Необычные экскурсии по Каргополю

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Каргополе, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Автопутешествие по живописным северным деревням
На машине
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 19 чел.
Автопутешествие по живописным северным деревням Каргополя
Погрузитесь в атмосферу русской северной деревни, посетите церкви и монастыри, насладитесь природными красотами и попробуйте деревенский обед
14 дек в 00:30
15 дек в 00:30
от 5875 ₽ за всё до 19 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
Погрузитесь в атмосферу 19 века, прогуливаясь по тихим улицам Каргополя, где каждый уголок хранит историю и традиции русского Севера
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 2700 ₽ за всё до 10 чел.
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Пешая
1 час
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 1000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    17 ноября 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Потряс удивительно-теплый прием Маруси! Уникальная возможность рассмотреть, потрогать и даже примерить то, что можно увидеть только в стеклянных витринах музеев.
    читать дальше

    Жаль, что у нас не получилось остаться на мастер-класс, но я не теряю надежды вернуться к гостеприимнейшей хозяйке, чтобы приготовить что-нибудь наивкуснейшее по старинным рецептам Марусиных бабушек.

  • Ю
    Юрий
    21 октября 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Егор, спасибо! Благодаря Вам многое поняли!
  • Д
    Дмитрий
    8 октября 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Огромная благодарность Егору Николаевичу за фантастическую экскурсию и незабываемые эмоции!
    Несмотря на то, что группа была из искушëнных путешественников, гид сумел
    читать дальше

    всех заинтересовать. Даже на самые каверзные вопросы были получены максимально полные и развëрнутые ответы. Всем настоятельно рекомендую конкретного экскурсовода для получения максимальных впечатлений от посещения Каргополя и его окрестностей!

  • Е
    Елена
    19 августа 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Совершенно потрясающая Маруся и ее дом, в котором мы провели больше пяти (!) часов. Чего только ни поделали: платки завязывали, пряники и сказули пекли, сказку на поморской говоре слушали. Душевный вечер. Марусиному дому - самые добрые пожелания и всевозможных успехов.
  • В
    Виктор
    17 августа 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Замечательная коллекция цветастых сарафанов и платков! И некоторым экземплярам уже больше ста лет. И все сопровождается интересным рассказом об истории нарядов. Эмоции только положительные. Благодарю!
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Мы очень благодарны Егору, который с огромной любовью показал нам удивительные места Каргопольского района, мы посетили и музейный комплекс, и
    читать дальше

    послушали удивительный рассказ про историю края, про жителей. Ну и особое впечатление оставили деревни, конечно, со своей атмосферой и душой, приятно, что есть люди, которые нам рассказывают об этих забытых местечках, но которые хранят в себе историю народа! И отдельное спасибо за знакомство с такими просто чудесными людьми в деревне Погост (Ошевенский погост), которая входит в список самых красивых деревень России.
    где мы посетили музей Ошевенская волость и послушали рассказ хозяев музея, Морошки и Рыжика, а голос и рассказ Батюшки Александра просто очаровал!

  • М
    Марина
    14 августа 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Мы потрясающе провели время! Все в полном восторге! Спасибо за такую тёплую атмосферу, за чай, за удивительные истории о платках, полотенцах, юбках и жизненные истории! За мастер-класс и за вкусные пряники! От всей души желаю Вам процветания!!
  • А
    Анастасия
    14 августа 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Прекрасная экскурсия с Егором
    Все достопримечательности мы посетили, очень хорошая экскурсия:)
  • О
    Ольга
    11 августа 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Прекрасная экскурсия. Посетили много древних храмов, живописных сел, в том числе - Ошевенск, самую красивую деревню России. Море новой информации, положительных эмоций и впечатлений. Егор - замечательный, знающий рассказчик. Спасибо! Рекомендую.
  • Е
    Елена
    9 августа 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Прекрасная экскурсия. Превзошла все ожидания. Егор обладает широчайшим кругозором и глубоко погружен в тему, рассказывал всю дорогу много интересного и познавательного. Даже дочь-подросток слушала с большим интересом.
  • Е
    Екатерина
    6 августа 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Спасибо за замечательную экскурсию, места действительно очень красивые! Егор эрудированный, артистичный экскурсовод, поездка произвела отличное впечатление!
  • А
    Артем
    4 августа 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Одно из лучших мероприятий за все мои путешествия. Во-первых, Мария потрясающий рассказчик и очень увлеченный исследователь этнографических традиций каргополья. Во-вторых, очень красивая изба, где проходит мастер класс и экскурсия. В-третьих, очень вкусный мастер класс с пирожками!
  • А
    Анастасия
    19 июля 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Мы были не на экскурсии, а побывали в гостях!!! Очень уютно и душевно от начала до конца!!! Узнали много нового
    читать дальше

    и интересного, а ещё это интересное можно трогать руками и внимательно разглядеть всю красоту. Рассказ о палатках обсалютно уникальный, а формат подачи материала это очарование хозяйки Маруси! Детям оооочень понравилось печь пряники. Ещё бы… им дали взбивать основу для теста мутовкой, спели неповторимо "дурацкую" песню, прочитали авторскую сказку, научили делать красивую вкусноту! Рекомендуем такую чудесную встречу, как обязательный пункт программы во время путешествия в Каргополь.

    Мы были не на экскурсии, а побывали в гостях!!! Очень уютно и душевно от начала до
  • в
    вера
    16 июля 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Большое спасибо за прекрасное путешествие.
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Благодарим всех причастных за замечательно и плодотворно проведённое время! Понравилось все: чудесный и креативный подход к подаче материала,продуманный маршрут и трансфер. Обед превысил все наши ожидания! Мы знали,что он будет вкусным,но чтобы настолько! Выбирайте эту экскурсию- не пожалеете!
  • В
    Виктор
    27 июня 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Егор замечательный экскурсовод. Маршрут интересный, увлекательный, вокруг красивые пейзажи.
  • С
    Сергей
    17 июня 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Егор замечательный гид, эрудированный и воспитанный человек. Экскурсия составлена грамотно, подача информации легкая и увлекательная. 5 часов пролетели незаметно, не хотелось расставаться. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2025
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Очень понравилось и детям и взрослым!!!!
  • К
    Коган
    8 января 2025
    Автопутешествие по живописным северным деревням
    Большое спасибо за экскурсию и путешествие в окрестностях Каргополя! Гид Егор Реут отлично подготовлен. Интересно рассказывает, отвечает на вопросы, адаптируется
    читать дальше

    к потребностям туристов. Хорошо организованный маршрут с чередованием подъездов и прогулок. Отдельное спасибо за деревенский обед! Такого домашнего уюта, вкусной и аутентичной еды, приятного общения я себе и представить не могла. Большое спасибо!

  • А
    Алла
    21 сентября 2024
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Очень рада, что нашла Марусю и побывала у нее в гостях!
    Почувствовала себя каргополочкой, примерила наряды, рассматривала яркие платки и очень задорно потанцевала! Мы с подругами до сих пор вспоминаем этот теплый вечер у Маруси. Спасибо вам большое!
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каргополе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автопутешествие по живописным северным деревням
  2. Добро пожаловать в Каргополь
  3. Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
