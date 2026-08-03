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благодаря гиду Шамилю пообщались с местными жителями и попробовали местную кухню, услышали мого интересных историй. Мы побывали в Нарым-кале, прошлись по древним улочкам Дербента и оценили их колорит. Современный Дербент тоже очень красив. Мне давно хотелось увидеть знаменитые фонтаны. И мы их увидели. Трансфер тоже был очень удобным. Нас забрали прямо из дома, и вечером тоже привезли прямо к под,езду. Спасибо за прекрасно проведённый день с вами.