Экскурсии проходящие только летом в Каспийске

Найдено 43 экскурсии в категории «Летние» в Каспийске, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
100 отзывов
Популярное предложение
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
Путешествие к Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес. Включены обед, прогулка на катере и услуги гида
Начало: На улице Халилова Каспийске
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Путешествие из Каспийска: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Вас ждет незабываемое путешествие к живописным уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры
Начало: В Каспийске ул. Дахадаева, 76, возле школы №3
Расписание: ежедневно в 07:40
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие из Каспийска в историю и обратно
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента и удивительного экраноплана Лунь, исследуя сокровища Дагестана
Начало: У вашего отеля
17 июня в 08:30
23 июня в 08:30
10 400 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
95 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
Погрузитесь в красоту Дагестана с гидом-горцем. Увидите Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 400 за всё до 7 чел.
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
37 отзывов
Из Каспийска - к дагестанскому Гранд-Каньону
Великолепный Сулакский каньон ждёт вас на незабываемой экскурсии из Каспийска. Насладитесь видами и вкусной форелью на гриле
Начало: Махачкала и Каспийск
Сегодня в 15:30
20 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Каспийска
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: На ул. Халилова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за человека
Все красоты Хунзаха
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
4 отзыва
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: Улица Ленина
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
40003 600 за человека
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
2 отзыва
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Каспийска (всё включено)
Прогулка по древнему Дербенту, посещение крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: Ул. Халилова
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 500 за человека
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 7 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
16 999 за всё до 4 чел.
Самые-самые места Дагестана: Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и ущелье нартов: путешествие по Дагестану
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по самым живописным и уникальным местам Дагестана, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договорённости
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
1500012 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
10 часов
303 отзыва
Популярное предложение
Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска с прогулкой на катере
Побывайте на самом глубоком каньоне Европы и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу. Вторая часть экскурсии - бархан Сарыкум
Начало: Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Ежедневно в 07:45
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
43 отзыва
Дербент и «Каспийский монстр»: путешествие сквозь века и современность
Загляните в прошлое и настоящее Дербента, встретьтесь с легендарным «Лунем» на набережной, украшенной Покрасом Лампасом
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова 3
Расписание: Еженедельно 4 раза
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
3 400 за человека
Грозный, Шали и Аргун
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
110 отзывов
Грозный, Шали и Аргун
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, д. 3
Расписание: Ежедневно в 07:55 с 1 Марта по 20 декабря
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 900 за человека
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: ваш идеальный день в Дагестане
Индивидуальная
12 часов
43 отзыва
От Сулакского каньона до бархана Сары-Кум: идеальный день в Дагестане
Погрузитесь в красоту Дагестана: от величественного Сулакского каньона до уникального бархана Сары-Кум
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон из Каспийска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
270 отзывов
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум из Каспийска
Вас ждет погружение в дивную природу Дагестана, включая круиз по Чиркейскому водохранилищу и обед среди гор
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 8:30
Завтра в 07:40
10 июня в 07:40
3 300 за человека
Знакомство с достопримечательностями города Дербент
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Знакомство с древним Дербентом: история, культура и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дербента, одного из самых древних городов России, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Призрачные горы аула Гамсутль
Индивидуальная
12 часов
9 отзывов
Призрачные горы аула Гамсутль: Путешествие в прошлое Каспийска
Погрузитесь в атмосферу забытого аула Гамсутль. Эта экскурсия откроет вам секреты древнего поселения и его жителей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Очаровательные виды Хунзахского ханства и водопадов в Каспийске
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хунзахского ханства, насладитесь красотой водопада Тобот и Мочоского озера
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Махачкала - вчера, сегодня, завтра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Махачкала - вчера, сегодня, завтра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте о её истории, культуре и людях. Экскурсия покажет вам город глазами местных жителей
Начало: По договоренности
Расписание: не проводится
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Исторический Дербент и монстр «Лунь» из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Каспийска
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и взгляните на уникальный экраноплан «Лунь», совершив путешествие, которое запомнится навсегда
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Горный Хунзах и альпийские луга из Каспийска
Индивидуальная
11 часов
15 отзывов
Горный Хунзах, водопад Тобот и Каменная Чаша: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в мир девственной природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, включающей посещение села Хунзах и водопада Тобот
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 12 000 за всё до 2 чел.
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Таинственные Гамсутль и Чох - старинные аулы Дагестана из Каспийска
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест. Отправляйтесь в древние аулы Чох и Гамсутль, узнайте их историю и насладитесь живописными видами
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
от 13 000 за всё до 2 чел.
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальный Сулакский каньон с VIP-туром: эксклюзивные маршруты, джиппинг и зиплайн ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 08:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 26 000 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - из Каспийска
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Дагестан - это горные пейзажи и традиции. Прогулка на катере по Сулакскому каньону и посещение бархана Сарыкум оставят незабываемые впечатления
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с утра с 7ч до 10:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 11 000 за всё до 2 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие по Каспийску
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и восхититесь красотой Салтинской теснины в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Гоор и Кахиб из Каспийска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
11 отзывов
Гоор и Кахиб: погружение в историю и культуру горного Дагестана
Путешествие в сердце горного Дагестана - это возможность увидеть уникальные архитектурные сооружения и прикоснуться к древним традициям
Начало: По договоренности с Туристом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 4 чел.
Веселые высоты Кахиба и Гоора
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Веселые высоты Кахиба и Гоора: путешествие по древним башням Каспийска
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древним башням Кахиб и Гоор, где вы сможете прикоснуться к истории и культуре горцев
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Жемчужина Дагестана - Сулакский каньон: трансфер для группы
Увлекательное путешествие по Дагестану. Сулакский каньон, Чиркейские ущелья, бархан Сары Кум и эко-комплекс Главрыба. Обед в Нескучном саду Салмановых
Начало: Г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:45
11 июня в 06:45
3 500 за человека
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Из Каспийска на Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Халилова 12А, Каспийск
Расписание: По колендарю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
41003 690 за человека
Экскурсия из Каспийска в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуальная
12 часов
40 отзывов
Завораживающее путешествие: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным локациям Дагестана, где каждый шаг открывает что-то невероятное
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 5 чел.
Самурский Лес - джунгли Дагестана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Самурский Лес в Каспийске: Путешествие по джунглям Дагестана
Погрузитесь в атмосферу уникального лианового леса России, где вас ждут живые озера и древний платан
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 78
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
21 000 за всё до 7 чел.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Каспийска
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
17 999 за всё до 4 чел.
В Самурские Лиановые джунгли из Каспийска
Индивидуальная
12 часов
«Лунь», Самурский лиановый лес и Живые озера: Путешествие по Дагестану
Погрузитесь в атмосферу таинственного Самурского лианового леса, встретьтесь с историей экраноплана «Лунь» и откройте для себя Живые озера
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 8 утра до 10ч
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Сулакский каньон: экскурсия из Каспийска
Начало: Ул. Дахадаева, д. 76, возле школы №3
Расписание: Ежедневно в 08:00, 08:30
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
23 000 за всё до 6 чел.
Великолепные горы и песчаные волны
Индивидуальная
2 часа
Великолепие кавказских ландшафтов: горы, каньоны и песчаные волны Каспийска
Погрузитесь в приключение по красивейшим уголкам Каспийска, где природа и культура переплетаются, создавая незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день, время удобное для туристов
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 17 чел.
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
🚤 На катере
Мини-группа
1 час
На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»
Погрузитесь в историю и насладитесь морскими пейзажами на экскурсии вокруг 8 цеха завода «Дагдизель» в Каспийске. Уникальное путешествие на катере ждёт вас
Начало: В районе парк-отеля «Азимут»
Расписание: ежедневно в 04:30 и 20:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 04:30
2 000 за человека
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Увидеть природные и рукотворные сокровища Дагестана и погулять по аулу-призраку
Начало: У вашего отеля в Каспийске
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гамсутль и Салтинская теснина: экскурсия в заброшенный аул и природные чудеса
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и насладитесь красотой Салтинской теснины. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
3 300 за человека
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Гоор, Кахиб и Язык Тролля
Начало: Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Расписание: Среда, пятница, суббота, воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
12 июня в 07:30
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Все круто, впечатлений море
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Были на экскурсии в Сулакский каньон. Забрали из нашего города,везде провезли,о бо всем рассказали. Гид,Джамбул,всю дорогу нам рассказывал подробности о
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    локациях,обычаях местных народов,достаточно интересно и с юмором. Водитель аккуратный. Так же нас накормили замечательным обедом. Фирму рекомендую,все удобно. На вторую экскурсию даже скидка.

  • Г
    Гульфия
    5 июня 2024
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Каспийска (всё включено)
    Добрый день. Наше путешествие на каньон началось с небольшой задержки, автобус приехал с опозданием на 15 минут (все немного переживали).
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    Затем мы отправились на нашу первую локацию. Там нас с ветерком прокатили на катере, очень красивые места. После этого опять была небольшая заминка, у нас не заводился автобус. Завели с толкача. На следующий локации нас опять ждал небольшой сюрприз!!!! Наш гид подрался (но это ему не помешало продолжить экскурсию). Мы отправились дальше. Нас ждал очень вкусный обед. Мы ели форель и пробовали местную хухню (хинкал, для любителя). Посетили одно из достопримечательностей Дагестана. Пещеру Нохьо, кстати рекомендую. Там очень красиво и много всего. Вход платный, но этого стоит. После неё мы поехали на знаменитый бархан. Песок был замечательный и горячий, можно ходить босиком. После мы отправились домой. Спасибо за экскурсию. Хоть и были маленькие неприятности, но домой мы вернулись во время и довольные.

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Из Каспийска - в Сулакский каньон и бархан Сарыкум
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней информацией как некоторые, очень рекомендуем именно этого организатора)))
    Очень понравилась экскурсия,прошла в непринуждённой обстановке, замечательный водитель-гид рассказывал всё по делу и не грузил лишней
  • О
    Олег
    2 июня 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Большой ПРИВЕТ Мураду из подмосковных Люберец!!! И Спасибо Огромное, за проведённый день, с нашей небольшой компанией, в горах Дагестана. Надеемся, что обязательно ещё встретимся и продолжим знакомство с твоей малой Родиной. Олег-Наталья, Дима-Наташа, Коля-Ира.
    Большой ПРИВЕТ Мураду из подмосковных Люберец!!! И Спасибо Огромное, за проведённый день
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Спасибо гиду Мураду за экскурсию. Мы с женой и двумя детьми 9 и 14 лет не любим групповые туры на
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    микроавтобусах, а тут и комфортабельный автомобиль для асфальта, и настоящий джип для бездорожья, и скоростной катер для каньона. Особенно рекомендую нанять катер на каньоне (не водохранилище) - это наиболее сильное впечатление от всех членов семьи. Плюс Мурад отлично нафоткал в самых классных ракурсах. Рекомендуем.

    Спасибо гиду Мураду за экскурсию. Мы с женой и двумя детьми 9 и 14 лет не
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Все красоты Хунзаха
    Прекрасная и душевная экскурсия! Очень понравилась! Очень доступно и интересно было слушать Мухамеда! Без гонки и спешки мы наслаждались красотами Хунзаха! Успехов и процветания вашему туризму!
  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    Дербент и экраноплан Лунь из Каспийска
    Шамсудин великолепный гид, который очень любит свою работу и обладает колоссальными знаниями о Дагестане и помогает найти решение в нестандартных ситуациях, спасибо!
  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    Сулакский каньон, бархан Сарыкум и не только - глазами гида-горца
    Отличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! Мурад, огромное тебе Спасибо! за возможность "взлетить" выше горных орлов и наслаждаться их фантастическим полетом!
    Отличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! МурадОтличные локации, виды просто потрясающии, очень клиенто-ориентированный подход и искренняя любовь к своему родному краю! Мурад
  • Т
    Тамара
    31 мая 2024
    Дербент и Каспийский Монстр «Лунь» и Музыкальный Фонтан
    Прекрасная экскурсия, отличный водитель. Хотелось бы более осведомленного гида в плане информации и выполнения обещаний. Но в целом понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Летние»

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Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Бархан Сарыкум
  2. Сулакский каньон
  3. Самое главное
  4. Экраноплан «Лунь»
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Форелевое хозяйство
  7. Гимринский тоннель
  8. Водопад Тобот
  9. Язык Тролля
  10. Крепость Нарын-Кала
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