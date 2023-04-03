«Лунь», самурский лиановый лес и Живые озера

Приглашаем на экскурсию по Каспийску: Живые озера и национальная кухня Дагестана

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем вас в путешествие по гостеприимному и живописому Дагестану. Мы увидим единственный лиановый лес в России, Живые озера, 800-летний платан. В окончании прогулки зайдем в гости к местным жителям на домашний обед.
«Лунь», самурский лиановый лес и Живые озера
«Лунь», самурский лиановый лес и Живые озера
«Лунь», самурский лиановый лес и Живые озера
«Лунь», самурский лиановый лес и Живые озера
«Лунь», самурский лиановый лес и Живые озера
«Лунь», самурский лиановый лес и Живые озера
«Лунь», самурский лиановый лес и Живые озера
Ближайшие даты:
3
апр
4
апр
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Экраноплань «Лунь»
  • Лиановые трущобы
  • 800-летний платан
  • Живые озера
  • Невероятные виды из фильма Аватар
  • Редкий растительный и животный мир
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Самурский лес и «Лунь»

На нашей экскурсии мы отправимся в уникальный и таинственный лиановый лес. Это единственный лиановый лес в России. Там действительно красиво, а тропинки манят все дальше и дальше. Сверху пробивается рассеянный свет, вкусно пахнет листвой и грибами, вокруг лианы так обвивают деревья, что свет тяжело проникает внутрь леса.
Великолепная флора и фауна поражает воображение. Здесь обитают многие животные, занесенные в Красную книгу. Если хотите немного представить эти необычные места, то вспомните знаменитый фильм «Аватар».
В нашем путешествии мы остановимся у знаменитого экраноплана «Лунь». Узнаете его настоящую историю, и где он пропадал последние 20 лет.

Живые озера и обед у местных жителей

Мы увидим Живые озера и многовековой платан (дерево, которому около 800 лет). К слову, увидев могучее дерево, люди не теряют возможность прижаться к нему, чтобы ощутить приятное чувство тихой радости, заряжаются энергией этого могучего дерева и получают новые силы.
Дагестанцы из покон веков славятся своим гостеприимством. И как вкусно кормят у себя дома местные жители! Вы попробуете национальную кухню Дагестана и насладитесь общением с местными жителями, почувствуете их культуру и радушие.

Смотрите свободные даты

Ответы на вопросы

Что входит
  • Эскурсия по лесу
  • Обед у местных жителей
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Выезд из других городов и районов
  • Кроме Махачкалы
Место начала и завершения?
по договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • После бронирования необходимо оплатить 10% от стоимости экскурсии компании-организатору. Если вы оплатили на сайте
  • Дополнительная предоплата не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каспийска

Индивидуальные
Гастрономические
Водные развлечения
На весь день
Природа и пейзажи

Похожие туры из Каспийска

Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Мурад
Мурад
28 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Сегодня
Завтра
5 апр
6 апр
12 990 за всё до 7 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Идрис
Идрис
7 отзывов
Очень популярно сейчас
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Завтра
5 апр
6 апр
7 апр
16 890 за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Шамсудин
Шамсудин
7 отзывов
Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
Посетить один из древнейших городов мира и узнать его историю на авто-пешеходной экскурсии
у вашего отеля
9 апр
13 мая
14 мая
27 мая
9 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каспийске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Каспийске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ