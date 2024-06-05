🚌 На автобусе Групповая 10 часов 100 отзывов Популярное предложение 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено) Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида Начало: На улице Халилова Каспийске «Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана» Расписание: ежедневно в 08:00 3 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 47 отзывов Популярное предложение Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3 «Вы отправитесь к главным природным сокровищам Дагестана» Расписание: ежедневно в 07:40 3 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 95 отзывов Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца Погрузитесь в красоту Дагестана с гидом-горцем. Увидите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое «Отправившись в плавание, вы ощутите адреналин и насладитесь пейзажами, которые меняются с каждым поворотом: это горы до неба, бирюзовая вода, деревья на скалах и водопады, плачущие сквозь зеленый мох» 13 400 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 37 отзывов Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле Начало: Махачкала и Каспийск «Вы посмотрите на природный феномен с отвесных скал, сделаете головокружительные снимки и понаблюдаете за парящими орлами» 9 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Мини-группа 11 часов 4 отзыва Все красоты Хунзаха Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий Начало: Улица Ленина «Там же находится спуск в ущелье с природными ваннами, где во времена правления аварских ханов купались их жены и дочери» Расписание: ежедневно в 07:30 4000 3 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 13 отзывов Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль Начало: 7.30 «Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада» 16 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце «Вы рассмотрите природные памятники с впечатляющих ракурсов» 17 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 10 отзывов Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России Начало: 7.30 «Благодаря природе эту местность нередко называют дагестанской Швейцарией» 16 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 3 отзыва Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана Начало: 7.30 «Старый Гоор: история, природа и башни» 16 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино Начало: По договорённости «Вы увидите мощные ГЭС, бирюзовые изгибы Сулака и первозданную природу с высоты птичьего полёта» 15000 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚤 На катере Групповая 10 часов 303 отзыва Популярное предложение Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум Начало: Каспийск, ул. Халилова 3 Расписание: Ежедневно в 07:45 3 700 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов 43 отзыва От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: идеальный день в Дагестане Погрузитесь в красоту Дагестана: от величественного Сулакского каньона до уникального бархана Сары-Кум Начало: По договоренности с гидом «Он поражает красотой и масштабом открывающихся взгляду пейзажей» Расписание: Ежедневно от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 270 отзывов Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3 «В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы» Расписание: Ежедневно в 8:30 3 300 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 17 отзывов Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум Отправляйтесь в удивительное путешествие по Дагестану! Головокружительные панорамы, бархан Сары-кум и турбаза «Главрыба» ждут вас Начало: Каспийск, ул. Ленина 37, ресторан Фудзи «Здесь сердце замирает от величия и красоты природы» Расписание: Ежедневно 06:45 3 500 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов 9 отзывов Призрачные горы аула Гамсутль: Путешествие в прошлое Каспийска Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей Начало: По договоренности с гидом «Здесь каждый найдет что-то для себя — старинную архитектуру, удивительные пейзажи или загадочную атмосферу покинутого селения» Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов в Каспийске Погрузитесь в уникальную атмосферу Хунзахского ханства, насладитесь красотой водопада Тобот и Мочоского озера Начало: По договоренности с гидом «Его впечатляющие пейзажи обязательно найдут место в вашем сердце» Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются Начало: По договоренности с туристом «Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели – подземному водопаду» Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра от 12 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 11 часов 5 отзывов Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда Начало: По договоренности с туристом «Нарын-Кала— визитка Дагестана, крепость на вершине горы, созданная веками назад» Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время от 15 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 11 часов 15 отзывов Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот Начало: По договоренности с туристом «Знакомство с дикой природой Дагестана» Расписание: Ежедневно в удобное для вас время от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами Начало: По договоренности с туристом «Вы воочию увидите в каких сложных природных условиях людям приходилось жить» Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время от 13 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону Откройте для себя уникальный Сулакский каньон с VIP-туром: эксклюзивные маршруты, джиппинг и зиплайн ждут вас Начало: По договоренности с туристом «Ощутите восторг от великолепия природы» Расписание: Ежедневно с 06:00 до 08:00 от 26 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 9 часов 5 отзывов Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления Начало: По договоренности с туристом «Еще одной точкой маршрута станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана» Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30 от 11 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 14 часов 11 отзывов Гоор и Кахиб: погружение в историю и культуру горного Дагестана Путешествие в сердце горного Дагестана - это возможность увидеть уникальные архитектурные сооружения и прикоснуться к древним традициям Начало: По договоренности с Туристом «Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют» Расписание: Ежедневно от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 13 часов 2 отзыва Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев Начало: По договоренности с гидом Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 10 часов 1 отзыв Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37 «Пообедаем в «Нескучном саду Салмановых» и сделаем восхождение на песчаный бархан «Сары Кум»» Расписание: Ежедневно 3 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 10 часов 2 отзыва Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск «Мы прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидим вблизи невероятные пейзажи, со смотровой площадки у села Дубки восхитимся бирюзовой гладью Сулакского каньона, который по красоте ничем не уступает Гранд каньону США» Расписание: По колендарю 4100 3 690 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов 40 отзывов Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное Начало: По договоренности с туристом «Вас ждёт знакомство со множеством природных чудес Дагестана, поскольку вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном»» Расписание: В любой день от 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 12 часов «Лунь», Самурский лиановый лес и Живые озера: Путешествие по Дагестану Погрузитесь в атмосферу таинственного Самурского лианового леса, встретьтесь с историей экраноплана «Лунь» и откройте для себя Живые озера Начало: По договоренности с туристом «Окунитесь в невероятные рассказы о дикой природе и ее обитателях» Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 11 часов Карадахская теснина и Гоор: Путешествие по сердцу Дагестана Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Дагестана. Экскурсия в Карадахскую теснину и Гоор - это путешествие, которое запомнится навсегда Начало: По договоренности с туристом «Творение природы, которое не оставит никого равнодушными и однозначно стоит посмотреть» Расписание: Выезды в любой день с 7:30 до 10:00 от 14 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Индивидуальная 13 часов Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3 «Вы увидите красоты, недоступные обычному обывателю: живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида, как в известном фильме» Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30 23 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа Великолепие кавказских ландшафтов: горы, каньоны и песчаные волны Каспийска Погрузитесь в приключение по красивейшим уголкам Каспийска, где природа и культура переплетаются, создавая незабываемые впечатления Начало: По договоренности «Что вас ожидает: Сулакский каньон и чудеса природы Наши гиды проведут вас через величественные ущелья Сулакского каньона, где великолепные скальные образования и потрясающие цветовые оттенки создают неповторимую атмосферу» Расписание: Каждый день, время удобное для туристов 3 500 ₽ за всё до 17 чел.

Индивидуальная 12 часов Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено» Погрузитесь в атмосферу Дагестана с индивидуальной экскурсией по программе «всё включено». Откройте для себя уникальные традиции и культуру республики Начало: По договоренности с гидом «Удобную одежду для поездок в горы (не короткую, не обтягивающую)» Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом 9 000 ₽ за человека

Индивидуальная 12 часов Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами Начало: По договорённости «Жаждущим приключений предлагаем покорить вершины величественных гор, погрузиться в подземные миры, исследовать живописные озера и ощутить силу природных явлений» Расписание: Ежедневно 12 990 ₽ за всё до 7 чел.

🚤 На катере Мини-группа 1 час На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» Погрузитесь в историю и насладитесь морскими пейзажами на экскурсии вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске. Уникальное путешествие на катере ждёт вас Начало: В районе парк-отеля «Азимут» «А так как я организую прогулки в начале и конце дня, в дополнение вы насладитесь романтическими пейзажами утренней или вечерней зари» Расписание: ежедневно в 04:30 и 20:30 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска Увидеть природные и рукотворные сокровища Дагестана и погулять по аулу-призраку Начало: У вашего отеля в Каспийске «заглянем в прохладную Салтинскую теснину и полюбуемся подземным водопадом» 12 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 12 часов Популярное предложение Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3 «70-метровый водопад Тобот, Цолотлинский каньон глубиной 100 метров и экстрим-парк — все это будет на нашем пути» Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30 3 300 ₽ за человека