Все экскурсии в Каспийске
Доступно 4 экскурсии 🚌 в Каспийске на 2021 год, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
2ч
1 500₽
за 1 чел.
Экскурсия по цеху №8 ДагДизель
Помните передачи Форт Боярд
Ежедневно
Индивидуальный трансфер
10ч
11 000₽
за 1-6 чел.
Поездка в Дербент, к Хучнинскому водопаду и экраноплану Лунь
Совершите увлекательную и незабываемую поездку в древнейший город Северного Кавказа - Дербент, покорите...
По договоренности с туристом
Индивидуальный трансфер
10ч
10 200₽
за 1-6 чел.
Гамсутль, Салтинский водопад, Гуниб
Наша поездка по Дагестану включает посещение одних из самых интересных уголков республики
По договоренности с туристом
Индивидуальный трансфер
10ч
10 300₽
за 1-6 чел.
Сулакский каньон и бархан Сары-Кум
Вы можете посетить Сары-Кум - крупнейший в Европе песчаный бархан и Сулакский каньон - глубочайший в...
По договоренности с туристом