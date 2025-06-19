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Самурский лес

Уникальные виды Лианового леса на экскурсии в Самурский лес в Каспийске
Самурский лес — это самая редкая экскурсия, но она по моему мнению самая необычная и красивая. Вы увидите уникальные виды Лианового леса. По пути в Самурский лес мы еще посетим город Дербент, экраноплан «Лунь».
5
2 отзыва
Самурский лес
Самурский лес
Самурский лес

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

• Самурский лес • Город Дербент • Экраноплан «Лунь» Важная информация:

Надевайте, пожалуйста, удобную одежду и обувь.

Ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Дербент
  • Экраноплан «Лунь»
  • Самурский лес
Что включено
  • Транспорт туда обратно
  • Экскурсия по лесу
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Обед
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста
Завершение: По договорености
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 500 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Поездка в Самурский лес очень понравилась. Экскурсия была индивидуальная, нас было только двое. Забрали утром у отеля и привезли обратно, очень удобно. Сама поездка до леса была довольно долгая, более
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400 км туда и обратно. И сама дорога не всегда хорошего качества. Но благодаря нашему гиду и водителю Гаджи, она прошла легко и весело. Замечательный экскурсовод! Хотя мы приезжали в Дагестан уже в четвертый раз и много где побывали, мы узнали много нового и интересного. Он привез нас в село Приморское, на берегу Каспийского моря и известно своим черным песком. Здесь нас ждал очень вкусный домашний обед в очень живописном месте в частном доме. После этого мы поехали на экскурсию по Самурскому лесу - единственному в нашей стране тропическому лесу. Уникальная природа, потрясающие пейзажи, высоченные деревья и множество разнообразных лиан. На некоторых лианах можно покачаться или использовать как тарзанку. Чистейший воздух, яркая зелень, множество речушек, по некоторым можно походить босиком, лесные озёра. Самая главная достопримечательность - громадный платан, которому около 800 лет. В конце экскурсии мы отправились в зону отдыха. Здесь, в тени деревьев, можно насладиться ароматным чаем из местных трав и увидеть семейство енотов. От этой поездки мы получили множество положительных эмоций. Если вы любите дикую природу, обязательно съездите в Самурский лес.

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Д
Экскурсия огонь, рекомендую.
Гид встретил у отеля и отвёз обратно.
Гораздо комфортнее чем групповые экскурсии.
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