Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Каспийска
Открыть современное лицо Кавказа в насыщенном путешествии по Чечне
Начало: На улице Дахадаева
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборИз Каспийска - в удивительный Дербент
Крепость Нарын-Кала, старые магалы и легендарный «Лунь»
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
3100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИз Каспийска в Сулакский каньон - с местным жителем
Исчерпывающая экскурсия по каньону и его тайным окрестностям на внедорожнике
Начало: По месту вашего проживания в Каспийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборСулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Каспийска
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3850 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборСулакский каньон, бархан Сарыкум и пещера Нохъо (из Каспийска)
Самые впечатляющие природные локации Дагестана за 1 день - из Каспийска
Начало: На улице Халилова
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 06:00
10 авг в 08:00
5500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборИсследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Каспийска)
По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Посетить один из самых глубоких каньонов мира и крупнейший бархан Европы на автобусной экскурсии
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Душевное путешествие в Хунзах из Каспийска
Открыть красоту, историю и гастрономию одного из самых красивых районов горного Дагестана
Начало: Ул, Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
3800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборИз Каспийска - к природным чудесам Сулакского каньона
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пустыне
Начало: На улице Дахадаева
Расписание: ежедневно в 07:45
Завтра в 07:45
10 авг в 07:45
2900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон - симфония камня и воды
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Сулакскому каньону, где вас ждут захватывающие виды и удивительные истории о Дагестане
Начало: У проспекта Омарова
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от 15 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Гоор, Кахиб и язык Тролля - из Каспийска
Погрузитесь в атмосферу древних селений и захватывающих дух пейзажей Дагестана. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Три сердца Чечни: Шали, Грозный, Аргун (из Каспийска)
Поездка по главным достопримечательностям Чечни - как днём, так и ночью
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 13 850 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска в Дербент и к экраноплану «Лунь»
Увлекательное путешествие в Дербент, где вы увидите древние крепости и уникальный экраноплан «Лунь». Ощутите дух истории и насладитесь морскими видами
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
11 авг в 08:30
12 авг в 15:30
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 19 чел.
Из Каспийска - к Языку Тролля, в заброшенный Кахиб и храм Датуна
Увидеть древние крепости и аулы-призраки и подняться на знаменитые скальные выступы в горах
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
К плато Хунзах, водопадам Матлас и ущелью «Каменная чаша» - из Каспийска
Открыть для себя природу и жизнь Дагестана - во всём величии и без фильтров
Начало: На ул. Дахадаева
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 07:00
10 авг в 07:00
12 авг в 07:00
3200 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад (из Каспийска)
Путешествие в сердце Кавказа: аул-призрак Гамсутль и скрытый в пещере Салтинский водопад. Откройте тайны горного мира
Начало: На улице Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
3300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
2950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 15 550 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Все красоты Хунзаха - из Каспийска
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Проспект М. Омарова
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
4500 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум
Увидеть бархан, высотой в 90-этажный дом, впечатлиться каньоном и оставить в горах своё сердце
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 14 450 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» из Каспийска
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля, если туристы проживают в черте гор...
18 авг в 08:30
19 авг в 08:30
от 13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Дербент, крепость Нарын-Кала и экраноплан Лунь
Начало: Г. Каспийск ул. Ленина, д. 35, тц Ривьера, вход 2
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестанский дуэт: поездка-трансфер на бархан Сарыкум и в Сулакский каньон
Золотой песок и изумрудная вода - увидеть самые впечатляющие красоты республики
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в древнейший Дербент
Путешествие в Дербент подарит уникальный опыт: от древних улиц до современных винзаводов. Узнайте о культуре и истории города, не покидая комфорта
25 авг в 08:30
26 авг в 08:30
от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
3200 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон - ворота в Дагестан с катанием на катере
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 35, т/ц Ривьера
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
С
Дата посещения: 3 авг 2026
Ездили на экскурсию 3 августа 2026 года в Чечню.
Поездкой осталась очень довольна.
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию!
С нами был гид Шамиль.
Поездкой осталась очень довольна.
Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию!
С нами был гид Шамиль.
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А
Дата посещения: 4 авг 2026
Взяли тур на один день у Абдулбасира. Гид с большой буквой 👍👍👍человек , который кайфует от своего дела !! Это
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С
Дата посещения: 2 авг 2026
Большое спасибо организаторам за прекрасную поездку!
Отдельное спасибо нашему гиду Татьяне за хорошую организацию экскурсии, за вкусный обед и интересные рассказы.
Так же благодарю водителя нашего автобуса. Аккуратный, вежливый. Быстро доставил куда нужно, очень удачно парковался.
Это был очень удачный выбор. Спасибо!
Отдельное спасибо нашему гиду Татьяне за хорошую организацию экскурсии, за вкусный обед и интересные рассказы.
Так же благодарю водителя нашего автобуса. Аккуратный, вежливый. Быстро доставил куда нужно, очень удачно парковался.
Это был очень удачный выбор. Спасибо!
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Б
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Дата посещения: 31 июл 2026
Всё просто отлично!Редкая экскурсия!
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М
Дата посещения: 13 июл 2026
Все прошло хорошо.
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С
Дата посещения: 13 мар 2026
Прошло все замечательно, красота гор восхищает, спасибо гиду за интересный рассказ о Дагестане, водителю за аккуратное вождение. Немного не повезло с погодой. Все понравилось
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И
Дата посещения: 13 дек 2025
Очень повезло с гидом. Тарлан молодец 👏👏👏
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Е
Дата посещения: 21 ноя 2025
Поездка нам понравилась. Все было замечательно: и виды, открывавшиеся с смотровых площадок, и погода, и душевное сопровождение поездки нашим гидом Михаилом. Прекрасно провели время, узнали много нового. Рекомендуем от души! Если приедем в Дагестан ещё раз, обязательно воспользуемся услугами Михаила.
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Н
Дата посещения: 16 сен 2025
Прекрасная экскурсия, а гид Бахтияр вообще просто супер.
Мы просто в восторге
Мы просто в восторге
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Н
Дата посещения: 10 сен 2025
Это вторая наша экскурсии с этой компанией. Мы посетили не только Дербент. Мы об,ехали всю прилегающую местность, побывали на виноградниках,
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Всего 4600 отзывов в Каспийске
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Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску
Самые популярные экскурсии в Каспийске
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