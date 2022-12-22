«Прогулка по Московской»: квест-экскурсия для семей с детьми

Предлагаю семьям с детьми прогуляться по главной улице исторической части подмосковной Каширы

Предлагаю семьям с детьми прогуляться по главной улице исторической части подмосковной Каширы. Вас ждёт необычное знакомство с достопримечательностями города, яркие селфи и викторина.
«Прогулка по Московской»: квест-экскурсия для семей с детьми
«Прогулка по Московской»: квест-экскурсия для семей с детьми
«Прогулка по Московской»: квест-экскурсия для семей с детьми
«Прогулка по Московской»: квест-экскурсия для семей с детьми
Ближайшие даты:
24
дек
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дек
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Что вас ожидает 🤩

  • Водонапорная башня
  • Введенская церковь
  • Памятник Стрельцу
  • Успенский собор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее

С моей помощью дети в увлекательной форме познакомятся с историей купеческого города Каширы, узнают об интересных фактах и событиях, которые им помогут в изучении школьного предмета.

Какую пользу принесет квест-экскурсия:

  • Способствует развитию памяти ребёнка;
  • Расширяет кругозор ребенка;
  • Способствует развитию лидерских качеств у ребёнка;
  • Прививает ребенку навык работы с картой;
  • Воспитывает у детей интерес к истории;
  • Укрепляет здоровье всей семьи путем прогулки на свежем воздухе.
  • Длительность квеста – 1,5-2 часа.

По субботам и воскресеньям в 11:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Советская, 1, Кашира
Завершение: Площадь Володарского, 3, Кашира
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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