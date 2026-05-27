Индивидуальная
до 10 чел.
Кашин - «город русского сердца»
Погулять по живописному старинному городу и побывать в крупнейшем храме Тверской области
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
12 июн в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кашин: прогулка с дегустацией
Пройти по круговым улицам, увидеть лавы (деревянные мостки) и съесть кашу по старинному рецепту
Завтра в 10:00
13 июн в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неочевидный Кашин: прогулка по необычному городу
Без прямых линий и простых ответов
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
13 июн в 10:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Спасибо. Экскурсия была полной и насыщенной.
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М
Гид Наталья очень старалась рассказать нам как можно больше про город, его историю и его жителей. Однако ее рассказ был
+4
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Большое спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Маршрут тоже понравился, все основные достопримечательности посмотрели и посетили, несмотря на лютый мороз. .))
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Е
Здравствуйте! Недавно были на экскурсии в г. Кашин (« Кашин -город русского сердца»). Начиная от названия программы и до встречи
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А
Очень всё понравилось, было интересно👍🙂
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Л
Огромное спасибо Наталье за экскурсию по Кашину, проведенную с большой любовью к своему городу. Наталья показала все красивые места города, рассказала историю, порекомендовала что можно привезти в подарок из Кашина.
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Д
Экскурсия интересная и познавательная. Елена отличный экскурсовод, прекрасно знает материал, замечательно его преподносит. Нам всё очень понравилось! Спасибо большое!
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К
Наталья-очень приятная женщина. Прекрасно владеет материалом, ответила на все вопросы, показала все, что заявлено в программе, и даже больше. Ехали без особых ожиданий, но были приятно удивлены.
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А
Отличный экскурсовод, Наталья! Спасибо за замечательную и познавательную программу!
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Понравился город и экскурсия от Натальи, которая всё подробно рассказывала, показывала, где-то терпеливо ждала, пока мы что-то обсуждали, поднимались на
+1
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Всего 33 отзыва в Кашине в категории "Для школьников"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кашину в категории «Для школьников»
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Сколько стоит экскурсия по Кашину в июне 2026
Сейчас в Кашине в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 5400 до 5600. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.45 из 5
Забронируйте экскурсию в Кашине на 2026 год для школьников, 33 ⭐ отзыва, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август