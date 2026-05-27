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Интересные экскурсии для школьного возраста в Кашине

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Кашине, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Кашин - «город русского сердца»
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кашин - «город русского сердца»
Погулять по живописному старинному городу и побывать в крупнейшем храме Тверской области
Начало: На Соборной площади
Завтра в 09:00
12 июн в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Кашин: прогулка с дегустацией
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кашин: прогулка с дегустацией
Пройти по круговым улицам, увидеть лавы (деревянные мостки) и съесть кашу по старинному рецепту
Завтра в 10:00
13 июн в 10:00
5600 ₽ за всё до 5 чел.
Неочевидный Кашин: прогулка по необычному городу
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Неочевидный Кашин: прогулка по необычному городу
Без прямых линий и простых ответов
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
13 июн в 10:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Денис
Кашин - «город русского сердца»
Спасибо. Экскурсия была полной и насыщенной.
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М
Кашин - «город русского сердца»
Гид Наталья очень старалась рассказать нам как можно больше про город, его историю и его жителей. Однако ее рассказ был
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очень путаным: постоянные переходы рассказа с прошлого на настоящее и обратно мешали восприятию. Мы бы порекомендовали гиду состовлять предварительный план рассказа и следовать ему.
В целом город понравился, хотя посмотреть его полностью не удалось из-за городского мероприятия с перекрытием улиц центральной части. Возможно, что в Кашин придется приехать еще раз, чтобы посмотреть то, что не удалось нормально увидеть в этот раз.

Гид Наталья очень старалась рассказать нам как можно больше про город, его историю и его жителей.
Гид Наталья очень старалась рассказать нам как можно больше про город, его историю и его жителей.
Гид Наталья очень старалась рассказать нам как можно больше про город, его историю и его жителей.
Гид Наталья очень старалась рассказать нам как можно больше про город, его историю и его жителей.+4
Гид Наталья очень старалась рассказать нам как можно больше про город, его историю и его жителей.
Гид Наталья очень старалась рассказать нам как можно больше про город, его историю и его жителей.
Гид Наталья очень старалась рассказать нам как можно больше про город, его историю и его жителей.
Гид Наталья очень старалась рассказать нам как можно больше про город, его историю и его жителей.
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Анастасия
Кашин - «город русского сердца»
Большое спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Маршрут тоже понравился, все основные достопримечательности посмотрели и посетили, несмотря на лютый мороз. .))
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Е
Кашин - «город русского сердца»
Здравствуйте! Недавно были на экскурсии в г. Кашин (« Кашин -город русского сердца»). Начиная от названия программы и до встречи
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с экскурсоводом, один восторг!!! Мария-доброжелательный, душевный, приветливый, много знающий и увлеченно рассказывающий экскурсовод. Ответит на все вопросы, покажет всё самое интересное и не только, посоветует. Очень душевно погуляли по городу, как будто знали Марию уже много лет. Время пролетело незаметно. Экскурсия была интересной, информативной, содержательной-столько узнали всего!!! Всем рекомендуем экскурсии с этим гидом. Мария, огромное спасибо за доставленное удовольствие и незабываемые впечатления, эмоций - море!!! Желаем Вам творческих успехов и любознательных туристов!!! 😊💐

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А
Кашин - «город русского сердца»
Очень всё понравилось, было интересно👍🙂
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Л
Кашин - «город русского сердца»
Огромное спасибо Наталье за экскурсию по Кашину, проведенную с большой любовью к своему городу. Наталья показала все красивые места города, рассказала историю, порекомендовала что можно привезти в подарок из Кашина.
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Д
Кашин - «город русского сердца»
Экскурсия интересная и познавательная. Елена отличный экскурсовод, прекрасно знает материал, замечательно его преподносит. Нам всё очень понравилось! Спасибо большое!
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К
Кашин - «город русского сердца»
Наталья-очень приятная женщина. Прекрасно владеет материалом, ответила на все вопросы, показала все, что заявлено в программе, и даже больше. Ехали без особых ожиданий, но были приятно удивлены.
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А
Кашин - «город русского сердца»
Отличный экскурсовод, Наталья! Спасибо за замечательную и познавательную программу!
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Александра
Кашин - «город русского сердца»
Понравился город и экскурсия от Натальи, которая всё подробно рассказывала, показывала, где-то терпеливо ждала, пока мы что-то обсуждали, поднимались на
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колокольню. Открытие: вкуснейшие кашинские пряники и вода, красивые старинные усадьбы, которые потихоньку восстанавливают, и конечно, святыни России, церкви и монастыри, которым много сотен лет. Отдельное спасибо за историю Анны Кашинской и возможность прикоснуться к ее мощам. Советую посетить город и экскурсию всем, кто любит путешествовать по России, узнавать историю разных городов, открывать для себя новые пейзажи, дороги и впечатления.

Понравился город и экскурсия от Натальи, которая всё подробно рассказывала, показывала, где-то терпеливо ждала, пока мы
Понравился город и экскурсия от Натальи, которая всё подробно рассказывала, показывала, где-то терпеливо ждала, пока мы
Понравился город и экскурсия от Натальи, которая всё подробно рассказывала, показывала, где-то терпеливо ждала, пока мы
Понравился город и экскурсия от Натальи, которая всё подробно рассказывала, показывала, где-то терпеливо ждала, пока мы+1
Понравился город и экскурсия от Натальи, которая всё подробно рассказывала, показывала, где-то терпеливо ждала, пока мы
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Всего 33 отзыва в Кашине в категории "Для школьников"

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Ответы на вопросы от путешественников по Кашину в категории «Для школьников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кашине
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Кашин - «город русского сердца»;
  2. Кашин: прогулка с дегустацией;
  3. Неочевидный Кашин: прогулка по необычному городу.
Сколько стоит экскурсия по Кашину в июне 2026
Сейчас в Кашине в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 5400 до 5600. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.45 из 5
Забронируйте экскурсию в Кашине на 2026 год для школьников, 33 ⭐ отзыва, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август