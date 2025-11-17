Индивидуальная
до 19 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням Каргополя
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
14 дек в 00:30
15 дек в 00:30
от 5875 ₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 2700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 1000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика17 ноября 2025Потряс удивительно-теплый прием Маруси! Уникальная возможность рассмотреть, потрогать и даже примерить то, что можно увидеть только в стеклянных витринах музеев.
- ЮЮрий21 октября 2025Егор, спасибо! Благодаря Вам многое поняли!
- ДДмитрий8 октября 2025Огромная благодарность Егору Николаевичу за фантастическую экскурсию и незабываемые эмоции!
Несмотря на то, что группа была из искушëнных путешественников, гид сумел
- ЕЕлена19 августа 2025Совершенно потрясающая Маруся и ее дом, в котором мы провели больше пяти (!) часов. Чего только ни поделали: платки завязывали, пряники и сказули пекли, сказку на поморской говоре слушали. Душевный вечер. Марусиному дому - самые добрые пожелания и всевозможных успехов.
- ВВиктор17 августа 2025Замечательная коллекция цветастых сарафанов и платков! И некоторым экземплярам уже больше ста лет. И все сопровождается интересным рассказом об истории нарядов. Эмоции только положительные. Благодарю!
- ИИрина17 августа 2025Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили и музейный комплекс, и
- ММарина14 августа 2025Мы потрясающе провели время! Все в полном восторге! Спасибо за такую тёплую атмосферу, за чай, за удивительные истории о платках, полотенцах, юбках и жизненные истории! За мастер-класс и за вкусные пряники! От всей души желаю Вам процветания!!
- ААнастасия14 августа 2025Прекрасная экскурсия с Егором
Все достопримечательности мы посетили, очень хорошая экскурсия:)
- ООльга11 августа 2025Прекрасная экскурсия. Посетили много древних храмов, живописных сел, в том числе - Ошевенск, самую красивую деревню России. Море новой информации, положительных эмоций и впечатлений. Егор - замечательный, знающий рассказчик. Спасибо! Рекомендую.
- ЕЕлена9 августа 2025Прекрасная экскурсия. Превзошла все ожидания. Егор обладает широчайшим кругозором и глубоко погружен в тему, рассказывал всю дорогу много интересного и познавательного. Даже дочь-подросток слушала с большим интересом.
- ЕЕкатерина6 августа 2025Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
- ААртем4 августа 2025Одно из лучших мероприятий за все мои путешествия. Во-первых, Мария потрясающий рассказчик и очень увлеченный исследователь этнографических традиций каргополья. Во-вторых, очень красивая изба, где проходит мастер класс и экскурсия. В-третьих, очень вкусный мастер класс с пирожками!
- ААнастасия19 июля 2025Мы были не на экскурсии, а побывали в гостях!!! Очень уютно и душевно от начала до конца!!! Узнали много нового
- ввера16 июля 2025Большое спасибо за прекрасное путешествие.
- ЕЕлена14 июля 2025Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к подаче материала,продуманный маршрут и трансфер. Обед превысил все наши ожидания! Мы знали,что он будет вкусным,но чтобы настолько! Выбирайте эту экскурсию- не пожалеете!
- ВВиктор27 июня 2025Егор замечательный экскурсовод. Маршрут интересный, увлекательный, вокруг красивые пейзажи.
- ССергей17 июня 2025Егор замечательный гид, эрудированный и воспитанный человек. Экскурсия составлена грамотно, подача информации легкая и увлекательная. 5 часов пролетели незаметно, не хотелось расставаться. Рекомендую!
- ТТатьяна26 мая 2025Очень понравилось и детям и взрослым!!!!
- ККоган8 января 2025Большое спасибо за экскурсию и путешествие в окрестностях Каргополя! Гид Егор Реут отлично подготовлен. Интересно рассказывает, отвечает на вопросы, адаптируется
- ААлла21 сентября 2024Очень рада, что нашла Марусю и побывала у нее в гостях!
Почувствовала себя каргополочкой, примерила наряды, рассматривала яркие платки и очень задорно потанцевала! Мы с подругами до сих пор вспоминаем этот теплый вечер у Маруси. Спасибо вам большое!
