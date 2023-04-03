Что вас ждет

Самурский лес и «Лунь»

На нашей экскурсии мы отправимся в уникальный и таинственный лиановый лес. Это единственный лиановый лес в России. Там действительно красиво, а тропинки манят все дальше и дальше. Сверху пробивается рассеянный свет, вкусно пахнет листвой и грибами, вокруг лианы так обвивают деревья, что свет тяжело проникает внутрь леса.

Великолепная флора и фауна поражает воображение. Здесь обитают многие животные, занесенные в Красную книгу. Если хотите немного представить эти необычные места, то вспомните знаменитый фильм «Аватар».

В нашем путешествии мы остановимся у знаменитого экраноплана «Лунь». Узнаете его настоящую историю, и где он пропадал последние 20 лет.

Живые озера и обед у местных жителей

Мы увидим Живые озера и многовековой платан (дерево, которому около 800 лет). К слову, увидев могучее дерево, люди не теряют возможность прижаться к нему, чтобы ощутить приятное чувство тихой радости, заряжаются энергией этого могучего дерева и получают новые силы.

Дагестанцы из покон веков славятся своим гостеприимством. И как вкусно кормят у себя дома местные жители! Вы попробуете национальную кухню Дагестана и насладитесь общением с местными жителями, почувствуете их культуру и радушие.