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400 км туда и обратно. И сама дорога не всегда хорошего качества. Но благодаря нашему гиду и водителю Гаджи, она прошла легко и весело. Замечательный экскурсовод! Хотя мы приезжали в Дагестан уже в четвертый раз и много где побывали, мы узнали много нового и интересного. Он привез нас в село Приморское, на берегу Каспийского моря и известно своим черным песком. Здесь нас ждал очень вкусный домашний обед в очень живописном месте в частном доме. После этого мы поехали на экскурсию по Самурскому лесу - единственному в нашей стране тропическому лесу. Уникальная природа, потрясающие пейзажи, высоченные деревья и множество разнообразных лиан. На некоторых лианах можно покачаться или использовать как тарзанку. Чистейший воздух, яркая зелень, множество речушек, по некоторым можно походить босиком, лесные озёра. Самая главная достопримечательность - громадный платан, которому около 800 лет. В конце экскурсии мы отправились в зону отдыха. Здесь, в тени деревьев, можно насладиться ароматным чаем из местных трав и увидеть семейство енотов. От этой поездки мы получили множество положительных эмоций. Если вы любите дикую природу, обязательно съездите в Самурский лес.