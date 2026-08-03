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Экскурсии в Каспийске

Найдено 98 экскурсий в Каспийске, цены от 1500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Каспийска
На автобусе
12 часов
15 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Каспийска
Открыть современное лицо Кавказа в насыщенном путешествии по Чечне
Начало: На улице Дахадаева
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3000 ₽ за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
На автобусе
10 часов
252 отзыва
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3900 ₽ за человека
Из Каспийска - в удивительный Дербент
На автобусе
12 часов
7 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Из Каспийска - в удивительный Дербент
Крепость Нарын-Кала, старые магалы и легендарный «Лунь»
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
3100 ₽ за человека
Из Каспийска в Сулакский каньон - с местным жителем
Джиппинг
На машине
12 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Из Каспийска в Сулакский каньон - с местным жителем
Исчерпывающая экскурсия по каньону и его тайным окрестностям на внедорожнике
Начало: По месту вашего проживания в Каспийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
На автобусе
На катере
10 часов
8 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Каспийска
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3850 ₽ за человека
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещера Нохъо (из Каспийска)
На автобусе
13 часов
11 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и пещера Нохъо (из Каспийска)
Самые впечатляющие природные локации Дагестана за 1 день - из Каспийска
Начало: На улице Халилова
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 06:00
10 авг в 08:00
5500 ₽ за человека
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Каспийска)
На автобусе
12 часов
6 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Каспийска)
По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
10 часов
65 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
3700 ₽ за человека
Душевное путешествие в Хунзах из Каспийска
На машине
11 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Душевное путешествие в Хунзах из Каспийска
Открыть красоту, историю и гастрономию одного из самых красивых районов горного Дагестана
Начало: Ул, Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
3800 ₽ за человека
Из Каспийска - к природным чудесам Сулакского каньона
На автобусе
9 часов
6 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Из Каспийска - к природным чудесам Сулакского каньона
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пустыне
Начало: На улице Дахадаева
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 авг в 07:45
2900 ₽ за человека
Сулакский каньон - симфония камня и воды
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон - симфония камня и воды
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Сулакскому каньону, где вас ждут захватывающие виды и удивительные истории о Дагестане
Начало: У проспекта Омарова
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 15 500 ₽ за всё до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
На машине
10 часов
159 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
На машине
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гоор, Кахиб и язык Тролля - из Каспийска
На автобусе
12 часов
9 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Гоор, Кахиб и язык Тролля - из Каспийска
Погрузитесь в атмосферу древних селений и захватывающих дух пейзажей Дагестана. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун (из Каспийска)
На машине
8 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун (из Каспийска)
Поездка по главным достопримечательностям Чечни - как днём, так и ночью
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 13 850 ₽ за всё до 4 чел.
Из Каспийска в Дербент и к экраноплану «Лунь»
На машине
10 часов
12 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска в Дербент и к экраноплану «Лунь»
Увлекательное путешествие в Дербент, где вы увидите древние крепости и уникальный экраноплан «Лунь». Ощутите дух истории и насладитесь морскими видами
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
3200 ₽ за человека
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
На машине
6 часов
87 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
11 авг в 08:30
12 авг в 15:30
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Каспийска - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна
На автобусе
12 часов
5 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна
Увидеть древние крепости и аулы-призраки и подняться на знаменитые скальные выступы в горах
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Каспийска
На машине
12 часов
9 отзывов
Групповая
до 19 чел.
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Каспийска
Открыть для себя природу и жизнь Дагестана - во всём величии и без фильтров
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:00
10 авг в 07:00
12 авг в 07:00
3200 ₽ за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Каспийска)
На автобусе
10 часов
5 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Каспийска)
Путешествие в сердце Кавказа: аул-призрак Гамсутль и скрытый в пещере Салтинский водопад. Откройте тайны горного мира
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
91 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
2950 ₽ за человека
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
На машине
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 15 550 ₽ за всё до 3 чел.
Все красоты Хунзаха - из Каспийска
На машине
11 часов
47 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Все красоты Хунзаха - из Каспийска
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Проспект М. Омарова
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
4500 ₽ за человека
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум
На машине
10 часов
-
15%
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум
Увидеть бархан, высотой в 90-этажный дом, впечатлиться каньоном и оставить в горах своё сердце
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 14 450 ₽17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
На машине
9 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
от 13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Дербент, крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь
Пешая
На автобусе
12 часов
266 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Дербент, крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь
Начало: Г. Каспийск ул. Ленина, д. 35, тц Ривьера, вход 2
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Дагестанский дуэт: поездка-трансфер на бархан Сарыкум и в Сулакский каньон
На машине
9 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестанский дуэт: поездка-трансфер на бархан Сарыкум и в Сулакский каньон
Золотой песок и изумрудная вода - увидеть самые впечатляющие красоты республики
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Из Каспийска - в древнейший Дербент
На машине
9 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в древнейший Дербент
Путешествие в Дербент подарит уникальный опыт: от древних улиц до современных винзаводов. Узнайте о культуре и истории города, не покидая комфорта
25 авг в 08:30
26 авг в 08:30
от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
На автобусе
11 часов
44 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
3200 ₽ за человека
Сулакский каньон - ворота в Дагестан с катанием на катере
На автобусе
На катере
10 часов
305 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон - ворота в Дагестан с катанием на катере
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3900 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

С
1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Каспийска
Дата посещения: 3 авг 2026
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Поездкой осталась очень довольна.
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию!
С нами был гид Шамиль.
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Очень веселый, общительный. Спасибо Вам, Шамиль, за прекрасный день, за интересные истории.
Отдельное спасибо нашему водителю. За прекрасную поездку. Аккуратный водитель, вежливый. Прекрасный собеседник.
Еще раз всем огромное спасибо! ♥️

Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
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А
Из Каспийска в Сулакский каньон - с местным жителем
Дата посещения: 4 авг 2026
Взяли тур на один день у Абдулбасира. Гид с большой буквой 👍👍👍человек , который кайфует от своего дела !! Это
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было очень-очень мощно, остались только суперские, неописуемые эмоции 💯💯💯столько всего увидели благодаря ему, показал самые лучшие виды очень быстро пролетел день, что даже не хотелось расставаться.

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С
Из Каспийска - в удивительный Дербент
Дата посещения: 2 авг 2026
Большое спасибо организаторам за прекрасную поездку!
Отдельное спасибо нашему гиду Татьяне за хорошую организацию экскурсии, за вкусный обед и интересные рассказы.
Так же благодарю водителя нашего автобуса. Аккуратный, вежливый. Быстро доставил куда нужно, очень удачно парковался.
Это был очень удачный выбор. Спасибо!
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Б
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Дата посещения: 31 июл 2026
Всё просто отлично!Редкая экскурсия!
Всё просто отлично!Редкая экскурсия!
Всё просто отлично!Редкая экскурсия!
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М
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дата посещения: 13 июл 2026
Все прошло хорошо.
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С
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дата посещения: 13 мар 2026
Прошло все замечательно, красота гор восхищает, спасибо гиду за интересный рассказ о Дагестане, водителю за аккуратное вождение. Немного не повезло с погодой. Все понравилось
Прошло все замечательно, красота гор восхищает, спасибо гиду за интересный рассказ о Дагестане, водителю за аккуратное
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И
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
Дата посещения: 13 дек 2025
Очень повезло с гидом. Тарлан молодец 👏👏👏
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Е
Дагестанский дуэт: поездка-трансфер на бархан Сарыкум и в Сулакский каньон
Дата посещения: 21 ноя 2025
Поездка нам понравилась. Все было замечательно: и виды, открывавшиеся с смотровых площадок, и погода, и душевное сопровождение поездки нашим гидом Михаилом. Прекрасно провели время, узнали много нового. Рекомендуем от души! Если приедем в Дагестан ещё раз, обязательно воспользуемся услугами Михаила.
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Н
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дата посещения: 16 сен 2025
Прекрасная экскурсия, а гид Бахтияр вообще просто супер.
Мы просто в восторге
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Н
Путешествие в Дербент - город двух цивилизаций
Дата посещения: 10 сен 2025
Это вторая наша экскурсии с этой компанией. Мы посетили не только Дербент. Мы об,ехали всю прилегающую местность, побывали на виноградниках,
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благодаря гиду Шамилю пообщались с местными жителями и попробовали местную кухню, услышали мого интересных историй. Мы побывали в Нарым-кале, прошлись по древним улочкам Дербента и оценили их колорит. Современный Дербент тоже очень красив. Мне давно хотелось увидеть знаменитые фонтаны. И мы их увидели. Трансфер тоже был очень удобным. Нас забрали прямо из дома, и вечером тоже привезли прямо к под,езду. Спасибо за прекрасно проведённый день с вами.

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Всего 4600 отзывов в Каспийске

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Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску

Самые популярные экскурсии в Каспийске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. 1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Каспийска;
  2. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска;
  3. Из Каспийска - в удивительный Дербент;
  4. Из Каспийска в Сулакский каньон - с местным жителем;
  5. Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана.
Что посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Бархан Сарыкум;
  2. Сулакский каньон;
  3. Экраноплан «Лунь»;
  4. Форелевое хозяйство;
  5. Чиркейская ГЭС;
  6. Водопад Тобот;
  7. Салтинский водопад;
  8. Хунзах;
  9. Язык Тролля;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в августе 2026
Сейчас в Каспийске можно забронировать 98 экскурсий и билетов от 1500 до 24 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4600 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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