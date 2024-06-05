1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
«Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный гид: он поделится рассказами о традициях, истории и природе Дагестана»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
«Вы отправитесь к главным природным сокровищам Дагестана»
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Погрузитесь в красоту Дагестана с гидом-горцем. Увидите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое
«Отправившись в плавание, вы ощутите адреналин и насладитесь пейзажами, которые меняются с каждым поворотом: это горы до неба, бирюзовая вода, деревья на скалах и водопады, плачущие сквозь зеленый мох»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
«Вы посмотрите на природный феномен с отвесных скал, сделаете головокружительные снимки и понаблюдаете за парящими орлами»
Сегодня в 15:30
20 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
«Там же находится спуск в ущелье с природными ваннами, где во времена правления аварских ханов купались их жены и дочери»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
40003 600₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
«Вы рассмотрите природные памятники с впечатляющих ракурсов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Благодаря природе эту местность нередко называют дагестанской Швейцарией»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«Старый Гоор: история, природа и башни»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
«Вы увидите мощные ГЭС, бирюзовые изгибы Сулака и первозданную природу с высоты птичьего полёта»
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
1500012 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Ежедневно в 07:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: идеальный день в Дагестане
Погрузитесь в красоту Дагестана: от величественного Сулакского каньона до уникального бархана Сары-Кум
Начало: По договоренности с гидом
«Он поражает красотой и масштабом открывающихся взгляду пейзажей»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
«В этих местах вы погрузитесь в атмосферу неповторимой дагестанской природы»
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Отправляйтесь в удивительное путешествие по Дагестану! Головокружительные панорамы, бархан Сары-кум и турбаза «Главрыба» ждут вас
Начало: Каспийск, ул. Ленина 37, ресторан Фудзи
«Здесь сердце замирает от величия и красоты природы»
Расписание: Ежедневно 06:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Призрачные горы аула Гамсутль: Путешествие в прошлое Каспийска
Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей
Начало: По договоренности с гидом
«Здесь каждый найдет что-то для себя — старинную архитектуру, удивительные пейзажи или загадочную атмосферу покинутого селения»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов в Каспийске
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хунзахского ханства, насладитесь красотой водопада Тобот и Мочоского озера
Начало: По договоренности с гидом
«Его впечатляющие пейзажи обязательно найдут место в вашем сердце»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду: тайны Дагестана
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа и история переплетаются
Начало: По договоренности с туристом
«Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели – подземному водопаду»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время с 7:30 до 10:30 утра
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 12 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
«Нарын-Кала— визитка Дагестана, крепость на вершине горы, созданная веками назад»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
«Знакомство с дикой природой Дагестана»
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
«Вы воочию увидите в каких сложных природных условиях людям приходилось жить»
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальный Сулакский каньон с VIP-туром: эксклюзивные маршруты, джиппинг и зиплайн ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
«Ощутите восторг от великолепия природы»
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 08:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 26 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
«Еще одной точкой маршрута станет бархан Сарыкум — природный памятник Дагестана»
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
14 часов
Гоор и Кахиб: погружение в историю и культуру горного Дагестана
Путешествие в сердце горного Дагестана - это возможность увидеть уникальные архитектурные сооружения и прикоснуться к древним традициям
Начало: По договоренности с Туристом
«Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
«Пообедаем в «Нескучном саду Салмановых» и сделаем восхождение на песчаный бархан «Сары Кум»»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
«Мы прокатимся на катере по Чиркейскому водохранилищу и увидим вблизи невероятные пейзажи, со смотровой площадки у села Дубки восхитимся бирюзовой гладью Сулакского каньона, который по красоте ничем не уступает Гранд каньону США»
Расписание: По колендарю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
41003 690₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
«Вас ждёт знакомство со множеством природных чудес Дагестана, поскольку вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном»»
Расписание: В любой день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Лунь», Самурский лиановый лес и Живые озера: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в атмосферу таинственного Самурского лианового леса, встретьтесь с историей экраноплана «Лунь» и откройте для себя Живые озера
Начало: По договоренности с туристом
«Окунитесь в невероятные рассказы о дикой природе и ее обитателях»
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Карадахская теснина и Гоор: Путешествие по сердцу Дагестана
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Дагестана. Экскурсия в Карадахскую теснину и Гоор - это путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
«Творение природы, которое не оставит никого равнодушными и однозначно стоит посмотреть»
Расписание: Выезды в любой день с 7:30 до 10:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
«Вы увидите красоты, недоступные обычному обывателю: живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида, как в известном фильме»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великолепие кавказских ландшафтов: горы, каньоны и песчаные волны Каспийска
Погрузитесь в приключение по красивейшим уголкам Каспийска, где природа и культура переплетаются, создавая незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Сулакский каньон и чудеса природы Наши гиды проведут вас через величественные ущелья Сулакского каньона, где великолепные скальные образования и потрясающие цветовые оттенки создают неповторимую атмосферу»
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
12 часов
Топовый Дагестан: индивидуальный отдых по программе «всё включено»
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с индивидуальной экскурсией по программе «всё включено». Откройте для себя уникальные традиции и культуру республики
Начало: По договоренности с гидом
«Удобную одежду для поездок в горы (не короткую, не обтягивающую)»
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Незабываемый Дагестан: по самым ярким уголкам республики
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана, исследуя его природные и культурные сокровища с опытными гидами
Начало: По договорённости
«Жаждущим приключений предлагаем покорить вершины величественных гор, погрузиться в подземные миры, исследовать живописные озера и ощутить силу природных явлений»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 990₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1 час
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Погрузитесь в историю и насладитесь морскими пейзажами на экскурсии вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске. Уникальное путешествие на катере ждёт вас
Начало: В районе парк-отеля «Азимут»
«А так как я организую прогулки в начале и конце дня, в дополнение вы насладитесь романтическими пейзажами утренней или вечерней зари»
Расписание: ежедневно в 04:30 и 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 04:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Увидеть природные и рукотворные сокровища Дагестана и погулять по аулу-призраку
Начало: У вашего отеля в Каспийске
«заглянем в прохладную Салтинскую теснину и полюбуемся подземным водопадом»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
12 400₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
«70-метровый водопад Тобот, Цолотлинский каньон глубиной 100 метров и экстрим-парк — все это будет на нашем пути»
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
«Остатки домов, стен и сторожевых башен с языческими петроглифами и великолепным пейзажем впечатляют»
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
- ГГульфия5 июня 2024Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
- ИИлья4 июня 2024Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней информацией как некоторые, очень рекомендуем именно этого организатора)))
- ООлег2 июня 2024Большой ПРИВЕТ Мураду из подмосковных Люберец!!! И Спасибо Огромное, за проведённый день, с нашей небольшой компанией, в горах Дагестана. Надеемся, что обязательно ещё встретимся и продолжим знакомство с твоей малой Родиной. Олег-Наталья, Дима-Наташа, Коля-Ира.
- ДДенис1 июня 2024Спасибо гиду Мураду за экскурсию. Мы с женой и двумя детьми 9 и 14 лет не любим групповые туры на
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!
- ВВиталий31 мая 2024Отличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! Мурад, огромное тебе Спасибо! за возможность "взлетить" выше горных орлов и наслаждаться их фантастическим полетом!
- ДДиляра30 мая 2024Увидели невероятную красоту и мощь Дагестана! Побывали в разных местах, очень насыщенная экскурсия, но все прошло на одном дыхании благодаря
- ЕЕкатерина29 мая 2024Просто потрясающий душевный человек!!! Магомеду огромное спасибо за новое открытие Дагестана для нашей семьи. Брали тур насыщенный, чтобы посетить максимум. Были с детьми,
- ИИрина29 мая 2024Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Шикарная природа Дагестана! Замечательный гид Динара! Профессиональный водитель Абдурашид. Всё очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Природа и пейзажи»
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