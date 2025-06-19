Самурский лес — это самая редкая экскурсия, но она по моему мнению самая необычная и красивая. Вы увидите уникальные виды Лианового леса. По пути в Самурский лес мы еще посетим город Дербент, экраноплан «Лунь».
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
• Самурский лес • Город Дербент • Экраноплан «Лунь» Важная информация:Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь.
Ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Дербент
- Экраноплан «Лунь»
- Самурский лес
Что включено
- Транспорт туда обратно
- Экскурсия по лесу
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста
Завершение: По договорености
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 500 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Поездка в Самурский лес очень понравилась. Экскурсия была индивидуальная, нас было только двое. Забрали утром у отеля и привезли обратно, очень удобно. Сама поездка до леса была довольно долгая, более
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Д
Экскурсия огонь, рекомендую.
Гид встретил у отеля и отвёз обратно.
Гораздо комфортнее чем групповые экскурсии.
Гид встретил у отеля и отвёз обратно.
Гораздо комфортнее чем групповые экскурсии.
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Входит в следующие категории Каспийска
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