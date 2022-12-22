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Описание
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С моей помощью дети в увлекательной форме познакомятся с историей купеческого города Каширы, узнают об интересных фактах и событиях, которые им помогут в изучении школьного предмета.
Какую пользу принесет квест-экскурсия:
Способствует развитию памяти ребёнка;
Расширяет кругозор ребенка;
Способствует развитию лидерских качеств у ребёнка;
Прививает ребенку навык работы с картой;
Воспитывает у детей интерес к истории;
Укрепляет здоровье всей семьи путем прогулки на свежем воздухе.
Длительность квеста – 1,5-2 часа.
По субботам и воскресеньям в 11:00 и 14:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Советская, 1, Кашира
Завершение: Площадь Володарского, 3, Кашира
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам и воскресеньям в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.