевенск, самую красивую деревню России. Море новой информации, положительных эмоций и впечатлений. Егор - замечательный, знающий рассказчик. Спасибо! Рекомендую.

Е Елена Автопутешествие по живописным северным деревням Прекрасная экскурсия. Превзошла все ожидания. Егор обладает широчайшим кругозором и глубоко погружен в тему, рассказывал всю дорогу много интересного и познавательного. Даже дочь-подросток слушала с большим интересом.

Е Екатерина Автопутешествие по живописным северным деревням Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!

А Артем Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс Одно из лучших мероприятий за все мои путешествия. Во-первых, Мария потрясающий рассказчик и очень увлеченный исследователь этнографических традиций каргополья. Во-вторых, очень красивая изба, где проходит мастер класс и экскурсия. В-третьих, очень вкусный мастер класс с пирожками!

А Анастасия Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс читать дальше и интересного, а ещё это интересное можно трогать руками и внимательно разглядеть всю красоту. Рассказ о палатках обсалютно уникальный, а формат подачи материала это очарование хозяйки Маруси! Детям оооочень понравилось печь пряники. Ещё бы… им дали взбивать основу для теста мутовкой, спели неповторимо "дурацкую" песню, прочитали авторскую сказку, научили делать красивую вкусноту! Рекомендуем такую чудесную встречу, как обязательный пункт программы во время путешествия в Каргополь. Мы были не на экскурсии, а побывали в гостях!!! Очень уютно и душевно от начала до конца!!! Узнали много нового

в вера Автопутешествие по живописным северным деревням Большое спасибо за прекрасное путешествие.

Е Елена Автопутешествие по живописным северным деревням Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к подаче материала,продуманный маршрут и трансфер. Обед превысил все наши ожидания! Мы знали,что он будет вкусным,но чтобы настолько! Выбирайте эту экскурсию- не пожалеете!

В Виктор Автопутешествие по живописным северным деревням Егор замечательный экскурсовод. Маршрут интересный, увлекательный, вокруг красивые пейзажи.

С Сергей Автопутешествие по живописным северным деревням Егор замечательный гид, эрудированный и воспитанный человек. Экскурсия составлена грамотно, подача информации легкая и увлекательная. 5 часов пролетели незаметно, не хотелось расставаться. Рекомендую!

Т Татьяна Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс Очень понравилось и детям и взрослым!!!!

К Коган Автопутешествие по живописным северным деревням читать дальше к потребностям туристов. Хорошо организованный маршрут с чередованием подъездов и прогулок. Отдельное спасибо за деревенский обед! Такого домашнего уюта, вкусной и аутентичной еды, приятного общения я себе и представить не могла. Большое спасибо! Большое спасибо за экскурсию и путешествие в окрестностях Каргополя! Гид Егор Реут отлично подготовлен. Интересно рассказывает, отвечает на вопросы, адаптируется